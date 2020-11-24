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全臺最大文學遊樂場，就在臺文館—「文學力─書寫LÁN臺灣」常設展

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
作家們如星星般在牆面綻放，讀者只要動動手，就可以展開來了解每個作家的流派、關係和作品與相關的一切。（圖／國立臺灣文學館　提供）
作家們如星星般在牆面綻放，讀者只要動動手，就可以展開來了解每個作家的流派、關係和作品與相關的一切。（圖／國立臺灣文學館　提供）

「文學力─書寫LÁN臺灣」是臺灣文學館全新的常設展，也是全臺最大型、最趣味的文學史大展，展場以活潑且年輕化的方式呈現，讓常設展褪去文學沉重的刻板印象。臺文館也是手握科技部評比一級學術期刊、架構 40 個文字資料庫的研究型博物館，自然必須爲「臺灣文學」講出好看的故事，蘇碩斌館長現身說法，分享此次常設展設計規劃的四個心機。（編按）

文／蘇碩斌（國立臺灣文學館館長）

正規的博物館具有四大業務：典藏、研究、展示、服務，常設展就是這些業務的大型軍火秀—從典藏品庫房的彈藥間、在研究中提煉震懾的爆炸力、經過視覺設計的展示、提供觀者絕佳的體驗。

因此常設展表層當然有炫爛的設計留住你的眼，但深層的，就是典藏、研究展現的知識密度。2020 年推出的「文學力—書寫 LÁN 臺灣常設展」，策展的戰略不僅是熱鬧技法與門道知識兼具，更蘊含至少四個心機。

第一個心機：感受文學史的艱辛、但最後必須看到希望

常設展刻意挑選的亮色主視覺，意喻文學必須望向未來。有時，我們會以爲「現在已是文學很糟糕的時機，但由常設展走過長長的臺灣文學史，由較寬廣的時間尺度來衡量，現在，並不悲戚、反而光明閃爍。近年雖然紙本的商業出版量有很大的瓶頸，但是「書寫」卻由各種人群在多種媒體不斷的繽紛多元散開，書寫力炸開的文學，其實是文學的全新時機。

換個理論性的說法。臺灣文學固然有諸多先賢挺著硬頸、拚了命留住一道偉大的文脈；但是隨著文學史的前輩大師逐步凋零，文學界其實有「再來就交給你們」的新人作家奮力鵲起，接棒寫出更多不同類型的文學。我們需要偉大的少數作者，更渴望讀者躍身成爲大量的作者—就如思想家羅蘭巴特「作者之死」的理論啟發。

日常中的一切透過口耳相傳、大眾媒體和教育體系，滲透到人們的日常生活——人類正置身最「文學」的一個時代。（圖／國立臺灣文學館　提供）
日常中的一切透過口耳相傳、大眾媒體和教育體系，滲透到人們的日常生活——人類正置身最「文學」的一個時代。（圖／國立臺灣文學館　提供）

第二個心機：全方位觀眾網羅策略，熱鬧和門道兼具

愛熱鬧的觀眾，會發現這裡的文學可以玩；看門道的文學控，也保證大腦 CPU 會快速轉動。常設展雖表達活潑，但知識量絕對有深度。臺文館是手握科技部評比一級學術期刊、架構 40 個文字資料庫的研究型博物館，自然必須爲「臺灣文學」講出好看的故事。我們 2017 年就曾邀請優異學者在「虛擬博物館」線上空間撰寫簡明版的文學史。這些研究知識，此回在常設展，精華都轉化到實體空間。因此，學術型觀眾，絕對看得到門道—熱鬧和門道，正是《策展簡史》作者 Hans Ulrich Obrist 說的雙腿理論（Double leg theory）的兩隻腳。

至於科技迷、遊戲控的觀眾，大量「文學內容」呈現在互動裝置之中。例如展場入口一幅巨型的「文學星圖」，就是文學館的作家資料庫，委由執行團隊選件撰文，送進電腦演算人際關係網絡，最後是閃亮星點漂浮在超大面板的宇宙藍之間。文化內容和尖端科技，設計出的十餘樣文青風格遊戲，純看歷史、寫兩句詩、創作一段小說，應該是全臺灣最有氣質的遊樂場。

作家傾囊解惑的「文學籤詩機」，籤詩可以帶回家作紀念（圖／國立臺灣文學館　提供）
作家傾囊解惑的「文學籤詩機」，籤詩可以帶回家作紀念（圖／國立臺灣文學館　提供）

第三個心機：宜示臺灣文學的多元成家

文學不是只有一般熟悉的小說、散文、詩三種，以前不是、以後也不會是。歷史上，臺灣至少還有兩種特殊、常爲「正統史家忽略的文學表現系統。其一是原住民族的「口傳文學，如同荷馬史詩在西方文學史的神聖地位，臺灣原住民族從「不用文字j的世界就留下至寶般的故事，聲韻節奏豐富、敘述套路強大。臺文館珍藏有卑南、魯凱、阿美等等部落耆老的原音重現，各種祭儀禱詞、神話傳說，來到這一區，文學不是用看的、是用耳朵聽嘴巴說的。

原住民族神話傳說的「口傳文學」（圖／國立臺灣文學館　提供）
原住民族神話傳說的「口傳文學」（圖／國立臺灣文學館　提供）

其二是「白話字」，是臺文館列名「世界記憶國家名錄」的重要館藏。「白話字」是十九世紀英格蘭長老教會到海外宣教所創的拉丁字母拼音系統，用來教導當地人讀聖經，1865 年引進臺灣，在教會推廣有成。白話字在日本時代有了突破發展，臺灣文化協會的蔡培火、林獻堂力推，用簡單的拼音文字取代繁難的漢字，訓練了許多世俗大眾能讀能寫、吸收新知。白話字戰後遭到政府打壓禁用，但解嚴之後，又復活爲臺語文學作家所用。這一段簡直是世界級的「書寫民主化」故事。常設展副標題「書寫LÁN 臺灣，就是借用白話字，鼓勵觀眾打破既有的語言思維，接受臺灣文學的多元傳統。來到這區，不要忘了帶走一張「白話字名片」。

光看這兩塊，就知道臺灣文學不只國字書寫、不只小說散文詩三類。還有，長期被歸到通俗文學的言情、武俠、奇幻等文學邊緣人，「文學力」常設展也都客觀呈現它們在臺灣曾經佔有的歷史位置。但無論如何，「文學並沒有固定的樣子，至少我們的文學，已不是孔夫子所稱子游子夏專長的那個「文學」，也不是曹丕認證爲經國之大業不朽之盛事的「文章」。未來的文學，有待每一代書寫者重新創造。

第四個心機：文學館的獨門樂趣 說故事

文學館眞的不同於一般「獨尊物件」的博物館。那是因爲，文學最擅長的是物件散發出來的「說故事」，文學館常設展覽當然也要說故事，這是文學展覽最大的魅力。文學館這個特色，其實走在世界策展潮流的前端。博物館的發展史，在 1970 年代與西方的人文社會思潮一樣，都經歷後結構主義式的「語言學轉向」。也就是說，博物館固然是典藏「物件」，然而傳統策展是「讓物件自己說話」，策展人只是爲物件組織一個它們自身的小宇宙。然而，1970 年代「語言」作爲人類生活意義的創造性角色，開始被思想家注意；反過來看，「物件」的意義當然也是由人所賦予。如此一來，博物館就必須爲物件「賦予意義」，也開始了博物館的「溝通轉向」或「敘事轉向」。

場展風格年輕活潑（圖／國立臺灣文學館　提供）
場展風格年輕活潑（圖／國立臺灣文學館　提供）

上述的博物館簡史，無疑突顯了博物館靠向「文學」的世界走勢。蒐藏物件固然是基本，與人溝通更加重要。文學館蒐集歷史上的作家文物，但並不迷戀「物件」本身的藝術靈光，文學館的策展，正是爲「說故事」的文學再一次的「說故事」。新時代的觀眾，也是博物館的「合作者」，參觀博物館，彷如共同創作文學作品一般的樂趣。

一動手 文學就開始

11月初開幕的「文學力─書寫LÁN臺灣」，是一個久久更換一次的常設展，需要燒腦、燒錢，更是燒時間。幸賴館內硏究及展覽人力，還有受託的設計、文案、科技、工程合作廠商共同的合作，得以完成。

四個心機，是國立臺灣文學館以博物館策展人、也以說故事的人之雙重身分想要獻給各位的肺腑之言。是的，所有人，其實都被文學包圍，所有人，只要一動手就開始生出文學。看過展覽的我們，都必定會驕傲於臺灣走過往昔的坎坷而來到此時繽紛、奔放的文學世界。

文學力─書寫LÁN臺灣 常設展

展覽時間： 2020/11/07 ~ 2030/11/06 18:00

展出地點：國立臺灣文學館-展覽室A、B　

「文學力：書寫LÁN臺灣」 常設展主視覺。（圖／國立臺灣文學館　提供） 國立臺灣文學館
「文學力：書寫LÁN臺灣」 常設展主視覺。（圖／國立臺灣文學館　提供） 國立臺灣文學館

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，原文「〈「文學力─書寫LÁN臺灣」：四個心機解密〉」，發表於《閱‧文學》68期，國立臺灣文學館出版，未經同意，請勿轉載。

博物館 國立臺灣文學館 館長 閱讀專題

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