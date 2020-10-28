在土地上發光的自由顆粒──全糖王國裡的鹽分地帶文學

「妹妹 妳要嫁去的地方是／白色鹽田 接著藍海／在那廣闊的中央突出／羅列的赤裸小港街」詩人郭水潭在妹妹嫁給同為鹽分地帶文人中，最具代表性的「北門七子」之一──王登山時，寫了一篇詩作〈海は廣い——嫁いで行く妹に〉（廣闊的海──給出嫁的妹妹），道出身為兄長滿懷不捨，妹妹將要從鹽分地帶的天龍國佳里，嫁到鹽分地帶靠海的邊陲──現今的北門區。

比佳里更為貧瘠的北門啊，「那邊 露出來的／家家的 屋頂上／鴿子和麻雀都看不見／那邊 有鹽分的／乾巴巴的 土地上／沒有森林 也沒有竹叢」，郭水潭多麼不捨妹妹即將前往那幾乎只有鹽風相伴的濱海鹽地──「日日同樣吼叫的季節風／妹妹 妳小小的胸脯／想必會受傷吧」。然而他深信「善良的海邊的丈夫／會特別愛護你」，並在詩尾加以對妹妹滿溢的祝福，相信嫁給文友王登山的妹妹將會迎來如那廣闊的海般美好的未來：

那廣闊的海，不僅是鹽分地帶的日常風景，對生長於海島上的臺灣人而言，更是臺灣難以忽視的天然寶藏。（藏品／郭昇平捐贈，圖／國立臺灣文學館）

「佇立在那潔淨的海灘／妳就會知道比陸地／多麼廣闊的海──」

無論正經歷何方政權的統治或殖民，那廣闊的海，不僅是鹽分地帶的日常風景，對生長於海島上的臺灣人而言，更是臺灣難以忽視的天然寶藏。

不久前，1920年代的文化與政治運動洶湧澎湃，臺灣文學展開一連串碰撞衝突、交織演化。1930年代漸趨成熟，各類文化組織與刊物蓬勃湧現，但組織之間理念的分歧和對立，也逐漸顯露出來。

1934年張深切的「環島計畫」串連起「臺灣文藝聯盟」、試圖串起臺灣文學團結的隔年，「臺灣文藝聯盟佳里支部」亦在鹽分地帶的核心佳里成立。是什麼原因讓此處具備成立支部的重要性？鹽分地帶，除了日常深受濱海氣候影響之外，過鹹而相對貧瘠的土地、困苦的生活環境更因此造就這個地帶人們堅韌、勤奮、樸實的特性；日治時期此地傳統文學及新文學皆相當興盛，詩社也接連成立，尤其新文學文人群的努力，更使鹽分地帶成為文化重鎮，先是由吳新榮、徐清吉、郭水潭等人發起組織「佳里青風會」，以啟蒙地方青年的社會意識，後來雖因故解散，然而也形塑出一群重要的青年派系，有別於今日青少年集結成某些逞兇鬥狠的幫派，這群青年則團結將「鹽分地帶文學」的發展推送至更上一層的境界。

例如北門七子中，愛妹情切的郭水潭擅長日本短歌、新詩，人稱「日治時期鹽分地帶文學的旗手」，後來成為郭水潭妹婿的「鹽村詩人」王登山精通俳句、新體詩，佳里青風會與文聯佳里支部的重要領頭羊吳新榮擅寫詩、隨筆、評論，其餘「鹽甕裡的靈魂」林芳年、作家林佛兒的父親林清文、徐清吉以及莊培初，也都在詩、散文、小說、評論等方面有所成就，作品散發著鹽分地帶特有的在地風味。七子中有五位生於佳里，吳新榮雖生於將軍但日後長年耕耘於佳里，大力投入醫業、文化與政治活動，佳里儼然成為鹽分地帶的薈萃之地，於是在吳新榮的號召奔走下，佳里支部匯聚了鹽分地帶的文人們，郭水潭則撰寫了〈臺灣文藝聯盟佳里支部宣言〉刊登於當時文聯發行的《臺灣文藝》上，像是「我要成為海賊王」般宣示著支部的決心──

「……於是本支部的成立，不僅是聯盟機關的擴大強化，我們也要鮮明地從我們的地方性的觀點，鼓足幹勁在這個拓開的鹽分地帶，即使微小也無妨，種植文學的花，並且深信成果一定是輝煌的。」

1935年台灣文藝聯盟佳里支部會式合照。立者前排右一吳新榮、右二王登山、右七郭水潭。立者後排右一林精鏐（後改名林芳年）、右二徐清吉。坐者左一張深切、左二葉陶（兩人中間小孩為楊逵長子楊資崩）。（藏品／郭昇平捐贈，圖／國立臺灣文學館）

之後，佳里支部的確以鹽分地帶強韌、強調人和的陽光形象破除以往文人愁苦、病弱的既定形象，並且以寫實的地方性精神見長，不但「鹽分地帶」在支部誕生後於臺灣文學界凝聚得更加鮮明、甚而成為支部的代稱，其文人們發表的作品亦受到呂赫若、楊逵、日人評論家等的讚譽，肯定其發端於貧瘠之濱的寫實文風與現實關懷。

兩個月後，文聯內部包羅的各異路線因派系、文學觀等方面的不合而掀起激烈論戰，終於在楊逵出走、創辦臺灣新文學社後瓦解，佳里支部的文人因曾歷經佳里青風會的解散，在張深切《臺灣文藝》與楊逵《臺灣新文學》的分裂中選擇緘默中立。最後佳里支部亦難逃於年底解散的命運，但「鹽分地帶同人」此後仍繼續活躍於文壇，彰顯鹽分地帶的人和與團結為重，並持續由後繼文人作家、各式文學集會，以及1970年代以降的《鹽分地帶文學選》、《鹽分地帶文學》雙月刊、鹽分地帶文藝營等社群，凝聚認同感與發揚鹽分地帶文藝，以微小卻不屈不撓的力量延續至今，且在南瀛文化研究的興起後再次受到重視。

「我們一直孳生也一直滅亡／在鹽分地帶／我們雖然粗糙，雖然卑微／但我們堅持／是一群永恆的自由顆粒／在貧瘠的土地上發光」（註）

不只鹽分地帶文學，臺灣文學亦始終堅持不屈於時代洪流的重擊，在緊接而來的皇民化運動、二次大戰下，遭受殖民政府的壓迫與強制為帝國所用，這群顆粒即使顯得卑微，甚至有時被迫溶入時代而陣仗縮減、較為隱沒，但這一群自由且堅毅的顆粒，終將在豔陽的照耀下再度結成晶體，於島上各處或豐饒或貧瘠的土地上熠熠生光。

註：節錄自林佛兒詩作〈鹽分地帶〉

★臺灣文藝聯盟佳里支部小傳 1935年6月1日於佳里公會堂成立，是1934年成立於臺中之臺灣文藝聯盟最為活躍的支部之一，成員包含吳新榮、郭水潭、徐清吉、王登山、林精繆、葉向榮、曾對、鄭國津、黃平堅等12人，大多為鹽分地帶文人，文聯本部亦有張深切、葉陶前往參與成立盛事。 8月發表〈臺灣文藝聯盟佳里支部宣言〉於文聯發行的《臺灣文藝》，支部文人相繼在《臺灣新民報》、《臺灣文藝》、《臺灣新文學》等報刊上發表作品。後面臨文聯的分裂與衰微，12月26日開會決議解散，原成員多仍以「鹽分地帶同人」的身分筆耕不輟。 ★觀測員簡介 邱映寰，臺南鹽分地帶佳里人，國立臺灣大學地理環境資源學系二年級。因興趣廣泛而在人文與理工領域之間打滾、磨練中，臺灣文學與寫作是無論穿梭至哪個領域依舊不渝的摯愛。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】邱映寰：全糖王國裡，特別鹹的青年集結地──鹽分地帶與臺灣文藝聯盟佳里支部」，未經同意，請勿轉載。