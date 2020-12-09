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【臺灣服飾誌】日治中期的臺灣仕紳百搭服裝是什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
日治中期穿西裝的仕紳男子（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：崔小熊）
日治中期穿西裝的仕紳男子（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：崔小熊）

好貴好貴的西服

　　『……戴眼鏡、看起來好像很威風的男人，從辦公室裡一看到他，一句話也沒有說，就立刻揮手大聲斥責。由於對方是個穿西服的男人，楊添丁呆若木雞。』──呂赫若〈牛車〉

　　那麼在日本時代，西裝到底是誰穿的呢？

　　在陳柔縉的《臺灣西方文明初體驗》中有提及，當年公務員一個月薪資大約42～48圓左右，單件西服就要5、6圓。若是用不專業的換算法，以當今公務員月薪大概在四五萬來看，一件西服相當於要現代的六七千塊。

而根據前臺泥董事長辜振甫回憶，一套西裝下來，則差不多要25圓左右，用同個方法換算約是現代三萬到三萬五間，毫無疑問算是高價消費品，對於中下階層而言，更是觸不可及。

　　所以沒錯，你看到的這位男子，全身上下都是錢的味道，也無怪乎在《牛車》裡面的楊添丁，被西裝男子斥責時會如此惶恐了。

穿全套西裝的蔣渭水（圖／臺灣服飾誌 提供）
穿全套西裝的蔣渭水（圖／臺灣服飾誌 提供）

三件式西裝

中折れ帽「Fedora」

　　在二十世紀初期，「帽子」，是時髦的男士的必備配件，也常常搭配正裝穿著。此外，擁有帽子的能力在文化上被認為是財富的標誌，也因為夠時尚而被認為是「身份的象徵」。

隨著江戶時代結束，日本逐漸的西化，歐美的帽子被進口，更在日本統治臺灣後引入臺灣。像是這頂「中折帽」，便是1920年代時，臺灣西裝男子時常配戴的帽子之一。

　　中折帽原文Fedora，Crown（帽冠）中間凹陷，前端兩側也有壓痕（Pinch），高度10cm～16cm不等，是常被人稱為「紳士帽」的類型之一。

三件式西裝（西裝外套＋背心＋西裝褲）

　　受過日本新式（西式）教育的臺人，更容易全面接受西式服裝，也因此在相片中，很常看見他們以全套西裝的形象留下身影。當年的正裝大多還會加上一件背心，成為三件式（three-piece suit）西裝，講究一些還會別上領棍、胸針等等。

　　我們參考的照片中，男子穿著的比較偏向英式西裝，這件西裝腰際修身，上身墊肩不強化肩膀，下身高腰並打折，更顯體型修長。

皮鞋

　　皮鞋跟著服裝的西化一起成為常見的鞋種類之一，當時已經有如「日益堂靴屋」、「龜田鞋店」這種開在台灣的日式或西式鞋店。

文明日本，落後臺灣？

　　如果，你在日本時代中期穿著臺灣服（清制服裝），那麼很容易會被認為兩種人：

　　一、你屬於勞動階級，買不起洋服。

　　二、你心向清國。

　　隨著武力抗日慢慢減少，現代化設施隨著日本進入到臺灣，也帶給了臺灣人不同的生活樣貌。先是洋服和和服帶來的新消費，昂貴的西服也變成區分社經地位的方式，更有文明與進步與「落後」的對比。

　　也由於日本人帶來了許多現代化設施，進而讓人有「現代化」等同「日本化」的感覺，因此在一段時間內，許多受過新式教育的台灣人，會刻意換上洋服或和服，塑造自己文明開化的形象，排斥原先穿著的清制服裝。

　　在臺灣新文化運動發展之時，隨著臺人意識逐漸覺醒，開始有些知識份子認知到，日本人統治臺灣人，雖然帶來了美好也帶來了壓迫，不需要因自己的文化而自卑，紛紛換回了過去穿著的臺灣服。

　　當然隨著美好的1920年代過去，太平洋戰爭開打，皇民化運動推行，日本政府開始規範不許穿著敵國的「挑逗性服裝」，比如像是中式服裝常見的布扣，被日本巡察看見會直接被剪掉，長衫（旗袍）會被改成「國民服」或「興亞服」等戰時制服。

　　三件式西裝，是大多數人對於日本時代知識份子的印象，然而對於當年知識份子而言，西裝洋服也曾是他們為了證明自己的存在，而割捨過的東西。

　　若有機會創作當年的知識份子身影，不如讓他穿著看看臺灣服吧！


參考資料：

◆吳奇浩〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉

◆吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服－日治時期台灣多元的服裝文化〉

◆吳云代〈殖民地台灣的服裝編制--日治時期身體展演下服飾的意涵〉

◆大正六年日本東京都吉安商店宣傳單

委託繪師：

崔小熊

西裝 日本 臺灣服飾誌 閱讀專題

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