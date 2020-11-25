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【臺灣服飾誌】日治初期如何混搭衣服？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
日治初期男性穿著（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）
日治初期男性穿著（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）

如果你寫日記，記得寫今天穿什麼

　　你寫日記嗎？你都在日記裡寫什麼呢？

　　這件衣服，出自黃旺成先生1913年的日記。黃旺成生於1888年，是日本時代出名的社會運動者，除此之外，他寫了49年的日記，宗教、娛樂、習俗、詩文，什麼都寫，可以說是為後世的臺灣史提供了豐富的資料。當然，他還詳細的紀錄了他每天穿的服裝。

　　他的日記詳細到什麼程度呢？在吳奇浩老師〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉論文中，甚至可藉由他的日記整理出一張統計圖表，記錄他穿著洋服、和服、臺灣服的場合與比例。

　　1913年8月1日。這天黃旺成穿著白洋服（應為襯衫），戴著斗笠，腳上穿著木屐，前往新竹城中購買白皮鞋。之所以戴斗笠、穿木屐，是因為當天的天空陰暗有雲，感覺可能會下雨。因此，黃旺成頭戴傳統臺灣帽，身穿西洋服裝，腳下踩的是日式木屐，洋風、和風與臺灣風雜糅於一身。

（圖／黃旺成先生照片）
（圖／黃旺成先生照片）

　　在那個剛接觸外來文化的時代，並未講究整體風格的搭配，也成為了這個時代裡極為有特色的風景。

怕下雨的仕紳穿著

斗笠

　　斗笠由筍殼製成，古時候稱這種帽子為笠帽，臺灣人則通稱為斗笠，又叫「瓜笠」、「笠仔」、「竹笠」。

　　做斗笠需要一點技巧，要先將整支竹子橫切，將綠色的篾青和白色的篾黃分開，再將篾青剖成細條，然後以一個木製的模型為底，依模型的樣子編織出斗笠的外型，接著將筍殼覆蓋在編好的斗笠上，再用針線加以固定。

白洋服＋長尖領（Pointed Collar）

　　日記裡的「白洋服」應為現代的襯衫。而在日本時代的許多襯衫照片，領子為「長尖領」，左右兩片領的夾角很小，領片很尖，很適合搭配領針固定。

　　但這裡黃旺成應非正式場合穿著，因此我們沒有加上領針這個配件。

吊帶

　　在皮帶還沒有發展完盛的年代，固定褲子和襯衫的方式之一便是利用吊帶，吊帶在十七世紀末被馬克吐溫（對，就是那個作家馬克吐溫）發明，不過當時的吊帶比較像是一種內衣，直到二十世紀初，才有人把它穿在外面，作為一種配件使用。

木屐

　　在1912年之前，黃旺成先生在雨天出門的打扮，多為「足袋」、「綁腿」再加上「草鞋」，直到日本人引進了木屐，才進入臺灣人的眼簾。在多雨潮溼的臺灣，通風快乾的木屐，很受臺灣人們的喜愛，對於當時的臺灣人而言，木屐大概就如同現在的夾腳拖與藍白拖一樣好用。

三個時代的紀錄者

　　1888年出生的黃旺成先生，出生時正逢光緒皇帝大婚，青壯年時期在日本統治的臺灣度過。在最叛逆有稜角的時代，他參與過臺灣文化協會、也是最近很有名的「臺灣民眾黨」的創立委員之一。

　　他曾經穿著和服與木屐，開心地與仕紳們一起吟詩玩耍；也曾在日本政府發行的〈經世日報〉猛烈攻擊臺灣議會時，換上長袍馬褂，在日記裡憤怒地寫下：「用平常的衣服，現了臺灣人本來的面目」；後來國民政府接收臺灣，在二二八事件時，他遭通緝逃往中國，在那裡避難了一年，才在學生新竹防衛司令部司令協助下無罪開釋。

　　他的童年回憶裡，有清朝政府的影子；他的青春歲月，在繁華的日治街町上抗議與玩鬧；他被通緝逃過難；他也曾任中華民國臺灣省參議員。

　　這樣複雜的一生，最後成了書架上幾本《黃旺成日記》，被後世的研究者與讀者翻閱，有時被寫成了國家圖書館的論文，或是剩下幾句：「這個人的日記寫的真詳細。」

　　＂History has its eyes on you.＂這句話是音樂劇〈Hamilton〉中，華盛頓對主角說的話。那麼在這個年代裡，你準備好了嗎？


參考資料：

◆吳奇浩〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉

◆吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服──日治時期台灣多元的服裝文化〉

◆〈格蘭西服〉部落格、新竹市文化局「黃旺成」

◆〈Take5〉網站

委託繪師：

南綠


　

日本 新竹 臺灣服飾誌 閱讀專題

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