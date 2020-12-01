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2020Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！

聯合新聞網 / Openbook閱讀誌
（圖／Openbook閱讀誌 提供）
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文／Openbook閱讀誌

圖／2020好書獎作家肖像，皆由知名插畫家61Chi繪製

深受華文出版界矚目的年度盛事：「2020 Openbook好書獎」，於今日（12/1）揭曉。從200部入圍決審的作品中，選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／年度青少年圖書」、「年度生活書」四大獎項，共計40本好書。

繼去年青年作家耀眼登入年度好書，今年的得獎名單依舊展現青春無敵的創作能量，甚至啼聲初試即以首部作品獲獎，他們是：蘇致亨《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》、陳宗暉《我所去過最遠的地方》、游旨价《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》，分別展露文學創作與非虛構知識性寫作的實力。

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國安法籠罩香港 書寫介入需莫大勇氣

當舉世深受大疫圍困，「2020 Openbook好書獎」證明擁有創作自由所能締造的普世關懷。香港學者馬嶽以《反抗的共同體：二〇一九香港反送中運動》榮獲「年度中文創作」，評審團認為，在國安法壟罩香港的今天，以書寫介入更需要莫大的勇氣。作者於得獎感言中亦提到：「這本書能得到的所有榮耀，自然都應該是屬於2019年那些展現反抗精神的香港人。」

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文學向來是出版的焦點，反映閱讀世界最深邃的精神面貌。2018年諾貝爾文學獎得主奧爾嘉˙朵卡萩（Olga Nawoja Tokarczuk），以滿溢靈光片羽、跨越文體分類的《雲遊者》獲「年度翻譯書」獎。

而兩位技藝純熟的本土創作者，郭強生近年勤勉耕耘，以《尋琴者》對孤寂的深層思考脫穎而出，評審一致推舉本書是郭強生迄今的最佳作品。賀景濱距離前作《去年在阿魯吧》相隔9年，再以《我們幹過的蠢事》真偽難辨的淵博知識，辨證文學的本質、虛構數位科技的可能走勢獲獎。另外，原住民作家馬翊航以探討身分、語言、記憶和性別的散文《山地話／珊蒂化》，展現新世代作家的特異聲腔。陳栢青的《尖叫連線》，以類型小說瘋狂翻玩次文化元素，直指當代生活中無所不在的螢幕視窗。

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來自韓國的金英夏以長篇小說《黑色花》獲獎，為年度好書提供了東亞視角。金英夏更在得獎感言裡提到：「在我的小說中，如果只能選出一本來推薦的話，我會推薦《黑色花》。對我來說如此特別的小說得了獎，更加覺得開心和榮幸。」

而熱氣莽莽的南國，也有集版畫、民間歌謠與詩的《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》獲獎，評審團認為「馬來族群的生命力與情感流動裸露、靈活，活生生的血肉體感和日常細節躍然字上。」

基礎科學的動植物書籍，一向是出版大宗，《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》（游旨价）、《雞冠天下》（安德魯・勞勒）、《三千分之一的森林》（羅賓・沃爾・基默爾）、《貂山之越：淡蘭古道自然發現史》（吳永華）、《翠鳥》（邱承宗）、《The Small Big 台灣特有種系列》（公共電視《台灣特有種》製作團隊），分列於好書獎的各個類別。今年特出的是，此一書寫脈絡，本土作家占半數以上，為日漸開闊的非虛構知識性寫作，發出振奮之聲。

「科技與媒體環境」是近年舉世關注的議題，論述之作《監控資本主義時代》，點出資訊科技由少數企業巨頭掌控的現象，評審團推薦其「提供了目前書市所見最完整也最精要的分析與批判」。《異見的自由》，則由法律層面，幫助我們思考台灣內部所面對的種種問題。二書獲得「年度翻譯書」獎。


長照、照護、告別議題書籍出線 反映台灣社會對個人安居需求

獲年度中文創作獎的《傍晚五點十五分》，係詩人夏夏的首部散文，她以尋常的語言，探索照護者與被照護者同時受困於失能的突圍與對抗。另，以提升生活品質為創獎宗旨、允為國內唯一的「年度生活書獎」，每年的獲獎書單更如同探針，反映台灣社會對個人安居的需求，長照、照護、告別議題書籍，一一出線。《創傷照管：照顧別人的你，更要留意自己的傷》是為各種照顧者而寫，指引他們從疼惜自己開始，培養照護他人的永續能力。《走在，沒人想去的地方：樹木希林離世前的最後採訪》一書，日本資深藝人樹木希林侃侃而談逼近的死亡，及其特立獨行的人生哲學。

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獲得評審團一致肯定的《阿媽的女朋友》，則關注父權社會裡的老年女同志，透過她們的生命故事，讓埋藏在角落裡的聲音，能被大眾溫柔的聆聽。

國外作者得獎感言：「台灣在電影史舉足輕重」

當57屆金馬獎為台灣國產電影迎來一片綠意春天，《看懂好電影的快樂指南》適時獲獎，以漫畫的手法、懶人工具包的概念，呈現影像的視覺歷史與理論，吸引新世代影迷。作者愛德華．羅斯在獲獎感言中提到：「台灣在電影史舉足輕重，我年輕時，台灣電影人就澆灌了我對電影的愛。」電影無國界，書籍亦然。

年度童書的繪本類，創作不輟的邱承宗交出《翠鳥》，書中每幅畫都是作者長年蹲點、精心描繪的傑作。

今年以《一起去動物園》獲第六屆豐子愷獎的繪本作家林柏廷，再以《一個像海的地方》奪下Openbook好書獎。評審團咸認該書是作者截至目前最好的作品，除了木刻版畫風格的技術更臻成熟之外，作者的環保理念更摒除「人類本位」的觀點，對應到動物的思考。加拿大籍的席尼．史密斯，去年以《城市裡的小訪客》獲獎，今年與文字作者喬丹．史考特合作《我說話像河流》，連莊獲獎，是近年最值得大小朋友認識的傑出繪本作家。

親子關係影響閱讀活動 共讀是當今趨勢

評審對無字書《海浪》這部堪稱經典的作品驚呼讚嘆之餘，也進一步討論到，當代親子關係的改變，已影響閱讀活動的性質。評審認為「國內外許多作品都以『親子共讀』為目標，當代對閱讀的想像，共讀當是越來越普遍的現象。」少年小說方面，則依然是翻譯書天下。評審團主張推薦給青少年的文字書「除了需要陪伴青少年面對成長，也應允許他們追求獨特性」，雀出的《惡作劇女孩》、《萬物盡頭之島：隔離樂園》二書，充分展現了上述特質。

閱讀將往何處去？此一大哉問，多年來是出版工作者不斷探尋的課題，從複審和決審的書單中圖文書的比例，已反映了未來的閱讀趨勢。《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》、《如同此石：一切戰爭之書》、《來自精靈世界的人類奇幻百科》、《看懂好電影的快樂指南》，均以圖像呈現主題。「Openbook好書獎」是好書、也是好看的書，同時，更是思索未來出版產業的一扇窗。

完整2020Openbook好書獎書單：

（圖／Openbook閱讀誌 提供）
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年度好書・中文創作

01.《山地話╱珊蒂化》（馬翊航／九歌出版社）

02.《反抗的共同體：二〇一九香港反送中運動》（馬嶽／左岸文化）

03.《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》（蘇致亨／春山出版公司）

04.《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》（馬尼尼為、張錦忠／斑馬線文庫）

05.《尖叫連線》（陳栢青／寶瓶文化公司）

06.《我所去過最遠的地方》（陳宗暉／時報出版公司）

07.《我們幹過的蠢事》（賀景濱／春山出版公司）

08.《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》（游旨价／春山出版公司）

09.《傍晚五點十五分》（夏夏／時報出版公司）

10.《尋琴者》（郭強生／木馬文化公司）

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年度好書・翻譯書

11.《公司與幕府 The Company and the Shogun》（亞當．克拉洛（Adam Clulow）／陳信宏／左岸文化）

12.《如同此石：一切戰爭之書 COME QUESTA PIETRA: il libro di tutte le guerre》（亞歷山卓・桑納（Alessandro Sanna）／藍劍虹／大塊文化公司）

13.《來自精靈世界的人類奇幻百科 Книга, найденная в кувшинке》（斯薇塔．多羅謝娃（Sveta Dorosheva）／承影、鄭琦諭／漫遊者文化公司）

14.《異見的自由 Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of the First Amendment》（安東尼．路易斯（Anthony Lewis）／林凱雄／八旗文化

15.《雲遊者 Bieguni》（奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）／葉祉君／大塊文化公司）

16.《黑色花 검은꽃》（金英夏（김영하）／盧鴻金／漫遊者文化公司）

17.《罪行海洋The Outlaw Ocean》（伊恩．爾比納（Ian Urbina）／林詠心／麥田出版）

18.《達爾文進城來了 Darwin Comes to Town》（曼諾．許特惠森（Menno Schilthuizen）／陸維濃、林大利／臉譜出版）

19.《監控資本主義時代 The Age of Surveillance Capitalism　上卷：基礎與演進+下卷：機器控制力量》（肖莎娜．祖博夫（Shoshana Zuboff）／溫澤元、林怡婷、陳思穎／時報出版公司）

20.《雞冠天下 Why did the Chicken Cross the World?》（安德魯・勞勒（Andrew Lawler）／吳建龍／左岸文化）

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美好生活書

21.《三千分之一的森林：微觀苔蘚，找回我們曾與自然共享的語言》（羅賓・沃爾・基默爾（Robin Wall Kimmerer）／賴彥如／漫遊者文化公司）

22.《吾業遊民：一個德國遊民血淚拚搏三十年的街頭人生》（理查．布洛克斯（Richard Brox）／葉怡昕／聯經出版公司）

23.《走在，沒人想去的地方：樹木希林離世前的最後採訪》（樹木希林／吳怡文／采實文化公司）

24.《阿媽的女朋友：彩虹熟女的多彩青春》（台灣同志諮詢熱線協會／大塊文化公司）

25.《看懂好電影的快樂指南》（愛德華．羅斯（Edward Ross）／灰土豆／原點出版）

26.《創傷照管：照顧別人的你，更要留意自己的傷》（蘿拉．李普斯基（Laura van Dernoot Lipsky）、康妮．柏克（Connie Burk）／林宜汶／究竟出版公司）

27.《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》（地理角團隊／左岸文化）

28.《絕冷一課》（羅貝托．卡薩提（Roberto Casati）／倪安宇／果力文化）

29.《貂山之越：淡蘭古道自然發現史》（吳永華／行政院農委會林務局羅東林區管理處）

30.《貓的痴情辭典》（斐德列克・威圖（Frédéric Vitoux）／陳郁雯／南方家園文化公司）

最佳童書暨青少年圖書：

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最佳青少年圖書

31.《台灣特有種1、2、3、4》（公共電視《台灣特有種》製作團隊／傅兆祺／木馬文化公司）

32.《星尾獸探險隊》（草山萬兔／松本大洋／李彥樺／小麥田出版）

33.《惡作劇女孩》（卡崔娜．南斯塔德（Katrina Nannestad）／Salt&Finger／王翎／小麥田出版）

34.《萬物盡頭之島：隔離樂園》（基蘭．米爾伍德．哈爾葛芙（Kiran Millwood Hargrave）／張子樟／國語日報社）

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最佳童書

35.《一個像海的地方》（林柏廷／遠流出版公司）

36.《我說話像河流》（喬丹．史考特（Jordan Scott）／席尼．史密斯（Sydney Smith）／劉清彥／拾光工作室）

37.《海浪》（蘇西・李（Suzy Lee）／蘇西・李（Suzy Lee）／吳文君／大塊文化公司）

38.《雪是誰的？ 》（安東妮．許奈德（Antonie Schneider）／張蓓瑜／柯倩華／三民書局公司）

39.《翠鳥》（邱承宗／邱承宗／親子天下公司）

40.《燈塔你好》（蘇菲．布雷克爾（Sophie Blackall）／蘇菲．布雷克爾（Sophie Blackall）／劉清彥／遠見天下文化公司）

2020Openbook好書獎完整得獎名單、遴選標準與評審報告，請見Openbook閱讀誌官網

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