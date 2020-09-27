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【OB書評】但唐謨／一場文化的乾坤大挪移：評《指匠情挑》

聯合新聞網 / Openbook閱讀誌
（圖／Openbook閱讀誌 提供）
（圖／Openbook閱讀誌 提供）

文／但唐謨（影評人）

英國作家莎拉．華特絲（Sarah Waters）是當今少數發掘女同志主題的文學作者。在「維多利亞三部曲」，包括《輕舔絲絨》（Tipping the Velvet）、《華麗的邪惡》（Affinity）及《指匠情挑》（Fingersmith）中，她以通俗小說的趣味，帶領讀者進入19世紀的英國各種光怪陸離的角落，呈現一分從歷史細節、記憶想像中建築出來的女同志形象，以及她們以溫柔陽剛兼容並蓄的「惡女力」，從困境突圍而出的過程。

此三部曲都曾改編成電視或電影，文字的力量與影像的體現各有其魅力。韓國導演朴贊郁曾經把其中的《指匠情挑》改編成電影《下女的誘惑》（2016），把華特絲的文字打造成一場東西歷史、性別文化的乾坤大挪移。

英國作家莎拉．華特絲，取自莎拉．華特絲官網。（圖／Openbook閱讀誌 提供）
英國作家莎拉．華特絲，取自莎拉．華特絲官網。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

《指匠情挑》的維多利亞時代正值英國全盛時期，工業革命與現代化造成國家富裕，同時也造成勞工階級的貧窮。舊世代保守的性別觀念，並沒有隨著現代化的成長而與時並進。此時期也處於轉型至工業化的臨界點，一個新時代開始的前夕。這樣的社會狀況，充分表現在小說中「自治區」（Borough）的描述：各種底層生活的人，運用各種偷拐搶騙，奇形怪狀的方式來求生活，包括掌握故事關鍵的「嬰兒農場」（收養棄嬰來掙錢）。狄更斯作品中的童工描述，或許可以概括這個時期的視覺想像。

朴贊郁導演的《下女的誘惑》，則把時空移到了1930年代日治時期的朝鮮。被殖民者剝削的朝鮮人民，對應了《指匠情挑》中同樣被剝削的勞工階層。當時日本對朝鮮的「皇民政策」，造成了語言之間的階級以及國族認同問題；與此同時，日本也在朝鮮進行基礎建設，建立未來現代化的基礎，同樣也處於某個轉型前夕。

這部影片的空間甚至從朝鮮半島延伸到上海，即日治時期韓國臨時政府的所在地。《下女的誘惑》依循了華特絲原著中複雜又趣味的故事主線，但在敘述空間上，已經超出了原著中貧窮／富裕，男／女性別的階級衝突，而把當時韓國／朝鮮的國族、文字、語言、性別等各樣衝突，納入故事中女同志自我追尋的脫困歷程。

韓國導演朴贊郁將《指匠情挑》改編為電影《下女的誘惑》（取自Ｈancinema）（圖／Openbook閱讀誌 提供）
韓國導演朴贊郁將《指匠情挑》改編為電影《下女的誘惑》（取自Ｈancinema）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

《指匠情挑》的故事描寫一個到處招搖撞騙的底層混混，說服了貧窮出身的孤女，合謀設計一個富家小姐——讓貧女去當小姐的貼身女僕，獲得她的信任，讓小姐嫁給混混騙子，以謀奪她的萬貫財產。而小姐寄養的叔父，則從小訓練她語文，讓她在貴人面前朗誦淫穢的文字以取悅他們。

這樣的故事原型，放在維多利亞時期的英國或者日治時期的朝鮮，都在敘述當中呈現出類似的女性／階級壓抑。《指匠情挑》中的小姐，盛裝時必須穿著會讓人窒息的馬甲，女僕必須隨時準備嗅鹽免得小姐昏倒；而她對於「戴手套」有一分讓人不安的沈迷。在《下女的誘惑》中，小姐的上場穿著類似《指尖情挑》的英式裝扮，當她朗誦淫辭穢語時，則穿著全套風格化視覺的和式服裝。

穿衣服本來應該是一種藝術享受，然而在這個文本中，來自上流階層／日本的華服／和服，全然變成了女性壓迫。女性不僅無法從中享受穿著的愉悅，甚至在《下女的誘惑》中，穿著和服對日本貴族朗讀男性色情，完全就是痛不欲生，套在身上的精緻和服，就是一層桎梏。底層的人則急欲擺脫貧窮身分，《指匠情挑》中的女僕不喜歡代表僕人的棕色衣服（棕色適合騙子或僕人），她身體上的一切都在顯示她的身分經濟弱勢。

《下女的誘惑》中，小姐穿著的日本華服成為壓抑女性的一層桎梏（取自Ｈancinema）（圖／Openbook閱讀誌 提供）
《下女的誘惑》中，小姐穿著的日本華服成為壓抑女性的一層桎梏（取自Ｈancinema）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

在那壓抑的氛圍環境中，每個階層都必須限制自己的舉止穿著，對上對下都不可踰越。然而原著和電影都描述到小姐和僕人利用衣服進行踰越。小說中，小姐幫女僕脫掉棕色衣服，換上橘色的華服，而電影中，小姐甚至幫下女用有點暴力的方式戴上馬甲，扮成小姐的樣子。她們一方面戲玩身體，一方面也藉著身體／服裝的改變，暫時擺脫兩人之間的階級差異，祕密進行彼此間虛虛實實的情慾交流，以及身分的轉變。

在這個故事中，每個人都在用外表來「表演」身分，他們的身分位置在穿著的變換中一路假裝／欺騙。而在電影的最後，兩人的穿著藉著性別的變換（小姐穿上男裝，與女僕扮演一對夫妻），完成了最終的逃離。

＊＊＊

在這個逃離的過程中，她們所要逃開的終極困境，無疑就是「男性」，或者「男性凝視／男性敘述」，一種女性擺脫不掉的魔咒。此「惡行」充分表在叔叔的「色情朗誦會」中。

叔叔長年教育小姐，訓練她朗誦色情文學。在《下女的誘惑》改編中，男性的壓迫不僅來自文字，也來自國族。叔叔是個渴望成為日本人的朝鮮人，排斥自己的族裔（他說韓國很醜，日本很美）。他強迫小姐用日文朗誦色情文本《金瓶梅》中，西門慶欣賞潘金蓮私處的文字供日本男性享樂，甚至要求她作性受虐的表演給男性觀看。此文本中的男性凝視，已經不再是文學上的象徵或隱喻，而是直接地、活生生的視覺體現，讓讀者／觀眾直視這分醜陋不堪。

然而，電影和小說對於男性凝視的最終下場，各有不同的解決之道。這整個故事中最難忍、最惡形惡狀的，就是透過女性之口來進行壓抑女性的男性敘述，彷彿殖民者強迫被殖民者歌頌殖民者。改編後的《下女的誘惑》結局，製作文字書籍的切割工作，變成了酷刑的刑具，小混混受盡酷刑折磨後，臨死前對著被擺了一大道的叔叔描述自己杜撰出來的假新婚之夜；畫面中描述的卻是小姐拒絕這段異性戀婚姻的事實回溯，兩個失敗的男人在男性自慰式的情色朗讀中同歸於盡。

（取自Ｈancinema）（圖／Openbook閱讀誌 提供）
（取自Ｈancinema）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

書名：《維多利亞三部曲（《輕舔絲絨》、《華麗的邪惡》、《指匠情挑》‧完整新譯本經典套書）》作者：莎拉．華特絲（Sarah Waters）譯者：章晉唯出版社：麥田／城邦文化出版時間：2020年8月1日
書名：《維多利亞三部曲（《輕舔絲絨》、《華麗的邪惡》、《指匠情挑》‧完整新譯本經典套書）》
作者：莎拉．華特絲（Sarah Waters）
譯者：章晉唯
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2020年8月1日

電影的結局大快人心，帶著一種毀滅式的快感；而原著小說的結局，則是受困在男性凝視之下的女性，反過來利用男性凝視來賺錢——常年浸淫於男性色情文字的小姐，變成了色情文字的作者，靠著寫黃書（寫男性凝視）來掙錢。這一招簡直就是反將一軍，反其道而行，彷彿把最不堪的男性敘述男性色情回收再利用，轉變成自己（女性）的經濟資產。

相較起電影的快意視覺呈現，原著結局的文字敘述較為平實，但是層次上及復仇爽度上顯然更高明，而且，更加大快人心。

從《指匠情挑》到《下女的誘惑》，一個主題，在類似性的背景、不同的文化中，延伸出兩份有趣的詮釋。文本中充滿著詭計多端的爾虞我詐，大家騙來騙去，騙得不亦樂乎，而女性是整場騙局中的大贏家。因此這個故事除了是女性解放的過程，也是男性一整個大吃鱉的過程。

書名：《小陌生人（《下女的誘惑》原著《指匠情挑》作者最新電影改編原著）》作者：莎拉．華特絲（Sarah Waters）譯者：林曉芳出版社：麥田／城邦文化出版時間：2018年8月30日
書名：《小陌生人（《下女的誘惑》原著《指匠情挑》作者最新電影改編原著）》
作者：莎拉．華特絲（Sarah Waters）
譯者：林曉芳
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2018年8月30日

韓國電影對身體的裸露一直很直接大膽，改編的電影中，對於女同志的性愛呈現也非常具體直接。不料此舉竟然引起了一陣波瀾，有男性開始祭出政治正確的大旗，質疑電影中的裸露是一種「男性凝視」，終究是在提供男性電影觀眾的愉悅，而非真正從女性出發的慾望呈現（主要因為導演是男性）。

或許，這個文本也挑動了某種男性焦慮，當男性看到自己整個吃鱉，看到女性竟然可以不依賴男性而自己找到快感，開始感覺很不舒服。

不過，從這部文本（不管是小說或電影）在女同志圈受到的重視與熱愛就可知道，這份「凝視」到底享樂到誰，事實永遠勝於雄辯。



本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「書評》一場文化的乾坤大挪移：評莎拉．華特絲《指匠情挑》」，未經同意，請勿轉載。


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