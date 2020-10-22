快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

醒腦潮書又回來了！《掛號3》用遊戲翻玩臺灣新文化運動

聯合新聞網 / 文化銀行
（圖／文化銀行　提供）
（圖／文化銀行　提供）

或許1920年代的臺灣新文化運動對你來說，遙遠而毫無連結感，你不確定為何需要不斷地講述這段歷史？這些歷史人物，與自己又有何關？

那麼這一本刊物，就是我們希望扭轉這樣想法的起點。

．延伸閱讀：獨特裝禎、漫畫故事！翻閱《掛號2》這本最醒腦的文化潮書！

書名：《掛號3》作者： 文化銀行 出版社：臺北市政府文化局出版時間：2020年10月11日
書名：《掛號3》
作者： 文化銀行
出版社：臺北市政府文化局
出版時間：2020年10月11日

行員主編陳德娜說：「贊助獨立刊物的辜顯榮、提供獎學金給留學生的林熊徵、飛上東京上空撒傳單的謝文達、奮筆疾書寫著《臺灣青年》的蔡培火、進出北警署還能幽默以對的蔣渭水、在毛毛細雨中與梁啟超相見的林獻堂......他們不僅僅只是一個扁平的、非黑即白的人名，或者是被神格化的角色。這些青年們有血有肉，與你我一般，心中除了有理想，也可能有著面對現實時不得不的妥協與傲骨。」

你將驚訝地發現，百年前的青年追尋理想社會的心，與現在的我們並無二致。一樣炙熱，也一樣有迷惘。一樣面對著各種挑戰，卻始終懷抱著盼望。

《掛號３》編輯理念

2020年，臺灣文化協會（文協）成立99週年。在邁向百年之際，《掛號３》試圖拋出一個疑問：「1921年之前發生了什麼事，為什麼文協會成立？」而百年的時間可以改變多少事情？又有什麼能經過時間的淬煉，愈發堅定？​

去年《掛號２》以「漫畫」為主題，奪下多項出版界大獎，包括入選44屆金鼎獎政府出版品類及第42次中小學生讀物選介漫畫類，今年刊物邁入第三刊，並以「遊戲」為主題，讓《掛號３》化身為遊戲包！​

​因為「臺灣新文化運動」不只是歷史進程上的靜態名詞，更是百年前真實發生過的事，因此我們將日治人物與重要景點化身為 RPG遊戲，在了解歷史的同時，也能有身歷其境的感受！​內含日治大人物的角色設定集、1920年代的世界與臺灣年表、線上遊戲的入口關卡，更有搭配新文化月的深度訪談與紙上遊戲。​在此邀請您跟著《掛號３》，一起進入這場名為「＃文協倒數1921」的遊戲，體驗最澎湃的閱讀之旅、開啟探索歷史的奇幻冒險！

對當時的青年來說，「筆」是他們的武器。書封上交叉的寓意非凡。（圖／文化銀行　提供）
對當時的青年來說，「筆」是他們的武器。書封上交叉的寓意非凡。（圖／文化銀行　提供）

《掛號３》設計理念

設計細節之一：兩隻交叉的筆、七彩字樣

對當時的青年來說，「筆」是他們的武器，也是與政府及常民的溝通橋樑。藉由「筆」，他們得以抒發己志、書寫理想，以非武裝的方式推動改變。

木雕上的老虎象徵著「臺灣」，而藍底白鶴的筆則象徵「日本」。鋼筆，是日治時期近代化的象徵。在臺灣總督府的殖民統治下，臺灣人同時也接收著當時的國際思潮。逐漸地，文化的根萌發，近代的根茁壯，本土的意識得以成形。

當民族自決的思想透過各種文化活動開始流動，生活中所看的電影、報刊、講會中都是一種文化省思。就像鋼筆的墨水一樣，滲透到當時的社會。

封面的「掛號」字樣，經過雷射膜加工，翻轉刊物時會呈現不同的色彩，象徵著新文化運動為臺灣歷史帶來五彩斑斕、思想狂飆、進步思潮齊放的一段黃金歲月！

包裝上共印有12個人名與4處地方，他們是1920年代的見證者。（圖／文化銀行　提供）
包裝上共印有12個人名與4處地方，他們是1920年代的見證者。（圖／文化銀行　提供）

設計細節之二：遊戲盒上的祕密

這不是一個單純的刊物包裝。將螢光黃的配色、pixel格狀設計，疊加印上紙盒子，將整體刊物設計概念以遊戲盒呈現。我們期許的是，在你看到外盒的當下，就會以「好玩」、「拆遊戲包裝」的心情，開始這個閱讀體驗。

包裝上共印有12個人名與4處地方，他們是1920年代的見證者，既是獨立的個體，擁有著迷人的生命歷程；他們也形塑了時代，共同經歷了風起雲湧的臺灣新文化運動。這些人將出現在刊物內，化身遊戲RPG（角色扮演），每個角色與地點都有屬於自己的故事。

從指認盒上人名 的那一刻起，就是冒險遊戲的展開！

（圖／文化銀行　提供）
（圖／文化銀行　提供）

設計細節之三：邊玩邊讀，探究文化秒上手

「百年前的臺灣和當代其實有很多重疊、相似的地方，當時社會運動仍頻，現在也不曾間斷；當時人們有自我認同的問題，現在也依舊存在。」

刊物內頁包含深度訪談新文化館的館長與執行團隊的《大師講堂》、《青年的誕生》特展策展人、以及精彩的《百年催生》舞台劇導演與編劇的專訪，讓你不只是看熱鬧，還可以走進活動策劃人的腦裡、心裡。

除此之外，還有一張人物關係圖，讓你立刻明白這些大人物們之間的親疏遠近。如同現在的社會一樣，沒有人非善即惡，立場絕對。關係圖不僅是1920世界的筆記整理，更爬梳了當時錯綜復雜的人際網絡。

在文化圖鑑中，更列出了15項日治時代的代表物。每一個物件都是一段故事，看到這邊不妨回頭看看前面，有哪些曾出現在角色的道具清單呢？此頁也和即將上線的RPG遊戲隱藏結局，具有重大的幫助！務必參照遊玩！

館刊第一章，我們從〈角色設定集〉談起。共16則故事幫助你全方面解析日治時期代表人物與地標的故事。（圖／文化銀行　提供）
館刊第一章，我們從〈角色設定集〉談起。共16則故事幫助你全方面解析日治時期代表人物與地標的故事。（圖／文化銀行　提供）

滿滿細節的人物關係圖與文化圖鑑。（圖／文化銀行　提供）
滿滿細節的人物關係圖與文化圖鑑。（圖／文化銀行　提供）

––––––––––––––––––　

出版單位：臺北市政府文化局

承辦單位：文化銀行 Bank of Culture

總編輯：陳慕天、邵璦婷

主編：陳德娜、黃郁仁

編輯助理：洪若瑜、周鈺珊

歷史研究：陳柏沅、許伯瑜

文史顧問：涂豐恩、游智勝 （依姓名筆劃排序）

編輯顧問：劉玟苓

裝幀設計：劉克韋

美術設計：古栗

美術協力：蔡賢臻、王于真、 林寬毓 、黃靖娟

內文撰寫：陳德娜、洪若瑜、陳冠帆

採訪攝影：張家瑋

書籍攝影：劉俊佑（修改次數有限公司）

翻譯：(英文) 林庭安、 (日文) 陳柏沅、金延儒

特別感謝：呂毅新、陳南宏、許雅玲、郭俊毅、故事：寫給所有人的歷史



本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「文化銀行作品｜新文化運動紀念館 年度館刊《＃掛號３》閃亮登場！」，未經同意，請勿轉載。


【新文化月的主題演講】

11/01 ＃文化銀行【計時啟動！從現在開始倒數1921】

●主講團隊：文化銀行

●活動時間：2020/11/01 19:00-21:00

●地點：行冊（台北市大同區延平北路二段33號2樓）

●更多資訊：文化銀行FB粉專查詢


青年 文化銀行 攝影 閱讀專題

相關新聞

【故宮文物月刊】今夕此心，君知之乎─院藏善本古籍選粹展的元稹與白居易

唐代詩人中，除常被合稱「李杜」的李白與杜甫外，大概就屬並稱為「元白」的元稹與白居易，同為世人熟知。元稹與白居易不僅詩名並列，兩人情誼據說也相當「合拍」。昔人雖已遠，然兩人曾在2020年「院藏善本古籍選粹」展開千餘年後的一期一會。

【瓶說書】#8 約會暴力──誰都可能受害，卻誰也不敢說！

你或我，或者身邊的每一個人，都有可能在最不設防的親密關係中，以為是愛，卻成了「約會暴力」受害者。

醒腦潮書又回來了！《掛號3》用遊戲翻玩臺灣新文化運動

或許1920年代的臺灣新文化運動對你來說，遙遠而毫無連結感，你不確定為何需要不斷地講述這段歷史？這些歷史人物，與自己又有何關？ 那麼這一本刊物，就是我們希望扭轉這樣想法的起點。 ．延伸閱讀：獨

【翻轉史觀計畫】一場離家50年的冒險──部落少女毛阿枝的都市歲月

沿著蜿蜒的山路，陽光時隱時現。車行到無路可再向前的地方，靠邊停了下來。 稀稀落落的雨停了，在山下時熾烈咬人的陽光也收斂了手腳。我們沿著小徑往下行，一步一步踏進了舊筏灣部落。 那些被遺留在山裡的，隱沒在草叢中傾倒的石板屋，靜靜地等待著。 這是毛阿枝離開部落超過五十年以後，第一次回來。

森大青鳥將於10/17開幕 攜手跨領域藝術家輕捧自然

在書店閱讀一座森林，在森林閱讀一座書店。 今年9月青鳥文化制作攜手勤美璞真文化藝術基金會，開啟台北唯一看見森林的森林書店「森大青鳥」，經過一個多月試營運，將於10月17日開幕，邀請跨領域藝文名家許悔之、吳書原、李霽、江致潔、許正一，及年輕一代詩人陳德倫、邱楷庭，與核心團隊張鐵志、何承育與蔡瑞珊，共同揭開森大青鳥的品牌合作序幕。

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣閩籍女性穿什麼？

清領後期的女裝繡飾，不同於清中葉的緄邊寬大繁複，逐漸轉為融合了一些具有象徵的圖騰，可以說是在東方的精細中融合了西式的簡潔，在一些藏品上，甚至還可以看到蕾絲的運用。那麼當時臺灣的閩籍女性穿什麼呢？

【OB話題】莫言晚期風格的開始：王德威談《晚熟的人》

2012年獲得諾貝爾文學獎後，中國作家莫言招徠各種褒貶酸捧，然而文學愛好者關心的莫不是他創作的持續力。近日推出得獎後首部短篇小說集《晚熟的人》，收錄的12篇作品或寫於得獎前，或為新近完成，恰可一窺莫言8年間的變與不變。 哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威在本書序文中，對莫言的創作脈絡有深入精闢的解析。Openbook特於新書出版前搶先刊出，以饗讀者。

【瓶說書】#7 功勞只有你記得，老闆謝過就忘了！

你躲起來哭，那叫低潮，你奮力一撲，就變成「機會」。 人生路上死不了人的，都是擦傷。

蔡詩萍／你是該看看張愛玲了，她那麼獨特

也許你該看看張愛玲。 看她的內心強大。 看她的文字蒼涼。 　　看她的對愛執著。 我再看了一遍張愛玲的人生與她的文字，竟也像重新回顧自己的來時路一樣。 張愛玲逐漸要颳起在台灣的傳奇旋風時，我剛剛踏入大量閱讀的青春階段。 閱讀，鬆弛了我的憤世嫉俗。

【故宮文物月刊】爵與雀─從本院新入藏西周斗形爵談起

爵是古代祭祀儀式和獻酌賓客必備的酒器，也是貴族表彰身份的載體，因此在古代文獻中具有重要且鮮明的地位。國立故宮博物院今年承國際著名收藏家范季融先生慨贈西周晚期〈變形龍紋斗形爵〉，此器類相當稀有，且為院藏所無，因此別具意義。這種爵，盛酒的器身為斂口的扁橢圓杯形，下面接著一個鏤空圈足。器身一側為寬短曲柄，飾鏤空雙首龍紋。另一側為帶有獸首裝飾的半環形。這種爵因其形態特徵像斗又像勺，現在學術界多將這種爵稱為斗形爵。與三足爵相比，斗形爵無三足及流口，又有三足爵所沒有的扁平長柄，兩者在持拿及用法上應該完全不同，更與現在認知三足爵為溫酒器的功能有別。

【故宮文物月刊】「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展介紹

鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時業已傳入，將發酵煙葉細末調香而成，服用時將粉末直接吸入鼻中，有通嚏輕揚之效。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少而珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。將展覽分成三個單元：「新」說明當時工藝之創新、「藝」了解各種技法在鼻煙壺上運用、「境」體會清代人如何使用鼻煙壺之情境。看到清代工藝之縮影與微型藝術之經典。

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣農民怎麼穿？

如所有年代的勞動人民，服裝都是方便不妨礙工作為主，那麼清末的臺灣農民穿什麼呢？

熱門新聞

荷蘭史家寫「戰火中國」 還原國共兩黨執行的可怕戰略

我們曾經是一群「與其到學校被霸凌，不如選擇去死」的孩子

【祖父心情】 王岫／Q寶抓周

【住在陰陽海邊】 施岑宜／逝去的青春不老靈魂

李蘋芬／隱形戒指

鄭培凱／童年往事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。