【臺灣服飾誌】清領後期臺灣閩籍女性穿什麼？

彷彿穿越小說裡的奇女子──黃阿祿嫂

在提及古代女子時，大多浮現的都是古典婉約的大家閨秀，但在十九世紀中的臺灣，艋舺卻出了一位在商場叱吒風雲的奇女子。

1860年代臺灣迎來了開港通商，而1875年牡丹社事件的發生，也一改清廷過去消極治理的態度，而進駐的洋行、傳教士，也為臺灣的社會面貌帶來新的氣象，然而即使如此，所謂的外國人「紅毛番」仍然是不被接納的一群人，甚至被認為是低等的蠻夷等等。

而在這時突破既有社會印象的，便是一位被稱為「黃阿祿嫂」女人，她在丈夫過世後，接手丈夫的事業，在保守的時代率先與洋商往來，並且運用優秀的商業手腕，一肩擔起家族事業的重責大任，最後成為艋舺三大富豪之一，可以說是新舊並存時代女性代表。

閩籍女性盛裝

清領後期的女裝繡飾，不同於清中葉的緄邊寬大繁複，逐漸轉為融合了一些具有象徵的圖騰，可以說是在東方的精細中融合了西式的簡潔，在一些藏品上，甚至還可以看到蕾絲的運用。

（圖／淺紫色提花緞大襟女衫）

破鬢梳

前髮中分梳於兩旁，頭髮梳於腦後，是20-30歲或新潮女性的髮式。

立領＋緄邊

「立領」，顧名思義是立起的領子，晚清臺灣的領子大概一公分左右。早期臺灣服裝的領子隨著年代有不同的流行，像是清領中期時，大多女裝並沒有將領子豎起，只是普通的圓領；而到日本時代1920年左右時，臺灣流行高立領，大概五公分左右，並且有兩三個扣子。

「緄邊」，是鑲在領口與袖口的裝飾，不同於清領中期大片繁複的鑲飾，晚清的緄邊較為細小，而圖案變化也較為簡潔，這件衣服的緄邊是纏枝紋、如意雲頭紋，在整體設計上有些剪紙的意象。

大襟女衫

「大襟」意指右衽的衣衫（「俗以右為大手，故名右襟為大襟」），晚清的大襟衫比清領中期的袖子來的窄，而下擺也來的更長一些。

馬面裙

「馬面裙」指裙子兩側打摺，但中間有一段光面，俗稱「馬面」。清中期馬面裙有大片象徵福氣的蝙蝠、如意等等紋樣，而晚清的馬面裙則顏色鮮豔，裝飾繁複華麗。

弓鞋

雖然黃阿祿嫂根據生平描述，應該是沒有裹小腳的習俗的，但一般閩籍大戶人家的女性，多有纏足的習慣。一般裹小腳女性穿的鞋子，俗稱「三寸金蓮」，因為搭配盛裝的服飾，也有許多刺繡裝飾。

艋舺大檀越

在艋舺地區，有一句話為：「第一好張德寶；第二好黃阿祿嫂；第三好馬悄哥」，這三好，指的就是艋舺三大富商。

黃阿祿嫂據說原名為「莊斗娘」，而丈夫黃祿則是開設「料館」，專門承攬木材和樟腦的買賣，在丈夫過世後，因為七個孩子皆未到可繼承家產的年紀，於是黃阿祿嫂突破時代的眼光，以一個女子的身分拋頭露面，甚至親自上山去挑選木材，用她的專業判斷與領導能力，獲得員工的信任，並且最後取得了極大的商業成就。

除此之外，也許是因為她這一生辛苦，所以她也樂善好施，慷於解囊，比如料館中奉祀的媽祖神像，因為靈驗而遠近馳名，於是她就將料館讓予媽祖，在地方上興建「啓天宮」，她也被稱為「艋舺大檀越」。

雖然黃阿祿嫂並非典型閩籍女子的形象，甚至無法確定其族群背景，但其精明果敢、堅忍伶俐，都是那個保守的年代裡，極為亮眼的一道光彩，因此即便這位奇女子並不被記錄在任何教科書中，我們也想藉著這一件服裝，來談談她的一生。

畢竟所謂美麗，從來不只有皮相衣著，還有心靈與內在，這是不管古今中外皆通同的道理。

下一章我們會進入到日本時代，那是一個逐漸現代化，且結合了臺日洋三方的多元年代。但尷尬的民族關係卻也牽扯著人們的一生，這樣複雜的背景也使得當時的臺灣時而絢爛時而哀愁，因此我們會分為三個時期，用衣服的變化去試著訴說當年的故事。敬請期待！

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※修訂註：

實踐大學服裝設計系副教授鄭惠美老師指正補充：『緄邊不是繡，是一種鑲緄配色；並且粉紅色大襟衫下襬的「四關鑲」，出現在1910年代，不是文中所提的1860年代。』

我們查證後發現，蘇旭珺老師的《臺灣早期漢人傳統服飾》中，便有一段引文來自1941年吉見まつよ《服裝解說；晴著》：「1910年左右，臺灣女性曾流行一種稱之為『大板緄，反出芽』服裝，鑲邊也跟著變窄，下擺及開岔處增加一道比領，襟邊飾窄系的鑲邊，四個角落各有一吉祥象徵的裝飾圖案，稱之為『四關鑲』」也就是說衣服下襬的鑲邊，是不會在1875年到1895年的清領末期出現的。這部份是我們的誤植，特註修正，也感謝老師提醒。