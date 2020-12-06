Openbook好書獎頒獎典禮：陳栢青領獎樂到「脫衣」、得獎人共勉出版之路誓不做「軟弱者」

陳栢青上台脫衣發表真摯感言 獲得滿堂歡呼。（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供）

2020 Openbook好書獎昨（12/5）日下午舉行頒獎典禮，年度中文創作得主《尖叫連線》陳栢青被主持人調侃是本屆最失控得獎隊伍，因為第一次看到有得獎者樂到在台上脫衣服。他的編輯寶瓶文化朱亞君則表示「想到知名編舞家康寧漢曾說過：「我們一生工作追求的不過是心理的狂喜，必須非常熱愛才能支撐下去。這條路不是軟弱者能走的路」。壓軸領獎者郭強生則說「今年領過很多獎，今天是我看過歡樂與幸福指數最高的，我到了這把年紀，寫一本、少一本，對書越來越龜毛，但文學就是這麼挑剔的一件事，讓我們一起堅持品味，繼續下去。」

與會來賓包括文化部人文及出版司司長陳瑩芳、文策院院長胡晴舫，並有號稱「史上最斜槓」的行政院數位政委唐鳳，百忙之餘擔任本屆代言人。不克出席的唐鳳以影片致意，表示：「閱讀讓我了解人人都能成為終身學習者，每個人都可以選擇自己喜歡的書，來確定自己的美麗與獨特。」並祝福出版界繁榮昌盛。

2020 Openbook好書獎為圖書業年度盛事，現場座無虛席（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供）

首先頒發年度童書及青少年圖書。 繼受到熱烈歡迎的前年的食蛇龜「阿食」、去年的石虎「來虎」，今年擔任童書頒獎人的保育動物邀請到國慶鳥灰面鵟鷹「小灰」登場，果然毫不意外為現場帶來滿滿驚喜。來自彰化縣野鳥協會的小灰藉由本次盛會，代替野生動物向國人宣導：「大家保留自然的山林給小灰，也就是保護一份未來給人類自己。」並歡迎明年3月春分時節，大家一起到八卦山賞鷹、支持灰面鵟鷹的生態保育。

灰面鵟鷹「小灰」擔任年度童書暨青少年圖書頒獎人 萌翻全場（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供）

今年的童書非常「帶水」，例如有《一個像海的地方》、《我說話像河流》、《海浪》、《雪是誰的？》；生態議題也是大宗，例如《台灣特有種1、2、3、4》、《星尾獸探險隊》、《翠鳥》。

還有溫柔傳遞生命尊重與理解的《惡作劇女孩》、《燈塔你好》、《萬物盡頭之島：隔離・樂園》。《惡作劇女孩》作者卡崔娜˙南斯塔德用影片帶來得獎感言，除了用台語跟大會說「多蝦」，還感謝她膝蓋上的貓。

疫情之下的典禮也有不少獲獎作家透過短片傳達獲獎之喜悅與謝詞。（組圖翻攝自／YouTube帳號「Openbook閱讀誌」的短片 ）

年度生活書邀請將來銀行總經理，同時也是重度愛書人的劉奕成頒獎，他說：「台下坐的都是我的偶像，看書可以看到上台頒獎，是令人意想不到的事。閱讀就是生活，活得好好，好好活著。讓我們一起在閱讀裡，享受美好生活。」

《走在，沒人想去的地方》，是樹木希林生前最後的採訪，采實文化總編何玉美：「這是國寶級女演員政治不正確的傳記故事，將不完美但真實的人生活得理直氣壯，很舒壓釋放。」

《貓的痴情辭典》的作者斐德列克˙威圖，是本屆第二位將得獎榮耀獻給他的貓的作者（可惜小貓最後並未在影片裡出鏡）。《尋找台灣味》是今年陣仗最大的一群領獎人，洪伯邑教授與他的地理角學生團隊共7人：「學術不是象牙塔，而是傳遞知識的人，來找我們出書吧！」

本次年度生活書亦關懷不同議題，如記述老年女同志生命故事的《阿媽的女朋友》、圖像書《看懂好電影的快樂指南》、德國街友自傳《吾業遊民》、融合自然知識與作者印地安身份與民族哲理的《三千分之一的森林》，以及作家吳永華的淡蘭古道史料爬梳精彩作品《貂山之越》。

年度翻譯書由台灣閱讀推進協會理事長莫昭平頒發，得獎的多數的國外作家均表示希望疫情趕快過去，有機會來台灣旅行。

甫獲2020金曲獎肯定的歌手余佩真，為出版盛會帶來溫暖自創歌曲（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供）

中場表演邀請到甫獲2020金曲獎最佳作曲人肯定的創作歌手余佩真現場演唱，她帶來兩首溫暖的個人創作歌曲〈麥田捕手〉與〈守夜的牧羊人〉，用歌詞傳達奮力捍衛真善美的心情。她坦承藝人常忙於外界接觸，很難空下來承受更多的刺激，所以沒有時間做更多的閱讀，「感謝Openbook讓我這次有機會接觸到這些好書。」

她並分享，「〈守夜的牧羊人〉，是想著已經過世的革命烈士，以及在生活中，孤獨的為自己每一個動心起念奮力發聲的生活革命者而寫的。對我而言，文化工作者出版業者也是這樣的，守著夜，把心眼向內望。我想要有一首歌，陪伴這些孤獨的守夜人，到最後一秒。」

重量級頒獎貴賓詹宏志共聚頒獎盛會，致詞時幽默調侃自己被讀者稱為「上古神獸」，引眾人哄堂大笑！（圖／邱凡倩攝）

最後由詹宏志頒發年度中文創作。他說：「Openbook好書獎頒獎典禮比金馬獎好看，因為可以看到出版人與作家們用情至深，全世界所有國家的得獎作者都出來說話。曾有年輕朋友看到我講話彷彿看到『上古神獸』，我已經很久沒有參與出版的盛會，特別感動。」、「100本書可以帶我們進入100個世界，年紀大了之後我常常想我過了怎樣的一生，若不是書帶我們看世界，我們的經驗會非常有限。翻譯書打開世界很多窗，我們也很關心中文創作，因為它讓我們得以瞭解自己。」

《我所去過最遠的地方》陳宗暉創作第一本書就拿獎，他說：「今天能夠來到這裡，真的已經是我所去過最遠的地方，感謝曾經幫助過我的人，你們真的是我的麥田捕手，溫暖照亮了我遠方的路，也讓我有機會體會日常生活是多麼珍貴與幸運的事。」

《傍晚五點十五分》談的是高齡照護，據說Openbook編輯當初看本書看到跑去廁所哭到胃抽筋。時報主編羅珊珊代作者夏夏發表感言：「高齡社會與長照需求越來越廣泛，這是藉由我的眼光所記錄下來的上一代的故事，這也是我們這一代的故事。」

《我們幹過的蠢事》由春山總編輯莊瑞琳代作者賀景濱領獎，她轉達賀景濱感言：「曾經遇到一位書迷說，他看我的書會看到興奮得發抖，我覺得作者哪怕一生只有一個這樣的讀者，就算寫到死也沒有遺憾了。」她也表示：「寫作是沒有經濟基礎下的孤獨長路，本土創作就像有點天真的夢想，但事實是正在實踐的未來。我相信一本書完成後會自己去找到它最愛的讀者。」

左岸總編黃秀如語帶哽咽地宣讀馬嶽《反抗的共同體》得獎感言，並為今年金馬獎看到台灣電影人對香港的支持表達感謝，他認為這本書所得到的榮耀，應該歸於2019年那些具反抗精神的人，自己只是紀錄者。

《毋甘願的電影史》作者蘇致亨致詞分享：「寫一本書絕對比不上貼幾張陳淑芳阿姨得金馬獎照片，能得到更多讚數，但還是必須把電影史完整呈現出來，用書本奠定議題的重要與定義我們對世界的理解。」並呼籲讀者：「寵物要領養代替購買，但書要購買才是支持，喜歡的話更要大力分享！」

《尖叫連線》陳栢青與朱亞君被主持人調侃是本屆最失控的得獎隊伍，因為第一次看到有得獎者樂到在台上脫衣服。陳栢青說：「人家說你寫恐怖小說連鬼都不會看，我哭著跟編輯說，謝謝你讓我有嘗試錯誤的空間，但今天看到大家這麼「ㄎㄧㄤ」，我覺得自己白癡，真的不需要去符合規格與政治正確，不需要被別人分類。非常感謝文化部補助這本書。」

（左）寶瓶文化出版總編朱亞君開心領獎，表示還會繼續支持創作者寫敢於做「不一樣」的書，同時也與所有出版人互勉：「這條路不是軟弱者能走的路」。（圖／邱凡倩攝）

朱亞君則表示「是作者讓編輯有機會站到這個舞台上，所以你永遠可以寫不一樣的東西！最近常萌生退休的念頭，但從自稱『上古神獸』的詹宏志先生手中拿到這個獎，就想到知名編舞家康寧漢曾說過：「我們一生工作追求的不過是心理的狂喜，必須非常熱愛才能支撐下去。這條路不是軟弱者能走的路，也以此與所有寫書、做書、看書的人共勉，大家繼續努力！」

《山地話／珊蒂化》的馬翊航形容自己與陳栢青的裝扮像青蛇和白蛇，而《尋琴者》作者郭強生一上台就tag賀景濱說「可惜你今天不在場」。因為30年前他們曾一起排排坐在時報文學獎領獎位置，30年過後的今天很高興還能有機會跟新浪一起興風作浪。「我第一次拿到開卷好書獎是最後一屆，原本很遺憾以後再也沒有機會爭取這個獎了，沒想到2017年Openbook無縫接軌，讓大家能夠回到這個頒獎舞台，今天是我看過歡樂與幸福指數最高的，我到了這把年紀，寫一本、少一本，對書越來越龜毛，但文學就是這麼挑剔的一件事，讓我們一起堅持品味，繼續下去。」

郭強生感性表示，今天很高興還有機會跟「新浪」一起興風作浪！（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供）

Openbook全台導讀講座 12/13起蓄勢待發

Openbook好書獎揭曉後，12月13日起將推出8場巡迴導讀講座，陸續於北中南：新北市立圖書館、桃園市立圖書館、新竹縣政府文化局圖書館、臺中市立圖書館與高雄市立圖書館舉辦。

2020年邀請全台參展獨立書店、金石堂書店、誠品網路書店、三民書局、TAAZE讀冊生活網路書店、麗文連鎖校園書局－巨流政大書城、博客來網路書店、MOMO購物網、何嘉仁書店、友善書業供給合作社、灰熊愛讀書網路書店、udn 讀書吧、台灣雲端書庫、HyRead電子書、Readmoo讀墨電子書、Rakuten Kobo、myBook電子書城、墊腳石、紀伊國屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE 、MLD台鋁書屋、書林書店、台南政大書城、中央書局、聯經書房・上海書店、五南文化廣場、幸卉文學咖啡、伊日書屋等單位，一起推廣與販售。此外全台各縣市超過500家公私立與校園圖書館，將陸續推出書展。亦感謝合作夥伴VR體感劇院、《文訊》雜誌。

2020 Openbook好書獎，好書讀了沒？

🔖udn 讀書吧為您整理本次入選電子書書單：https://bit.ly/36Lw6Js

🔖12/31前讀書吧全館好書享單本9折、2本以上85折優惠！

現在收藏好書最划算，本次書單：心動收藏