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【故宮文物月刊】她─女性形象與才藝特展選介

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
圖1　宋　李公麟　麗人行　卷　局部　國立故宮博物院藏
圖1　宋　李公麟　麗人行　卷　局部　國立故宮博物院藏

文｜劉芳如（任職於國立故宮博物院書畫處）

圖｜國立故宮博物院提供

前言

天下男女各半，女性在文化發展的歷史進程中，擁有不容忽視的地位與貢獻。故宮典藏以女性為對象，或者由女性所創作的作品，數量豐富，且藝術價值極高。但不容諱言，中國數千年的古代社會，基本上仍是一種以男性為主導的環境架構，導致極多女性的才藝，終其一生，都無法得到充分的發揮。這些女性的處境與心聲，只有透過一些優秀藝術品的詮釋，才幸運地博得同情與關注。

本次特展，選展七十一組件院藏精品，內容分成「群芳競秀」與「女史流芳」兩大單元。前者是以宏觀的角度，依序展陳自五代迄於近現代的繪畫。後者則為女性藝術家的作品，儘管青史曾留名的女性創作者，與男性相比，數目差距極為懸殊，但其中絕不乏筆墨清麗且風格獨具的佳構。

值此女力崛起的廿一世紀新世代，期待透過「她—女性形象與才藝」特展，一方面展示書畫和緙繡本身所涵容的藝術美感，另外，也能夠激勵大家推陳出新，針對與女性相關的議題，發想出兼具有時代意義的嶄新觀點！

群芳競秀

宋代李公麟（1049-1106）的〈麗人行〉卷（圖1），是模擬唐風的力作。此卷畫題出自杜甫的同名詩作，內容描繪楊貴妃的姊妹們在清朗的三月天，相偕騎馬遊春。畫卷裡的佳人，確實是珠圍翠繞，十足再現了唐代美女豐碩嬌豔的典型。

圖2　宋　錢選　招涼仕女　冊頁　局部　國立故宮博物院藏
圖2　宋　錢選　招涼仕女　冊頁　局部　國立故宮博物院藏

宋代錢選（約1235-1303後）的〈招涼仕女〉（圖2），畫兩名頭戴薄紗高冠的美人，手執紈扇，優游於庭園中消暑。二女的身形纖瘦窈窕，大異於唐人的豐肥健美。通幅筆致細勁，設色古雅，具體反映了宋代審美標準的遞變。

圖3　明　唐寅　陶穀贈詞　軸　局部　國立故宮博物院藏
圖3　明　唐寅　陶穀贈詞　軸　局部　國立故宮博物院藏

明代唐寅（1470-1524）〈陶穀贈詞〉（圖3）畫北宋初陶穀出使南唐，途中夜宿驛站，邂逅了秦蒻蘭，陶穀魅惑於秦的美色，遂填了一首〈風光好〉相贈，並展開熱烈追求。次日，南唐中主李璟設宴款待，陶穀擺出一副高傲不可侵犯的模樣，後來中主傳喚蒻蘭上前唱歌勸酒，陶穀才恍然大悟，這一切全是南唐所設下的圈套。他心知上當之後，當下面紅耳赤，便倉皇退席了。唐寅生性風流倜儻，〈陶穀贈詞〉很成功捕捉了這場「色誘」橋段中，最為浪漫的一刻。整件作品，布局設色均艷而不俗，手法確實極為高明。

圖4　明　仇英　漢宮春曉　卷　局部　國立故宮博物院藏
圖4　明　仇英　漢宮春曉　卷　局部　國立故宮博物院藏

明代仇英（約1494-1552）筆下的女性，形象纖細柔美，被尊為有明一代仕女繪畫的典範。〈漢宮春曉〉卷（圖4）是仇英捕捉女性形象百態的集大成之作，畫中諸女所從事的各項活動，諸如育嬰、梳妝、熨燙、刺繡、蒔花、養鳥、撲蝶、奏樂、舞蹈、臥讀、下棋等等，無不賅備，連較少出現的閱讀場景，也透過畫家之筆，參與了女性的日常。

圖5　明　陳洪綬　縹香　冊頁　局部　國立故宮博物院藏
圖5　明　陳洪綬　縹香　冊頁　局部　國立故宮博物院藏

明代陳洪綬的（1598-1652）〈縹香〉（圖5）畫一名身形窈窕的女子坐在石椅上展讀。有研究指出，此作典故出自唐代魚玄機（九世紀）的故事，她雖然滿腹經綸，才華出眾，卻因為性別的關係，無法像男人那樣參加科舉出仕，而必須隱居於道觀，藉著結交文人來相互唱和。也有一說，畫中女子可能是陳洪綬所納的小妾胡淨鬘。姑且不論他畫的是誰，明代識字、愛讀書的女性顯然已經可以堂堂進入畫幅了！

圖6　清人　油畫像　框　國立故宮博物院藏
圖6　清人　油畫像　框　國立故宮博物院藏

清人〈油畫像〉（圖6），是畫在高麗紙板上的油彩畫，此作原本應是清宮中貼落的一部分，後來因為壁畫殘損，才被揭下來，改裝為鏡框。畫中的戎裝女子並未標註為何人，過去一度被盛傳是郎世寧（1688-1766）畫的香妃，但無強力的證據可資確認。從她端正的五官、閃亮的盔甲和手握寶劍、英氣逼人的模樣看來，縱使不是香妃，想必也是宮廷中具有相當地位的貴族。

女史流芳

南宋宮掖中，頗不乏能書善畫的女性。寧宗楊皇后（1162-1232）的書法風格，極具質樸俊逸的特色。馬遠（活動於1189-1225）〈倚雲仙杏〉（圖7），右上「迎風呈巧媚，浥露逞紅妍」兩行，因鈐有「楊姓翰墨」印，故知是楊后的題詩。

圖7　宋　馬遠　倚雲仙杏　冊頁　國立故宮博物院藏
圖7　宋　馬遠　倚雲仙杏　冊頁　國立故宮博物院藏

圖8　元　管道昇　致中峯風和尚尺牘　冊頁　國立故宮博物院藏
圖8　元　管道昇　致中峯風和尚尺牘　冊頁　國立故宮博物院藏

元代趙孟頫妻管道昇（1262-1319）的〈致中峯和尚尺牘〉（圖8），是寫給高僧中峯明本的一封感謝函，文長五百多字，用詞情感真摯，並融合楷、行、草三種字體，筆端秀雅而兼具提頓變化，確屬女性藝術中的逸品。

本文摘錄自展覽說明及《故宮文物月刊》451期10月號，原文〈她─女性形象與才藝特展導賞〉，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

「她─女性形象與才藝」展覽資訊

● 展期：2020/10/06～2020/12/27

● 地點：國立故宮博物院北部院區202,208,210,212陳列室（台北市士林區至善路二段221號）

● 瞭解更多：連結


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