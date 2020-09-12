【瓶說書】#5 喊不舒服卻又不看病？榮總老年精神科主任的陪伴解方

書名：《一直喊不舒服，卻又不去看病：老年精神科醫師蔡佳芬教你照顧長輩，不心力交瘁》作者：蔡佳芬出版社：寶瓶文化出版時間：2020年4月9日

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明明想好好照顧父母，但為什麼總是一觸即發、不歡而散？子女滿是挫折、無奈與不解，父母覺得萬般委屈，「我再活也沒幾年了啊？！」

你曾經遇過以下的狀況嗎？

‧「為什麼不管我怎麼做，我媽都不滿意？」

‧老是嚷著「不想活了」，怎麼辦？

‧堅持不去精神科看病，怎麼辦？

‧「恁麥擱卡啊！」──老媽一直打電話到我上班的地方？

‧七十幾歲的老媽想和老爸離婚？

‧「可不可以不要一天到晚傳長輩圖啊？」

‧「你看你爸啦……」老媽一直把老爸的問題丟給我？

‧越老越固執，越難相處，怎麼辨？

‧不斷猜疑、擔心與害怕，越活越沒安全感？

‧老是這裡疼、那裡痛，但上醫院，又查不出問題？

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

……

臺北榮總老年精神科主任蔡佳芬，每個月平均與近千名長者、失智者或其照護者接觸，因此她深刻明瞭長輩們因為老化，在身體與心靈上造成的衝擊與問題，而這些看似很日常，但通常卻讓子女痛苦不堪的精神折磨背後，其實可能隱藏著疾病，例如失智症、憂鬱症、恐慌症等，愈早發現，愈能做更好的治療。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

但若無身體上的疾病，一個人年老後，在各方面可能都會遭遇到龐大的失落，除了生理、心理退化外，內心也可能潛藏對老化及死亡的恐懼與焦慮，這會讓老爸老媽變得很魯又固執、難以溝通與相處。有許多的長輩，說不出內心真正的想法，可能他想說的是：「我很想念你們，很想孩子能常來看我，也很想另一半能常常陪在我身邊！」但說出口的卻是「我快要死了。」

蔡佳芬醫師想說的是，身為子女，在父母將問題丟過來時，試著體察上一輩的變化，了解他們行為背後的原因。而身為父母，也需要學習如何適當地表達自己的需要，如何說出內心需要協助的想法，不管是外在的或是內在的需求。

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