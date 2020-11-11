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【臺灣服飾誌】日治初期臺灣女學生穿什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
日治初期國語學校附屬女學校制服（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）
日治初期國語學校附屬女學校制服（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）

本島女子教育之濫觴

　　你還記得你的高中制服嗎？

　　1897年，日本政府在士林成立了「國語學校第一附屬學校女子分教場」，在1922年升格為「臺北第三高等女學校」，就是如今的「中山女高」。在日本時代又被稱為「本島女子教育之濫觴」，除了裡面學生大多招收臺灣女子以外，也是第一所日本在臺設立的第一所新式女子教育機關。

　　在查詢女子學校制服時，很難不查到三高女的制服，除了歷史悠久，畢業照片非常詳細以外，還有著非常嚴密的服儀制度：「裙子必須高於腳踝十公分、上衣下擺要比袖口高五公分」，連裙子的打摺與質料都有規定。在我們之前發布的雜談〈我不要穿制服啦〉，就有網友和我們分享她在學校時的規定，不知道為什麼，竟然有一種穿越古今的感覺呢！

　　這幾年隨著政策改良與風氣開放，服儀制度也逐漸放寬，因此我們決定重現這件二十世紀初的制服，在這個臺、日、西三方融合的時代，身為第一所新式女子學校，更有著它的代表性，一起來看看當時那結合傳統與現代的制服吧！

（圖／國語學校第一附屬學校女子分教場制服）
（圖／國語學校第一附屬學校女子分教場制服）

臺北第三高等女學校制服

埒倒眉

　　把平常垂在額前的頭髮梳成橫面，並用植物黏液黏附，這裡的前髮有點像是斜劉海的樣式，頗有現代女性的樣貌。

臺灣服（大襟衫）

　　在1912年的第三高女畢業照中，可以看見日本女學生多是行燈絝搭配小袖，臺灣女性多是搭配慣穿的大襟衫，頗有本島風情。

　　不同於清領時期的大襟衫有繁複的緄邊與繡飾，日本時代的大襟衫更多了一點洋氣，比如領口的部份加上了蕾絲裝飾，布料也是直條紋的洋布，剪裁也更為貼身，下襬較清末短。

　　除此之外，就讀第三高女的臺籍女子大多有一定家境，因此大襟衫也較同期臺灣女子華麗。

紫紺絝（行燈絝）（はかま）　

　　1900年代日本女學校開始以下身著女絝做為制服，大多華族女子學校使用的是海老茶色的女絝，當時多為日本人就讀的「臺北第一高等女學校」便是使用海老茶色的女絝。　

　　而多為臺人就讀的第三高女則是規定使用「紫紺色」，並在下襬處加上兩條黑紋作為校訓和區別。　

綁帶靴

　　不同於過去穿著腿褲和布鞋，進入二十世紀的女性開始穿著西式的黑襪與皮鞋，但在二十世紀初，在日本搭配行燈絝的鞋類，多為需要綁帶的長筒黑皮靴，因此這邊我們沿用此搭配。

　　而臺灣等到皮鞋進入到中產階級開始流行，大概要一九二零年代左右。

才女們的住宿日常

　　在《阮ê青春夢──日治時期的摩登新女性》中，有一段訪問當年就讀臺南第二高女阿嬤們對於制服的印象，她們回憶道，當時的制服褶裙非常難整理，只要洗過後沒有熨斗，就會有非常難看的摺痕。

　　那宿舍沒有熨斗怎麼辦呢？

　　「榻榻米！只要睡前把百褶裙的摺痕理順，鋪上一片紙板壓在榻榻米下，隔天早上就有摺痕整齊的裙子可穿了！」阿嬤們異口同聲的「推薦」榻榻米。

　　如同我們學生時代的外宿生活有很多回憶，當年的女學生們也一樣。國語學校第三附屬學校成立後，開始有中南部的學生北上就學，她們也是臺灣女學生中第一批住宿生。

　　以往未嫁女性長期外宿是一件不可思議的事，因求學而長期住宿在外，更是觀念上劃時代的轉變的大事。一群女學生與老師外宿，在當年也曾經引起路人圍觀，或是遭人非議，但離開家庭與同儕們共同生活，卻也是建立當時女性自主人格的一個契機。

　　除了讀書自習以外，為了不要女學生們住宿太過無聊，宿舍也會定時安排一些活動，像是在1915年陽曆5月5日的日本端午節，老師們就帶領住宿生製作柏餅（一種和菓子），藉由文化體驗讓大家更接受日式生活習慣；或是假日時由老師帶領出門見學旅遊、以カルタ（歌牌）這種傳統遊戲為教具來學習日語等等。

　　隨著時代演變，進入到較為開放的1920年代時，不少中學生罷課抗議事件，很多都是以宿舍為「大本營」策劃指揮的。那又是另外一個故事了。


參考資料：

◆彭威翔〈日治時期臺灣學校制服之研究〉、

◆池上良太《圖解日本裝束》

◆鄭麗玲《阮ê青春夢》

◆國立歷史博物館「台灣女人」

委託繪師：

南綠


制服 日本

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