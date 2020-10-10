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【瓶說書】#7 功勞只有你記得，老闆謝過就忘了！

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：朱亞君寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2020年5月22日

推薦好書：《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了：化打擊為祝福的30個命運翻轉明燈》

(內含影片)

名：《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了：化打擊為祝福的30個命運翻轉明燈》作者：黃大米出版社：寶瓶文化出版時間：2020年5月6日
名：《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了：化打擊為祝福的30個命運翻轉明燈》
作者：黃大米
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年5月6日

遇到挫折，生氣只表示你無能為力，巨嬰才會盡情哭鬧，成熟的人會想辦法解決問題。

你躲起來哭，那叫低潮，你奮力一撲，就變成「機會」。

人生路上死不了人的，都是擦傷。

‧許多人問我：「怎樣才能像你這樣機靈？」

　──「夠窮」就可以。

我們一家五口擠在一間小雅房裡，撿市場裝水果的紙箱當衣櫃，鄰居只有「窮」、「很窮」、「非常窮」這三個等級。

但「窮」是禮物，讓我學會「懂得看人臉色」以及「能自己解決問題」。


‧高中時，我問班花：「如果你被賣到火坑，怎麼辦？怎麼逃？」

　班花說：「我不逃。我要當紅牌！要逃走不容易，沒逃成還會被打，但只要當上紅牌，就能有很多自由和特殊待遇。」

「要當紅牌」是一種志氣，代表你願意積極提升實力，讓自己強大，讓自己活在被命運眷顧的一邊。


‧「這樣很不公平！×××怎能這樣？」你無語問老天。

不要用抱怨耗損你的人生和精神。接受「不公平」是常態，你才能心平氣和地去努力，爭取到更公平的對待。

在人的一生中，我認為唯一公平的就是，我們每個人每天都有二十四小時。

現實走跳，並非越乖越香，黃大米就曾因死守標準而吃虧。

她透過親身經歷，揭露人性的黑白灰，幫你增強「打怪」功力，戳破你對世界不切實際的期待，讓你的玻璃心變得更耐摔。這些故事令你頓悟：所有的打擊都是祝福，困住人的是「觀念」，而不是事情本身。

所謂「命定」是「你的命運由你決定」。

每個轉身，都是生機。

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


寶瓶文化 朱亞君 閱讀專題

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