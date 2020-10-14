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森大青鳥將於10/17開幕 攜手跨領域藝術家輕捧自然

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
森大青鳥（圖／朱逸文提供)
森大青鳥（圖／朱逸文提供)

在書店閱讀一座森林，在森林閱讀一座書店。

今年9月青鳥文化制作攜手勤美璞真文化藝術基金會，開啟台北唯一看見森林的森林書店「森大青鳥」，經過一個多月試營運，將於10月17日開幕，邀請跨領域藝文名家許悔之、吳書原、李霽、江致潔、許正一，及年輕一代詩人陳德倫、邱楷庭，與核心團隊張鐵志、何承育與蔡瑞珊，共同揭開森大青鳥的品牌合作序幕。

森林與書店的交會點：坐落大安森林對面的書店 ── 森大青鳥

青鳥文化制作身為以閱讀為主題的企劃公司，自2016年來陸續開設人文歷史、劇場藝術、設計風格以及南方學等四間常態書店，建立一個個自由的所在。勤美璞真文化藝術基金會一直以來致力於「職人精神」、「環境永續」、「生活哲學」為核心，透過多年媒合藝術與在地、公益的策展經驗，提出人與森林關係的議題。而「勤美學 森大」的開端，為勤美璞真文化藝術基金會所推動的計畫與場域之一，致力於成為台灣森林哲學的培養皿，發酵並共同演繹人與森林關係的未知美好。

「森大青鳥」是青鳥書店的第五間常態店，也是台北唯一一間可以直接看見森林的書店，因此與勤美璞真文化藝術基金會共同攜手合作，改造原址「真書軒」，以自然永續與生活哲學為核心，由書店出發佐以咖啡餐館，藉由「自然人文」類選書與未來將舉行的老派讀書會、走讀大安森林公園等活動，成為人們走進書店、走向森林的思潮新據點。

10月17日森大青鳥開幕系列活動，首場活動於上午10點正式展開，由青鳥文化制作執行長蔡瑞珊擔任引言人、主持人，青鳥文化制作總顧問暨《VERSE》雜誌社長張鐵志，及勤美璞真文化藝術基金會暨勤美學執行長何承育，以「走進閱讀森林」為題揭開序幕。

「這個森林是具體的，這個森林也是一座知識的森林。」張鐵志表示，森大青鳥將會連結對面的大安森林生態公園，與苗栗的勤美學森大，帶讀者感受森林現場，重新認識台灣這片土地上自然的美好。此場講座更多詳細資訊

（圖／森大青鳥，朱逸文提供)
（圖／森大青鳥，朱逸文提供)

為自然寫詩 三位跨世代詩人現場吟詠

自然如同母親，時而溫柔時而嚴厲，人們畏懼也詠嘆著它。「為自然寫詩」，邀請融佛法禪學與詩文藝術於一身的詩壇名家許悔之，與2017年台北詩歌節首獎青年得主陳德倫、邱楷庭，進行跨世代對談。許悔之將率先朗讀為林文月和蔣勳作品所書寫的詩詞，而兩位青年創作者緊接在後結合行為表演藝術與特殊媒材，和現場民眾進行互動式表演，重新演繹得獎作品《樹說》，在文字與律動之中，打開與自然對話的感官之門。

與自然共生的音樂創作 Cicada主創人江致潔拾起原生音符

今年以《走入有霧的森林》入圍第31屆金曲獎「演奏類最佳專輯製作人獎」的江致潔，身為成軍十年的新古典樂團Cicada作曲家、鋼琴手，從第一張EP開始，Cicada踏察西海岸，潛入太平洋，全體團員也以雙腳深踏台灣的山脈，這次森大青鳥開幕活動，江致潔將代表Cicada攤開探索自然所譜寫成一首首山海之歌的創作歷程。

（圖／森大青鳥，Cicada提供)
（圖／森大青鳥，Cicada提供)

讓植物在都市裡撒野，再從都市叢林看風土

「每一個設計決策都要問社會是否往前一步？」曾任台中世界花卉博覽會策展人的景觀設計師吳書原，向世界與自己拋出這樣的提問，並落實在每一次實務上，他更瘋狂地在自家屋頂野放一座森林。同為建築背景的李霽則是斜槓代表，是《質物霽畫》品牌創辦人也是名極限馬拉松跑者，曾與國際知名品牌萬寶龍、香奈兒、米其林二星餐廳RAW等品牌合作，他將各地的馬拉松經驗融入環境與建築空間的藝術脈絡，透過植物最真實的語言，傳遞最實際的生活樣貌，兩位植物大師對談將會如何撒野，令人期待。


開幕壓軸回歸腳下踩踏的土壤，跟著台大教授許正一與「土」為伍，開啟理性的科學神經，細說台灣這座巨大的土壤博物館，許正一曾與團隊共同參與大安森林公園土壤調查研究，將在森大青鳥帶大家面向大安森林公園，由宏觀到微觀探看土地帶來的各式風土民情。

購書贈咖啡、植物、花草藝術刺青體驗 深度「陪伴買書人」

自森大青鳥9月1號試營運便開始進行的買書送咖啡「陪伴買書人」，及與《有肉》植栽品牌合作的買書兌換盆栽活動，在正式開幕當天，也會是此活動最後一天，讓率先踏入森大青鳥的人們搶先體驗限時的美好。10月17當天BLACK TAILORS也將有植物花草標本策展及花草藝術彩繪刺青的體驗，提供給購書的書店好朋友，邀請大家在森大青鳥一同栽植水泥地裡開出的花。

森大青鳥書店內植物陳列。（圖／森大青鳥，有肉提供)
森大青鳥書店內植物陳列。（圖／森大青鳥，有肉提供)

（圖／森大青鳥 提供)
（圖／森大青鳥 提供)

｜森大青鳥開幕活動｜在書店閱讀一座森林

森林書店 X 自然詩歌 X 植物美學 X 原生音樂 X 土壤科學

邀請大家一同走上通往森大青鳥的石頭小徑！

活動時間｜2020.10.17(六) 10：00開始

活動地點｜台北市信義路三段59號2樓

交通資訊｜大安森林公園捷運站6號出口，左後方走30秒

更多資訊｜請至FB「森大青鳥」查詢


大安森林公園 品牌 張鐵志 蔡瑞珊 森大青鳥 青鳥書店

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