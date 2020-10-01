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【故宮文物月刊】「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展介紹

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
國立故宮博物院「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展
國立故宮博物院「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展

文︱侯怡利（任職於國立故宮博物院器物處）

圖︱國立故宮博物院提供

鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時業已傳入，將發酵煙葉細末調香而成，服用時將粉末直接吸入鼻中，有通嚏輕揚之效。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少而珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。

清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。將展覽分成三個單元：「新」說明當時工藝之創新、「藝」了解各種技法在鼻煙壺上運用、「境」體會清代人如何使用鼻煙壺之情境。看到清代工藝之縮影與微型藝術之經典。

「新」

玻璃胎體是當時的新玩意，最難燒製的屬於玻璃胎畫琺瑯，由於玻璃熔點與琺瑯釉發色溫度相近，且不同顏色琺瑯發色溫度也不一樣，因此需要反覆燒製。其中清雍正（1723-1735）〈玻璃胎畫琺瑯竹節式鼻煙壺〉（圖1）是本院唯一一件雍正款玻璃胎畫琺瑯器，設色仿斑竹，青黃地上有褐斑，竹節上有小蟲二隻，底繪靈芝開光內有楷書「雍正年製」紅款。整體畫工細節極為精好。

圖１　清　雍正　玻璃胎畫琺瑯竹節式鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖１　清　雍正　玻璃胎畫琺瑯竹節式鼻煙壺　國立故宮博物院藏

乾隆時期曾燒造一批四十三件玻璃胎畫琺瑯鼻煙壺（圖2），題材圖案配色都不一樣，共三個木邊糊錦屜，盛裝於二層蒔繪漆盒中。玻璃胎畫琺瑯鼻煙壺充分顯示乾隆時期工藝的精湛，在包裝設計上也十分精巧。

圖2　玻璃胎畫琺瑯鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖2　玻璃胎畫琺瑯鼻煙壺　國立故宮博物院藏

再回到康熙時期的新品項—銅胎畫琺瑯，可看到如清康熙〈銅胎畫琺瑯嵌蒔繪漆片花卉鼻煙壺〉，清雅的畫琺瑯鑲嵌當時流行的蒔繪漆片。而乾隆皇帝將乾清宮當作古今珍品的收藏庫，因此曾收康雍乾三朝琺瑯器皿，其中收有十一件雍正時期銅胎畫琺瑯鼻煙壺，件件精品，其中如清雍正〈銅胎畫琺瑯黑地五彩流雲玉兔秋香鼻煙壺〉（圖3），典型雍正時期黑地琺瑯，配合五彩流雲及桂樹玉兔，搭配黑地畫琺瑯蓋，整體造型搭配無懈可擊。

圖3　清　雍正　銅胎畫琺瑯黑地五彩流雲玉兔秋香鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖3　清　雍正　銅胎畫琺瑯黑地五彩流雲玉兔秋香鼻煙壺　國立故宮博物院藏

套玻璃是清代玻璃工藝的獨創，如清乾隆〈白套紅玻璃包袱式鼻煙壺〉（圖4），乳白色半透明玻璃圓瓶，壺身套紅玻璃，通體刻纏枝花紋，瓶身中間繫包袱巾。胎薄質輕，可見製作工藝的精進。

圖4　清　乾隆　白套紅玻璃包袱式鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖4　清　乾隆　白套紅玻璃包袱式鼻煙壺　國立故宮博物院藏

到了晚清發展特有的內繪工藝，大量流行在光緒年間（1875-1908）。如清光緒十一年（1662），周樂元〈水晶內繪漁牧圖鼻煙壺〉（圖5），是以水晶為胎繪製，繪牧童與漁夫，繪工細膩。上述皆從「新」的角度來看，無論材質到技法都是鼻煙壺工藝之創新。

圖５　清　光緒11年　周樂元　水晶內繪漁牧圖鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖５　清　光緒11年　周樂元　水晶內繪漁牧圖鼻煙壺　國立故宮博物院藏

「藝」

各種胎體的出現，豐富了鼻煙壺創作的場域。如老玉改件如清乾隆〈玉龍紋鼻煙壺〉（圖6），是以春秋時期的龍獸紋劍摽改製而成，口緣與肩部可以看到明顯改雕，底部新雕並加上「乾隆年製」刻款，搭配貓晶石蓋，有種低雕奢華之風格。

圖6　清　乾隆　玉夔龍鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖6　清　乾隆　玉夔龍鼻煙壺　國立故宮博物院藏

有機材質如清十八世紀〈葫蘆祥雲靈芝鼻煙壺〉（圖7），扁壺形模製葫蘆，雙面開光祥雲、靈芝於山石間，兩肩有獸首銜環紋。整體質樸且造型優雅，流暢的雕工。此外，瓷胎也是鼻煙壺常見胎體，模製各種造型，如清十九世紀〈瓷胎黃釉玉蜀黍鼻煙壺〉（圖8）都創造出有趣又多變的世界。上述都屬於鼻煙壺技藝的擅場。

圖7　清　18世紀　葫蘆祥雲靈芝鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖7　清　18世紀　葫蘆祥雲靈芝鼻煙壺　國立故宮博物院藏

圖8　清　19世紀　瓷胎黃釉玉蜀黍鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖8　清　19世紀　瓷胎黃釉玉蜀黍鼻煙壺　國立故宮博物院藏

「境」

鼻煙壺的使用，在當時是引領風潮的事，從早期進口的昂貴鼻煙，到後來自製鼻煙，使得鼻煙壺尺寸從小巧細緻到大可盈握，成為一種時尚。如「盒裝成套鼻煙用具」（圖9）是將材質各異且精緻的鼻煙用具，包括尺寸小巧的三件鼻煙壺及兩個鼻煙碟，存放於有座槽的木盒中，應屬於出外用品。

圖9　盒裝成套鼻煙用具　國立故宮博物院藏
圖9　盒裝成套鼻煙用具　國立故宮博物院藏

此外，有十件或二十件盛裝在木盒中，如清嘉慶〈瓷胎粉彩松石綠地纏枝花葫蘆式鼻煙壺〉（圖10），十件一組模製葫蘆形扁瓶，松石綠地彩繪蝙蝠銜纏枝花卉，花心托桃、石榴、佛手三多，此種吉祥紋樣或多用於賞賜。想像的空間坐在几榻上，吸著鼻煙且欣賞著鼻煙壺，有種屬於清代的鼻煙意象。

圖10　清　嘉慶　瓷胎粉彩松石綠地纏枝花葫蘆式鼻煙壺　國立故宮博物院藏
圖10　清　嘉慶　瓷胎粉彩松石綠地纏枝花葫蘆式鼻煙壺　國立故宮博物院藏

希望觀者從技法的創新，到各類材質所展現之技藝，以及使用與欣賞的各種意境，體會清宮鼻煙壺的新藝境。

本文摘錄自《故宮文物月刊》449期8月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展展覽資訊連結


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