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【青鳥居所】以圖像紀錄台灣歷史：手繪台灣關鍵字 畫說1940-2020

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《手繪台灣關鍵字 畫說1940-2020》 作者：邱顯洵 繪者：邱顯洵 出版社：大寬 出版時間：2020年9月15日
書名：《手繪台灣關鍵字 畫說1940-2020》
作者：邱顯洵
繪者：邱顯洵
出版社：大寬
出版時間：2020年9月15日

以圖像紀錄台灣歷史

1930年代，日本漫畫家國島水馬繪製《台灣漫畫年史畫譜》，將日治時期五十年中在台灣所發生的歷史事件記錄下來，以一年一頁的方式回顧每年大事紀，作為瞭解當時台灣的見證。

2017年，紀實漫畫職人邱顯洵先生出版了《手繪台灣人四百年史》，時隔三年，推出收錄184幅台灣歷史諷刺圖輯、302個重要關鍵字的《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》。他在自序中提及：「2019年9月，高齡104歲的史明老師溘然離世，失去了這位生命跨越整整一個世紀，亦師亦友的革命家，宛如一盞明燈，不斷指導著我的長者，我知道自己將持續以圖像紀錄下臺灣的歷史，特別是我自身活過的年代。」

《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》採中英文雙語對照，全書共收錄了184幅台灣歷史諷刺畫、302個台灣重要關鍵字。我們相信，每一個歷史事件都是一個關鍵字，這本書只是一把鑰匙，引領你藉由不同歷史脈絡的探索與搜尋，重新建立屬於自我的觀點。

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新書系列講座：「歷史教育」與「紀實漫畫」

11月的新書系列講座中，策劃兩大主題「歷史教育」與「紀實漫畫」，分別邀請國家人權博物館館長陳俊宏、跨國自由記者廖芸婕與本書作者邱顯洵先生進行對談，來談談時代與歷史與人權教育的轉變，以及國際上，紀實漫畫創作者的時代背景與內容表現。

新書講座 #1｜在歷史的觀景窗中，你看到了什麼？

主講人｜本書作者、紀實漫畫職人 邱顯洵

與談人｜國家人權館館長 陳俊宏

活動時間｜11/07 (六) 15:00-17:00｜

活動地點｜青鳥居所

交通資訊｜大安森林公園捷運站6號出口，左後方走30秒


新書講座 #2｜紀實漫畫中的笑與嘆息

主講人｜本書作者、紀實漫畫職人 邱顯洵

與談人｜跨國自由記者 廖芸婕

活動時間｜11/19 (四) 15:00-17:00

活動地點｜藝大書店

更多資訊｜請至完整講座資訊與報名方式查詢


手繪 人權 石門水庫 青鳥居所 閱讀專題

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