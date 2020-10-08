快訊

不斷更新／墮胎合法化爭議…賀錦麗「為女性而戰」 潘斯避答

水保官員涉弊案不降反升職 陳吉仲避重就輕怪媒體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【故宮文物月刊】爵與雀─從本院新入藏西周斗形爵談起

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
西周晚期　變形龍紋斗形爵　國立故宮博物院藏
西周晚期　變形龍紋斗形爵　國立故宮博物院藏

文︱吳曉筠（任職於國立故宮博物院器物處）

圖︱國立故宮博物院提供

爵是古代祭祀儀式和獻酌賓客必備的酒器，也是貴族表彰身份的載體，因此在古代文獻中具有重要且鮮明的地位。一般所熟知的爵為深筒狀器身，口沿上有對稱的帽柱，前後則有長長的流口及尖尾，在傾倒美酒嘉釀時呈現優雅的線條。器身一側有作為把手的半環形，器身下為三個尖椎狀足。（圖1）現在一般認為這種樣式的爵是當作溫酒器，加熱美酒使用。三足爵的發展淵遠流長，自青銅禮器在中原出現之初的二里頭文化時期（約西元前1800～前1520）便已製作，可以說是中原地區最早出現的成熟青銅器類型。嗜酒的商代（約西元前1600～前1046）貴族極重視三足爵，大量隨葬於貴族墓葬，並為周人學習仿效，在大約西元前1046年武王克商建立周朝後，延續使用。

圖1　商　子爵　國立故宮博物院藏
圖1　商　子爵　國立故宮博物院藏

國立故宮博物院今年承國際著名收藏家范季融先生慨贈西周晚期〈變形龍紋斗形爵〉（圖2），此器類相當稀有，且為院藏所無，因此別具意義。這種爵，盛酒的器身為斂口的扁橢圓杯形，下面接著一個鏤空圈足。器身一側為寬短曲柄，飾鏤空雙首龍紋。另一側為帶有獸首裝飾的半環形。這種爵因其形態特徵像斗又像勺，現在學術界多將這種爵稱為斗形爵。與三足爵相比，斗形爵無三足及流口，又有三足爵所沒有的扁平長柄，兩者在持拿及用法上應該完全不同，更與現在認知三足爵為溫酒器的功能有別。

圖2　西周晚期　變形龍紋斗形爵　國立故宮博物院藏
圖2　西周晚期　變形龍紋斗形爵　國立故宮博物院藏

無論如何，斗形爵現在是學界公認的周代爵，但是在西周、春秋時期遺址中發現數量不多，使用並不普遍。春秋晚期至戰國早期，許多銅質及陶質的斗形爵發現於山東的貴族墓葬，並發展出了新的風格。此時，盛酒的杯形器身加高了許多，西周時期斗形爵的龍首一變而為具像的立鳥。

戰國時期，更多以漆木為材質的斗形爵則出自南方楚國，做為高級貴族的隨葬品。此時正是古典思想蓬勃發展的時期，對周代禮儀的追求，也促進周代禮儀的彙編與考證。漢代以降被奉為儒家禮儀經典的《周禮》、《儀禮》、《禮記》，即是逐漸形成於這一時期。禮書中所追溯的西周禮儀，以及雜揉的東周實況，爵在其中佔有顯著地位。而斗形爵必然是時人認知爵的唯一樣式。

東周立鳥斗形爵的器形在漢代以後也有延續。東漢廣州漢墓出土的一件陶器及另一件北京故宮博物院收藏的五代越窯器，均與東周器形頗為相近，但尚無法確知當時是否認知這種器物為爵。

到了北宋時，由聶崇義彙整前代版本，重新彙編了《三禮圖》（962），保存了漢唐時期禮器爵的基本樣式。另一方面，北宋興起研究、收藏三代古銅器的風氣，帶動了檢討舊說的需要。三足爵出現於士大夫的視域，更引發了對器名、器形的討論。現在可見最早的紀錄是北宋呂大臨（1046-1092）的《考古圖》（1092）。（圖3）書中考釋古器及文獻，將三足爵確定為文獻記載的爵。

圖3　宋　呂大臨　《考古圖》　爵　明萬曆庚子（1600）鄭樸校刊本　國立故宮博物院藏
圖3　宋　呂大臨　《考古圖》　爵　明萬曆庚子（1600）鄭樸校刊本　國立故宮博物院藏

爵以外，在商代晚期至西周早期，另有一種與三足爵相近的器物，被宋人稱為角。兩種器物的區別在於角沒有帽柱，且爵的長流口改為與另一側相對稱的上揚尖尾。（圖4）雖然器形相近，但沒有流口的設計使角裝盛的液體不易傾倒，一些考古出土的角還帶有器蓋，因此在使用上應與爵不盡相同。角這一名稱也是宋人據禮書記載而來。明代延續宋代以來的古銅器鑑賞風氣，在描繪文人文會的作品中也可以見到角的身影。

圖4　商　銅角　國立故宮博物院藏
圖4　商　銅角　國立故宮博物院藏

角的形態與爵相近，兩尖尾平衡伸展的樣子，使之容易與雀鳥展開雙翼飛翔的美妙平衡聯想在一起。至少在十七世紀的明代，一些銅角被加上了雀鳥展翅的器蓋，並著錄於乾隆朝編纂的宮廷古代銅器圖譜。（圖5）在這一基礎上，衍生出了許多按此製作的仿古作品。（圖6）

圖5　清　梁詩正等奉敕撰　《欽定西清古鑑》　周庚角　清乾隆20年（1755）武英殿刊本　國立故宮博物院藏
圖5　清　梁詩正等奉敕撰　《欽定西清古鑑》　周庚角　清乾隆20年（1755）武英殿刊本　國立故宮博物院藏

圖6　明晚期　錯金銀獸面紋角　國立故宮博物院藏
圖6　明晚期　錯金銀獸面紋角　國立故宮博物院藏

本文摘錄自《故宮文物月刊》450期9月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


國立故宮博物院 考古 北京故宮 閱讀專題

延伸閱讀

青銅博物館 吉金光華展品輝煌

山西博物院 蒐羅國寶3千年

【故宮文物月刊】臥遊一夏：「攬勝—近現代實景山水畫」特展

吸引國人到台北玩 北市推安心旅宿免費搭觀巴遊景點

相關新聞

【故宮文物月刊】爵與雀─從本院新入藏西周斗形爵談起

爵是古代祭祀儀式和獻酌賓客必備的酒器，也是貴族表彰身份的載體，因此在古代文獻中具有重要且鮮明的地位。國立故宮博物院今年承國際著名收藏家范季融先生慨贈西周晚期〈變形龍紋斗形爵〉，此器類相當稀有，且為院藏所無，因此別具意義。這種爵，盛酒的器身為斂口的扁橢圓杯形，下面接著一個鏤空圈足。器身一側為寬短曲柄，飾鏤空雙首龍紋。另一側為帶有獸首裝飾的半環形。這種爵因其形態特徵像斗又像勺，現在學術界多將這種爵稱為斗形爵。與三足爵相比，斗形爵無三足及流口，又有三足爵所沒有的扁平長柄，兩者在持拿及用法上應該完全不同，更與現在認知三足爵為溫酒器的功能有別。

【故宮文物月刊】「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展介紹

鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時業已傳入，將發酵煙葉細末調香而成，服用時將粉末直接吸入鼻中，有通嚏輕揚之效。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少而珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。將展覽分成三個單元：「新」說明當時工藝之創新、「藝」了解各種技法在鼻煙壺上運用、「境」體會清代人如何使用鼻煙壺之情境。看到清代工藝之縮影與微型藝術之經典。

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣農民怎麼穿？

如所有年代的勞動人民，服裝都是方便不妨礙工作為主，那麼清末的臺灣農民穿什麼呢？

【OB書評】但唐謨／一場文化的乾坤大挪移：評《指匠情挑》

英國作家莎拉．華特絲（Sarah Waters）是當今少數發掘女同志主題的文學作者。《維多利亞三部曲》中，她以通俗小說的趣味，帶領讀者進入19世紀的英國各種光怪陸離的角落，呈現一分從歷史細節、記憶想像中建築出來的女同志形象，以及她們以溫柔陽剛兼容並蓄的「惡女力」，從困境突圍而出的過程。此三部曲都曾改編成電視或電影，文字的力量與影像的體現各有其魅力。韓國導演朴贊郁曾經把其中的《指匠情挑》改編成電影《下女的誘惑》（2016），把華特絲的文字打造成一場東西歷史、性別文化的乾坤大挪移。

奇幻小說家也當偵探——〈實話探偵秘帖〉

「斜槓青年」這個詞一度在年輕人間流行。所謂的「斜槓」，指的是一個人擁有多重職業、身份，因此在自我介紹時，在兩個身份間以斜槓（就是讀者鍵盤上，從右上到左下的斜線）區隔。人們對這個詞的想像，是多采多姿的豐富人生。 雖然「斜槓青年」是個嶄新的辭彙，但這樣的生活方式卻未必嶄新——人類不過是熱衷給舊事物「重新命名」罷了。至少在臺灣史上，我們就知道這麼一位小說家╱漢詩人╱作詞家╱劇團團長╱演員╱漫畫家⋯⋯為避免視覺疲乏，這裡就不全部列出。

翻轉老店、捍衛客家精神！藍衫師鍾鳳嬌：「看似簡單卻工細、富涵意」

客家婦女彎腰拾穗，汗水從髮絲緩緩溢出，浸入湛藍棉布中。披著藍布的女人，用手肘拭去汗珠，面向即將西下的夕陽，此時，細瘦的身軀化成一抹剪影，與霓虹色的天空相互輝映，形成一幅美麗的圖畫。仔細一看，女人包裹深邃的藍，點綴太陽、松柏與蝴蝶，這是藍衫，最具代表性的客家婦女傳統服裝。

【翻轉史觀計畫】從前從前，滿平街上有個陳滿屏

奕安出生在屏東一個有9個女兒的務農家庭，排行老七。「我爸爸一輩子種香蕉，是香蕉養大我們一家人的。」國中畢業的時候，雖然上面的姐姐們都已經開始在工廠工作、家裡也不是沒能力讓她繼續讀書，不過求學過程中一直有點叛逆的奕安，就是不想考聯考，只希望快點離開家工作，「想要趕快長大」。她選擇了和東菱電子建教合作的高職，3個月在屏東、3個月到臺北的東菱電子「實習」。從1983年開始「實習」，到1996年關廠，奕安在東菱電子待了13年。

最熟悉的陌生詞！認識「臺灣國語」的前世今生

在禁說臺語的年代，不小心說溜嘴，學生得掛牌、罰錢，字正腔圓的國語是最受推崇的標準語言。但曾幾何時，臺式國語越來越當道，許多流行字詞也來自華閩交混，例如奧步、撇步不但是本世紀初「臺灣製造」，甚至同步影響華語圈！中研院語言學研究所蕭素英副研究員，透過古漢語、現代國語、近現代閩南語的語料分析，帶領「研之有物」讀者一同看看臺式國語的前世今生。

【瓶說書】#6 給我一個中年婦女，我可以撬起整個地球！

從月下花前的「玫瑰少女」到結婚生子後的爺性迸發，每一個中年婦女，莫不是經歷了自己都難以置信的成長，變成「鋼鐵戰士」。我們中年婦女，還有什麼事沒看透？就來說點倒楣事，讓你們開心開心......

【臺灣服飾誌】清領後期客家女性穿什麼？（南部客家）

客家服裝大致可分為「北部客家」與「南部客家」。北部客家多在桃竹苗一帶，而南部客家則是分布在高屏六堆地區，那麼清朝時臺灣的南部客家女性穿什麼呢？

拾回幾近失傳戲法 傀儡師錦飛鳳：「這是祖輩不能斷的傳承」

聽到偶戲，你會想起什麼？也許多數人直覺想起的是歐洲的偶劇團、或是東方的布袋戲。但除此之外，臺灣還有皮影戲、傀儡戲等不同的戲種。此次我們來到了高雄阿蓮鄉，採訪錦飛鳳傀儡戲劇團，它是目前臺灣南部少數還在營運的傀儡戲團，目前由第三代的薛熒源所經營。

【書．人生】羅士庭／複製或刪除，沒有灰色地帶

總有那麼一本或數本書，一位或多位文人作家，曾在我們的閱讀行旅中，留下難以遺忘的足跡。「書．人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹，記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴，勾動讀者的共鳴。

熱門新聞

【食物現形記】賴瑞．奧姆斯特 ／你所吃的食物是真的嗎？

【日常省思】曾彥菁／失速世界需要慢勇氣

【一刻鯨選】曾麒鴻／澳洲這麼大，這樣最好玩！

【心情點滴】Noliko／那只咖啡杯

【住在陰陽海邊】施岑宜／每個人都是主角

【生活的風景】褚士瑩／野蠻才是最優雅的生長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。