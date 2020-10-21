【故宮文物月刊】今夕此心，君知之乎─院藏善本古籍選粹展的元稹與白居易

文︱許媛婷（任職於國立故宮博物院圖書文獻處）

圖︱國立故宮博物院提供

唐代詩人中，除常被合稱「李杜」的李白與杜甫外，大概就屬並稱為「元白」的元稹與白居易，同為世人熟知。元稹與白居易不僅詩名並列，兩人情誼據說也相當「合拍」。昔人雖已遠，然兩人曾在2020年「院藏善本古籍選粹」展開千餘年後的一期一會。

唐 元稹 〈白氏長慶集序〉 收入《白氏文集》 明姑蘇錢應龍元白合刻本 國立故宮博物院藏

元稹、白居易詩文中的「我想你」

眾所周知，元稹（字微之，779-831）與白居易（字樂天，772.2.28-846.9.8）詩名並稱，詩作數量雖有差距（元詩較白詩為少），然兩人感情最好，共同認識的文友也多，照理說，流傳至今應該旗鼓相當才是。如今，白居易顯然比元稹更受歡迎，評價也更高。這是為什麼呢？

白居易〈與微之書〉寫下「今夕此心，君知之乎？」；元稹則寫「人亦有相愛，我爾殊眾人。朝朝寧不食，日日願見君。」按元稹的說法：看著別人相愛，然而我和你，與眾人不同。我寧願每天不吃飯，也想天天見到你。元稹詩中，清楚可見他對白居易的熱情。我們想知道的是，這種情感究竟有多強烈？

從詩文看來，白居易對元稹的思念，傾向主動、感性的「想你沒有理由」，所以隨時、隨地、隨物，都可以寫一首詩來思念。像白居易〈寄元九〉：「月夜與花時，少逢杯酒樂。唯有元夫子，閒來同一酌。把手或酣歌，展眉時笑謔。」原來是年輕時在花前與月下，兩人同歡共飲，在杯酒與戲謔之間建立出來的好交情。而這種交情雖然沒有誇張到「一日不見，如隔三秋」，但白居易〈曲江憶元九〉詩中也寫得令人十分揪心：「何況今朝杏園裏，閒人逢盡不逢君。」說他在杏園裏，其他什麼人都遇到了，就是不見元稹的身影。

唐 白居易 〈曲江憶元九〉 收入《白氏文集》 明姑蘇錢應龍元白合刻本 國立故宮博物院藏

至於白居易究竟有多想元稹？他曾寫下：「曉來夢見君，應是君相憶。夢中握君手，問君意何如。君言苦相憶，無人可寄書。」啊～原來是夢到元稹，猜想可能是元稹也在想我吧？夢中拉著元稹手問：最近好不好？元稹卻說思念無處訴。此時，白居易從夢中嚇醒，果然元稹的信就寄到了。後來，白居易終於盼到可以見元稹，又寫下〈見元九〉：「容貌一日減一日，心情十分無九分。每逢陌路猶嗟歎，何況今朝是見君。」他雖在意容貌不復當年，但仍想趕快見到對方的心情，彷彿述說與戀人重逢的忐忑不安。

相較之下，元稹寫給白居易，屬於被動、理性多一些「一萬個想你的理由」，想念一定是有原因。前述提到白夢見元，原因是元稹先寫下：「是夕遠思君，思君瘦如削。但感事睽違，非言官好惡。」這年是元和五年，元稹因過於剛直，得罪宦官，唐憲宗不分是非，將元稹貶到江陵。元在感懷之餘寫詩寄給白居易。告訴他，我很想你啊，想到人都消瘦了，但是一想到事情發展與我期待有所差距，實在不是我個人的好惡所致。

平心而論，元稹比較像是將白居易視為了解自己理想與抱負的知己；白居易則是將其視為可以在情感上真誠付出的密友，詩中容易表現出對元稹的關愛與寬容。

元稹於元和5年3月24日寫〈夜對桐花寄樂天〉詩給白居易，其後白回夢見詩給元；而後元又回〈酬樂天書懷見寄〉給白。 國立故宮博物院藏

元稹〈會真記〉真的有那麼吸引人？

元稹「理性」，白居易「感性」，但兩人的感情態度也是如此嗎？元稹寫〈會真記〉（又名〈鶯鶯傳〉），歷來研究者多認為這個故事是元稹個人經歷。〈會真記〉描述家境貧寒的張生赴考途中遇見家道中落的豪門白富美崔鶯鶯，她與母親避難於此，在張生的追求與紅娘牽線下，兩人互傳詩信，最終相愛；其後張生赴考上榜，便決意不再與鶯鶯連繫。

崔鶯鶯擁有美貌，但下場實在令人憐惜。於是後人不斷地改寫，其中影響力最大的，便是元劇作家王實甫《西廂記》。沒有王實甫精彩動人的「二次創作」，元稹原作就是作者抒發情感、記錄人生經歷，但很可能是一篇沒沒無聞的傳奇小說。

元 王實甫 《張深之先生正北西廂秘本》 明末刊本 國立故宮博物院藏

白居易〈琵琶行〉對後代創作者的影響

白居易曠世鉅作〈琵琶行〉，描述他在被貶江州司馬隔年（元和十一年，816）秋天，聽到隔壁船中傳來長安歌妓彈著琵琶，於是同感自己仕途不順，遂寫下「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」，待一曲結束，「座中泣下誰最多，江州司馬青衫濕。」原來哭得最慘的人是白居易。

後來，元曲家馬致遠改編〈琵琶行〉為《江州司馬青衫淚》。故事改寫白居易與長安歌妓裴興奴有過一段情，後來裴興奴被騙，嫁作商人婦。一日，白居易與元稹泛舟，聽到他船傳來琵琶樂聲，上船後始知是昔日情人。聽完舊愛遭遇，白居易感傷之餘帶走裴興奴。之後，元稹代為奏請唐憲宗，皇帝下詔讓白居易與裴興奴兩人終成眷屬，翻轉成大團圓結局。

元 白樸 〈唐明皇秋夜梧桐雨〉 收入《元人雜劇選》 明萬曆間顧曲齋刊配補影鈔本 國立故宮博物院藏

小結

白居易與元稹為何如此「如膠似漆」？今日看來，亳無疑問兩人是那種互相喜歡、愛慕，甚至比好朋友更為深層的心靈契合。在情感上，誰是「暖男」？誰又是「渣男」？這是近年最流行的話題。從現代角度，我們把兩人出生月日納入考量，會發現一個有趣解釋。白居易生於陰曆正月20日，陽曆為2月28日，星座學上屬於浪漫溫暖的水象星座雙魚座；元稹出生日期不詳，但據白居易形容：「元稹守官正直，人所共知。自授御史以來，舉奏不避權勢。」年輕的元稹富有正義感、不畏強權；中年之後，積極朝向仕宦之途，然讓他願意付出時間與心力的，必是能更進一步在仕途上幫他的人。因此，趨炎附勢、現實薄情的形象就伴隨著他步步高昇的官運與〈會真記〉裏的始亂終棄，而留下如此形象了。

本文摘錄自《故宮文物月刊》450期9月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。