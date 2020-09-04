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攜手前行：臺灣文學外譯現況

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
臺灣文學外譯書影。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺灣文學外譯書影。（圖／國立臺灣文學館　提供）

文／陳慕真（國立臺灣文學館助理研究員）

臺灣文學外譯歷程

在 1950 至 1970 年間，臺灣文學開始被推介至海外，當時尚在「中國現代文學」的框架下被認識；臺灣也以「自由中國」的身分被世界理解。1980 年代後，臺灣詩人陳千武、白萩等為促進亞洲詩人間的交流，與日、韓詩人籌備亞洲詩人會議，出版《亞洲現代詩集》，計畫性的進行臺灣詩的外譯。

1990 年後，文化建設委員會（文化部前身）執行「中書外譯」計畫，為公部門補助文學外譯之起始，範圍亦不限臺灣，還包含《西遊記》等中國典籍。2010 年後，國立臺灣文學館接手，更名為「臺灣文學翻譯出版補助計畫」，至 2015 年共出版 112 本、9 種外語的臺灣文學外譯圖書。

2015 年後，因文化部對外譯計畫的重視，補助計畫復移回文化部辦理，設置了Book From Taiwan 網站，轉型為版權交易的模式。補助類型則放寬為不限臺灣文學， 亦包含繪本、漫畫、圖文書等。從 2015 年至2019 年底止，已經補助了 104 件外譯計畫。

文策院與 Books from Taiwan計畫

2019 年 6 月，「文化內容策進院」( 簡稱文策院 ) 掛牌成立，2020 年 3 月接手Books from Taiwan 計畫。未來將引領臺灣文化內容產業的輸出和國際化工程，成果令人期待。

綜觀臺書外譯的歷程，半世紀以來，無論是贊助單位、輸出者、外推方式和外推的內容，都已經有顯著的不同。從文建會、臺文館、文化部、到文策院；從作家向國外出版社叩門到文學版代商的崛起；從傳統的學者型譯者到新生代具臺灣經驗的專業譯者，臺灣文學外譯歷經了文化政策的轉換、社會氣氛的變遷以及譯者的世代交替， 彷彿一部具體而微的臺灣現代史。

Books from Taiwan網站。（圖／國立臺灣文學館　提供）
Books from Taiwan網站。（圖／國立臺灣文學館　提供）

英譯以外，日譯、法譯數量最多

公部門辦理中書外譯計畫，至少已經有 486 本作品被翻譯且出版。若加上已翻譯、但未出版，或是已翻譯、但散佚在各國外期刊雜誌上的作品，則數量超過千餘篇以上。外譯的語種至少有 20 餘種，包含英、日、法、韓、德、俄、瑞典、捷克、斯洛伐克、越南、泰國、波蘭、義大利、西班牙、荷蘭、賽爾維亞、阿爾巴尼亞、蒙古、土耳其、馬來文等。英譯本的數量佔最多數，亞洲語言方面，以日譯本最多，在歐洲則以法譯本最多。

「臺灣文學網—外譯房」便利查詢已翻譯作品

要如何知道有那些臺灣文學作品被外譯？「外譯房」是搜尋的好選擇。臺文館於2012 年建置「臺灣文學網—外譯房」（中、英文版網站）資料庫，在「外譯房」上，可以依照「語文別」、「資料來源」瀏覽已經被外譯的作品，也可以輸入「關鍵詞」和「譯者名稱」查詢。

臺灣文學網─外譯房 網站。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺灣文學網─外譯房 網站。（圖／國立臺灣文學館　提供）

電子書的新科技下，外譯的著作在各國出版數量與費用

關於臺灣文學外譯圖書的印製量，不同國家和不同規模的出版社都不同，依據不同文類也會有不同的考量。以日本和德國來說，若是詩集或是專業性的學術著作，一刷約 300 本到 500 本。若是小說，以法國來說，一刷約 1000 本到 1500 本。美國的出版社則相當注重電子書的發行。出版費用方面，各國亦不同。以德國為例，短篇小說集或詩集費用約需 2800 到 3500 歐元，若再加上翻譯費和授權費，則需更多。若可以得到臺灣政府最高額的預算補助，除較無經費壓力，也會是他們出版臺灣文學作品的一大誘因。

譯者喜好大不同

在眾多臺灣文學外譯作品中，也可觀察到各國譯者不同的品味。例如捷克人喜愛爬山，喜歡大自然，捷克譯者因此較偏愛臺灣的自然生態文學。日本譯者則關注女性、原住民議題。法國譯者對於臺灣以科幻或酷兒為主題的小說深感興趣。越南譯者則因越南為以農村為主的社會，翻譯了臺灣「農村詩人」吳晟的作品而深感共鳴。

從臺灣文學外譯成果中發現，小說的接受度最高。（圖／國立臺灣文學館　提供）
從臺灣文學外譯成果中發現，小說的接受度最高。（圖／國立臺灣文學館　提供）

文化部的外譯補助辦法

目前臺灣公部門針對外譯補助，有「文化部翻譯出版補助作業要點」。補助對象限國外出版社，補助金額最高新臺幣 60 萬元（含 20% 稅金以及跨國匯款手續費），補助項目包含授權費、翻譯費、行銷推廣費及圖書製作費等。從文化部 2015 年至 2019 年補助的清單來看，實際的補助費用從每件 5 萬 8250 元到 55 萬元不等。

臺文館外譯推展工作

當前臺文館的外譯工作主要有四項。

一、每年舉辦「譯者駐村」計畫，邀請 2 至 4 位國際譯者來臺駐村一個月，除了演講、拜訪作家、參訪出版社外，也會舉辦譯者工作坊。

二、擴充「外譯房」資料庫內容，持續的新增每年出版的外譯圖書。

三、「推動臺灣文學到各國大學」計畫，目前已經進行了美、德、法、捷、日、菲、越、馬、韓、英、泰、俄共 10 餘個國家的前期研究調查。在前期調查的基礎上，臺文館和國外出版社合作出版大學教材讀本，並以 Literature From Taiwan 為名，推出臺灣文學書系。

四、「臺灣文學金典獎」英文摘要作品集，將每年入圍臺灣文學金典獎的作品， 精選摘要英譯，已出版 Peak 2018、2019 兩本。

外譯 Q&A

Q1：如果作家想將作品翻譯為外文，如何尋找譯者和出版社？

A：有興趣進行文學外譯的作家或出版社，可以運用文化部的「Books From Taiwan」網站和臺文館的「臺灣文學網—外譯房」資料庫，查詢曾經翻譯、出版、代理臺灣文學作品的譯者、國外出版社、版權代理商的資訊，再進一步與其聯繫，洽談外譯出版的細節。洽談出版社後，如果想要進一步申請國家補助的話，則可以向文化部申請「文化部翻譯出版補助計畫」，申請時間是 4 月和 10 月，採網路線上申請，詳情可到「文化部獎補助資訊網」閱覽。

Q2：除了文化部以外，還有其他政府部門在推動文學外譯的工作嗎？

A：中央部會方面，原住民族委員會對於臺灣原住民文學史的外譯著力頗深。自 2012 年起，便出版《臺灣原住民文學史》的英譯本，2015 年再出版《臺灣原住民族文學選集》英譯本。客家委員會也積極的推廣客籍作家的外譯，2018 年出版了鍾肇政、李喬、曾貴海、利玉芳、甘耀明作品的日譯本，以及李喬《藍彩霞的春天》西班牙文本。地方政府方面，臺南市政府文化局則針對臺南作家進行外譯，而且積極擴增外譯語種。2016 年至 2020 年間每年都有外譯成果。出版有《葉石濤短篇小說選集》英、日、越南文、馬來文譯本，葉石濤《臺灣文學史綱》越南文譯本。顯見近 10 年來，中央和地方對文學外譯的重視。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，經編輯摘錄，全文詳見於《閱：文學》臺灣文學館通訊67期，國立臺灣文學館出版，未經同意，請勿轉載。


文化部 詩人 原住民 國立臺灣文學館 閱讀專題

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