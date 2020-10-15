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【翻轉史觀計畫】一場離家50年的冒險──部落少女毛阿枝的都市歲月

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館

文・攝影｜萬蓓琪

臺史博臺灣女人口述歷史拍攝計畫

此計畫從2008年開始，陸續進行了四期，最初目標為記錄「經歷過戰爭時期的臺南地區年長女性」，後來逐漸擴大關懷，變為記錄「年長常民女性生命史」，聚焦於女性生命中的「變遷與適應」。目前已訪談超過七十位女性，訪談內容跳脫以往「大歷史」的觀點，以日常生活為主。本專欄將持續分享此計畫的成果。

沿著蜿蜒的山路，陽光時隱時現。車行到無路可再向前的地方，靠邊停了下來。

稀稀落落的雨停了，在山下時熾烈咬人的陽光也收斂了手腳。我們沿著小徑往下行，一步一步踏進了舊筏灣部落。

那些被遺留在山裡的，隱沒在草叢中傾倒的石板屋，靜靜地等待著。

這是毛阿枝離開部落超過五十年以後，第一次回來。

舊筏灣部落，隱沒在草叢中傾倒的石板屋。（圖／國立臺灣歷史博物館）
舊筏灣部落，隱沒在草叢中傾倒的石板屋。（圖／國立臺灣歷史博物館）

數十年後重新聚首

前一天，我們和毛阿枝的孩子、有著原住民血統的歌手毛恩足，提早約在排灣村的表哥家見面；家裡的人們來來去去地忙碌，等著不知何時會抵達的毛阿枝。陽光開始斜斜地照進院子裡的時候，毛阿枝到了，從臺北開了好幾個小時的車，抵達位在沿山公路邊的排灣村。

「我不知道你們搬到這裡，我都不知道你們搬到這裡來了啊。」毛阿枝一邊下車，一邊迎向出來迎接她的表哥表嫂，吃驚地說著：「我知道有你啊（指著大表哥）、可是我不知道已經變成這麼多人了啊（指著旁邊圍繞著的孩子們）。」這場重逢非常地吵雜，附近鄰居也陸續上門探視，他們一開始總是對著毛阿枝說，「妳認得我嗎？」毛阿枝大多印象不深，其中聊了最久的，是她少女時候在幼稚園工作帶過的孩子，但現在也已經是vuvu（排灣語的長輩）了。

與排灣家人們重逢的毛阿枝（圖／國立臺灣歷史博物館）
與排灣家人們重逢的毛阿枝（圖／國立臺灣歷史博物館）

閒聊到一個段落，大表哥帶著毛阿枝走進客廳，對著牆上的相片舉起了手裡的酒。毛阿枝突然艱難地迸出了幾句排灣語，後來說不下去便改用中文續道：「我不知道你們都走了。」牆上掛著的是她的哥哥與爸爸媽媽，「我太久沒有回來了。」即使周圍的孩子們還在嬉鬧著，這兩句話卻有如遠方擊地的悶雷，那樣清楚地震撼了我們。

1943年，毛阿枝出生在屏東舊筏灣部落，國小時每天從舊筏灣走路4個小時到瑪家國小，放學後再走4小時回家。每天上學遲到，老師才發現這幾個筏灣部落孩子的處境，於是讓他們克難地住在學校。小學畢業後，為了到南投讀書，她第一次從屏東搭了遠程的火車。當時她還不知道部落的生活，就快要結束了。

十五、六歲的毛阿枝，一心想當軍人不成、想當修女也不成，後來在天主堂的幼稚園教小孩子。一天，與朋友介紹的朋友在水門見面後一見鍾情──「那天，我的朋友說，妳什麼時候到水門，來我家裡坐坐吧。我想在山上也沒事，就戴了一頂姪女的大白帽、一副眼鏡、手錶，從河邊走近路過去。河堤上，我看到有個軍人，穿著深藍色的衣服，夾著一個小包包、戴一頂帽子。我不好意思，繞過了那個陌生人，從朋友家的後門進來，朋友出來了說，來來來我給妳介紹。……難怪人家說一見鍾情啊，那位就是毛伯伯。」幾番折騰交涉，當時月薪360元的毛伯伯付給了毛阿枝家8,500元，她就此離開了部落，展開新的人生。

一別就是天涯

毛阿枝說，毛伯伯原本是反共救國軍，後來從外島調回國防部，做的是情報工作。陪著毛阿枝一起受訪的毛大哥說，從前他們只知道爸爸是軍人；很久之後，一些爸爸的朋友來家裡閒聊、遊戲，才讓他們真正意識到父親的工作。「就是出一個題目，大家抽籤，然後用摩斯密碼測試彼此意思，考考大家記不記得當兵時候的東西。」

生活逐漸穩定之後，有一天，毛伯伯回家突然跟毛阿枝說，「東西收一收吧，我們準備回高雄。」「啊？去高雄做什麼？」原來毛伯伯還在中國時，家裡是虔誠的信徒。他在幼年的一場意外中幾乎死去，救回來之後家人許了願，一旦教會需要他就隨傳隨到。這個機緣一直埋著，直到芬蘭教會（信義會）來了個訊息，要毛伯伯接手宣教。於是也沒有和毛阿枝商量，毛伯伯馬上辦了退伍、把全家帶到高雄，從零開始主持一個教會，並且在兩岸尚未開放的時候，就開始到中國傳福音。

「原本我就是喜歡軍人所以才嫁給他，生活穩定啊。結果他突然退伍了，一心一意要做牧養牧會的事情。後來我們又從高雄到了臺北，小孩子大了後又搬一次家，我有7個小孩啊，我要怎麼養他們？」在高雄時，還能到加工出口區的工廠接點工作，到臺北以後怎麼辦呢？毛阿枝開始在臺北各個大廈承攬清潔打掃的工作，「我的身體非常非常好，那時候我才三十多一點點啊，不知道累，一開始就在敦化南路那裡包了一整個大樓打掃，後來安和路也有、新生南路也有、景美那也有，一個月可以賺五萬多塊。我前天買什麼、今天剩多少錢、該給孩子多少，我都算得清清楚楚。不然日子怎麼過？」毛大哥和恩足都對我們說過，「小時候讀書的時候，每天放學後都是跟媽媽在臺北市不同的大廈樓梯間度過。」

終於回了鄉

四、五十年之間，生活的重量拖著毛阿枝疲於奔命，輾轉搬家就丟失了與筏灣家人的聯繫。她不知道筏灣在1974年遷村，遷到了沿山公路邊、改名為排灣村；她也不知道父母離開，就連最後還保有一點聯繫的哥哥都已過世。說得一口浙江鄉音濃厚的國語，毛阿枝從不對孩子說起部落的事，孩子毛恩足帶著對自己膚色的難解謎題長大，和哥哥一起開始了這趟解謎之旅。透過胡德夫和林廣財的幫忙，他們終於找到了在排灣村的家人，「那時候我們其實不知道媽媽願不願意回去走這一趟。」

終於回到舊筏灣部落的毛阿枝，手捧米酒，在傾倒的石板屋前跟逝去的家人說話。（圖／國立臺灣歷史博物館）
終於回到舊筏灣部落的毛阿枝，手捧米酒，在傾倒的石板屋前跟逝去的家人說話。（圖／國立臺灣歷史博物館）

在傾倒得只剩下門柱的石板屋前，倒了米酒、點起了香菸，毛阿枝終於大聲哭了出來，「媽媽啊，我回來了，可是我已經不會講我們的話了。」大表哥小聲地說，「妳就說吧，我會幫妳跟他們講的。」從毛阿枝口中斷斷續續吐出了夾雜著國語的排灣語，表哥喃喃翻譯著。樹頂的蟬聲，震天迴響在空蕩而飽滿的山林裡，激烈又溫柔地，擁抱了離家多年終於歸來的女兒。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第45期「住的所在」。

軍人 排灣族 臺史博 閱讀專題

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