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【臺灣服飾誌】清領後期臺灣農民怎麼穿？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
清領後期農民打扮（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）
清領後期農民打扮（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）

那些旅行家和傳教士

　　1860年後，臺灣由於天津條約的簽訂，迎來了清朝統治以來首度的開港。不只貿易有了新的風貌，一些傳教士與旅行家，也帶著才剛被發明的照相機，來到臺灣留下了許多珍貴的影像。

　　雖然當時的照片數量不多，且因為不是官方資料而散落各地，但寫實的紀錄特質，使得當年代的樣貌能夠更好的被後人想像。

　　像我們這次參考的就是清領後期的外國人攝影作品，原圖是一男一女農民使用鼓風機的照片，不過因為該圖沒有正面，所以我們也參考了馬偕牧師於武暖平埔教會拔牙的相片，該社雖為噶瑪蘭族部落，但服裝大部份已漢化，並因人物清晰頗有史料價值。

（圖／馬偕牧師於武暖平埔教會拔牙）
（圖／馬偕牧師於武暖平埔教會拔牙）

清末農民

　　一如所有年代的勞動人民，服裝都是方便不妨礙工作為主，臺灣農民服裝材質通常為散熱耐磨的麻布、鳳梨布製成（冬天則為棉布）。除此之外，因為台灣天氣潮溼，農作時常有沾濕弄髒褲子的情況，因此有「水褲」（短褲）的設計。

辮子

　　不同於清初時期大部分看到的工人畫像將餘髮綁成「椎髻」，清領後期的人民已將辮子留起來了，為了防止辮子在工作時妨礙到行動，因此盤至頭頂。

大襟衫＋布帶（短衫）

　　大襟衫指是開右襟的上衣，徐珂《清裨類鈔》：「俗以右為大手，故名右襟為大襟」，這邊的扣子在襟上呈現ㄏ字形，有一稱為「ㄏ字領」，清末年間流行的領子大約高一公分。扣子則是傳統的布扣，以繩結串製而成。

　　以防衣服下擺在農忙的時候滑落，會在腰間繫一條布帶。

水褲

　　同樣為大襠褲的一種，襠部寬鬆且易於行動，但為了勞動方便，因此裁織成短褲形狀，被稱為「水褲」。

佃農剝削剝起來

　　清領時期，臺灣的土地制度是採三階層的「大小租戶制」，也就是除了直接取得清政府執照的「墾首」以外，還會有下面承租的大租戶、小租戶等，就像現代的「二房東」一樣。這樣層層分割轉租的結果，就是最底層的農民淪為佃農，必須負擔大租、小租、田賦的三層剝削。

　　而原先擁有土地的平埔族群，也因為清廷開放漢人可以開墾平埔族的領地，使得許多漢人利用入贅、交換或是欺騙的方式來獲得土地，這也直接或間接的造成了平埔族群的消逝。

　 雖然在現代佃農制度已經比較少見了，但在氣候變遷、工業化與全球化的社會下，臺灣農業還是面臨許多困境，而且進口的蔬果往往因為龐大的交通里程，製造過多的碳足跡。希望大家能夠多多支持本地農產品，用實際行為支持臺灣農業。

參考資料：

◆《蘇旭珺《台灣早期漢人傳統服飾》

◆高本莉《台灣早期民間服飾》

◆夏門攝影企畫研究室

委託繪師：

吳乃慧


　

農民 平埔族 臺灣服飾誌 閱讀專題

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