2020Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！

文／Openbook閱讀誌

圖／2020好書獎作家肖像，皆由知名插畫家61Chi繪製

深受華文出版界矚目的年度盛事：「2020 Openbook好書獎」，於今日（12/1）揭曉。從200部入圍決審的作品中，選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／年度青少年圖書」、「年度生活書」四大獎項，共計40本好書。

繼去年青年作家耀眼登入年度好書，今年的得獎名單依舊展現青春無敵的創作能量，甚至啼聲初試即以首部作品獲獎，他們是：蘇致亨《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》、陳宗暉《我所去過最遠的地方》、游旨价《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》，分別展露文學創作與非虛構知識性寫作的實力。

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

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國安法籠罩香港 書寫介入需莫大勇氣

當舉世深受大疫圍困，「2020 Openbook好書獎」證明擁有創作自由所能締造的普世關懷。香港學者馬嶽以《反抗的共同體：二〇一九香港反送中運動》榮獲「年度中文創作」，評審團認為，在國安法壟罩香港的今天，以書寫介入更需要莫大的勇氣。作者於得獎感言中亦提到：「這本書能得到的所有榮耀，自然都應該是屬於2019年那些展現反抗精神的香港人。」

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文學向來是出版的焦點，反映閱讀世界最深邃的精神面貌。2018年諾貝爾文學獎得主奧爾嘉˙朵卡萩（Olga Nawoja Tokarczuk），以滿溢靈光片羽、跨越文體分類的《雲遊者》獲「年度翻譯書」獎。

而兩位技藝純熟的本土創作者，郭強生近年勤勉耕耘，以《尋琴者》對孤寂的深層思考脫穎而出，評審一致推舉本書是郭強生迄今的最佳作品。賀景濱距離前作《去年在阿魯吧》相隔9年，再以《我們幹過的蠢事》真偽難辨的淵博知識，辨證文學的本質、虛構數位科技的可能走勢獲獎。另外，原住民作家馬翊航以探討身分、語言、記憶和性別的散文《山地話／珊蒂化》，展現新世代作家的特異聲腔。陳栢青的《尖叫連線》，以類型小說瘋狂翻玩次文化元素，直指當代生活中無所不在的螢幕視窗。

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來自韓國的金英夏以長篇小說《黑色花》獲獎，為年度好書提供了東亞視角。金英夏更在得獎感言裡提到：「在我的小說中，如果只能選出一本來推薦的話，我會推薦《黑色花》。對我來說如此特別的小說得了獎，更加覺得開心和榮幸。」

而熱氣莽莽的南國，也有集版畫、民間歌謠與詩的《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》獲獎，評審團認為「馬來族群的生命力與情感流動裸露、靈活，活生生的血肉體感和日常細節躍然字上。」

基礎科學的動植物書籍，一向是出版大宗，《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》（游旨价）、《雞冠天下》（安德魯・勞勒）、《三千分之一的森林》（羅賓・沃爾・基默爾）、《貂山之越：淡蘭古道自然發現史》（吳永華）、《翠鳥》（邱承宗）、《The Small Big 台灣特有種系列》（公共電視《台灣特有種》製作團隊），分列於好書獎的各個類別。今年特出的是，此一書寫脈絡，本土作家占半數以上，為日漸開闊的非虛構知識性寫作，發出振奮之聲。

「科技與媒體環境」是近年舉世關注的議題，論述之作《監控資本主義時代》，點出資訊科技由少數企業巨頭掌控的現象，評審團推薦其「提供了目前書市所見最完整也最精要的分析與批判」。《異見的自由》，則由法律層面，幫助我們思考台灣內部所面對的種種問題。二書獲得「年度翻譯書」獎。

長照、照護、告別議題書籍出線 反映台灣社會對個人安居需求

獲年度中文創作獎的《傍晚五點十五分》，係詩人夏夏的首部散文，她以尋常的語言，探索照護者與被照護者同時受困於失能的突圍與對抗。另，以提升生活品質為創獎宗旨、允為國內唯一的「年度生活書獎」，每年的獲獎書單更如同探針，反映台灣社會對個人安居的需求，長照、照護、告別議題書籍，一一出線。《創傷照管：照顧別人的你，更要留意自己的傷》是為各種照顧者而寫，指引他們從疼惜自己開始，培養照護他人的永續能力。《走在，沒人想去的地方：樹木希林離世前的最後採訪》一書，日本資深藝人樹木希林侃侃而談逼近的死亡，及其特立獨行的人生哲學。

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

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獲得評審團一致肯定的《阿媽的女朋友》，則關注父權社會裡的老年女同志，透過她們的生命故事，讓埋藏在角落裡的聲音，能被大眾溫柔的聆聽。

國外作者得獎感言：「台灣在電影史舉足輕重」

當57屆金馬獎為台灣國產電影迎來一片綠意春天，《看懂好電影的快樂指南》適時獲獎，以漫畫的手法、懶人工具包的概念，呈現影像的視覺歷史與理論，吸引新世代影迷。作者愛德華．羅斯在獲獎感言中提到：「台灣在電影史舉足輕重，我年輕時，台灣電影人就澆灌了我對電影的愛。」電影無國界，書籍亦然。

年度童書的繪本類，創作不輟的邱承宗交出《翠鳥》，書中每幅畫都是作者長年蹲點、精心描繪的傑作。

今年以《一起去動物園》獲第六屆豐子愷獎的繪本作家林柏廷，再以《一個像海的地方》奪下Openbook好書獎。評審團咸認該書是作者截至目前最好的作品，除了木刻版畫風格的技術更臻成熟之外，作者的環保理念更摒除「人類本位」的觀點，對應到動物的思考。加拿大籍的席尼．史密斯，去年以《城市裡的小訪客》獲獎，今年與文字作者喬丹．史考特合作《我說話像河流》，連莊獲獎，是近年最值得大小朋友認識的傑出繪本作家。

親子關係影響閱讀活動 共讀是當今趨勢

評審對無字書《海浪》這部堪稱經典的作品驚呼讚嘆之餘，也進一步討論到，當代親子關係的改變，已影響閱讀活動的性質。評審認為「國內外許多作品都以『親子共讀』為目標，當代對閱讀的想像，共讀當是越來越普遍的現象。」少年小說方面，則依然是翻譯書天下。評審團主張推薦給青少年的文字書「除了需要陪伴青少年面對成長，也應允許他們追求獨特性」，雀出的《惡作劇女孩》、《萬物盡頭之島：隔離樂園》二書，充分展現了上述特質。

閱讀將往何處去？此一大哉問，多年來是出版工作者不斷探尋的課題，從複審和決審的書單中圖文書的比例，已反映了未來的閱讀趨勢。《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》、《如同此石：一切戰爭之書》、《來自精靈世界的人類奇幻百科》、《看懂好電影的快樂指南》，均以圖像呈現主題。「Openbook好書獎」是好書、也是好看的書，同時，更是思索未來出版產業的一扇窗。

完整2020Openbook好書獎書單：

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

年度好書・中文創作

01.《山地話╱珊蒂化》（馬翊航／九歌出版社）

02.《反抗的共同體：二〇一九香港反送中運動》（馬嶽／左岸文化）

03.《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》（蘇致亨／春山出版公司）

04.《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》（馬尼尼為、張錦忠／斑馬線文庫）

05.《尖叫連線》（陳栢青／寶瓶文化公司）

06.《我所去過最遠的地方》（陳宗暉／時報出版公司）

07.《我們幹過的蠢事》（賀景濱／春山出版公司）

08.《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》（游旨价／春山出版公司）

09.《傍晚五點十五分》（夏夏／時報出版公司）

10.《尋琴者》（郭強生／木馬文化公司）

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

年度好書・翻譯書

11.《公司與幕府 The Company and the Shogun》（亞當．克拉洛（Adam Clulow）／陳信宏／左岸文化）

12.《如同此石：一切戰爭之書 COME QUESTA PIETRA: il libro di tutte le guerre》（亞歷山卓・桑納（Alessandro Sanna）／藍劍虹／大塊文化公司）

13.《來自精靈世界的人類奇幻百科 Книга, найденная в кувшинке》（斯薇塔．多羅謝娃（Sveta Dorosheva）／承影、鄭琦諭／漫遊者文化公司）

14.《異見的自由 Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of the First Amendment》（安東尼．路易斯（Anthony Lewis）／林凱雄／八旗文化

15.《雲遊者 Bieguni》（奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）／葉祉君／大塊文化公司）

16.《黑色花 검은꽃》（金英夏（김영하）／盧鴻金／漫遊者文化公司）

17.《罪行海洋The Outlaw Ocean》（伊恩．爾比納（Ian Urbina）／林詠心／麥田出版）

18.《達爾文進城來了 Darwin Comes to Town》（曼諾．許特惠森（Menno Schilthuizen）／陸維濃、林大利／臉譜出版）

19.《監控資本主義時代 The Age of Surveillance Capitalism 上卷：基礎與演進+下卷：機器控制力量》（肖莎娜．祖博夫（Shoshana Zuboff）／溫澤元、林怡婷、陳思穎／時報出版公司）

20.《雞冠天下 Why did the Chicken Cross the World?》（安德魯・勞勒（Andrew Lawler）／吳建龍／左岸文化）

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

美好生活書

21.《三千分之一的森林：微觀苔蘚，找回我們曾與自然共享的語言》（羅賓・沃爾・基默爾（Robin Wall Kimmerer）／賴彥如／漫遊者文化公司）

22.《吾業遊民：一個德國遊民血淚拚搏三十年的街頭人生》（理查．布洛克斯（Richard Brox）／葉怡昕／聯經出版公司）

23.《走在，沒人想去的地方：樹木希林離世前的最後採訪》（樹木希林／吳怡文／采實文化公司）

24.《阿媽的女朋友：彩虹熟女的多彩青春》（台灣同志諮詢熱線協會／大塊文化公司）

25.《看懂好電影的快樂指南》（愛德華．羅斯（Edward Ross）／灰土豆／原點出版）

26.《創傷照管：照顧別人的你，更要留意自己的傷》（蘿拉．李普斯基（Laura van Dernoot Lipsky）、康妮．柏克（Connie Burk）／林宜汶／究竟出版公司）

27.《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》（地理角團隊／左岸文化）

28.《絕冷一課》（羅貝托．卡薩提（Roberto Casati）／倪安宇／果力文化）

29.《貂山之越：淡蘭古道自然發現史》（吳永華／行政院農委會林務局羅東林區管理處）

30.《貓的痴情辭典》（斐德列克・威圖（Frédéric Vitoux）／陳郁雯／南方家園文化公司）

最佳童書暨青少年圖書：

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最佳青少年圖書

31.《台灣特有種1、2、3、4》（公共電視《台灣特有種》製作團隊／傅兆祺／木馬文化公司）

32.《星尾獸探險隊》（草山萬兔／松本大洋／李彥樺／小麥田出版）

33.《惡作劇女孩》（卡崔娜．南斯塔德（Katrina Nannestad）／Salt&Finger／王翎／小麥田出版）

34.《萬物盡頭之島：隔離樂園》（基蘭．米爾伍德．哈爾葛芙（Kiran Millwood Hargrave）／張子樟／國語日報社）

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

最佳童書

35.《一個像海的地方》（林柏廷／遠流出版公司）

36.《我說話像河流》（喬丹．史考特（Jordan Scott）／席尼．史密斯（Sydney Smith）／劉清彥／拾光工作室）

37.《海浪》（蘇西・李（Suzy Lee）／蘇西・李（Suzy Lee）／吳文君／大塊文化公司）

38.《雪是誰的？ 》（安東妮．許奈德（Antonie Schneider）／張蓓瑜／柯倩華／三民書局公司）

39.《翠鳥》（邱承宗／邱承宗／親子天下公司）

40.《燈塔你好》（蘇菲．布雷克爾（Sophie Blackall）／蘇菲．布雷克爾（Sophie Blackall）／劉清彥／遠見天下文化公司）

2020Openbook好書獎完整得獎名單、遴選標準與評審報告，請見Openbook閱讀誌官網