中式糕餅與西式點心任君挑選──傳統麵包店

文｜張黛瑄、插畫｜林家棟

小時候，還以為全天下的麵包店都是相同模樣。菠蘿麵包、克林姆麵包是我喜歡的，蔥花、肉鬆口味是母親愛吃的，我們還會為父親帶回一個炸彈麵包，第二天早晨配上鮮奶，對小孩子來說就是最開心的早餐。那些香噴噴的、永遠相同的選項，有種溫暖安心感。

隨著時間推移，街上開始冒出更新潮的歐式麵包店，裸麥麵包、鄉村麵包和法式長棍，這類麵包有著完全不同的堅韌口感與微酸酵味，才使人意識到，原來我們從小吃的是所謂的「臺式麵包」。

正如許多西洋玩意的傳入，臺灣人最早開始吃麵包也是在日治時期，臺式麵包顯然和日式麵包系出同源，比歐式柔軟、甜蜜許多。二戰後的美援時期，大量麵粉援助促使麵包產業蓬勃發展，當時的麵包店還兼賣糖果餅乾、飲料罐頭等，這種半雜貨店的形式仍保留在許多傳統店家中。1990年代，歐式麵包店和兼賣咖啡的連鎖店興起，市面上的選擇越來越繽紛多樣，但最熟悉的臺式麵包仍在我們生活中，不曾退場。

永和最早的糕餅商行

新北市永和區文化路上，有間看似普通、掛著「西點麵包」招牌的店，一問才知道這是永和歷史最悠久、小有名氣的外省餅舖。剛剛還在樓上忙碌，為中秋月餅備料的滕老闆，正和太太一同顧店。

一進店門，會先看到常見的麵包、蛋糕捲和吐司，而靠在牆架上的桃酥、泡餅和提漿月餅，則是來自中國山東省的點心。月餅會在中秋節前一個半月上市，「我們的大月是中秋節，平常就過生活而已。」滕老闆說。

滕老闆的父母都來自山東萊陽縣，祖父和晚輩來臺後賣起家鄉的點心。1951年開業時，是這一代最早的糕餅食品廠。「剛開始是做桃酥，後來研究做北方的月餅。西點麵包、蛋糕是民國五十幾年才開始做。以前做中式點心批發，現在批發不好做，利潤不好又比較累。」

走過幾十年，周遭環境早已物換星移。「我小時候這裡還不是永和，是中和鄉，這邊以前也不是文化路，是五巷。」滕老闆指著外頭人車喧鬧的馬路說，「前面有灌溉的大水溝，很清澈，我母親在那幫我們洗衣服。」

「我讀小學時，放學回來我媽媽給我1塊錢去花，一碗陽春麵5、6毛錢，切個豆干小菜1塊錢有找。」46年次的滕老闆說，「麵包也是1塊到5塊之間，所以說時代真的不一樣了。」

繼續傳承北方的味道

滕老闆退伍後開始學做月餅，隨後子承父業。現在麵包類由其他師傅負責，中式點心類則自己親手製作，並和太太及還在讀書的兒女一起顧店。中秋節前，滕老闆總忙著烘烤一塊又一塊純正的北方月餅，安撫了許多老鄉的思鄉之情。

總共四層的透天厝，一樓是店面、三樓是烘焙工場，其餘空間供居住使用，像是一家人共同打拼和生活的堡壘。滕老闆的小兒子高三畢業剛退伍，未來也打算繼承家業，「很多名店都是沒有傳人，傳統的東西比較辛苦，年輕人不願意接。」

問起雙和地區的傳統麵包店，滕老闆說，永和路上原本有幾家老店，但也收了幾十年了，現在多被連鎖店取代。連鎖店工廠統一配送的模式，和麵包師傅駐守的傳統店家不同，但滕老闆認為也不一定好賺，「競爭太激烈，歐式的現在也沒那麼流行了，有陣子倒閉風潮都是連鎖店，一倒幾十家。」

至於這間老餅鋪，自滕老闆接手以來是否有什麼改變嗎？「我們連包裝都沒有改變，有傳統的東西當然是要保持下去，盡量把它做好。」

在熟悉的街坊開麵包店

安坑的安民街上，有另一間生氣盎然的麵包店。在新店區中，安坑是個特別的角落，這兒沒有商業大樓和太多連鎖店，但住戶密集，傳統生活用品店和小吃店相對豐富。

星期天，店員不上班，早上十點多麵包紛紛出爐，曾太太和弟弟在店裡忙著上架，整個空間滿溢甜美的香氣。之前聽店員說假日上午會比較清閒，但在我們說話期間仍有不少顧客進出。

「假日的這時段，有些客人會比較早出來，在出門前先買一點。」曾太太解釋。「我們暑假算淡季，來客數會比正常的少，因為學生不用上課、睡到自然醒，可能就會省掉早餐。」

正值父親節前夕，也有許多人來拿訂好的蛋糕。一位先生有些焦急地說忘記帶單子，曾太太親切表示不要緊，對了電話號碼，就從冰櫃中取出蛋糕，包裝時兩人也閒聊起孩子和附近學校的風評。

曾先生原本就是做西點麵包的，婚後夫妻倆在居住的熟悉街坊開起自己的店，生意穩定後更開了分號。時間滴答走過二十幾年，現在兩個孩子已升上國中，曾太太笑著說，已不記得確切是哪一年開店的了。

明天早餐，還是想吃菠蘿麵包

雖然好吃的臺式麵包店不少見，這兒的豐富種類卻使人驚豔，你能想到的臺式經典款麵包都有。大部分店家只會擇一的類似樣式，這裡樣樣不缺，如中間夾沙拉的麵包，就有雞蛋沙拉、多一片火腿的馬鈴薯沙拉與類似基隆營養三明治用料的三種。

曾太太表示，不只是麵包配料不同，每間店的經營方式也不一樣。假如固定來客數較少，沒賣掉也是虧錢。「我們做那麼久一定會掌控，需要的量大概多少，做久了都會知道。」

賣最好的、做最多的麵包，還是最傳統的那些，如菠蘿麵包、肉鬆麵包。我問起從開店到現在，客人消費的口味是否有所改變呢？曾太太檢視著剛出爐的紅豆麵包有沒有抹油，一邊說其實都差不多，沒怎麼改變。

麵包原就是外來文化的產物，臺灣的麵包店揉合了傳統糕餅、日式及歐式的風味，有著變化萬千的面貌。糕點世界常會迸出新花樣、新流行，但在浪潮起起落落之間，有些不變的事物仍在我們最熟悉的日常街坊，每天新鮮出爐。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第47期「島與島」。