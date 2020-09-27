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奇幻小說家也當偵探——〈實話探偵秘帖〉

聯合新聞網 / 拾藏：臺灣文學物語
許丙丁寫的犯罪實錄，讀起來身歷其境。（非作者手稿）（藏品／許丙丁捐贈，圖／國立臺灣文學館）
許丙丁寫的犯罪實錄，讀起來身歷其境。（非作者手稿）（藏品／許丙丁捐贈，圖／國立臺灣文學館）

【我們為什麼挑選這個藏品】

　　「斜槓青年」這個詞一度在年輕人間流行。所謂的「斜槓」，指的是一個人擁有多重職業、身分，因此在自我介紹時，在兩個身分間以斜槓（就是讀者鍵盤上，從右上到左下的斜線）區隔。人們對這個詞的想像，是多采多姿的豐富人生。

　　雖然「斜槓青年」是個嶄新的辭彙，但這樣的生活方式卻未必嶄新——人類不過是熱衷給舊事物「重新命名」罷了。至少在臺灣史上，我們就知道這麼一位小說家╱漢詩人╱作詞家╱劇團團長╱演員╱漫畫家⋯⋯為避免視覺疲乏，這裡就不全部列出。

　　創作者維生不易，因此小說家的本職可能是醫生、公務員、或認真煉製樟腦；文學的頭腦，與理科向來不是光譜上的兩極。但剛剛說的那位「斜槓先生」，他前半生賴以維生的職業——警察——卻以一種奇妙的方式與文學交織；要是我們知道「偵探小說」與「犯罪實錄」如何緊密相依，就知道這個很難帶來文學想像的職業，與類型文學其實並非無關。然而，我們對這位「斜槓先生」最熟悉的作品，卻是臺灣神怪大亂鬥的幻想小說。

　　荒誕幻想與理性搜查當然沒這麼分歧，但這位以幻想小說知名的文人，將30年警察經歷撰寫成的《實話探偵秘帖》一書（目前所知，許丙丁曾於日治時期出版《實話探偵秘帖》，此為日文版。目前國立臺灣文學館收藏之〈實話偵探秘帖〉，以中文寫成），難道不足以引發我們興趣嗎？透過本書，我們得以一窺這位文人豐富多元的斜槓人生。

【正文】

　　1937年2月底，臺灣人舊曆年的熱鬧猶未褪盡，嘉義、臺南交界的三層崎山區卻暗雲密佈，籠罩著緊張與恐怖。

　　數十名警察、上百名壯丁湧進山中，嚴密控管往來道路，誰也不敢落單；他們的目的是擒拿兇犯楊萬寶——這人在除夕前的深夜，殺害窩藏他的一家五口，並在搜刮財物後，一把火將殺人現場送進了地獄的烈炎⋯⋯那時，楊萬寶的惡名迴盪在歡欣喜慶的春節，久久不絕。

　　追捕隊中，有位來自新豐郡刑事課的三十來歲刑警，名叫本山泰若。3月3日，他與北浦、鈴木兩位刑警得到消息，知道楊萬寶出現在嘉義三層崎的森林，便由小石門趕往三層崎，要圍捕殺人鬼。途中，他不小心跌落斷崖，導致腳踝脫臼⋯⋯讀者單看這些，可能很難想像要是本山泰若運氣再差一點，傷到了什麼重要部位，因公殉職，對臺灣會是多大的損失。

　　這位英勇盡職的刑警其實沒有日本血統。本山泰若看似日本姓名，只是因應皇民化政策而改的（作為公職人員，不難想像他有改名以明志的壓力）。男子的本名是「許丙丁」——說到這裡，對臺灣文學有所瞭解的讀者或許已恍然大悟，但為了還摸不著腦袋的讀者，在此便給一些提示；您聽過民謠〈丟丟銅〉嗎？或許您對這段歌詞有印象：

雙腳踏到伊都，阿末伊都丟，唉唷臺北市。

看見電燈伊都，丟丟銅仔伊都，阿末伊都，丟仔伊都寫紅字。

　　這段耳熟能詳的詞，正是許丙丁所寫。除了〈丟丟銅〉外，他還為許多臺灣民謠填詞，如〈思想起〉、〈牛犁歌〉、〈六月茉莉〉等。

　　許丙丁。別號「綠珊盦主人」。20歲便開始寫漢詩，之後加入詩社「桐侶吟社」，活躍於《三六九小報》。喜好京劇，戰後成立「天南平劇社」，還收了知名的歌仔戲藝人楊麗花作義女。他最為人所知的作品《小封神》，取材自民間故事，卻任意發揮，由糊里糊塗的臺灣眾神上演了一齣幽默諷刺劇；在日本時代，如此不拘一格又洋溢著地方風情的幻想小說，可說是彌足珍貴。

　　如此的風流雅士，似乎很難聯想到追捕犯人的刑警。但許丙丁不僅是警察，還很優秀；1936年4月25日的《臺灣日日新報》，就有許丙丁跟北浦刑警合力偵破金塊走私詐騙案的記載。前述楊萬寶的故事，也是他本人參與圍捕行動，最後記錄在《實話探偵秘帖》一書。

　　「探偵」——讀者看到這兩個字，可能誤將本書視為偵探小說。不過，這其實是一部紀實作品。律師湯德章為本書作序時，還說「對犯罪搜查，沒有經驗的人寫的偵探書，必無法引起讀者興趣。理由是，為引起趣味，多插入假想事，這對讀者無益。我曾服務於搜查事務業務上，看過了不少有關刑事案件書籍，因此，此感更深。」

　　　這番話簡直一竿子打翻所有推理小說。「對讀者有益」是不是閱讀偵探書的主要關懷，讀者自有心證，湯律師未免多慮了。但在「追求寫實」上，這番話有其道理。《實話探偵秘帖》共五個章節：

　　　〈扮女裝的殺人鬼〉

　　　〈烏鴉報惡運〉

　　　〈殺人放火鬼：楊萬寶〉

　　　〈獵奇白鼠事件〉

　　　〈如何預防世上犯罪〉

許丙丁〈偵探實話密帖〉（非作者手稿）（藏品／許丙丁捐贈，圖／國立臺灣文學館）
許丙丁〈偵探實話密帖〉（非作者手稿）（藏品／許丙丁捐贈，圖／國立臺灣文學館）

　　在〈扮女裝的殺人鬼〉中，眾刑警抵達命案現場，描述極其詳實，連被害人之慘況，也如法醫鑑識般那麼精準。若不是許丙丁30年的刑警經驗，或許無法舉重若輕地令讀者感到真實的重量；在〈殺人放火鬼：楊萬寶〉裡，楊萬寶犯罪的始末更是劇力萬鈞，許丙丁作為參與搜查的當事人，甚至以日為單位交代警察動態，讀者若想一窺日本時代的警察如何搜捕犯人，本書可說極有價值。

　　最有意思的，是〈如何預防世上犯罪〉；要讓犯罪絕跡，自然是異想天開，許丙丁也不這麼想。但作為警務人員，許丙丁指出一般人常見的疏漏，希望人們時時注意，不讓罪犯有機可趁。他甚至建議要怎麼避免詐騙，還有如果遭竊時，報案要注意什麼⋯⋯看來犯罪類型與令警察煩惱不已的宣傳工程，在這幾十年來沒有太大差異。

〈實話偵探秘帖〉，足以在臺灣犯罪書寫史記上一筆。（藏品／許丙丁捐贈，圖／國立臺灣文學館）
〈實話偵探秘帖〉，足以在臺灣犯罪書寫史記上一筆。（藏品／許丙丁捐贈，圖／國立臺灣文學館）

　　許丙丁會唱戲、寫漢詩、寫小說、畫漫畫、還是個作詞家。過去若有「斜槓青年」這個詞，許丙丁能蒐集到的小小斜線，想必比剛剛的頓號還多。前述這些圍繞著藝文，但這本《實話探偵秘帖》，足以補充他較少被關注的人生經歷。誠然，日本時代不是沒有其他犯罪實錄，追捕廖添丁的飯岡秀三寫過〈探偵實話〉、筑紫太郎寫過〈搜查夜話〉，野田牧泉也曾紀錄眾多奇妙案件，但這類作品終究不多，更別說是由臺灣人自己書寫——

　　這本《實話探偵秘帖》，足以在臺灣犯罪書寫史記上一筆。

★ 作家小傳

許丙丁（1900-1977），臺南市人，生性幽默且多才多藝，1931年開始連載小說《小封神》，後來也拍成電影，轟動一時。1960年起為臺灣民謠填詞，如〈丟丟銅〉、〈六月茉莉〉等，被譽為「讓臺灣歌謠活了起來的詮釋者」。著有《小封神》、《實話探偵秘帖》、《廖添丁再世》等小說及臺灣歌謠多種，致力於將文學與臺語、民間信仰相融合，是一位鄉土情懷濃厚的文人。

★觀測員簡介

新日嵯峨子　虛構的小說家。著有《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》、《金魅殺人魔術》等書。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】新日嵯峨子：幻想小說家的斜槓人生——〈實話偵探秘帖〉」，未經同意，請勿轉載。


斜槓 警察 殺人 國立臺灣文學館 閱讀專題

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