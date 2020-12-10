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來自50年後的書：〈夜市文物室〉一次性餐具的未來出版品

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
夜市文物室：一次性餐具的未來出版品（圖／尼普利　提供）
夜市文物室：一次性餐具的未來出版品（圖／尼普利　提供）

當一次性餐具成為值得珍藏的文物

書名：《書上設計展2020》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

如果從未來回頭看現在所處的時代，會對人們過度使用資源的情景，產生哪些感觸或想法呢？

透過時間的換位思考，以不同角度觀看一次性餐具與生活、環境之間的關係，理解一次性餐具使用歷史之來龍去脈，不一味否定一次性餐具存在的價值，而是引起思考，現在的我們是不是有更好的使用選擇？接著去付諸行動、加以落實。

〈夜市文物室〉是一本結合歷史與想像的書，收錄一次性餐具的歷史及文物檔案，省思人們的行為及使用的器物是如何影響生活及環境。

以孔版印刷印製，豐富故事的畫面。（圖／尼普利　提供）
以孔版印刷印製，豐富故事的畫面。（圖／尼普利　提供）

一本50年後的書

關於一次性餐具，你抱持怎樣的觀點想法呢？〈夜市文物室〉把現在隨處可見的一次性餐具看作文物，製作一本定位於未來出版的書，在這實驗性質居多的過程，有趣卻也不易。希望在富有許多自由與樂趣的作品中，提供給觀者一種認真又詼諧的觀看體驗。

●編輯觀點

隨著高漲的環保意識，免洗餐具的使用備受關注，企圖發展出更多方式加以取代，減輕對環境的負載，替環境帶來長久安適的可能性。〈夜市文物室〉設想在 50 年後，一次性餐具已然絕跡，當處在沒有環保餐具的 2070 年之時，重新回顧並寫下一次性餐具的開始與結束。藉著在未來回顧曾有過一次性餐具的歷史點滴，再次思考身處不同環境當下，我們能付諸的行動、接續引發的共鳴；在未消失的此刻，替未來做些什麼。

夜市文物室中14種常見的餐具文物。（圖／尼普利　提供）
夜市文物室中14種常見的餐具文物。（圖／尼普利　提供）

獲獎紀錄

2019 — 青春設計節 視覺傳達設計類│金獎

2019 — 臺灣國際學生創意設計大賽 視覺設計類│佳作

2019 — 金點概念設計獎 傳達設計類│複審入圍

設計團隊

國立雲林科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜曹融、黃雅玲、林泰州

Designer｜陳悅晴、林鈺馨

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

餐具 文物 閱讀專題

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