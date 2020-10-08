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蔡詩萍／你是該看看張愛玲了，她那麼獨特

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《也許你該看看張愛玲》 作者：蔡詩萍 出版社：有鹿文化 出版時間：2020年09月30日
書名：《也許你該看看張愛玲》
作者：蔡詩萍
出版社：有鹿文化
出版時間：2020年09月30日

文／蔡詩萍

你是該看看張愛玲了，她那麼獨特

　　也許你該看看張愛玲。

　　看她的內心強大。

　　看她的文字蒼涼。

　　看她的對愛執著。

　　我再看了一遍張愛玲的人生與她的文字，竟也像重新回顧自己的來時路一樣。

　　張愛玲逐漸要颳起在台灣的傳奇旋風時，我剛剛踏入大量閱讀的青春階段。

　　閱讀，鬆弛了我的憤世嫉俗。

　　引領我進入，仰望天空，眺望遠方，忘卻當下的嚮往狀態，總覺得，日子是可以熬過去的，未來是可以更期待的。

　　我在寫《也許你該看看張愛玲》時，才更明瞭，有時，仰望未來，不一定是充滿希望的。

　　尤其，對一位年輕時即享有盛名，而後，人生路徑，一步比一步艱屈的大作家張愛玲。

　　她日復一日，奔波於生存壓力。

　　她年復一年，苦思在西方的成名。

　　但，好運並沒有站在她那邊。

　　她最終倒下去時，依舊身邊沒有任何人。她確實是「孤獨死」。

　　而這，是不是就是她，要的呢？

　　她人生最後一段路程，無疑是寂寞的。但寂寞向來是她之所以睥睨人間的養分。她的筆下，不乏寂寞的男女主角。

　　張愛玲可以很多人去談她。

　　但我不純粹是一個「張迷」，亦非「鐵粉」，我只是一個能從文字內在的張力，去欣賞張愛玲的獨特，又可以維持一段距離去理解她的孤僻的讀者而已。

　　然而，你若跟著我的腳步走，我相信你會看到，你不容易看到的張愛玲。

　　我會為你解開「張愛玲傳奇」的打造過程。

　　我會為你分析「張愛玲小說」的獨特美學。

　　我會為你特寫「張胡之戀」的化學方程式。

　　我會為你追溯「張愛玲悲哀」的美國歷程。

　　我會為你點出「張愛玲限制」的關鍵因素。

　　也許，沒有任何一本書可以完全呈現張愛玲。

　　也許，也沒有任何一個人可以完全理解張愛玲。

　　可是，我很有把握，在穿透層層迷霧，在貼近張愛玲她那敏感細緻卻又高傲自負的心靈時，應該也沒有多少人，有我所具有的優勢。

　　我對現代史有綜觀的高度。我對文學向來有從社會結構與歷史縱深的座標觀察力。我樂意接受作家是一份天賦的說法，但，不忘在現實面向上，去分析他們的作品成功或失敗的因素。

　　於是，我所提供的「張愛玲圖像」，會更貼近她的本來面貌。

　　她自戀，自負，才情極高，她把自己的人生當成自己的作品在布局。但，人生終究不是一位作家所能獨立完成的，於是，張愛玲只能更為決絕的，去頑抗自己選擇的路。

　　張愛玲是了不起的作家，是傳奇。然而，她終其一生，沒法達到她想要的高度，至終，她不無遺憾的！

　　可是現代文學史上，多少浪頭來，多少浪頭去，又有幾人，在中國現代文學史，在台灣現代文學史裡，擁有雙重的，超高的影響力呢？

　　張愛玲就是張愛玲，她獨一無二。

　　也許你是該看看張愛玲了！

（圖／青鳥書店 提供）
（圖／青鳥書店 提供）

為什麼是張愛玲——蔡詩萍《也許你該看看張愛玲》新書分享會

屏東場：

活動時間｜10/9（五）15:00~16:30（14:20開放入場）

活動地點｜屏東縣立總圖書館三樓（屏東市大連路69號）

臺北場：

活動時間｜11/21（六）19:00~21:00

活動地點｜青鳥書店（台北市八德路一段1號華山文創園區二樓玻璃屋）

臺南場：

活動時間｜11/28（六）19:00~20:30

活動地點｜台南政大書城（台南市西門路二段120號b1）


張愛玲 屏東縣 圖書館 青鳥書店 南國漫讀節

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