2020Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！

文/Openbook閱讀誌

圖/2020好書獎作家肖像,皆由知名插畫家61Chi繪製

深受華文出版界矚目的年度盛事:「2020 Openbook好書獎」,於今日(12/1)揭曉。從200部入圍決審的作品中,選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書/年度青少年圖書」、「年度生活書」四大獎項,共計40本好書。

繼去年青年作家耀眼登入年度好書,今年的得獎名單依舊展現青春無敵的創作能量,甚至啼聲初試即以首部作品獲獎,他們是:蘇致亨《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》、陳宗暉《我所去過最遠的地方》、游旨价《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》,分別展露文學創作與非虛構知識性寫作的實力。

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

國安法籠罩香港 書寫介入需莫大勇氣

當舉世深受大疫圍困,「2020 Openbook好書獎」證明擁有創作自由所能締造的普世關懷。香港學者馬嶽以《反抗的共同體:二〇一九香港反送中運動》榮獲「年度中文創作」,評審團認為,在國安法壟罩香港的今天,以書寫介入更需要莫大的勇氣。作者於得獎感言中亦提到:「這本書能得到的所有榮耀,自然都應該是屬於2019年那些展現反抗精神的香港人。」

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

文學向來是出版的焦點,反映閱讀世界最深邃的精神面貌。2018年諾貝爾文學獎得主奧爾嘉˙朵卡萩(Olga Nawoja Tokarczuk),以滿溢靈光片羽、跨越文體分類的《雲遊者》獲「年度翻譯書」獎。

而兩位技藝純熟的本土創作者,郭強生近年勤勉耕耘,以《尋琴者》對孤寂的深層思考脫穎而出,評審一致推舉本書是郭強生迄今的最佳作品。賀景濱距離前作《去年在阿魯吧》相隔9年,再以《我們幹過的蠢事》真偽難辨的淵博知識,辨證文學的本質、虛構數位科技的可能走勢獲獎。另外,原住民作家馬翊航以探討身分、語言、記憶和性別的散文《山地話/珊蒂化》,展現新世代作家的特異聲腔。陳栢青的《尖叫連線》,以類型小說瘋狂翻玩次文化元素,直指當代生活中無所不在的螢幕視窗。

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

來自韓國的金英夏以長篇小說《黑色花》獲獎,為年度好書提供了東亞視角。金英夏更在得獎感言裡提到:「在我的小說中,如果只能選出一本來推薦的話,我會推薦《黑色花》。對我來說如此特別的小說得了獎,更加覺得開心和榮幸。」

而熱氣莽莽的南國,也有集版畫、民間歌謠與詩的《以前巴冷刀.現在廢鐵爛:馬來班頓》獲獎,評審團認為「馬來族群的生命力與情感流動裸露、靈活,活生生的血肉體感和日常細節躍然字上。」

基礎科學的動植物書籍,一向是出版大宗,《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》(游旨价)、《雞冠天下》(安德魯・勞勒)、《三千分之一的森林》(羅賓・沃爾・基默爾)、《貂山之越:淡蘭古道自然發現史》(吳永華)、《翠鳥》(邱承宗)、《The Small Big 台灣特有種系列》(公共電視《台灣特有種》製作團隊),分列於好書獎的各個類別。今年特出的是,此一書寫脈絡,本土作家占半數以上,為日漸開闊的非虛構知識性寫作,發出振奮之聲。

「科技與媒體環境」是近年舉世關注的議題,論述之作《監控資本主義時代》,點出資訊科技由少數企業巨頭掌控的現象,評審團推薦其「提供了目前書市所見最完整也最精要的分析與批判」。《異見的自由》,則由法律層面,幫助我們思考台灣內部所面對的種種問題。二書獲得「年度翻譯書」獎。

長照、照護、告別議題書籍出線 反映台灣社會對個人安居需求

獲年度中文創作獎的《傍晚五點十五分》,係詩人夏夏的首部散文,她以尋常的語言,探索照護者與被照護者同時受困於失能的突圍與對抗。另,以提升生活品質為創獎宗旨、允為國內唯一的「年度生活書獎」,每年的獲獎書單更如同探針,反映台灣社會對個人安居的需求,長照、照護、告別議題書籍,一一出線。《創傷照管:照顧別人的你,更要留意自己的傷》是為各種照顧者而寫,指引他們從疼惜自己開始,培養照護他人的永續能力。《走在,沒人想去的地方:樹木希林離世前的最後採訪》一書,日本資深藝人樹木希林侃侃而談逼近的死亡,及其特立獨行的人生哲學。

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

獲得評審團一致肯定的《阿媽的女朋友》,則關注父權社會裡的老年女同志,透過她們的生命故事,讓埋藏在角落裡的聲音,能被大眾溫柔的聆聽。

國外作者得獎感言:「台灣在電影史舉足輕重」

當57屆金馬獎為台灣國產電影迎來一片綠意春天,《看懂好電影的快樂指南》適時獲獎,以漫畫的手法、懶人工具包的概念,呈現影像的視覺歷史與理論,吸引新世代影迷。作者愛德華.羅斯在獲獎感言中提到:「台灣在電影史舉足輕重,我年輕時,台灣電影人就澆灌了我對電影的愛。」電影無國界,書籍亦然。

年度童書的繪本類,創作不輟的邱承宗交出《翠鳥》,書中每幅畫都是作者長年蹲點、精心描繪的傑作。

今年以《一起去動物園》獲第六屆豐子愷獎的繪本作家林柏廷,再以《一個像海的地方》奪下Openbook好書獎。評審團咸認該書是作者截至目前最好的作品,除了木刻版畫風格的技術更臻成熟之外,作者的環保理念更摒除「人類本位」的觀點,對應到動物的思考。加拿大籍的席尼.史密斯,去年以《城市裡的小訪客》獲獎,今年與文字作者喬丹.史考特合作《我說話像河流》,連莊獲獎,是近年最值得大小朋友認識的傑出繪本作家。

親子關係影響閱讀活動 共讀是當今趨勢

評審對無字書《海浪》這部堪稱經典的作品驚呼讚嘆之餘,也進一步討論到,當代親子關係的改變,已影響閱讀活動的性質。評審認為「國內外許多作品都以『親子共讀』為目標,當代對閱讀的想像,共讀當是越來越普遍的現象。」少年小說方面,則依然是翻譯書天下。評審團主張推薦給青少年的文字書「除了需要陪伴青少年面對成長,也應允許他們追求獨特性」,雀出的《惡作劇女孩》、《萬物盡頭之島:隔離樂園》二書,充分展現了上述特質。

閱讀將往何處去?此一大哉問,多年來是出版工作者不斷探尋的課題,從複審和決審的書單中圖文書的比例,已反映了未來的閱讀趨勢。《以前巴冷刀.現在廢鐵爛:馬來班頓》、《如同此石:一切戰爭之書》、《來自精靈世界的人類奇幻百科》、《看懂好電影的快樂指南》,均以圖像呈現主題。「Openbook好書獎」是好書、也是好看的書,同時,更是思索未來出版產業的一扇窗。

完整2020Openbook好書獎書單:

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

年度好書・中文創作

01.《山地話╱珊蒂化》(馬翊航/九歌出版社)

02.《反抗的共同體:二〇一九香港反送中運動》(馬嶽/左岸文化)

03.《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》(蘇致亨/春山出版公司)

04.《以前巴冷刀.現在廢鐵爛:馬來班頓》(馬尼尼為、張錦忠/斑馬線文庫)

05.《尖叫連線》(陳栢青/寶瓶文化公司)

06.《我所去過最遠的地方》(陳宗暉/時報出版公司)

07.《我們幹過的蠢事》(賀景濱/春山出版公司)

08.《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》(游旨价/春山出版公司)

09.《傍晚五點十五分》(夏夏/時報出版公司)

10.《尋琴者》(郭強生/木馬文化公司)

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

年度好書・翻譯書

11.《公司與幕府 The Company and the Shogun》(亞當.克拉洛(Adam Clulow)/陳信宏/左岸文化)

12.《如同此石:一切戰爭之書 COME QUESTA PIETRA: il libro di tutte le guerre》(亞歷山卓・桑納(Alessandro Sanna)/藍劍虹/大塊文化公司)

13.《來自精靈世界的人類奇幻百科 Книга, найденная в кувшинке》(斯薇塔.多羅謝娃(Sveta Dorosheva)/承影、鄭琦諭/漫遊者文化公司)

14.《異見的自由 Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of the First Amendment》(安東尼.路易斯(Anthony Lewis)/林凱雄/八旗文化

15.《雲遊者 Bieguni》(奧爾嘉.朵卡萩(Olga Tokarczuk)/葉祉君/大塊文化公司)

16.《黑色花 검은꽃》(金英夏(김영하)/盧鴻金/漫遊者文化公司)

17.《罪行海洋The Outlaw Ocean》(伊恩.爾比納(Ian Urbina)/林詠心/麥田出版)

18.《達爾文進城來了 Darwin Comes to Town》(曼諾.許特惠森(Menno Schilthuizen)/陸維濃、林大利/臉譜出版)

19.《監控資本主義時代 The Age of Surveillance Capitalism 上卷:基礎與演進+下卷:機器控制力量》(肖莎娜.祖博夫(Shoshana Zuboff)/溫澤元、林怡婷、陳思穎/時報出版公司)

20.《雞冠天下 Why did the Chicken Cross the World?》(安德魯・勞勒(Andrew Lawler)/吳建龍/左岸文化)

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

美好生活書

21.《三千分之一的森林:微觀苔蘚,找回我們曾與自然共享的語言》(羅賓・沃爾・基默爾(Robin Wall Kimmerer)/賴彥如/漫遊者文化公司)

22.《吾業遊民:一個德國遊民血淚拚搏三十年的街頭人生》(理查.布洛克斯(Richard Brox)/葉怡昕/聯經出版公司)

23.《走在,沒人想去的地方:樹木希林離世前的最後採訪》(樹木希林/吳怡文/采實文化公司)

24.《阿媽的女朋友:彩虹熟女的多彩青春》(台灣同志諮詢熱線協會/大塊文化公司)

25.《看懂好電影的快樂指南》(愛德華.羅斯(Edward Ross)/灰土豆/原點出版)

26.《創傷照管:照顧別人的你,更要留意自己的傷》(蘿拉.李普斯基(Laura van Dernoot Lipsky)、康妮.柏克(Connie Burk)/林宜汶/究竟出版公司)

27.《尋找台灣味:東南亞X台灣兩地的農業記事》(地理角團隊/左岸文化)

28.《絕冷一課》(羅貝托.卡薩提(Roberto Casati)/倪安宇/果力文化)

29.《貂山之越:淡蘭古道自然發現史》(吳永華/行政院農委會林務局羅東林區管理處)

30.《貓的痴情辭典》(斐德列克・威圖(Frédéric Vitoux)/陳郁雯/南方家園文化公司)

最佳童書暨青少年圖書:

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

最佳青少年圖書

31.《台灣特有種1、2、3、4》(公共電視《台灣特有種》製作團隊/傅兆祺/木馬文化公司)

32.《星尾獸探險隊》(草山萬兔/松本大洋/李彥樺/小麥田出版)

33.《惡作劇女孩》(卡崔娜.南斯塔德(Katrina Nannestad)/Salt&Finger/王翎/小麥田出版)

34.《萬物盡頭之島:隔離樂園》(基蘭.米爾伍德.哈爾葛芙(Kiran Millwood Hargrave)/張子樟/國語日報社)

(圖/Openbook閱讀誌 提供)

最佳童書

35.《一個像海的地方》(林柏廷/遠流出版公司)

36.《我說話像河流》(喬丹.史考特(Jordan Scott)/席尼.史密斯(Sydney Smith)/劉清彥/拾光工作室)

37.《海浪》(蘇西・李(Suzy Lee)/蘇西・李(Suzy Lee)/吳文君/大塊文化公司)

38.《雪是誰的? 》(安東妮.許奈德(Antonie Schneider)/張蓓瑜/柯倩華/三民書局公司)

39.《翠鳥》(邱承宗/邱承宗/親子天下公司)

40.《燈塔你好》(蘇菲.布雷克爾(Sophie Blackall)/蘇菲.布雷克爾(Sophie Blackall)/劉清彥/遠見天下文化公司)

2020Openbook好書獎完整得獎名單、遴選標準與評審報告,請見Openbook閱讀誌官網