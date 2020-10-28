快訊

從緬甸學「最糟狀況戰術」？FB美國大選危機應變困境

外資今年買走台中2.5萬坪地 議員：別成為熱錢炒房天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣仕紳穿什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
日治初期仕人鄉紳（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）
日治初期仕人鄉紳（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：南綠）

剪不剪頭髮，這是個問題

　　日本統治臺灣五十年，這之中經歷了各種流行與政策的更迭，也因此我們用始政（1895年－1915年）同化（1915年－1937年）皇民化（1937年－1945年），簡稱為前中後三個時期，跟大家介紹日本時代的服裝穿著。

　　日本時代的臺灣，是服飾最多元的一個時代，日本人帶來了傳統的和服，洋服也隨著西化政策與商業流通來到臺灣。原本已經深耕社會的「臺灣服」（清制服裝）更是不離民眾的生活，在這樣的背景下，三方的文化交融逐漸有了新的風貌。

　　日初期，洋風剛被吹進臺灣，代表進步的西方文化，也逐漸被位於上流階層的仕紳家族們接觸到，在還沒明定「剪髮」的年代，要不要將過去習慣的辮子剪掉，便成為了他們糾結的難題。

　　像是豐原仕紳張麗俊，就曾經提出三點自己不想剪辮的理由：一、 剪髮必須改裝，改裝要花耗衣費頗多；二、 剪髮雖然可以有文明的外殼，但是卻很難因此學好醫學。（雖然小編不知道有什麼關聯）；三、 剪髮有適合好看的，也有不適合不好看的，不好看的會被取笑。（這個好中肯啊）

（圖／張麗俊先生照片）
（圖／張麗俊先生照片）

　　當然最重要的其實是第一點，短髮總感覺要搭配洋服，然而洋服在那個年代並不便宜，因此許多人便折衷剃短了頭髮，戴上西洋的帽子趕赴流行。但在服裝上，仍然穿著他們熟悉的長袍馬褂。

地方仕紳穿著

短髮

　　我們參考了張麗俊先生的一張照片，裡面他剪的是寸頭，因此我們沿用照片裡的樣貌。

馬褂

　　「褂」是清朝延至日本時代慣穿的臺灣服之一，通常被做成圓領對襟，若衣長在腰際間被稱為「短褂」，又被稱為「馬褂」。為了符合短髮，通常仕紳們搭配馬褂有經過一些改裝與剪裁，比原來的寬鬆更來的合身一點，有些模仿洋服的形制，因為既可以省下購買洋服的經費，又不至於被嘲諷為「西人首，華人足」的窘境。　

長袍

長袍也是清領時期臺灣常穿的服裝之一，在大腿兩側開岔，圓領偏襟加上布扣固定，由於大腿兩側開岔，下方需再搭配腿褲以防走光。

麥桿帽

　　麥桿帽在二十世紀初是中上階級的象徵，隨著日本人引進，台灣服與麥桿帽的搭配，也一時成為風潮。　

　　除此之外，類似的草編帽也在日治時期的台灣流行（大約在1911年後的大正時期），而台灣大甲生產藺草和林投纖維做的草帽及紙編帽，1897年到1941年間就賣了六百多萬頂。　

臺灣人的面目

　　「用平常的衣服，現了臺灣人本來的面目。」（黃旺成，1925）　

　　隨著時代演進與洋服逐漸流行，但原來的「台灣服」（清制服裝）卻並未離開台灣人的生活，對於仕紳而言更是。一九二零年代，隨著各式文化運動崛起，臺灣服逐漸變成一種臺灣意識的象徵。　

　　像是這句出自黃旺成先生日記的話，是他在看完〈台灣民報〉後，不滿日本政府打壓臺灣文化協會的行為，因此他那天便以臺灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。 　

　　除了黃旺成先生以外，我們熟知的林獻堂也有類似的舉動。身為台灣議會之父，他的意識覺醒的更早，一九一零年代後，雖然林獻堂也有西裝，但更常長袍馬褂出席各式社交場合，像是櫟社詩會、臺灣地方自治聯盟理事會、畫展等等，在相片中，他往往成為洋服中唯一的台灣服。　

　　林獻堂的長袍馬褂，一方面可視為代表臺灣（對日本政府爭取自決權益）的意識，另一方面是象徵對漢文化的堅持。林獻堂的臺灣服，可以說非常具有在地性與文化性的象徵特質。　

　　所以當我們看見短髮搭配長袍馬褂的照片，不見得是攝於1910年代的始政時期，也有可能是在1920年代左右臺人意識覺醒的打扮。　

　　在那個自由有限的年代，利用服裝和溫和的行動，去表達自身的立場，是臺灣人少數可以做的事，那在這個民主的時代，知識份子們擔負的責任又是什麼呢？這是我們要共同決定與面對的了。


參考資料：

◆張麗俊先生照片

◆吳奇浩〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉

◆吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服──日治時期台灣多元的服裝文化〉

◆高春明《中國古代平民服裝》

◆蘇旭珺《台灣早期漢人傳統服飾》

委託繪師：

南綠


　

日本 台灣人 臺灣服飾誌 閱讀專題

延伸閱讀

【臺灣服飾誌】清領前期的士人「社師」穿什麼？

【臺灣服飾誌】清朝的仕人文青穿什麼？

【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人男性穿什麼？

台灣人的自治之夢：日治時期震動全島的「治警事件」

相關新聞

在土地上發光的自由顆粒──全糖王國裡的鹽分地帶文學

【我們為什麼要挑選這個藏品】 　　在號稱手搖飲只點去冰半茶、多數食物必帶甜味，甚至空氣中的糖份多得足以拿一根竹籤奔馳遊走就能獲得一支棉花糖的全糖王國──臺南，其實有一處，土壤帶有鹹味、風一撲面便能將好幾粒鹽晶點綴在臉頰上的「鹽分地帶」，從日治時期隱隱流淌著大量含鹽的獨特血脈至今。 　　「鹽分地帶」範圍為現在的佳里、學甲、七股、西港、將軍以及北門一帶，位於原臺南縣的沿海地區。以現代的眼光來看，或許不過是距離「府城」遙遠的偏鄉，然而它的獨特不僅在於有別於甜滋滋的氣息，在日治時期的臺灣文學中，更是打破現今對「縣」與「市」城鄉發展懸殊的刻板印象，在當時文壇佔有相當份量的地位，如今仍舊以堅持不斷流的細水，不停向前流動著。

【臺灣服飾誌】日治初期臺灣仕紳穿什麼？

日本統治台灣五十年，這之中經歷了各種流行與政策的更迭，也因此我們用始政（1895年－1915年）同化（1915年－1937年）皇民化（1937年－1945年），簡稱為前中後三個時期，跟大家介紹日本時代的服裝穿著。那麼日治初期臺灣仕紳穿什麼呢？

【青鳥居所】以圖像紀錄台灣歷史：手繪台灣關鍵字 畫說1940-2020

1930年代，日本漫畫家國島水馬繪製《台灣漫畫年史畫譜》，將日治時期五十年中在台灣所發生的歷史事件記錄下來，以一年一頁的方式回顧每年大事紀，作為瞭解當時台灣的見證。

改善國民營養年代的補給品：健素糖

你吃過健素糖嗎？問及生長於健素糖風行年代的台灣人，大家不約而同地說：「有！」 若再進一步追問「：好吃嗎？」回答則很有趣：「對身體有益的東西都不好吃啦。」「那個時代不像現在那麼多零食，有健素糖可以吃就很滿足了。」「健素糖本身不好吃，小孩子嘛，喜歡吃的是外面那層糖衣。」「那時候學校合作社只賣牛奶、麵包、健素糖，健素糖最便宜啊。」於是，營養、好吃又便宜，成為大家對健素糖的共同記憶。

醒腦潮書又回來了！《掛號3》用遊戲翻玩臺灣新文化運動

或許1920年代的臺灣新文化運動對你來說，遙遠而毫無連結感，你不確定為何需要不斷地講述這段歷史？這些歷史人物，與自己又有何關？ 那麼這一本刊物，就是我們希望扭轉這樣想法的起點。 ．延伸閱讀：獨

【故宮文物月刊】今夕此心，君知之乎─院藏善本古籍選粹展的元稹與白居易

唐代詩人中，除常被合稱「李杜」的李白與杜甫外，大概就屬並稱為「元白」的元稹與白居易，同為世人熟知。元稹與白居易不僅詩名並列，兩人情誼據說也相當「合拍」。昔人雖已遠，然兩人曾在2020年「院藏善本古籍選粹」展開千餘年後的一期一會。

【瓶說書】#8 約會暴力──誰都可能受害，卻誰也不敢說！

你或我，或者身邊的每一個人，都有可能在最不設防的親密關係中，以為是愛，卻成了「約會暴力」受害者。

【翻轉史觀計畫】一場離家50年的冒險──部落少女毛阿枝的都市歲月

沿著蜿蜒的山路，陽光時隱時現。車行到無路可再向前的地方，靠邊停了下來。 稀稀落落的雨停了，在山下時熾烈咬人的陽光也收斂了手腳。我們沿著小徑往下行，一步一步踏進了舊筏灣部落。 那些被遺留在山裡的，隱沒在草叢中傾倒的石板屋，靜靜地等待著。 這是毛阿枝離開部落超過五十年以後，第一次回來。

森大青鳥將於10/17開幕 攜手跨領域藝術家輕捧自然

在書店閱讀一座森林，在森林閱讀一座書店。 今年9月青鳥文化制作攜手勤美璞真文化藝術基金會，開啟台北唯一看見森林的森林書店「森大青鳥」，經過一個多月試營運，將於10月17日開幕，邀請跨領域藝文名家許悔之、吳書原、李霽、江致潔、許正一，及年輕一代詩人陳德倫、邱楷庭，與核心團隊張鐵志、何承育與蔡瑞珊，共同揭開森大青鳥的品牌合作序幕。

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣閩籍女性穿什麼？

清領後期的女裝繡飾，不同於清中葉的緄邊寬大繁複，逐漸轉為融合了一些具有象徵的圖騰，可以說是在東方的精細中融合了西式的簡潔，在一些藏品上，甚至還可以看到蕾絲的運用。那麼當時臺灣的閩籍女性穿什麼呢？

【OB話題】莫言晚期風格的開始：王德威談《晚熟的人》

2012年獲得諾貝爾文學獎後，中國作家莫言招徠各種褒貶酸捧，然而文學愛好者關心的莫不是他創作的持續力。近日推出得獎後首部短篇小說集《晚熟的人》，收錄的12篇作品或寫於得獎前，或為新近完成，恰可一窺莫言8年間的變與不變。 哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威在本書序文中，對莫言的創作脈絡有深入精闢的解析。Openbook特於新書出版前搶先刊出，以饗讀者。

【瓶說書】#7 功勞只有你記得，老闆謝過就忘了！

你躲起來哭，那叫低潮，你奮力一撲，就變成「機會」。 人生路上死不了人的，都是擦傷。

熱門新聞

「國民姑姑」海裕芬出首本料理書 分享廚藝與人生小祕密！

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／深夜的權力鬥爭

【科技冷漠】凱特．墨菲／當周圍的人不再傾聽

恭喜防疫做得好 馬友友大地之歌全球首演在台灣

武俠名著再現！獨抱樓主《璧玉弓》與宴平樂《六合槍》電子書今上市！

幾米／空氣朋友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。