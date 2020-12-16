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【故宮文物月刊】「北溝傳奇—故宮文物遷臺後早期歲月」展覽述要

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
落成後的北溝文物庫房背面俯視　國立故宮博物院院史資料室藏
落成後的北溝文物庫房背面俯視　國立故宮博物院院史資料室藏

文︱宋兆霖（任職於國立故宮博物院圖書文獻處）

圖︱國立故宮博物院提供

國立故宮博物院典藏核心，係中國歷代宮廷累積的珍藏。二十世紀中日戰爭期間，院藏文物曾避禍遷徙，自北而南，由東而西，顛沛流離凡十四載；其後又因國共戰事而東渡臺灣，暫置臺中霧峰之北溝十五寒暑。時至今日，國人皆知故宮為盡攬華夏藝術美學菁華的殿堂，亦為閒暇怡情，滌蕩心靈的所在，然於文物運臺之初如何存貯點查，如何管理維護，最終又如何遷赴臺北，在外雙溪整併復院等情，則多不甚解。

圖書文獻處有見及此，特擇故宮文物運存臺中霧峰七十週年之期，舉辦「北溝傳奇－故宮文物遷臺後早期歲月」專題特展，盡出院史資料室相關檔案文獻、歷史影像，並向當年典守遷臺文物老故宮人的後輩商借舊照史料，增益佈陳內容，期以完整勾勒這段前塵往事及其間種種。故宮前賢於簡陋環境守藏維護、清查點驗、整理研究、出版傳播，復闢建小型陳列室，開放參觀，繼而選提部分文物赴美展覽，播揚文化，再於臺北建館奠基，恢復國立故宮博物院建制等重要作為，大致可一目瞭然。

「北溝傳奇－故宮文物遷臺後早期歲月」特展內含「文物遷臺」、「典守維護」、「清查點驗」，以及「編輯出版」、「展覽傳播」、「臺北復院」六單元，以呈現故宮文物遷臺初期的歷史經緯為旨趣。茲就各單元展陳重點略作說明如次：

一、文物遷臺

民國三十七年（1948）十一月，徐蚌會戰開始，南京岌岌可危。故宮博物院與中央博物院籌備處理事會分別議決遷運文物，擇精品分批運臺。三十八年（1949）二月下旬，兩院文物3,824箱前後三批運抵臺灣，借臺中糖廠倉庫暫存（圖1～3）。八月，行政院為肆應戰時環境，特暫將故宮博物院與中央博物院籌備處納入國立中央博物圖書院館聯合管理處（簡稱聯管處），由教育部統攝，原有組織改設為故博組、中博組。翌年（1950）五月，行政院改組兩院理事會，成立共同理事會，代行職權。

圖1　臺中糖廠庫房文物箱件貯置實景　國立故宮博物院院史資料室藏
圖1　臺中糖廠庫房文物箱件貯置實景　國立故宮博物院院史資料室藏

圖2　故博組同仁於臺中糖廠庫房工作情形　國立故宮博物院院史資料室藏
圖2　故博組同仁於臺中糖廠庫房工作情形　國立故宮博物院院史資料室藏

圖3　中博組同仁於臺中糖廠庫房工作情形　國立故宮博物院院史資料室藏
圖3　中博組同仁於臺中糖廠庫房工作情形　國立故宮博物院院史資料室藏

二、典守維護

民國三十八年十月，故宮博物院與中央博物院籌備處在臺理事召開談話會，咸認文物應遷離市區，以求妥慎，並以尋覓山麓之地，建築專用庫房為宜。聯管處經奉教育部從速辦理指令，乃積極籌備，決定以臺中霧峰北溝山麓為庫房興建地點（圖4）。三十九年四月，文物庫房完工，兩院文物入庫貯置（圖5）。四十二年（1953）三月，聯管處再就北溝庫房附近山地開建小規模山洞，以備必要時將最精文物存入（圖6）。北溝山洞庫房呈U字形，內部約可容納文物600箱。

圖4　落成後的北溝文物庫房背面俯視　國立故宮博物院院史資料室藏
圖4　落成後的北溝文物庫房背面俯視　國立故宮博物院院史資料室藏

圖5　故博組文物箱件貯置情形　國立故宮博物院院史資料室藏
圖5　故博組文物箱件貯置情形　國立故宮博物院院史資料室藏

圖6　北溝山洞庫房之箱件輸運　國立故宮博物院院史資料室藏
圖6　北溝山洞庫房之箱件輸運　國立故宮博物院院史資料室藏

三、清查點驗

民國三十九年七月，兩院共同理事會議決清點遷臺文物，以明責任。八月，常務理事會議主張先行抽查，復通過〈國立故宮中央博物院共同理事會抽查院館存臺文物辦法〉（圖7）。四十年（1951）六月，抽查工作始事，迄九月完成。翌年（1952）七月，共同理事會議決繼續點查。聯管處乃著手分年進行，逐箱逐件清點，迄四十三年（1954）九月畢事（圖8、9）；結果與原始清冊著錄完全符合，箱內文物咸以無闕。兩院前賢竭盡心力維護文物之苦心，於焉得獲證驗。

圖7　民國三十九年十月之〈國立故宮中央博物院共同理事會抽查院館存臺文物辦法〉　國立故宮博物院院史資料室藏
圖7　民國三十九年十月之〈國立故宮中央博物院共同理事會抽查院館存臺文物辦法〉　國立故宮博物院院史資料室藏

圖8　民國四十一年中博組書畫點查情形　國立故宮博物院院史資料室藏
圖8　民國四十一年中博組書畫點查情形　國立故宮博物院院史資料室藏

圖9　民國四十二年故博組文物點查情形　國立故宮博物院院史資料室藏
圖9　民國四十二年故博組文物點查情形　國立故宮博物院院史資料室藏

四、編輯出版

遷臺文物點查竣事，聯管處旋即著手遷臺文物詳細目錄之編製，並訂定期程，循序推動。民國四十四年（1955）迄五十年（1961）間出版之《故宮書畫錄》、《故宮銅器圖錄》及《故宮瓷器錄》，迄今仍為中國藝術史研究重要參考資料（圖10）。他若《中華文物集成》、《中華美術圖集》、《故宮名畫三百種》、《故宮藏瓷》、《故宮法書》等文物圖錄，皆各附說明，以精版佳紙景印，用供中國藝術愛好者之鑑賞，於兩院藏品之推廣流傳，收效甚宏（圖11、12）。

（組圖左起至右，分別為圖10、11、12）圖10　民國四十三年之《中華文物集成》　國立故宮博物院院史資料室藏圖11　民國四十四年之《中華美術圖集》　國立故宮博物院院史資料室藏圖12　民國四十五年之《故宮書畫錄》　國立故宮博物院院史資料室藏
（組圖左起至右，分別為圖10、11、12）
圖10　民國四十三年之《中華文物集成》　國立故宮博物院院史資料室藏
圖11　民國四十四年之《中華美術圖集》　國立故宮博物院院史資料室藏
圖12　民國四十五年之《故宮書畫錄》　國立故宮博物院院史資料室藏

五、展覽傳播

遷臺文物存入北溝庫房後，國內外參觀請求不斷；聯管處乃決定於庫房左近修建陳列室，俾利分類展陳（圖13）。民國四十六年（1957）三月，小型陳列室啟用，開放參觀。五十年五月，聯管處應邀赴美五大城市舉辦「中國古藝術品（Chinese Art Treasures）」展覽會，獲得熱烈迴響（圖14、15）。此外，兩院亦曾以藏品或文物照片參與若干國內外展出，如「中國文物影集」全省巡迴展覽、東京與大阪「故宮博物院名畫寫真—中華民國秘藏」特展、紐約世界博覽會（New York World’s Fair）等。

圖13　北溝陳列室內民眾參觀情形　國立故宮博物院院史資料室藏
圖13　北溝陳列室內民眾參觀情形　國立故宮博物院院史資料室藏

圖14　聯管處那志良（左二）、譚旦冏（右二）、李霖燦（右一）與華府國家藝術博物館（National Gallery of Art）同仁於「中國古藝術品展覽會」預展會場合影　國立故宮博物院院史資料室藏
圖14　聯管處那志良（左二）、譚旦冏（右二）、李霖燦（右一）與華府國家藝術博物館（National Gallery of Art）同仁於「中國古藝術品展覽會」預展會場合影　國立故宮博物院院史資料室藏

圖15　華府國家藝術博物館「中國古藝術品展覽會」預展參觀實況　國立故宮博物院院史資料室藏
圖15　華府國家藝術博物館「中國古藝術品展覽會」預展參觀實況　國立故宮博物院院史資料室藏

六、臺北復院

民國四十九年（1960），政府籌劃於臺北近郊外雙溪興建新館，期於宣揚文化及發展觀光獲致雙重效益（圖16）。五十一年（1962）六月，新館建築工程奠基；五十四（1965）年八月，全部工程竣事（圖17）。行政院隨即恢復故宮建制，將中央博物院籌備處併入。十一月十二日，故宮臺北新館落成揭幕，正式對外開放。十二月，北溝庫房文物開始北運，迄次年（1966）三月結束。故宮隨即將北溝庫房、陳列室等建築移交臺灣省政府，原聯管處之辦公室與宿舍則撥贈臺中糖廠。

博物院為先民德慧術智成就與歷代國寶重器庋藏之所，然其責任又非僅止於典守文物而已，必以所藏文物進行系統整理及多方面運用展陳，方得落實播揚文化藝術，提倡學術研究，輔助社會教育之目標。曩者臺中聯管處時代，故宮博物院與中央博物院籌備處囿於房舍、人員、經費之不足，博物館業務不易開展，工作多侷限於編目守藏。國立故宮博物院臺北外雙溪新館建成，恢復組織建制之後，館舍迭獲擴充，人員經費亦逐漸增加，始得一面著手整理，一面佈陳展出，日趨發展，成為一所現代化的博物館。

博物館典藏生命的延續，乃數十載以至百年以上經之營之的成果，必以歷輩館員辛勤播種，砥礪耕耘為基礎。目今，國立故宮博物院位居華夏藝術文化典藏、展示、研究要津，為全球博物館界所重，當係北溝時期奠立堅實根柢，有以致之。我們回顧故宮在臺早期發展歷程，對前賢竭盡心力血汗，於艱難中護惜藝術文化，於沉潛中整理研究文物，既心懷感念，亦深刻體認傳承責任之重。故宮肩負開物成務重大使命，以國民藝術人文素養之提昇為奮進鵠的，自將終始一貫，全力以赴，務使院藏文物於固有根基之上愈見含弘光大。

圖16　民國四十九年九月四日行政院國立故宮中央博物院遷建小組委員會第一次會議紀錄　國立故宮博物院院史資料室藏
圖16　民國四十九年九月四日行政院國立故宮中央博物院遷建小組委員會第一次會議紀錄　國立故宮博物院院史資料室藏

圖17　故宮正館建築完工後之院區俯視　莊靈先生攝
圖17　故宮正館建築完工後之院區俯視　莊靈先生攝

本文《故宮文物月刊》授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

「北溝傳奇—故宮文物遷台後早期歲月」展覽資訊：

● 展期：2020/10/09～2021/03/07

● 地點：國立故宮博物院北部院區 104陳列室 （台北市士林區至善路二段221號）

● 瞭解更多：連結


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(內含大量國立故宮博物院授權刊登的珍貴資料照) 文︱宋兆霖（任職於國立故宮博物院圖書文獻處） 圖︱國立故宮博物院提供

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