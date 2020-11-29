爭遺產、政鬥、監控枕邊人！秦漢竹簡爬梳兩千年前的婚姻律令

國家如何監管草民婚姻？ 婚姻，是修成正果，還是愛情墳墓？每個人的想像或有不同。但回顧爭取婚姻平權的歷程，常有人問：「為何要勞師動眾爭那一張紙？」婚姻只是一紙證書嗎？究竟還代表了哪些意義？ 「研之有物」專訪中研院歷史語言研究所劉欣寧助研究員，她專研秦漢兩代的簡牘文書，在兩千年前的竹簡文獻中，記載不少猶如玫瑰瞳鈴眼般的奇情案件，也描繪出千百年來婚姻的重重面貌。

採訪編輯｜謝博霖；美術編緝｜林洵安

身高六尺、登記成婚，恭喜轉大人！

對現代人來說，結婚說難不難，但還是有些基本門檻。今年法務部提出修正草案，男女得年滿 18 歲才能登記結婚，民法、刑法的成年規定也統一為 18 歲。成年責任、結婚權利，同步降臨。

有趣的是，秦漢時代的「轉大人」標準，看的卻不是年齡大小，而是身高！

睡虎地秦律中，不論男女都以「身高六尺」為界線，判斷會不會被官府問罪。現代刑法 14 歲以下免除刑罰、14 至 18 歲減輕刑責，秦代同樣也有兩個標準。男子六尺五寸（150.2 公分）、女子六尺二寸（143.2 公分）才算成年；男女未滿六尺（138.6 公分）免除刑責；介在六尺至六尺二寸、五寸之間，應可以減輕刑責。

「那是一個規範制度還沒完全定型的時期，社會有一種質樸的活力。」劉欣寧從婚姻規範、繼承制度，觀察秦漢基層社會的家庭與婚姻生活，說起話來輕聲細柔的她，這麼描述兩千年前的時代氛圍。圖│研之有物

難道長不高就無法獨立？哈比不必絕望，另一個提早成年的捷徑：結婚！成年標準與結婚分離，只要結婚就被視為獨立。

在現代，有個離譜的例子是夫妻鬧離婚，結果一到戶政事務所，才發現當時根本沒去登記。這種「儀式婚」與「登記婚」的困擾，不只現代有。

當時最標準的正式婚姻，訂婚時雙方立下如同婚書的「參辨券」，結婚時由鄉官見證。舉行公開儀式、並到官府登記，那就萬無一失，保證兩人絕對是正宮。但是，由於官府鼓勵卻沒有強制登記，婚姻認定仍以儀式為主，類似台灣過去的儀式婚，因此也曾發生婚姻成立與否的爭端。

奉行不婚主義的現代人或許會瀟灑地說：結婚，不過就是一張紙嘛。還真不是，秦漢簡牘有這麼一個案件：主角是一名奴婢「婉」，因早年被好心的大夫收留，養在家裡成了御婢，還為大夫生了小孩。秦漢法律允許一夫多妻，正妻、側妻都受到法律保障；但婢女就比較模糊曖昧。

由於大夫和「婉」沒有登記成婚，僅解除她的奴隸身份。因此大夫死後，家僕「識」與寡婦「婉」為爭奪遺產發生糾紛。這時，婉是不是合法的妻子就成了法律爭點，決定她能否獲得法律保障。所以，結婚真的不是一張證書而已，還關係到很多重要的權益啊。

小三、小王抓，小情侶也通通抓！

關於婚姻的權益保護，「通姦除罪化」可說是近期熱燒議題，這涉及法律如何介入、規範私人婚姻，是否需要用刑法來懲罰感情不忠者。在秦漢簡牘中，對出軌也有相關禁令，而且當時的通姦定義更嚴厲。

除了明媒正娶的配偶，婚前、婚姻之外的性行為通通不合法。人夫或人妻外遇、未婚情侶的私情，皆被列入「奸罪」（當時以「奸」代表男女私情，「姦」主要指一般犯罪）！

在今日，抓姦很難罪證確鑿，缺乏攝錄設備的古代就更加不容易。有一對男女受刑人在官府服勞役，日久生情，便開始私會偷情。不知是不是勞役表現不佳，讓官吏起了疑心，竟然化身「古代狗仔隊」長期跟監追蹤，終於將兩人逮捕論罪。

如此近在眼前的私情，都需要大費周章追查，一般百姓家的姦情，不告不理的程度就可想而知了。

寡婦當何論？秦漢法律的系統性精神

在法律賦予的權利保護下，婚姻雙方不能出軌。若其中一方過世呢？對現代人而言，這自然等同婚姻消滅。但，如果當事人是在喪事期間有染呢？別懷疑，秦漢簡牘還真的記載一則大踩線的奇情故事。

案情是一位寡婦在丈夫喪期與別的男人通姦，而且在亡夫的棺木之後！婆婆知道後怒不可遏，憤而向官府告發。問題來了！律法中並沒有針對寡婦的特殊規範，但這等玫瑰瞳鈴眼編劇都要認輸的獵奇案情，對時人而言，只以一般通姦罪論處又太輕輕放過，只好想法子把法律「擴大解釋」。

官吏努力找出一條律令：罪名是類「不孝」，以次於死刑的重罪論處。當時如果不孝順父母，定罪後會遭處死。夫為妻之主，次於親子關係，寡婦在喪期沒有流露悲哀之情，做出不敬之事，當判次於死刑的「終身勞役」。

但此時，卻有人獨排眾議！一位官吏眉頭一皺，深覺此事萬萬不可。

他的論證如下：妻子在丈夫生前通姦，法律規定處以較次一級的勞役懲罰；本案妻子在丈夫死後與他人通姦，則要處最重的終身勞役。死後通姦竟然比生前通姦罰得更重，實在太不合理。這番有理有據的主張，立刻讓眾人猶如醍醐灌頂、頻頻稱是啊。

這則案件也顯露出秦漢法律的核心特色，相較於唐律高舉道德倫常，秦漢律法更重視制度化規範。

刑罰不只是審度行為適當與否，還需考量「法律的系統性」，是否合乎系統內在邏輯。用現代語言來說，就是衡量整體的比例原則。

反之，這名寡婦若不幸生在唐宋以後，很可能被冠上儒家道德之罪，結局恐怕便不只如此。

比起後世，秦漢初期女性受到的束縛比較少，自由度更大。夫妻財產分開登記，離婚後可以取回嫁妝。女子可簽契約、買賣，承租店鋪做生意，擁有獨立的經濟地位，小資女也有機會變身女富豪。例如，影視喜歡取材的秦代「企業家」巴清。圖│Wiki，電視劇《巴清傳奇》海報，唐德影視

親愛的，我們成婚吧（嗶！來人抓起來）

自古以來，婚姻作為不同家族、人群的勢力結合，涉及統治者最關切的政治利益。因此，透過不同時代的婚姻禁令，也能發現背後潛藏的社會文化。

比如，漢代初期實行「郡縣、封建雙軌制」，中央劃定部分行政區，直接掌管這些郡縣；同時，也分封土地給功臣貴戚建立小王國。由諸侯控制的領地，在漢帝國內保有一定的獨立性，中央和地方之間隱隱呈現某種對抗關係。

因此，漢代中央政府基於人力考量，便禁止其它封國男子娶走戶籍在漢帝國直轄下的女子。但感情的事，哪裡是一紙禁令能束縛的呢？在漢朝所屬藩國──齊國，就發生了一樁不被祝福的愛情悲劇。

故事是這樣的，齊國的官吏奉命帶一名貴族女子南去首都長安落籍，兩人在途中墜入愛河。到了長安交差覆命後，私訂終身的小情人怎麼捨得從此天涯相隔？官吏便企圖讓「南」女扮男裝，矇混出關一起逃回齊國。但苦命鴛鴦沒有成功，出關時不幸被逮住，成為竹簡上的判例。

這對無法相守的「古代羅密歐茱麗葉」，透露出當時政治勢力之間的緊張關係，也暗示了婚姻不只是相愛的兩人，還經常具有結盟的政治意涵。

在勞動力珍貴的時代，中央政府自然不願意直轄臣民的人力，因結親而外流到藩國。還好，這類禁令來自政治需求，當諸侯國勢力逐步被瓦解後，禁婚限制也就慢慢寬鬆，也許能少拆散幾對有情人。

簡牘文書是古人書寫在竹木片的紀錄，但這些珍貴文獻往往字跡潦草、模糊，很難辨認。2019 年中研院開發出簡牘字典數位資料庫，是研究者重要幫手。今年更與日本五大學研機構合作，蒐齊 150 萬的字形，建置了東亞規模最大的「歷史文字資料庫統合檢索系統」。圖│研之有物（來源：歷史文物陳列館／中研院開放博物館）

「簡牘研究的空間很大，但挑戰也非常高！」簡牘文書大多零散殘斷，沒有前後文，很難想像研究者要如何破解拼湊。劉欣寧透露，簡牘研究就像拼拼圖，得不斷嘗試各種破譯方法，例如把相似格式的簡牘湊起來，觀察比對脈絡和規律，歸納出可能的解讀方向。圖│研之有物（來源：中研院歷史語言研究所／中研院開放博物館）

秦漢時代的超前觀念：權勢性侵

除了選邊站的政治對抗，「不合格」的婚姻禁令還包括：商人與非商人家庭不能通婚，這來自於秦代重農抑商的延續，希望固定在土地上的農業人口不要流失。入贅婚也不被允許，政府希望成年男子自立戶籍，不要依附在妻家。這兩類婚姻基本上屬於不鼓勵，雖有懲罰，繳錢就可了事。

但另一項婚姻禁令可就相當「前衛」！

秦漢法律規定，官員和轄區內的女子共結連理是犯法的。而且不論女方是否自願，男性都被視同為「強姦」。為什麼呢？一方面是擔心官員跟地方豪強聯姻，形成一方勢力，對中央政府造成麻煩。更重要的，防杜官員用權勢威逼，讓良家婦女含淚點頭。這個律法概念類似現在的「權勢性侵害」，掌握生殺定奪大權的地方公職、案件主審，都不可和轄區百姓、被告通婚。

這也意味，秦漢時代已注意到公共權力關係中的不對等，而且弱勢者不需要舉證，受到法律傘的全面性保護。

檢視這些被排除的婚姻形式，背後往往潛藏了各種政治利益、文化禁忌。劉欣寧點出其中的關鍵意義：

婚姻經常成為一種手段，用來管制國家不喜歡的社會狀態。

枕邊人就是國家的耳目

除了禁止特定婚姻形式，秦代也透過監管私人婚姻，深入家家戶戶來控制百姓。自秦國商鞅變法，國家用「連坐法」強迫人民互相監視，達到統治效果──不想被別人連累，那就趕緊告發你的鄰人、朋友，還有丈夫吧！

丈夫如果犯重罪被捕，妻小都要被罰為官婢，所以妻子一旦察覺不對，先告先免罪。但特別的是，妻子可以告發枕邊人，兒子卻不能舉報父親。

原來，當時認為父子血緣無法斷絕割捨；夫妻則像契約關係，可以隨時終止。這種觀念相當超前，和現代相近。不過到了強調儒家倫理的後代，卻是相反過來，妻子、兒女若告發家人，都會因為不守「子為父隱、父為子隱」的親親之道而被議處。

雖然秦漢政府鼓勵人民相互舉報，但也有一些規定，感覺還挺有人性的。當時駐守邊塞的軍士可以攜帶家眷，由國家配給全家糧食。太太跟著當兵的丈夫到邊塞生活，一家人天涯海角，頗有一種同甘共苦的樸實浪漫感。

換句話說，秦漢早期看待夫妻關係的要件是同居，社會對家的定位，類似現代社會的「小家庭」，並不是後來的中國宗親、大家族。

秦漢時代，邊塞軍士可以帶著太太，有些家庭甚至還有父母、未成年的幼弟幼妹。現在還不清楚家眷是同住軍營內，或落腳邊疆沙漠，但當時對夫妻的認知是同住同居，不論丈夫當兵、受刑，太太都要共同生活。圖│denis pan

婚姻制度是特定時空的產物

不論古今，草民的婚姻被法律所保障，但也同時受到監管控制。結婚證書絕對不只是一張紙，藉由婚姻制度，政府可以讓一些人獲得保障，或將另一些人隔絕在外。國家既強化特定推崇的價值，也排除忌憚不喜的類別。

但相較於唐律的道德化，在秦漢時期，法律目的以「編戶齊民」為主，讓官員精準掌握家戶口數，按戶徵稅、徵兵、徵徭役，方便管理。秦漢律令沒有儒家化後的條條框框，也較少「婚姻家庭應符合聖人之言」的濃厚道德監管性，更接近庶民生活。

「儘管時空背景不同，但婚姻面對的種種情感衝突、現實爭端，經常是跨越時代的。」歷史文化的深入考察，讓我們進一步看見，不同時代的人如何理解婚姻制度、社會規範。今日，人們對改變婚姻形式的衝突、抗拒與對話，或許在兩千年後，也會成為後世眼中一段值得研究的奇特歷史呢。

爬梳出土簡牘，遙望兩千年前的律令，劉欣寧這麼說：

所有觀點思考，都受到特定時空背景的侷限，包括現在的我們。保持開放性，尊重、接納差異，或許就是歷史教給我們的珍貴意義。

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「誰說婚姻只是一張紙？爭遺產、政治對抗、監控枕邊人！秦漢竹簡的婚姻律令」，未經同意，請勿轉載。