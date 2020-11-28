【瓶說書】#10 對曖昧心軟，就是對自己殘忍

文／寶瓶文化編輯部

書名：《戒斷曖昧：心理師透視40個愛不了、分不開的偽愛迷思》作者：隼人（心理師） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年2月11日

想愛卻無法放手愛，分手了斷不開思念……你到底愛得多委屈？曖昧，最令人難以自拔的癮，愛情裡最令人痛苦的傷。

・喜歡一直曖昧的人，究竟在想什麼？

・付出愛的一方，怎樣離開曖昧？

・男人比女人更沒安全感，你知道嗎？

・他是不是恐怖情人？

・為什麼有人分手後，可以馬上和別人交往？

・是不是我不夠好，所以他拋下我，娶別人？

在感情中有處灰色地帶，叫「曖昧」。

●你被吊著胃口，不確定下一步你們會走向親密還是原地打轉。前一刻他／她體貼窩心，這一秒卻冷漠疏離。你們什麼都做了，唯獨沒有做到確定說愛。

●你真的很想專注投入，但有太多雜訊干擾：受傷的瘡疤，心裡散不去的前任鬼魂，平衡不了的自信，永遠填不滿的安全感……

●你好氣自己分手斷不乾淨！想著自己做錯了什麼被這樣對待，不曉得上段感情的「遺物」該留該丟，其實你仍偷偷期待復合……

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

曖昧像上癮般難戒，因為我們往往以想像填補愛的缺憾，說穿了，當局者迷。

隼人是心理師，並曾擔任婚戀公司的感情顧問，從個案與眾多渴愛男女的求助中，歸納出四十種最常見的「曖昧」困境。他直球擊中那些自欺欺人的偽裝──好痛，但是要戒斷這個癮，你得為自己頂住。

因為對曖昧心軟，就是對你自己殘忍。

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