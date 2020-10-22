醒腦潮書又回來了！《掛號3》用遊戲翻玩臺灣新文化運動

或許1920年代的臺灣新文化運動對你來說，遙遠而毫無連結感，你不確定為何需要不斷地講述這段歷史？這些歷史人物，與自己又有何關？

那麼這一本刊物，就是我們希望扭轉這樣想法的起點。

書名：《掛號3》作者： 文化銀行 出版社：臺北市政府文化局出版時間：2020年10月11日

行員主編陳德娜說：「贊助獨立刊物的辜顯榮、提供獎學金給留學生的林熊徵、飛上東京上空撒傳單的謝文達、奮筆疾書寫著《臺灣青年》的蔡培火、進出北警署還能幽默以對的蔣渭水、在毛毛細雨中與梁啟超相見的林獻堂......他們不僅僅只是一個扁平的、非黑即白的人名，或者是被神格化的角色。這些青年們有血有肉，與你我一般，心中除了有理想，也可能有著面對現實時不得不的妥協與傲骨。」

你將驚訝地發現，百年前的青年追尋理想社會的心，與現在的我們並無二致。一樣炙熱，也一樣有迷惘。一樣面對著各種挑戰，卻始終懷抱著盼望。

《掛號３》編輯理念

2020年，臺灣文化協會（文協）成立99週年。在邁向百年之際，《掛號３》試圖拋出一個疑問：「1921年之前發生了什麼事，為什麼文協會成立？」而百年的時間可以改變多少事情？又有什麼能經過時間的淬煉，愈發堅定？​

去年《掛號２》以「漫畫」為主題，奪下多項出版界大獎，包括入選44屆金鼎獎政府出版品類及第42次中小學生讀物選介漫畫類，今年刊物邁入第三刊，並以「遊戲」為主題，讓《掛號３》化身為遊戲包！​

​因為「臺灣新文化運動」不只是歷史進程上的靜態名詞，更是百年前真實發生過的事，因此我們將日治人物與重要景點化身為 RPG遊戲，在了解歷史的同時，也能有身歷其境的感受！​內含日治大人物的角色設定集、1920年代的世界與臺灣年表、線上遊戲的入口關卡，更有搭配新文化月的深度訪談與紙上遊戲。​在此邀請您跟著《掛號３》，一起進入這場名為「＃文協倒數1921」的遊戲，體驗最澎湃的閱讀之旅、開啟探索歷史的奇幻冒險！

對當時的青年來說，「筆」是他們的武器。書封上交叉的寓意非凡。（圖／文化銀行 提供）

《掛號３》設計理念

設計細節之一：兩隻交叉的筆、七彩字樣

對當時的青年來說，「筆」是他們的武器，也是與政府及常民的溝通橋樑。藉由「筆」，他們得以抒發己志、書寫理想，以非武裝的方式推動改變。

木雕上的老虎象徵著「臺灣」，而藍底白鶴的筆則象徵「日本」。鋼筆，是日治時期近代化的象徵。在臺灣總督府的殖民統治下，臺灣人同時也接收著當時的國際思潮。逐漸地，文化的根萌發，近代的根茁壯，本土的意識得以成形。

當民族自決的思想透過各種文化活動開始流動，生活中所看的電影、報刊、講會中都是一種文化省思。就像鋼筆的墨水一樣，滲透到當時的社會。

封面的「掛號」字樣，經過雷射膜加工，翻轉刊物時會呈現不同的色彩，象徵著新文化運動為臺灣歷史帶來五彩斑斕、思想狂飆、進步思潮齊放的一段黃金歲月！

包裝上共印有12個人名與4處地方，他們是1920年代的見證者。（圖／文化銀行 提供）

設計細節之二：遊戲盒上的祕密

這不是一個單純的刊物包裝。將螢光黃的配色、pixel格狀設計，疊加印上紙盒子，將整體刊物設計概念以遊戲盒呈現。我們期許的是，在你看到外盒的當下，就會以「好玩」、「拆遊戲包裝」的心情，開始這個閱讀體驗。

包裝上共印有12個人名與4處地方，他們是1920年代的見證者，既是獨立的個體，擁有著迷人的生命歷程；他們也形塑了時代，共同經歷了風起雲湧的臺灣新文化運動。這些人將出現在刊物內，化身遊戲RPG（角色扮演），每個角色與地點都有屬於自己的故事。

從指認盒上人名 的那一刻起，就是冒險遊戲的展開！

（圖／文化銀行 提供）

設計細節之三：邊玩邊讀，探究文化秒上手

「百年前的臺灣和當代其實有很多重疊、相似的地方，當時社會運動仍頻，現在也不曾間斷；當時人們有自我認同的問題，現在也依舊存在。」

刊物內頁包含深度訪談新文化館的館長與執行團隊的《大師講堂》、《青年的誕生》特展策展人、以及精彩的《百年催生》舞台劇導演與編劇的專訪，讓你不只是看熱鬧，還可以走進活動策劃人的腦裡、心裡。

除此之外，還有一張人物關係圖，讓你立刻明白這些大人物們之間的親疏遠近。如同現在的社會一樣，沒有人非善即惡，立場絕對。關係圖不僅是1920世界的筆記整理，更爬梳了當時錯綜復雜的人際網絡。

在文化圖鑑中，更列出了15項日治時代的代表物。每一個物件都是一段故事，看到這邊不妨回頭看看前面，有哪些曾出現在角色的道具清單呢？此頁也和即將上線的RPG遊戲隱藏結局，具有重大的幫助！務必參照遊玩！

館刊第一章，我們從〈角色設定集〉談起。共16則故事幫助你全方面解析日治時期代表人物與地標的故事。（圖／文化銀行 提供）

滿滿細節的人物關係圖與文化圖鑑。（圖／文化銀行 提供）

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出版單位：臺北市政府文化局

承辦單位：文化銀行 Bank of Culture

總編輯：陳慕天、邵璦婷

主編：陳德娜、黃郁仁

編輯助理：洪若瑜、周鈺珊

歷史研究：陳柏沅、許伯瑜

文史顧問：涂豐恩、游智勝 （依姓名筆劃排序）

編輯顧問：劉玟苓

裝幀設計：劉克韋

美術設計：古栗

美術協力：蔡賢臻、王于真、 林寬毓 、黃靖娟

內文撰寫：陳德娜、洪若瑜、陳冠帆

採訪攝影：張家瑋

書籍攝影：劉俊佑（修改次數有限公司）

翻譯：(英文) 林庭安、 (日文) 陳柏沅、金延儒

特別感謝：呂毅新、陳南宏、許雅玲、郭俊毅、故事：寫給所有人的歷史

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「文化銀行作品｜新文化運動紀念館 年度館刊《＃掛號３》閃亮登場！」，未經同意，請勿轉載。

【新文化月的主題演講】

11/01 ＃文化銀行【計時啟動！從現在開始倒數1921】

●主講團隊：文化銀行

●活動時間：2020/11/01 19:00-21:00

●地點：行冊（台北市大同區延平北路二段33號2樓）

●更多資訊：文化銀行FB粉專查詢