【瓶說書】#9 當過動媽遇到亞斯兒，有時還有亞斯爸！

書名：《當過動媽遇到亞斯兒，有時還有亞斯爸》作者：卓惠珠（花媽） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年5月22日

文／寶瓶文化編輯部

花媽原以為自己生了個天才兒子，卻沒想到兒子被確診為亞斯伯格。兒子小二開始看身心科，8歲時，曾在字條上寫「我想死掉」。花媽是過動，她的老公也是亞斯，因此，花媽笑稱自己既是「柯南媽媽」，也是「柯南太太」。

面對亞斯兒，花媽一路走來，挫折與淚水並不亞於其他有特殊兒的家長，但她不悲情或自憐，更多的是以充滿幽默、智慧、彈性及耐心的同理與自省，走過那一再衝擊著她的疼痛與顛簸。

當面對亞斯兒固著、要求精準、過度思考、無法應付多重訊息、不擅長人際關係，甚至拒學等難關時，花媽以更多元、寬鬆的方式應對。例如，當兒子不說話，她把自己想說的話，寫給兒子看，以「文字溝通」代替「言語溝通」，而當兒子固執，她陪兒子找出更多可行的替代方案。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

花媽為亞斯兒發聲，她說：

・亞斯兒不是故意找碴，更不是愛糾正大人的語病，他只是要求用字精準。

・亞斯兒不是刻意拒學，他只是無法清楚說明他所在意的關鍵點。

・亞斯兒不是故意不理人，他只是容易困在自己的思維裡。

・亞斯兒不是不合群，因為他只能理解他人字面上的意義，容易把一般人的玩笑話當真。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

花媽也想提醒家有特殊兒的父母，請放下自責與愧疚，先把自己照顧好，孩子才有機會學會照顧自己。其次，努力去同理孩子、信任並陪伴，這遠比早療、放棄自己的工作來得重要。因為唯有同理孩子，信任孩子的選擇，告訴孩子：「我會在你身邊，我們一起解決。」這才是讓孩子逐漸長出自己能力的最好方法。

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