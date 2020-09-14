拾回幾近失傳戲法 傀儡師錦飛鳳：「這是祖輩不能斷的傳承」

文／圖／王子承；責任編輯／徐雪瓊、邵璦婷

聽到偶戲，你會想起什麼？也許多數人直覺想起的是歐洲的偶劇團、或是東方的布袋戲。但除此之外，臺灣還有皮影戲、傀儡戲等不同的戲種。此次我們來到了高雄阿蓮鄉，採訪錦飛鳳傀儡戲劇團，它是目前臺灣南部少數還在營運的傀儡戲團，目前由第三代的薛熒源所經營。

傀儡戲南北有別 操偶師一人分飾多角

錦飛鳳傀儡戲劇團，由薛熒源的祖父薛朴創立於1920年，至今已有近百年的歷史。當初只會布袋戲的薛朴，後拜師學藝於中國唐山的傀儡戲大師蔡因，幾年後學藝有成，便創立「錦飛鳳劇團」，初期布袋戲、傀儡戲均有演出。後來薛朴分別將布袋戲、傀儡戲傳給薛熒源的伯伯、父親，然而伯伯對布袋戲沒興趣，相關的功夫沒有傳承下來；後來，錦飛鳳便只有傀儡戲演出了。

目前幾近失傳的傀儡戲又稱為「嘉禮戲」（註1），在中國的歷史十分久遠，至今也演變出不同的操偶方式，如懸絲傀儡（以絲線由上方拉提）、杖頭傀儡（以棍子由下方支撐）等。目前臺灣是屬於前者，又分為南北兩大系統，南部是泉州系統，主要偏向喜慶祈福的酬神儀式；與漳州系統、且主要為驅邪禳災等功能的北部有所不同。

而南部的傀儡戲以歷史劇為主，演出的內容稱為折子戲，指截取戲劇裡十五分鐘的精華片段。也因為劇本都是祖輩所流傳下來的，通常劇目大都已固定，包括《七子八婿》、《狀元回府》、《童子戲球》等。

登場人物這麼多，我們很好奇要多少人才能完成演出呢？薛熒源表示，只要三人即可成團，包括一位主演（行師）、兩位樂師（嗩吶、敲鑼），主演除了需要操偶外，也需要講口白、唱曲。比較麻煩的是在廟宇酬神儀式中，需要行師負責請神。

備註１ 與其它傳統劇種相比，傀儡劇是相當不容易學習的戲劇。除了要能靈活的操作沈重的戲偶外，還要熟記戲曲、樂器與劇情，以及繁複的法術、儀式等。由於傀儡戲以宗教、祈福等目的為主，娛樂性質較少，轉型不易，加上社會觀念漸不同，傀儡戲的演出機會也漸減少。

臨危受命扛起劇團 看衰看好都不改初衷

提起為何會接下錦飛鳳傀儡戲劇團團長一職，薛熒源緩緩說道，因為自己對傀儡戲並不排斥，從小就從父親那學了不少技藝，但從來沒有上臺表演過。「從小就知道爸爸一直想把傀儡戲傳給我，因為這是阿公交代不能斷掉的傳承。」

即使如此，薛熒源始終沒有把接棒這件事放在心上，直到他二十五歲這年，父親生了一場大病，「那時爸爸很緊張我到底有沒有把他交給我的學起來，但是其實我都已經學過了。」那一年，父親過世後，他更是掙扎是否要扛下團長的擔子，就在此時，因緣際會發生一件事，促使他做了改變人生的決定。

「剛好一個客人希望錦飛鳳表演，那時如果推掉了，大家就會開始謠傳錦飛鳳不演了。」加上薛熒源是家中唯一男丁、以及早期「傳子不傳女」的規定下，幾經衡量還是義無反顧的接下劇團，也硬著頭皮完成他的第一場表演。而為了這次的演出，事前更是做足功課，除了翻閱父親留下的劇本，也把專家學者做田野調查時所拍攝的影像反覆觀看、練習。

錦飛鳳第三代團長薛熒源對於劇團的歷史侃侃而談。（圖／文化銀行 提供、王子承攝）

回憶起當年初次表演的經驗，薛熒源說雖然有點緊張、也沒有演得很順，甚至因為要記人偶的出場順序，就忘了唱曲、唸口白。演出結束後，觀眾有鼓勵也有看衰，但他認為既然已經踏出第一步了，再怎麼困難還是要繼續下去。 「可能上天有保佑，後續反應不錯，邀約也就陸續出現。」薛熒源謙虛的說道。

白天賣魚晚上演戲 撐起父親遺願

克服了上臺的恐懼，薛熒源也逐漸接了不少演出邀約。但由於傀儡戲的收入尚不足以支撐家裡的開銷，因此薛熒源另闢收入，從伯伯那裡學會了魚販批貨、買賣的技巧，一邊在市場賣魚、一邊接演傀儡戲的演出。

由於傀儡戲的表演通常配合拜天公、祝壽的時間，大多在晚上。因此在兼職的情況下，薛熒源一年仍能接到一百多場。隨著錦飛鳳的演出邀約愈來愈多，許多專家學者認為，在兼職的情況下，對他自身的發展也有限，因此紛紛建議薛熒源捨棄賣魚的工作。

但這也讓薛熒源陷入兩難，因為當時臺灣沒有人全職做傀儡戲，許多人是當成副業，「如果我全職做，收入不足怎麼辦？」對當時已婚還有三個孩子的薛熒源而言，這是一個非常大的冒險。然而，經過深思熟慮、以及與家人間的討論，薛熒源結束八年的兼職生活，全力投入傀儡戲事業。

破釜沈舟重新打底 遠赴中國拜師學戲

結束魚販工作後，有感於傀儡戲宗教儀式性的演出機會愈來愈少，薛熒源擔心未來可能想看也看不到，傳承也會有斷層，在聽取了學者的建議後，他決定將錦飛鳳帶往表演藝術領域發展。

而約莫在1998年，薛熒源因緣際會跟幾個布袋戲的師傅前往中國泉州交流，藉此認識了泉州國寶級偶戲藝師黃奕缺。泉州除了保留完整的傀儡戲資料外，也沒有家傳的制度，師傅都待在公家劇團，時間過了就退休，與臺灣有所不同。

薛熒源最後在2001年拜黄奕缺的徒弟、提線木偶名家林文榮為師，「因為父親在傀儡戲的教導大部分都是以演出為主，沒有學到操偶的基本功與系統，所以才想把基本功學扎實。」也因為臺灣南部傀儡戲都是折子戲，只有十五分鐘的時間很難有不同的發展，因此薛熒源也在這段時間考察了不少中國在傀儡戲表演的創新。

此為黃奕缺大師所創之鍾馗人偶，《鍾馗醉酒》也是黃奕缺的代表作之一。（圖／文化銀行 提供、王子承攝）

另一方面，當林文榮得知臺灣傀儡戲可能失傳，技藝傳授毫不藏私。薛熒源拜師後，先在林文榮家中集訓了三個月，受到非常多的啟發，直到今日薛熒源每年還是會過去找老師，自己的妻小也同樣拜林文榮為師。

薛熒源的太太後來也向林文榮學習傀儡戲。圖為倆夫妻一起演出的側拍照。（圖／薛熒源提供）

改造傳統表演方式 苦盡甘來一戰成名

另外，薛熒源也開始鑽研如何把傳統的傀儡戲做成較長、具室內表演性質的演出。「首先，是從以前留下來的劇目做改編。」薛熒源第一個選的劇本是《狀元回府》，以傳統為底，加入現代元素與自己的想法做改編。

因為舞臺表演跟以往民間戲劇類的表演方式不同，薛熒源得自己設計劇本、音樂，也找了親朋好友、樂師幫忙。由於以往沒有類似的藝術演出經驗，也特地請現代偶戲團一起來排戲。在交流的過程中，薛熒源發現中國與西方的操偶方式雖然都是懸絲，但是對木偶的概念、系統完全不一樣。

中國注重基本功，提線、基本線、版線都是固定的，每個角色也都有固定線位，所以只要練好動作即可；西方則是一開始就根據戲偶要做的動作設計，去動戲偶的操作板。薛熒源解釋西方偶戲的線通常會比中國的少很多，只要動操作板，角色就可以直接動作。不像中國式戲偶只要加新動作，就得增加幾條線。

為了擴大觀看的年齡層，薛熒源也持續開發全新的劇本。與劇作家、導演合作，以臺灣傳統民間故事《虎姑婆》為本，打造了顛覆傳統的《不及格的虎姑婆》，改變了大家對虎姑婆的觀念與想法，推出後好評不斷，「我們也會努力擴展觀眾的客群，如何設計出大人、小孩都愛看的劇是一個很大的學問。」薛熒源如此說道。這齣戲更獲得了2013年全國偶戲「金掌獎」的「最佳表演團隊獎」。

對於表演藝術上的成功，薛熒源其實非常謙虛，他認為與不同領域的人合作是非常重要的，包括請專業的導演來導戲、編劇設計劇本等。關於兒童劇，薛熒源也有自己的觀察，「通常孩子專注力只能維持四十分鐘，因此我們的演出都會設計在六十分鐘內，除非劇情真吸引人、表現很豐富，不然真的很難撐那麼久。」

傀儡戲 一家人最親密的連繫

錦飛鳳傀儡戲劇團目前由薛熒源與太太全職參與，兩人平常也出會外出表演雙人傀儡戲《慶團圓》。他們夫妻倆從一開始面對眾親友的反對，到今日穩扎穩打的累積出知名度，也吸引不少媒體採訪。身為錦飛鳳傀儡戲劇團第三代團長的薛熒源，面對未來劇團的走向，他表示目前以傳承給孩子為主，但如果有人真心想朝這方面發展，他也很願意無私傳授。

回顧年輕時就繼承祖傳技藝的薛熒源，為了維繫臺灣南部僅存的傀儡戲團，特地前往中國拜師，並努力拓展傀儡戲新的可能，讓傀儡戲從幾近沒落的產業中，脫胎換骨進入表演藝術的領域。對薛家來說，也許「戲」就是一家人最親密的聯繫，相信未來錦飛鳳劇團一定能愈來愈好，持續在表演藝術界發光發熱。

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「突破傳統傀儡戲格局 專訪錦飛鳳第三代團長薛熒源」，未經同意，請勿轉載。