【報時光】林太崴／傾聽風月

文︱林太崴（類比音聲玩家）

舊時代總會以多種不同的面貌重新出現，文字、畫作、影像......。對後人來說，拼湊起舊時代各種不同的面貌，有機會串起一個全然不同感知的立體新世界。在《報時光》當中，我們常透過文字或相片來捕捉已不可得的舊時代，有時僅是簡短的字句，甚或是一張模糊的黑白照片，都有可能勾起一種異時光體驗。對於讀者來說，那個感動的瞬間已經穿梭重遊了某個曾經走過，甚至從未曾體驗的時代。

如果，在這些感知之外，再加入彼時代的錄音，那麼，是不是有可能從耳朵再透出新一層體會？

1935年起，文藝雜誌《風月》當中，出現了多則唱片歌詞刊載，初次看到這些歌詞，對長年關注戰前流行歌的我來說充滿大震撼。雖然乍聽之下似乎沒什麼，歌詞就只是歌詞嘛！對現代人來說也許是如此（畢竟有魔鏡網，或至少有Google）。但臺灣戰前的錄音相關文獻，就不是那麼一回事了，因為佚散失傳的狀態非常嚴重。不僅當時盛行的78轉唱片易碎無比，歌詞也常因年久蟲蛀而被丟棄，導致許多重要錄音物件至今苦不見天日，那是一個連Google都無法穿越的歷史牆。近年來，隨著戰前錄音研究逐漸加溫，大眾再度重溫鄧雨賢、純純......等等所謂臺灣流行歌發展的重要關鍵人，即便後人對那段初聲時期是如何求知若渴，但歷史錄音史料的佚散仍待解鎖。

最近，透過重新數位化的《風月》，完整了不少過去未曾見過的錄音史佚散缺口。在當中，我們發現有許多過去曾經以為不存在的文獻重新出土。以文藝介紹為主軸的《風月》，披露了唱片歌詞。循著資料庫，我們找到多筆錄音史相關內容。最令人興奮的，包含有歌人醫生美譽的林清月（1883-1960）、臺灣首位留日音樂家張福興（1888-1954）及臺灣最早的女聲樂家柯明珠（1911-2002）共同合作的音樂作品的相關文獻。

台灣最早的女聲樂家柯明珠（1911-2002） （圖／林太崴提供）

林清月最知名的流行歌曲詞作莫過於古倫美亞發行的〈老青春〉(1933)，歌詞描述一個愛風流的老不修阿北所發生的各種趣事，基本上走的是諷刺詼諧路線。自1934年起，他開始在勝利唱片公司發表詞作，包含〈月夜遊賞〉、〈君薄情〉、〈青樓怨〉、〈無奈何〉、〈思酒〉......等。合作最多的作曲家便是張福興。當時張氏已學成歸島二十餘年，在勝利唱片開始在臺灣發展初期，便由張福興擔任文藝部長。

1935.6.23 《風月報》︱流行歌與詞比較-〈戴酒桶〉 （圖／聯合知識庫︱臺灣詩詞庫） 1935.7.3 《風月報》︱流行歌與詞比較-〈君薄情〉 （圖／聯合知識庫︱臺灣詩詞庫） 1935.9.3 《風月報》︱流行歌與詞比較-〈月夜遊賞〉 （圖／聯合知識庫︱臺灣詩詞庫）

不說可能不知道，張福興在任內作了許多實驗性作品，期間最重要的壯舉就是創造了所謂的「流行小曲」（或稱新小曲）。流行小曲可說是介於西式流行歌與傳統小曲之間的新樂種。基本上以漢式風格為主，輔以部份西洋樂器伴奏，而非歌壇過去一面倒地以西式方向為目標。近代的人可能經歷了1970年代興起的「校園民歌運動風潮」，該運動精神立基於世界音樂潮流下，尋找屬於自身的歌聲與音樂。若以較遠觀的洞察，則會發現1934年張福興基本上已經在「尋找島嶼的歌聲」。也因此流行小曲的興勃，可稱得上臺灣流行歌壇所產生的第一股本土反思勢力。

在音樂特徵上，流行小曲的漢式傳統風，搭配更含蓄典雅的歌詞，與其它同時期的西化前衛代表作，如〈跳舞時代〉、〈女性新風景〉等等分庭抗體，形成完全不同的勢力與歌路。流行小曲的代表作〈路滑滑〉廣受喜愛，蔚為唱片界新風尚，並引起其它唱片公司的仿效。在它之後，大小唱片公司紛起效尤。古倫美亞文藝部長陳君玉甚至說：勝利就此取得流行歌曲的王座，打趴了古倫美亞。

除此之外，張福興任內也發行了許多其它實驗新風格，例如把中國文學經典《紅樓夢》改編為臺語時代劇，然後自己擔任指揮（一開始的唱片界沒有時代劇這款樂種，更沒有指揮）；亦將原住民的歌謠加以改編，發行〈臺灣日月潭杵音及蕃謠〉、〈打獵歌〉。甚至把爵士的Swing節奏運用在臺語流行歌裡，創作了〈君薄情〉。除此之外，張福興親自與柯明珠合唱的歌謠調〈月夜遊賞〉呈現相當特殊的音樂風格（類似歌劇中詠歎調），將臺語流行歌藝術歌曲化。多樣化的音樂實驗，令人耳朵為之一亮。

至於柯明珠，則是多在林清月與張福興的詞曲合作下，演唱各種曲目的女聲樂家。其實臺灣唱片圈以聲樂唱腔來錄音，柯明珠並非史上第一人，前還有古倫美亞會社的林氏好，而且據說她的〈紅鶯之鳴〉（1933）全島賣出上萬枚，簡直紅到抓不住。不過林氏好學習聲樂的方式非常曲折，基本上是透過留聲機放出來的78轉聲樂唱片來學習聲樂技巧，透過模擬與效仿來讓唱法有別於其他歌手，而她主要的「唱片老師」則是日本頗負盛名的關屋敏子。柯明珠則紮實地是受過正統聲樂訓練出身，畢業於上野的日本音樂學校，甚至比林秋錦更早入學。

1934年，鄉土訪問演奏會於全島巡演，由楊肇嘉率領眾音樂家們在臺灣進行數場演出。其中，柯明珠在演奏會中演出貝多芬的《亞第拉底》和斯拉瓦爾的《天使亞佛列爾》，可以想像盛況必然十分驚人。而勝利唱片所發行的數首錄音，雖無外國作曲家曲目，但其中包含了與張福興本人作曲並與之合唱的〈月夜遊賞〉，歷史意義重大。透過當年的錄音，更可讓後人立體地遙想已無法重現的音樂盛典。

〈月夜遊賞〉試聽：

而這一切的一切，都在《風月》雜誌的歌詞出土之後，讓我們有更具體的文字內容去理解當年的人所要表達的氛圍。否則，大多數的戰前歌曲，即便原始78轉唱片出土，也只能一字一句慢慢聽寫謄打，聽得準不準確還不一定，過程也是非常煎熬的。以林清月為例，詞作當中的用字遣詞特別艱深，若無歌詞，恐怕不得其門而入。

科技的演化，有時帶來方便，有時也帶來一些迷惘。如何在時代的夾縫中，選擇方便又不失儀式所帶來的浪漫感。在這一來一往的時代互動間，與科技合作，定能加乘出最大化的研究樂趣。

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