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【森大青鳥】平路／病過，人生別有風景──《間隙：寫給受折磨的你》新書講座

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《間隙：寫給受折磨的你》 作者： 平路 出版社：時報出版 出版時間：2020年11月03日
書名：《間隙：寫給受折磨的你》
作者： 平路
出版社：時報出版
出版時間：2020年11月03日

生病，是件隱藏版的禮物。病後這個間隙，偶爾靈光一閃，出現清明的心靈狀態；烏雲有金邊，我告訴自己，學功課的時候又到了。

11月3日已上市的《間隙：寫給受折磨的你》是小說家平路突然知道自己罹病，「如同拳擊的術語『knock out』，硬生生被擊倒在地！」在莫大震撼下，收拾心情，瑣事從身邊迅速消失，珍惜的是某些事與自己的內在關連。這趟疾病之旅，不只是平路向內尋求的「間隙」，也是她創作生涯裡對書寫的另一番探險，更是以文字攀登另一個高峰。(編按)

彩虹

經歷一次手術，記得的都是微小的事。

序幕揭開的一瞬，長長的針管刺入，注射進去墨水。標注出體內的腫瘤，手術刀不會切錯。

針刺是一種「標記」方式。

有些時候用畫的，用筆塗在皮膚上。畫一個圈，中央打叉。像刺青？像生肉上的檢疫印戳？

皮膚上做「標記」，活像蓋印的豬肉，生肉上有戳印，好似回到市場擺放溫體豬肉的年代。注視自己胸口，聯想起豬隻的處境，忍不住笑出聲，在這種…… 啊死了……死定了的時候。

笑一笑，瞬間劃破許多假象。若不是處在這種境地，哪有機會理解豬隻面對屠刀的反應？標記畫在胸前，其實是給我個機會，體會出豬隻與自己的關連。

作家昆德拉喜歡描寫笑，笑一笑，就看到……我這個人真的好好笑。

手術後記得什麼？麻醉劑在消退，眼裡有模糊的光影，有人在屋子裡穿梭。剛才自己去了哪裡？ 依稀有一絲流連……

身體軟綿綿的，逐漸回到這個世界。

白袍走來走去，這是手術過後的恢復室？ 殘留的藥劑讓人恍惚，心情卻十分輕快。後來想想，與全身麻醉時停滯的系統有關，手術後跌深反彈？ 腦內啡正由谷底飆升。

第二天，拔掉了管線，我儘快下床走動。甬道盡頭有大片玻璃，我站在窗前，遠望天際的灰雲，「你是天空，其他一切事物只是天氣。」佩瑪．丘卓的話跳上心頭。

之前，推介新書的場合，有人找我簽書，若是要求作者在書頁多寫幾個字，我經常不假思索寫下：「風雨寒暑，皆天惠也。」這樣寫是祝福？ 是期許？ 還是我早有預感？ 我始終相信，文字像是回力球，說是寫給讀者，其實是寫給自己。橡皮筋彈一彈，隨時又回到手邊。

再一天，搭電梯下到中庭，過馬路走到公園散步。

再過一天，細雨不停，在走廊上來回踱步。

走廊上瞥到推床，準備下去手術吧。念頭跟著推床往前移，不知道躺著的人將經過什麼，床推回來的時候會是怎麼樣。

病室不時傳出各種聲響，聲響來自床頭的機器設備。身上連接各種管線，病人吃力地呼吸，聽在耳朵裡，病人睡得並不安穩。

仔細聽，聽到什麼？ 微細的呻吟又好像是：「活下去」、「我要活下去」。或者，聽到的是我自己心中的聲音？ 轉回身，牆壁上張貼著「術後復健須知」。有圖有文，包括處理各種複雜狀況。我特意站遠一點，這是劫後心情？一關才剛過去，眼前這一刻非常美滿，明天氣候怎麼樣，我並不想多知道，這一刻就管這一刻的事。

「不要想修改天氣，只能在其中過日子。」小說裡一句話，適時跳到我心上。

天氣令人有感，特別在這個時候。

中學階段，我讀過教會學校。當年，女校學生們不一定愛聽牧師講道，聖詩集裡那首「主未曾應許天色常藍」卻是人人會唱。曲調很簡單，唱著，有一種出自內心的歡喜。

「主未曾應許天色常藍，人生的路途花香常漫……」那時候，我不清楚這首聖詩的作者是誰，也不清楚她本身是重症患者。當年，什麼都不懂的年齡，一群少女高聲同唱，「主未曾應許天色常藍」，哪裡能夠體會世事多艱難？

大難說來就來，預存著幾塊潤喉糖，哪一日口乾舌燥，有點準備是好事。

貫串我人生，口袋裡的潤喉糖總是書。

我信仰文字，過去那些年，書架上的書讓我理解自己。關於書，瑪格麗特．愛特伍的名言是：「試圖將文字組合在一起做一些它們分開時所做不到的事情。」她所組合的文字確實做到了。譬如說，那本《盲眼刺客》，讓我明白自己成長的憂傷，它奇幻的療癒力更勝於魔法。

如今身體出現狀況，病了，可有輕減憂患的特效藥？

有的有的，譬如在候診時間，我手握那本自述罹病過程的書，書名直譯就是「該怎麼生病」。作者托妮．伯恩哈德本身是慢性病患者，在書中，她頻頻用天氣做譬喻。

伯恩哈德原本在加州大學教授法律，去一趟巴黎，旅程中罹病，從此行動很困難。她必須放棄教職、放棄交誼、放棄難得的家庭聚會，放棄許多原先喜歡做的事。鬱悶時她告訴自己，天氣會變好，烏雲總有過去的一刻。

即使痛苦難捱，還是有感覺不錯的時候，這是天氣的隱喻。惡劣天候裡，伯恩哈德在病榻上望向天邊，她告訴自己，說不定，下一刻就掛下一彎彩虹。

伯恩哈德長期臥床，她為自己找到不少的開解方法，有的出自她原來的禪學基礎，譬如以一個字dukkha為例，她在書中解釋，dukkha 這個字出自比梵文更早的巴利語，英文譯做suffering。比起suffering，伯恩哈德認為 dukkha 的意思應該更為多元、更為多彩多姿，包含著在英文裡無法翻譯的細節。

伯恩哈德的說法讓我這讀者想到，當年在菩提樹下，悉達多王子證悟後講的dukkha，到底什麼意思？

我猜，在釋迦牟尼時代，dukkha 這個巴利語，說的是每個人深刻的體驗。

我們的文字裡，dukkha 翻譯成為「苦」，經過這道翻譯，是不是也增加一些額外的重量？ 一世一世下來，dukkha 原來的意思愈來愈少，自覺受「苦」的人用這個字，「苦」，變得愈來愈「苦」！ 後世人把自認是「苦」的意涵都塞入這個字裡，是不是減損了dukkha 在當年巴利語環境中，更有開展性的意涵？佛陀的時代，在輕鬆分享智慧的氣氛裡，說不定，dukkha 的意思也像是天氣，怎樣的狂風、暴雨、閃電、驚雷，間隙中，還是有陽光灑進窗臺的時候。


新書對談：平路 X 賴芳玉 病過，人生別有風景……：《間隙：寫給受折磨的你》

蘇珊．桑塔格說過：「有一個疾病王國，另有一個健康王國，誕生在世界上的人都是雙重公民身分，每個人都將成為疾病王國的公民，遲早而已。」

生病，確實是隱藏版的人生禮物！在被預知可能進入王國前、正走在治療的道路時、在暫時停歇的間隔時……，每一個歷程都是自我覺察的契機。

透過與賴芳玉說的對談，《間隙》一書作者平路對病與人關係的深度反思、對自身心性的追索，如黑暗中的光，照見你我，開展更深刻更貼近真實的身心課題與人生風景。

主講人｜平路（作家） X 賴芳玉（律師、作家）

活動時間｜11／14（六）19:00-21:00

活動地點｜森大青鳥（台北市信義路三段59號2樓）

交通資訊｜大安森林公園捷運站6號出口，左後方走30秒

更多資訊｜請至此處報名參加

主辦：時報文化出版公司

合辦：青鳥書店

注意事項

座位有限，並不保證有座位。當天依報到順序進場（18:30開放入場）。

＃主辦單位擁有調整活動辦法與內容的權利。

【特別說明】

1.因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫，本活動採實名制，敬請報名者確實填寫姓名、聯絡電話與e-mail。

2.活動當天請配合全程配戴口罩，也請自主健康管理，若體溫超過攝


手術 患者 森大青鳥 青鳥書店 閱讀專題

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