【臺灣服飾誌】日治中期臺灣女子穿什麼？

蔣渭水的革命戀人，「陳甜」

2019年八月，柯文哲所組成的「臺灣民眾黨」正式成立，也使的1927年的「臺灣民眾黨」以意想不到的方式成為了社群話題。

1927年的「臺灣民眾黨」是日治時期由臺灣人成立的第一個政黨，目標是能為日本統治下的臺灣帶來新的改革，「實現政治的、經濟的、社會的自由」，可以說是在那個被統治的時代下，想透過社會運動與文化教育來實現理想的一群人。

其中，蔣渭水便是臺灣民眾黨的領袖之一。但許多人都不知道，除了那些學富五車的男子以外，蔣渭水身也有一個具有膽識聰慧的女性，在默默的支持他。

陳甜（左上）與蔣渭水全家福（圖／臺灣服飾誌 提供）

那人便是陳甜。在大稻埕最繁華的1920年代，年少的陳甜從清貧家庭來到臺北，容貌清秀的她便在高級餐廳「東薈芳」擔任藝旦。而與友人聚會的蔣渭水，也正巧來到東薈芳聚餐。

一個是富有聲望的知識份子，一個則是炙手可熱當家紅牌，但過去沒有受教育的陳甜，竟與蔣渭水相談國家局勢頗為投機。兩人一拍即合，很快進入相戀，於是之後蔣渭水教導陳甜讀書識字，陳甜並加入臺北青年讀書會，成為五十人中唯一的女性。

在以妾的身分嫁入蔣家後，陳甜改名「陳精文」，之後風風雨雨幾年，陳甜更是陪伴著蔣渭水從事社會運動。

1923年時，「臺灣議會期成同盟」成立，然而當時日本法規管制政治集會結社，雖然後來活動轉移至東京舉辦，然而蔣渭水也因為這件事入獄四個月。

這件事情史稱「治警事件」，除了花蓮、臺東、澎湖外，全臺都展開了大檢舉，總共逮捕41人、傳訊58人，有99人遭受迫害。當時臺灣人心惶惶，而當蔣渭水入獄時，陳甜仍然頂住了壓力，持續地替蔣渭水宣傳演講。

『……你在內時，是靜養的好的機會，保守自己的身軀，以外的事請暫放心，這是我所希望的，你請。我親手寫的。阿甜。』

──摘自1924年陳甜予蔣渭水之信。

臺西混搭裙

陳甜在照片裡的形象，總是文雅的大襟衫搭配西式膝下裙，這也是在一九二零年代時臺灣年輕女性常有的穿著。我們在這裡參考幾張同年代女性的照片，還原當時的穿著。

鉸剪眉

也就是瀏海啦！鉸剪眉通常是未出嫁女性前髮的樣式，但比較特別的是，那個年代的瀏海不只剪得平齊，還有像圖片一樣圓弧狀的。

麵線紐

將頭髮如麵線繞曲梳紮於腦後，8-9歲到13-14歲女孩愛梳的髮型，較流行於南部地區。

雖然陳甜的年齡與地區皆不符合此髮型，然而由於過去沒有介紹這類的後髮髻，我們在這裡仍然是保留了這個設計。

大襟衫+喇叭袖

大襟衫是清制服裝的一種，「大襟」意指右衽的衣衫。在清領中期時，大襟衫有著寬袖和浮華的緄邊，到清末時則是袖子變窄，下擺變長。

而大襟衫到日治中期，則變為短至臂部，且略有腰身，還有七分喇叭袖。

西式裙+皮鞋

裙子由平面剪裁的馬面裙，變成西式套穿的直筒裙。相較於搭配行燈絝的綁帶靴，此時更常搭配的是女性的皮鞋與絲襪。

如果有人比蔣渭水偉大，我就嫁給他。

『……我不曉帶我的愛妻的寫真來這裡賞玩，很是可惜，幸得腦裡明明白白，還有印刻我妻影像，所以時時在腦裡，看得明白，聊可自慰的。』 ──1924年12月31日，蔣渭水獄中日記。

蔣渭水先生在1931年因為傷寒過世，在8月23日的永樂町舉行「臺灣大眾葬儀」，那一天，有五千多個人趕來參加蔣渭水的大眾葬，而海外如上海、金陵、東京，也紛紛寄來了兩百餘件的弔慰電文。

而蔣渭水臨終前的攝影，陳甜坐在床邊，那年她三十二歲。

很多人勸還仍年輕的陳甜改嫁，但陳甜只說：「如果有人比蔣渭水更偉大，我就嫁給他。」後來她在臺北慈雲寺出家，直到1986年病逝都沒有再改嫁。這五十餘年的青燈木魚，彷彿是為了這十年間兩人相遇的美好。

輾轉離1920年代已經接近一百年，那代知識份子的愛情故事也逐漸被世人遺忘，但這百年前的傾城之戀，卻是當時大稻埕裡最璀璨的一筆。

一百年算短算長？我們不知道，但這份愛隨著時間沖洗，在這霓虹絢麗的年代，讀起來卻是更刻骨銘心。