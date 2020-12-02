快訊

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

美軍情報處長來台被曝光 嚴德發：國防部配合辦理 不便說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哲學為根、政經為骨，奇幻是她的日常籤詩：唐鳳心中的10大好書

聯合新聞網 / Openbook閱讀誌
（圖／Openbook閱讀誌 提供）
（圖／Openbook閱讀誌 提供）

延伸閱讀：【2020OB好書獎】開箱天才IT大臣唐鳳書櫃！一起暢聊她的閱讀起源

文／郝妮爾（作家）

攝／Kris Kang

2020年Openbook好書獎本年度代言人唐鳳與我們大方分享影響她生命各階段的好書。

訪談中，唐鳳多次提及愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）的長篇小說《芬尼根守靈：墜生夢始記》（A Selected Translation of Finnegans Wake），文中綿延不絕、夢境似的故事軌跡，讓她深深著迷。

事實上，唐鳳熱衷的作品多半近似於此，迂迴的說法是「耐人尋味」，直白一點則是「燒腦」。但無論如何，在所謂「天才兒童」、「最年輕的政務委員」種種標籤下，唐鳳並不自衿，而持續嚮往那些比此刻的她更聰明、更難解的事物。

追問唐鳳心中的十大好書，她列出的書單可粗分為哲學、政經、奇幻三大類。雖然有些作品尚未有中譯本，但整體而言，每一部都深具份量。

2020 Openbook好書獎・代言人唐鳳・閱讀的演化與變形

對一個六、七歲的孩子來說，《道德經》反而好讀

「老子的《道德經》是我有記憶以來，家裡就有的。」唐鳳笑說：「當時我爸媽都在修道、練氣功，所以家裡還有太極蒲團。」

真要追本溯源，那大概是她六、七來歲的事情。

試著想像一個稚齡孩子翻讀《道德經》的畫面——那震懾人的程度，大概就像看到一個孩子在開飛機？然而，唐鳳是這樣想的：「以我選的作品來說，《道德經》可能還算是比較好讀的。」她解釋：「因為你不需要額外的生命經驗來當作先備知識，你不用去過都柏林、不需要看過異國的風景才能感同深受。老子的比喻大多直白、簡單，像是他描述輪子中間挖一個空⋯⋯這是一名六、七歲的孩子很直接就能夠想像的事情。」

另一方面，對唐鳳來說，《道德經》宛如一首精緻的詩，「特別是老子描述關於複雜與未知的時候，寫下『惚兮恍兮，其中有象』或者是『如嬰兒之未孩』這些句子，是在明明知道很多概念不可能講清楚的狀況之下，仍以直白的比喻，設法讓讀者看懂。」

《道德經》陪著唐鳳一路成長，因此不只中文本，他也接觸大量的譯本，「後來我最常使用的就是勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）的譯本，我認為她的翻譯最大程度地保留了詩的感覺。」


尋根溯源，藏在程式技術背後的思維方式

接著，唐鳳聊到《邏輯哲學論》這本書，她說：「基本上，寫程式的人應該很少人能夠說，裡面的東西沒有影響到他。」

唐鳳12歲閱讀此書，不久後，她以《邏輯哲學論》為核心製作科展題目，名之為「電腦哲學家」。她說：「我想辦法讓電腦能夠演算《邏輯哲學論》自動推導的內容。」此舉有個重要的意義，是想確認她讀到的方向是否正確，「我如果能夠將書中複雜的想法，用更易懂的方式寫進電腦程式，才代表我真的看懂了。」

這本書幾乎可說是唐鳳未來網路創業的試金石，一方面重新梳理她程式技術上的能力，二方面則尋根溯源找到了技術背後的思想概念，「這種概念現在叫做運算思維（Computational Thinking）。」

唐鳳補充，《邏輯哲學論》讓她明白，以電腦邏輯來解決問題的思維方式，也能夠作為一種理解世界、架構世界、建構自己以及語言關係的方法。

隨著後來輟學、創業，於大學旁聽課程，唐鳳陸陸續續接觸到《哲學研究》、《真理與方法》，都進一步影響她的世界觀，確立她以網路為根的姿態，也找到了她與這個世界的相處之道。

（圖／Openbook閱讀誌 提供）
（圖／Openbook閱讀誌 提供）


曾以翻譯參與當年的立法院占領行動

閱讀給予唐鳳的不僅是思想上的奠定，更是參與社會運動的管道。

書名：《Communication Power》
書名：《Communication Power》

自2014年起，她陸續透過翻譯去實踐、理解《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》（Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age）以及日本思想家柄谷行人的《世界史的結構》這幾本書，後幾年唐鳳認識了微軟研究院首席研究員格倫．韋爾（E. Glen Weyl），又從而接觸到《激進市場》（Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society）。

「其實，一切應該要從Manuel Castells的《Communication Power》（溝通的力量）聊起的，不過因為這本書沒有翻譯到台灣，所以沒被我選進來。」唐鳳說。

回憶起多年前，唐鳳從事的工作得設計出一套系統，讓大團隊能夠運用社群媒體、維基百科等平台，確保大家能一面工作、一面累積知識給後輩。「就是在那個時候，我讀到《Communication Power》，文中描述一個人的心裡是如何對事物感興趣，並由此結構思考，我們如何組織、將思想變成網絡渠道，又能夠如何透過交換，讓彼此更加有力量。」

同樣是Manuel Castells的作品：《憤怒與希望》則更具體地，以諸多占領行動來與《Communication Power》相呼應。「《憤怒與希望》的重點，並非討論占領的訴求是否有達到，而是深刻地講述了人們在占領過程中，經驗了一場新的互相理解，並且做出決策的形式。」

唐鳳說，在讀到《憤怒與希望》不久後，台灣爆發了占領立法院的事件，她便開始著手翻譯內文，分享出去。「我當時是相當有意識的，以翻譯參與這場占領行動。」

至於柄谷行人的《世界史的結構》，則進一步呼應了《憤怒與希望》的議題，「不只是在占領運動當下，在文中，柄谷是希望整個世界都有一種普世性的、宗教般新的想法產生，感覺上就是讓大家能夠用一種不是對價的方式，達成交換模式的狀態。這概念與《憤怒與希望》的概念一脈相承。」

難拗的句子，我當作樂譜在讀

若說哲學是唐鳳的思想基礎，政經著作是她參與社會行動的指南，那麼奇幻文學大概就是介乎兩者之間，是存在於抽象的思想與現實社會之間的讀物、是處於生活與夢境夾縫中的閱讀體驗。

雖然如此，唐鳳推薦的三本書：《說不完的故事》（The Never Ending Story）、《精靈寶鑽》（The Silmarillion）及《芬尼根守靈：墜生夢始記》，複雜的程度絕對不亞於前述的哲學、政經作品。這樣一來，還能從閱讀中獲得放鬆嗎？

「當然啊。」唐鳳說：「讀慢一點就是了。」

《說不完的故事》可說是唐鳳的德文入門書，兒時的她拿著中文譯本與原文對照，思考其意，試著理解。「對我來說，那大概就是一本德國哲學各流派的思想圖鑑吧——把我當5歲小孩那樣解釋。」唐鳳的英文名字「Audrey」即是取自書中角色，本書作為開拓文化視野的起點，影響之深可略知一二。

綜觀推薦的奇幻類選書，唐鳳說：「這三本的共通點是，它們都不說教，沒有特定的旨趣，也沒有說你看完以後要帶著什麼人生的『禮物』走，你看到什麼就是什麼。但每一本都帶給我很大的文化刺激，而且飽含文學的詩意性。」

最後再回頭談到《芬尼根守靈》。許多人不約而同說過，讀這本書讓他們陷入了「理想的失眠」，一部分是雙關著原文的「Finnegans Wake」——意圖使人「清醒」著守靈的經驗，其次則是小說中大量、複雜難解的文句，使眾多讀者追求字義背後的答案，心神馳迷，終至失眠。

唐鳳說她倒沒有經歷過這樣的失眠。「我是把它當作樂譜在看的，原文有很多地方非常有節奏感，本身就像是一段rap，引領你進入一個說唱的環境。如果你想要索引、讀懂，那絕對會失眠的，但如果你只是想感受它的音樂性，反而是很舒服的經驗，唸一唸就睡著了。」

她回憶，自己有陣子曾經寫了一個對話機器人，只要打一組關鍵字，程式就會從《芬尼根守靈》亂數挑出一組字句。「那段時間，我醒來的儀式就是去看那組字句，好像解籤一樣，一天就從讀懂這串字句出發。對我來說，這本書的使用方式就是這樣。」

時而不求甚解、盡情享受其中，時而尋本溯源，將文中內容實踐在生活裡頭。問唐鳳接下來還期待讀到什麼樣的作品？她毫不猶豫：「當然，仍是那些描寫我未知領域的主題。不過，若是已知的主題，但層次複雜沒辦法當下理解，那種『小題大作』的書，我也會想花時間去讀！」

語畢，她莞爾一笑，笑中有些瀟灑，像是對全世界的作者宣示：放馬來吧，再艱澀的文字也不害怕，總會有人願意與之在浩瀚知識裡馳騁的。

唐鳳10大好書清單

●《芬尼根守靈：墜生夢始記》，詹姆斯．喬伊斯著，2017，書林出版

●《道德經》，老子著

●《邏輯哲學論》，路德維希．維根斯坦著，1989，唐山出版

●《哲學研究》，路德維希．維根斯坦著，1995，桂冠圖書出版

●《真理與方法》，漢斯．格奧爾格、加達默爾著，1993，時報文化

●《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》，曼威．柯司特著，2020，南方家園出版

●《世界史的結構》，柄谷行人著，2013，心靈工坊

●《激進市場》， 格倫．韋爾、艾瑞克．波斯納著，2020，八旗文化

●《說不完的故事》，麥克安迪著，2013，遊目族

●《精靈寶鑽》，托爾金著，2004，聯經出版公司

2020Openbook好書獎代言人唐鳳


唐鳳 失眠 Openbook好書獎 閱讀專題

相關新聞

【2020OB好書獎】開箱天才IT大臣唐鳳書櫃！一起暢聊她的閱讀起源

文／郝妮爾（作家） 攝／Kris Kang 出版業的年度盛事——Openbook好書獎，即將於今（12/1）正午揭曉得獎名單。在評審團如火如荼進行各獎項的評選時，本年度的閱讀代言人，政務委員唐鳳，

2020 Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！

深受華文出版界矚目的年度盛事：「2020 Openbook好書獎」，於今日（12/1）揭曉。從200部入圍決審的作品中，選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／年度青少年圖書」、「年度生活書」四大獎項，共計40本好書。

哲學為根、政經為骨，奇幻是她的日常籤詩：唐鳳心中的10大好書

延伸閱讀：【2020OB好書獎】開箱天才IT大臣唐鳳書櫃！一起暢聊她的閱讀起源 文／郝妮爾（作家） 攝／Kris Kang 2020年Openbook好書獎本年度代言人唐鳳與我們大方分享影響

詩人的觸覺旋律——從葉笛的吉他「彈」起

　　作為一個文青，熱愛音樂是必要的。 　　走在華山文創園區，隨機向路人發問，最喜歡的音樂是什麼？有人愛民謠，有人愛滾搖樂，也有人愛古典交響曲。沒有人會不愛音樂，只因那聲響如此至著迷，反覆迴盪在耳窩裡。 　　我們都熱愛音樂，但不見得會演奏，最多就是上KTV熱唱一波，讓洗腦般的旋律從腦海中解放開來。對現代人來說，要學樂器這件事，可能是過分耗神耗力了些。認份一點的人摸摸鼻子，覺得自己沒啥天分，把時間跟金錢花費在其他的事。畢竟音樂這種東西，還是用來陶冶心靈罷了。 　　但1950年代的葉笛並非如此。他既寫詩，也彈吉他，幾乎是所有羅曼小說會出現的浪漫青年。他暢談藝術，彈琴自娛，側臉隱然有少年的孤單。惹得我們不禁自嘆，六十年前的純種文青，實在是過分多才多藝了。

爭遺產、政鬥、監控枕邊人！秦漢竹簡爬梳兩千年前的婚姻律令

國家如何監管草民婚姻？ 婚姻，是修成正果，還是愛情墳墓？每個人的想像或有不同。但回顧爭取婚姻平權的歷程，常有人問：「為何要勞師動眾爭那一張紙？」婚姻只是一紙證書嗎？究竟還代表了哪些意義？ 「研之有

【瓶說書】#10 對曖昧心軟，就是對自己殘忍

想愛卻無法放手愛，分手了斷不開思念……你到底愛得多委屈？曖昧，最令人難以自拔的癮，愛情裡最令人痛苦的傷。

中式糕餅與西式點心任君挑選──傳統麵包店

正如許多西洋玩意的傳入，臺灣人最早開始吃麵包也是在日治時期，臺式麵包顯然和日式麵包系出同源，比歐式柔軟、甜蜜許多。二戰後的美援時期，大量麵粉援助促使麵包產業蓬勃發展，當時的麵包店還兼賣糖果餅乾、飲料罐頭等，這種半雜貨店的形式仍保留在許多傳統店家中。

【臺灣服飾誌】日治初期如何混搭衣服？

1913年8月1日。這天黃旺成穿著白洋服（應為襯衫），戴著斗笠，腳上穿著木屐，前往新竹城中購買白皮鞋。之所以戴斗笠、穿木屐，是因為當天的天空陰暗有雲，感覺可能會下雨。因此，黃旺成頭戴傳統臺灣帽，身穿西洋服裝，腳下踩的是日式木屐，洋風、和風與臺灣風雜糅於一身。

LÁN臺灣」常設展" class="story-list__image--holder">

LÁN臺灣」常設展">全臺最大文學遊樂場，就在臺文館—「文學力─書寫LÁN臺灣」常設展

「文學力─書寫LÁN臺灣」是臺灣文學館全新的常設展，也是全臺最大型、最趣味的文學史大展。也是國立臺灣文學館開館17年來的第三個常設展，這次展場以活潑且年輕化的方式呈現，讓常設展褪去文學沉重的刻板印象，臺文館是手握科技部評比一級學術期刊、架構 40 個文字資料庫的研究型博物館，自然必須爲「臺灣文學」講出好看的故事，國立臺灣文學館館長蘇碩斌現身說法，分享此次常設展設計規劃的四個心機。

【青鳥居所】坐落時代的遺址，用圖像開啟歷史的觀景窗──《手繪台灣關鍵字》活動側記

青鳥的呢喃 圖像是生活中隨處可見的必需品，資訊發達的現代裡，人們對於吸收新知接賴以圖像表達搭配文字，紀實漫畫職人透過漫畫，將點狀點狀的史事串連，宛若將一把鑰匙交給讀者，將歷史蘊藏在在圖像中。在臺北鄉

【瓶說書】#9 當過動媽遇到亞斯兒，有時還有亞斯爸！

花媽原以為自己生了個天才兒子，卻沒想到兒子被確診為亞斯伯格。

林祖嬤架厲害：〈把你的阿嬤送給我好不好〉展現古味技藝的文化繪本

早期生活不易，阿嬤卻為了家庭練就一身絕活，在眼中阿嬤是家庭背後的超級英雄，因此〈把你的阿嬤送給我好不好〉透過阿嬤這個角色帶出臺灣早期傳承至今的生活智慧及文化脈絡，用「文化繪本」的形式記錄，並運用手縫的裝幀形式及版印印刷呈現時間感，同時結合阿嬤用一塊布包裹物品的生活智慧製作包裝。繪本分為三本，從「料理」、「技藝」與「信仰」三大面向，記錄阿嬤的情感、手藝與生活，透過繪本中不同觸感的呈現方式，給予讀者身歷其境的閱讀感受。

熱門新聞

2020 Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！

侯吉諒／宋徽宗的粉絲與假瘦金體？

【大叔的中年小事】程耀毅／終結一切的第三集

【俯拾皆好風景】舒國治／油條

【我見我思】林郁／教室裡的小星星

【青春名人堂】哎呀呀／意外收穫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。