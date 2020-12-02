哲學為根、政經為骨，奇幻是她的日常籤詩：唐鳳心中的10大好書

文／郝妮爾（作家）

攝／Kris Kang

2020年Openbook好書獎本年度代言人唐鳳與我們大方分享影響她生命各階段的好書。

訪談中，唐鳳多次提及愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）的長篇小說《芬尼根守靈：墜生夢始記》（A Selected Translation of Finnegans Wake），文中綿延不絕、夢境似的故事軌跡，讓她深深著迷。

事實上，唐鳳熱衷的作品多半近似於此，迂迴的說法是「耐人尋味」，直白一點則是「燒腦」。但無論如何，在所謂「天才兒童」、「最年輕的政務委員」種種標籤下，唐鳳並不自衿，而持續嚮往那些比此刻的她更聰明、更難解的事物。

追問唐鳳心中的十大好書，她列出的書單可粗分為哲學、政經、奇幻三大類。雖然有些作品尚未有中譯本，但整體而言，每一部都深具份量。

2020 Openbook好書獎・代言人唐鳳・閱讀的演化與變形

對一個六、七歲的孩子來說，《道德經》反而好讀

「老子的《道德經》是我有記憶以來，家裡就有的。」唐鳳笑說：「當時我爸媽都在修道、練氣功，所以家裡還有太極蒲團。」

真要追本溯源，那大概是她六、七來歲的事情。

試著想像一個稚齡孩子翻讀《道德經》的畫面——那震懾人的程度，大概就像看到一個孩子在開飛機？然而，唐鳳是這樣想的：「以我選的作品來說，《道德經》可能還算是比較好讀的。」她解釋：「因為你不需要額外的生命經驗來當作先備知識，你不用去過都柏林、不需要看過異國的風景才能感同深受。老子的比喻大多直白、簡單，像是他描述輪子中間挖一個空⋯⋯這是一名六、七歲的孩子很直接就能夠想像的事情。」

另一方面，對唐鳳來說，《道德經》宛如一首精緻的詩，「特別是老子描述關於複雜與未知的時候，寫下『惚兮恍兮，其中有象』或者是『如嬰兒之未孩』這些句子，是在明明知道很多概念不可能講清楚的狀況之下，仍以直白的比喻，設法讓讀者看懂。」

《道德經》陪著唐鳳一路成長，因此不只中文本，他也接觸大量的譯本，「後來我最常使用的就是勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）的譯本，我認為她的翻譯最大程度地保留了詩的感覺。」

尋根溯源，藏在程式技術背後的思維方式

接著，唐鳳聊到《邏輯哲學論》這本書，她說：「基本上，寫程式的人應該很少人能夠說，裡面的東西沒有影響到他。」

唐鳳12歲閱讀此書，不久後，她以《邏輯哲學論》為核心製作科展題目，名之為「電腦哲學家」。她說：「我想辦法讓電腦能夠演算《邏輯哲學論》自動推導的內容。」此舉有個重要的意義，是想確認她讀到的方向是否正確，「我如果能夠將書中複雜的想法，用更易懂的方式寫進電腦程式，才代表我真的看懂了。」

這本書幾乎可說是唐鳳未來網路創業的試金石，一方面重新梳理她程式技術上的能力，二方面則尋根溯源找到了技術背後的思想概念，「這種概念現在叫做運算思維（Computational Thinking）。」

唐鳳補充，《邏輯哲學論》讓她明白，以電腦邏輯來解決問題的思維方式，也能夠作為一種理解世界、架構世界、建構自己以及語言關係的方法。

隨著後來輟學、創業，於大學旁聽課程，唐鳳陸陸續續接觸到《哲學研究》、《真理與方法》，都進一步影響她的世界觀，確立她以網路為根的姿態，也找到了她與這個世界的相處之道。

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

曾以翻譯參與當年的立法院占領行動

閱讀給予唐鳳的不僅是思想上的奠定，更是參與社會運動的管道。

書名：《Communication Power》

自2014年起，她陸續透過翻譯去實踐、理解《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》（Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age）以及日本思想家柄谷行人的《世界史的結構》這幾本書，後幾年唐鳳認識了微軟研究院首席研究員格倫．韋爾（E. Glen Weyl），又從而接觸到《激進市場》（Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society）。

「其實，一切應該要從Manuel Castells的《Communication Power》（溝通的力量）聊起的，不過因為這本書沒有翻譯到台灣，所以沒被我選進來。」唐鳳說。

回憶起多年前，唐鳳從事的工作得設計出一套系統，讓大團隊能夠運用社群媒體、維基百科等平台，確保大家能一面工作、一面累積知識給後輩。「就是在那個時候，我讀到《Communication Power》，文中描述一個人的心裡是如何對事物感興趣，並由此結構思考，我們如何組織、將思想變成網絡渠道，又能夠如何透過交換，讓彼此更加有力量。」

同樣是Manuel Castells的作品：《憤怒與希望》則更具體地，以諸多占領行動來與《Communication Power》相呼應。「《憤怒與希望》的重點，並非討論占領的訴求是否有達到，而是深刻地講述了人們在占領過程中，經驗了一場新的互相理解，並且做出決策的形式。」

唐鳳說，在讀到《憤怒與希望》不久後，台灣爆發了占領立法院的事件，她便開始著手翻譯內文，分享出去。「我當時是相當有意識的，以翻譯參與這場占領行動。」

至於柄谷行人的《世界史的結構》，則進一步呼應了《憤怒與希望》的議題，「不只是在占領運動當下，在文中，柄谷是希望整個世界都有一種普世性的、宗教般新的想法產生，感覺上就是讓大家能夠用一種不是對價的方式，達成交換模式的狀態。這概念與《憤怒與希望》的概念一脈相承。」

難拗的句子，我當作樂譜在讀

若說哲學是唐鳳的思想基礎，政經著作是她參與社會行動的指南，那麼奇幻文學大概就是介乎兩者之間，是存在於抽象的思想與現實社會之間的讀物、是處於生活與夢境夾縫中的閱讀體驗。

雖然如此，唐鳳推薦的三本書：《說不完的故事》（The Never Ending Story）、《精靈寶鑽》（The Silmarillion）及《芬尼根守靈：墜生夢始記》，複雜的程度絕對不亞於前述的哲學、政經作品。這樣一來，還能從閱讀中獲得放鬆嗎？

「當然啊。」唐鳳說：「讀慢一點就是了。」

《說不完的故事》可說是唐鳳的德文入門書，兒時的她拿著中文譯本與原文對照，思考其意，試著理解。「對我來說，那大概就是一本德國哲學各流派的思想圖鑑吧——把我當5歲小孩那樣解釋。」唐鳳的英文名字「Audrey」即是取自書中角色，本書作為開拓文化視野的起點，影響之深可略知一二。

綜觀推薦的奇幻類選書，唐鳳說：「這三本的共通點是，它們都不說教，沒有特定的旨趣，也沒有說你看完以後要帶著什麼人生的『禮物』走，你看到什麼就是什麼。但每一本都帶給我很大的文化刺激，而且飽含文學的詩意性。」

最後再回頭談到《芬尼根守靈》。許多人不約而同說過，讀這本書讓他們陷入了「理想的失眠」，一部分是雙關著原文的「Finnegans Wake」——意圖使人「清醒」著守靈的經驗，其次則是小說中大量、複雜難解的文句，使眾多讀者追求字義背後的答案，心神馳迷，終至失眠。

唐鳳說她倒沒有經歷過這樣的失眠。「我是把它當作樂譜在看的，原文有很多地方非常有節奏感，本身就像是一段rap，引領你進入一個說唱的環境。如果你想要索引、讀懂，那絕對會失眠的，但如果你只是想感受它的音樂性，反而是很舒服的經驗，唸一唸就睡著了。」

她回憶，自己有陣子曾經寫了一個對話機器人，只要打一組關鍵字，程式就會從《芬尼根守靈》亂數挑出一組字句。「那段時間，我醒來的儀式就是去看那組字句，好像解籤一樣，一天就從讀懂這串字句出發。對我來說，這本書的使用方式就是這樣。」

時而不求甚解、盡情享受其中，時而尋本溯源，將文中內容實踐在生活裡頭。問唐鳳接下來還期待讀到什麼樣的作品？她毫不猶豫：「當然，仍是那些描寫我未知領域的主題。不過，若是已知的主題，但層次複雜沒辦法當下理解，那種『小題大作』的書，我也會想花時間去讀！」

語畢，她莞爾一笑，笑中有些瀟灑，像是對全世界的作者宣示：放馬來吧，再艱澀的文字也不害怕，總會有人願意與之在浩瀚知識裡馳騁的。

唐鳳10大好書清單

●《芬尼根守靈：墜生夢始記》，詹姆斯．喬伊斯著，2017，書林出版

●《道德經》，老子著

●《邏輯哲學論》，路德維希．維根斯坦著，1989，唐山出版

●《哲學研究》，路德維希．維根斯坦著，1995，桂冠圖書出版

●《真理與方法》，漢斯．格奧爾格、加達默爾著，1993，時報文化

●《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》，曼威．柯司特著，2020，南方家園出版

●《世界史的結構》，柄谷行人著，2013，心靈工坊

●《激進市場》， 格倫．韋爾、艾瑞克．波斯納著，2020，八旗文化

●《說不完的故事》，麥克安迪著，2013，遊目族

●《精靈寶鑽》，托爾金著，2004，聯經出版公司

2020Openbook好書獎代言人唐鳳