快訊

得獎背後：諾貝爾「C肝三傑」...與他們的疫苗試煉苦途

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣閩籍女性穿什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
清領後期閩籍女性（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）
清領後期閩籍女性（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）

彷彿穿越小說裡的奇女子──黃阿祿嫂

　　在提及古代女子時，大多浮現的都是古典婉約的大家閨秀，但在十九世紀中的臺灣，艋舺卻出了一位在商場叱吒風雲的奇女子。

　　1860年代臺灣迎來了開港通商，而1875年牡丹社事件的發生，也一改清廷過去消極治理的態度，而進駐的洋行、傳教士，也為臺灣的社會面貌帶來新的氣象，然而即使如此，所謂的外國人「紅毛番」仍然是不被接納的一群人，甚至被認為是低等的蠻夷等等。

　　而在這時突破既有社會印象的，便是一位被稱為「黃阿祿嫂」女人，她在丈夫過世後，接手丈夫的事業，在保守的時代率先與洋商往來，並且運用優秀的商業手腕，一肩擔起家族事業的重責大任，最後成為艋舺三大富豪之一，可以說是新舊並存時代女性代表。

閩籍女性盛裝

　　清領後期的女裝繡飾，不同於清中葉的緄邊寬大繁複，逐漸轉為融合了一些具有象徵的圖騰，可以說是在東方的精細中融合了西式的簡潔，在一些藏品上，甚至還可以看到蕾絲的運用。

（圖／淺紫色提花緞大襟女衫）
（圖／淺紫色提花緞大襟女衫）

破鬢梳

　　前髮中分梳於兩旁，頭髮梳於腦後，是20-30歲或新潮女性的髮式。

立領＋緄邊

　　「立領」，顧名思義是立起的領子，晚清臺灣的領子大概一公分左右。早期臺灣服裝的領子隨著年代有不同的流行，像是清領中期時，大多女裝並沒有將領子豎起，只是普通的圓領；而到日本時代1920年左右時，臺灣流行高立領，大概五公分左右，並且有兩三個扣子。

　　「緄邊」，是鑲在領口與袖口的裝飾，不同於清領中期大片繁複的鑲飾，晚清的緄邊較為細小，而圖案變化也較為簡潔，這件衣服的緄邊是纏枝紋、如意雲頭紋，在整體設計上有些剪紙的意象。

大襟女衫

　　「大襟」意指右衽的衣衫（「俗以右為大手，故名右襟為大襟」），晚清的大襟衫比清領中期的袖子來的窄，而下擺也來的更長一些。

馬面裙

　　「馬面裙」指裙子兩側打摺，但中間有一段光面，俗稱「馬面」。清中期馬面裙有大片象徵福氣的蝙蝠、如意等等紋樣，而晚清的馬面裙則顏色鮮豔，裝飾繁複華麗。

弓鞋

　　雖然黃阿祿嫂根據生平描述，應該是沒有裹小腳的習俗的，但一般閩籍大戶人家的女性，多有纏足的習慣。一般裹小腳女性穿的鞋子，俗稱「三寸金蓮」，因為搭配盛裝的服飾，也有許多刺繡裝飾。

艋舺大檀越

　　在艋舺地區，有一句話為：「第一好張德寶；第二好黃阿祿嫂；第三好馬悄哥」，這三好，指的就是艋舺三大富商。　

　　黃阿祿嫂據說原名為「莊斗娘」，而丈夫黃祿則是開設「料館」，專門承攬木材和樟腦的買賣，在丈夫過世後，因為七個孩子皆未到可繼承家產的年紀，於是黃阿祿嫂突破時代的眼光，以一個女子的身分拋頭露面，甚至親自上山去挑選木材，用她的專業判斷與領導能力，獲得員工的信任，並且最後取得了極大的商業成就。　

　　除此之外，也許是因為她這一生辛苦，所以她也樂善好施，慷於解囊，比如料館中奉祀的媽祖神像，因為靈驗而遠近馳名，於是她就將料館讓予媽祖，在地方上興建「啓天宮」，她也被稱為「艋舺大檀越」。　

　　雖然黃阿祿嫂並非典型閩籍女子的形象，甚至無法確定其族群背景，但其精明果敢、堅忍伶俐，都是那個保守的年代裡，極為亮眼的一道光彩，因此即便這位奇女子並不被記錄在任何教科書中，我們也想藉著這一件服裝，來談談她的一生。　

　　畢竟所謂美麗，從來不只有皮相衣著，還有心靈與內在，這是不管古今中外皆通同的道理。　

　　下一章我們會進入到日本時代，那是一個逐漸現代化，且結合了臺日洋三方的多元年代。但尷尬的民族關係卻也牽扯著人們的一生，這樣複雜的背景也使得當時的臺灣時而絢爛時而哀愁，因此我們會分為三個時期，用衣服的變化去試著訴說當年的故事。敬請期待！

※修訂註：

　　實踐大學服裝設計系副教授鄭惠美老師指正補充：『緄邊不是繡，是一種鑲緄配色；並且粉紅色大襟衫下襬的「四關鑲」，出現在1910年代，不是文中所提的1860年代。』

　　我們查證後發現，蘇旭珺老師的《臺灣早期漢人傳統服飾》中，便有一段引文來自1941年吉見まつよ《服裝解說；晴著》：「1910年左右，臺灣女性曾流行一種稱之為『大板緄，反出芽』服裝，鑲邊也跟著變窄，下擺及開岔處增加一道比領，襟邊飾窄系的鑲邊，四個角落各有一吉祥象徵的裝飾圖案，稱之為『四關鑲』」也就是說衣服下襬的鑲邊，是不會在1875年到1895年的清領末期出現的。這部份是我們的誤植，特註修正，也感謝老師提醒。

參考資料：

◆〈近代台北地區的婦女活動空間及其影響: 以黃嘂娘, 莊斗娘, 張聰明為例〉

◆《台灣早期服飾圖錄》

◆夏門攝影企畫研究室

◆蘇旭珺《台灣早期漢人傳統服飾》

委託繪師：

吳乃慧


　

艋舺 臺灣服飾誌 閱讀專題

延伸閱讀

【臺灣服飾誌】清領後期客家女性穿什麼？（南部客家）

【臺灣服飾誌】明鄭時期的郡王妃妾可能穿什麼？

【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人女性穿什麼？

【臺灣服飾誌】清領中期臺灣閩籍少女穿什麼？

相關新聞

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣閩籍女性穿什麼？

清領後期的女裝繡飾，不同於清中葉的緄邊寬大繁複，逐漸轉為融合了一些具有象徵的圖騰，可以說是在東方的精細中融合了西式的簡潔，在一些藏品上，甚至還可以看到蕾絲的運用。那麼當時臺灣的閩籍女性穿什麼呢？

【OB話題】莫言晚期風格的開始：王德威談《晚熟的人》

2012年獲得諾貝爾文學獎後，中國作家莫言招徠各種褒貶酸捧，然而文學愛好者關心的莫不是他創作的持續力。近日推出得獎後首部短篇小說集《晚熟的人》，收錄的12篇作品或寫於得獎前，或為新近完成，恰可一窺莫言8年間的變與不變。 哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威在本書序文中，對莫言的創作脈絡有深入精闢的解析。Openbook特於新書出版前搶先刊出，以饗讀者。

【瓶說書】#7 功勞只有你記得，老闆謝過就忘了！

你躲起來哭，那叫低潮，你奮力一撲，就變成「機會」。 人生路上死不了人的，都是擦傷。

蔡詩萍／你是該看看張愛玲了，她那麼獨特

也許你該看看張愛玲。 看她的內心強大。 看她的文字蒼涼。 　　看她的對愛執著。 我再看了一遍張愛玲的人生與她的文字，竟也像重新回顧自己的來時路一樣。 張愛玲逐漸要颳起在台灣的傳奇旋風時，我剛剛踏入大量閱讀的青春階段。 閱讀，鬆弛了我的憤世嫉俗。

【故宮文物月刊】爵與雀─從本院新入藏西周斗形爵談起

爵是古代祭祀儀式和獻酌賓客必備的酒器，也是貴族表彰身份的載體，因此在古代文獻中具有重要且鮮明的地位。國立故宮博物院今年承國際著名收藏家范季融先生慨贈西周晚期〈變形龍紋斗形爵〉，此器類相當稀有，且為院藏所無，因此別具意義。這種爵，盛酒的器身為斂口的扁橢圓杯形，下面接著一個鏤空圈足。器身一側為寬短曲柄，飾鏤空雙首龍紋。另一側為帶有獸首裝飾的半環形。這種爵因其形態特徵像斗又像勺，現在學術界多將這種爵稱為斗形爵。與三足爵相比，斗形爵無三足及流口，又有三足爵所沒有的扁平長柄，兩者在持拿及用法上應該完全不同，更與現在認知三足爵為溫酒器的功能有別。

【故宮文物月刊】「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展介紹

鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時業已傳入，將發酵煙葉細末調香而成，服用時將粉末直接吸入鼻中，有通嚏輕揚之效。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少而珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。將展覽分成三個單元：「新」說明當時工藝之創新、「藝」了解各種技法在鼻煙壺上運用、「境」體會清代人如何使用鼻煙壺之情境。看到清代工藝之縮影與微型藝術之經典。

【臺灣服飾誌】清領後期臺灣農民怎麼穿？

如所有年代的勞動人民，服裝都是方便不妨礙工作為主，那麼清末的臺灣農民穿什麼呢？

【OB書評】但唐謨／一場文化的乾坤大挪移：評《指匠情挑》

英國作家莎拉．華特絲（Sarah Waters）是當今少數發掘女同志主題的文學作者。《維多利亞三部曲》中，她以通俗小說的趣味，帶領讀者進入19世紀的英國各種光怪陸離的角落，呈現一分從歷史細節、記憶想像中建築出來的女同志形象，以及她們以溫柔陽剛兼容並蓄的「惡女力」，從困境突圍而出的過程。此三部曲都曾改編成電視或電影，文字的力量與影像的體現各有其魅力。韓國導演朴贊郁曾經把其中的《指匠情挑》改編成電影《下女的誘惑》（2016），把華特絲的文字打造成一場東西歷史、性別文化的乾坤大挪移。

奇幻小說家也當偵探——〈實話探偵秘帖〉

「斜槓青年」這個詞一度在年輕人間流行。所謂的「斜槓」，指的是一個人擁有多重職業、身份，因此在自我介紹時，在兩個身份間以斜槓（就是讀者鍵盤上，從右上到左下的斜線）區隔。人們對這個詞的想像，是多采多姿的豐富人生。 雖然「斜槓青年」是個嶄新的辭彙，但這樣的生活方式卻未必嶄新——人類不過是熱衷給舊事物「重新命名」罷了。至少在臺灣史上，我們就知道這麼一位小說家╱漢詩人╱作詞家╱劇團團長╱演員╱漫畫家⋯⋯為避免視覺疲乏，這裡就不全部列出。

翻轉老店、捍衛客家精神！藍衫師鍾鳳嬌：「看似簡單卻工細、富涵意」

客家婦女彎腰拾穗，汗水從髮絲緩緩溢出，浸入湛藍棉布中。披著藍布的女人，用手肘拭去汗珠，面向即將西下的夕陽，此時，細瘦的身軀化成一抹剪影，與霓虹色的天空相互輝映，形成一幅美麗的圖畫。仔細一看，女人包裹深邃的藍，點綴太陽、松柏與蝴蝶，這是藍衫，最具代表性的客家婦女傳統服裝。

【翻轉史觀計畫】從前從前，滿平街上有個陳滿屏

奕安出生在屏東一個有9個女兒的務農家庭，排行老七。「我爸爸一輩子種香蕉，是香蕉養大我們一家人的。」國中畢業的時候，雖然上面的姐姐們都已經開始在工廠工作、家裡也不是沒能力讓她繼續讀書，不過求學過程中一直有點叛逆的奕安，就是不想考聯考，只希望快點離開家工作，「想要趕快長大」。她選擇了和東菱電子建教合作的高職，3個月在屏東、3個月到臺北的東菱電子「實習」。從1983年開始「實習」，到1996年關廠，奕安在東菱電子待了13年。

最熟悉的陌生詞！認識「臺灣國語」的前世今生

在禁說臺語的年代，不小心說溜嘴，學生得掛牌、罰錢，字正腔圓的國語是最受推崇的標準語言。但曾幾何時，臺式國語越來越當道，許多流行字詞也來自華閩交混，例如奧步、撇步不但是本世紀初「臺灣製造」，甚至同步影響華語圈！中研院語言學研究所蕭素英副研究員，透過古漢語、現代國語、近現代閩南語的語料分析，帶領「研之有物」讀者一同看看臺式國語的前世今生。

熱門新聞

陷入金錢遊戲迷思？看見我們與「億萬富翁」之間的距離

【思念之情】楊璧華／請記得我的好

【生活趣聞】蘇芙／要笑不要氣

【初老心情】李欣／溫柔的篇章

吳晟／樹與樹葬——致內政部（民政司、殯葬管理科）（下）

陳國慈／橋梁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。