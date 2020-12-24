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【故宮文物月刊】雪域遺珍—院藏清代三大呼畢勒罕進貢法器

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
清　順治9年　金嵌松石珊瑚壇城　五世達賴喇嘛進　國立故宮博物院藏
清　順治9年　金嵌松石珊瑚壇城　五世達賴喇嘛進　國立故宮博物院藏

文︱賴依縵（任職於國立故宮博物院教育展資處）

圖︱國立故宮博物院提供

蒙古語「呼畢勒罕（Khubilghan）」是「轉世化身（藏語Tulku）」之意，漢人稱為「活佛」。國立故宮博物院藏有二十組左右明確紀錄為歷輩達賴、班禪、章嘉活佛使用過或進獻之文物，過半原藏養心殿，其中不少目前在本院〈呼畢勒罕—清代活佛文物大展〉展出。到底是什麼樣的珍貴法器，讓乾隆皇帝等清朝帝王代代供奉呢？讓我們先賭為快。

金質曼達盤是偉大的五世—五世達賴（Ngawang Lobsang Gyatso, 1617-1682），順治九年（1652）入京進獻皇帝，相當具有歷史意義。曼達盤象徵供養盈滿宇宙最上珍寶；松石、珊瑚等半寶石色澤勻淨，磨切工整，金屬工藝細緻繁複，可代表當時喜馬拉雅山地區最高的工藝成就。

明　金剛鈴杵　二、三、五輩達賴喇嘛手執　國立故宮博物院藏
明　金剛鈴杵　二、三、五輩達賴喇嘛手執　國立故宮博物院藏

明　噶布拉手鼓　二、三、五輩達賴喇嘛手執　國立故宮博物院藏
明　噶布拉手鼓　二、三、五輩達賴喇嘛手執　國立故宮博物院藏

格魯派祖師宗喀巴（Tsongkhapa, 1357-1419）弟子根敦珠巴（Gedun Drupa, 1391‐1474）與克主傑（Kedrup Je, 1385‐1438）分別被追認為第一世達賴喇嘛與第一世班禪喇嘛，是西藏最重要的兩支格魯派活佛世系。「達賴」為蒙語，意指大海，為蒙古俺答汗贈予第三世達賴（Sonam Gyatso, 1543‐1588）頭銜，本院即藏有其使用過的珍貴金剛鈴杵、手鼓。

此組明朝法器，為布達拉宮密藏供奉，是二世（Gendun Gyatso, 1475‐1542）、三世及五世達賴手內常執之珍貴古物，據信有不可思議法力，應在乾隆朝時期入宮珍藏。鈴杵銅質精良，比例優美。噶布拉手鼓，噶布拉為顱骨之意，鼓面繪紺地泥金持寶穿花五爪龍，鎏金腰箍鑲天青色松石，華麗五色飄帶以珍珠繡飾八吉祥等；因綴有絲織品等材質，甚少展出。

南亞　銀胎內填琺瑯嵌寶蓋罐　清乾隆45年六世班禪喇嘛　國立故宮博物院藏
南亞　銀胎內填琺瑯嵌寶蓋罐　清乾隆45年六世班禪喇嘛　國立故宮博物院藏

「班禪」為「大班智達（Great Pandita）」之意，為蒙古固始汗贈予第四世班禪（Losang Chö kyi Gyaltsen, 1570‐1659）尊稱。〈鎏金銀胎內填琺瑯嵌寶蓋罐〉裝有散發幽香之藏紅花。蓋罐填清亮綠琺瑯，器表滿飾嵌紅寶石花卉，具有濃厚南亞風格。為乾隆四十五年六世班禪（Palden Yeshe, 1738-1780）為賀皇帝七十誕辰所獻。

清　迦葉佛舍利、嘎烏　乾隆60年七世班禪喇嘛進　國立故宮博物院藏
清　迦葉佛舍利、嘎烏　乾隆60年七世班禪喇嘛進　國立故宮博物院藏

七世班禪（Dainbai Nyima, 1782-1853）乾隆六十年（1796）進貢過去佛迦葉佛（Kaśyapa）珍貴舍利，供奉於九成金嵌松石嘎烏（Ga’u）。

明末　金剛鈴杵　歷輩章嘉呼圖克圖手執　國立故宮博物院藏
明末　金剛鈴杵　歷輩章嘉呼圖克圖手執　國立故宮博物院藏

明末　噶布拉手鼓　歷輩章嘉呼圖克圖手執　國立故宮博物院藏
明末　噶布拉手鼓　歷輩章嘉呼圖克圖手執　國立故宮博物院藏

章嘉Changkya國師為清代漠南（內蒙）、安多（甘青藏區）與北京地區位階最高的格魯派活佛。此系出身青海佑寧寺。二世章嘉（Ngawang Lobzang Choden, 1642-1714）康熙年間受封為灌頂普善廣慈大國師，為清朝唯一的國師。

清宮藏有此系「輩輩手內常執」金剛鈴杵及噶布拉手鼓；一世章嘉（Drakpa Ozer, 1578?-1641）為明末僧侶，此組法器時代應可上推至明代，為北京暢春園內永寧寺「廟內密藏供奉」，二世章嘉為此寺第一任住持。康熙帝常駐蹕暢春園，直至乾隆年間，永寧寺仍是皇帝定期活動、地位特殊的京城藏傳佛教寺院。 噶巴拉手鼓骨質潤澤泛黃，透露有著長遠的歷史，一面繪法輪、一面繪三瓣寶珠。腰部飾捻金線織品束腰。此套金剛鈴杵做工則較為粗放；兩組法器製作工藝與裝飾皆與西藏地區所進不盡相同。

清　青海　白檀木顯字枝葉　乾隆14年三世章嘉呼圖克圖進　國立故宮博物院藏
清　青海　白檀木顯字枝葉　乾隆14年三世章嘉呼圖克圖進　國立故宮博物院藏

隱隱可見藏文種子字之樹皮、枝葉，來自格魯派創始者宗喀巴臍帶滴血處生長的白旃檀樹。此地建成塔爾寺，在今青海湟中。乾隆十四年賜名「梵宗寺」，三世章嘉親臨主持賜御匾時，乾隆皇帝諭令要攜回此聖樹枝葉等入宮珍藏。

本文摘錄自《故宮文物月刊》452期11月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

故宮北院「呼畢勒罕—清代活佛文物大展」展覽資訊：

● 展期：2020/11/28～2021/03/01

● 地點：國立故宮博物院北部院區 103,105陳列室（台北市士林區至善路二段221號）

● 瞭解更多：連結


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文︱賴依縵（任職於國立故宮博物院教育展資處） 圖︱國立故宮博物院提供

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