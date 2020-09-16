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【臺灣服飾誌】清領後期客家女性穿什麼？（南部客家）

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
清領後期客家女性（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）
清領後期客家女性（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：吳乃慧）

低調奢華的藍衫

　　清代的服裝，大部分有禮服（盛裝），與日常服裝之分，客家族群也不例外。相較於勞動服裝多為藍色或暗色系的耐磨布料製成，客家的禮服則透漏著低調華貴的設計，用一些細節表達對主人的尊重。

　　藍衫的特色有三個：「長衫」、「大襟」、「長袖」，長衫是指藍衫通常會衣長超過膝蓋，開衩也較高，在勞作時，可以將前擺反折褲內，不會造成行動不便，也可以有一個置放東西的位置。

　　「大襟」是藍衫胸前的開襟方式，「長袖」是袖子會比手臂更長，可以反摺成口袋的特色。

客家女性盛裝

（圖／南部客家藍衫）
（圖／南部客家藍衫）

　　客家服裝大致可分為「北部客家」與「南部客家」。北部客家多在桃竹苗一帶，而南部客家則是分布在高屏六堆地區。北部受到閩籍影響較深，在配色與緄邊上更來的鮮豔與奪目，而南部客家則因為地形阻隔，保留並發展出不同特色。

　　因此在第一張圖，我們選擇了高屏六堆地區的年輕婦女禮服，重現清末南部客家女性的穿著打扮。

埒倒眉

　　據《臺灣風土誌》紀載，「埒（ㄌㄜˋ）倒眉」是閩籍與客家年輕女子前髮的樣式。先把額前的頭髮打橫梳直、再用樟科植物生成的黏汁（如香楠等樹幹外皮，刨成如紙般薄片，浸入水中生成黏汁)）黏附。

藍衫＆金屬扣頭

　　藍衫的「藍」是用大菁所作的藍靛染成，隨著工業化發展，在二十世紀中變成了進口便宜耐磨的「士林布」。但不變的是大多由藍、黑、深紫此類深色系的布料製成，也形成了「藍衫」的印象。

　　金屬扣頭是套在布扣之上，有些會有紅玻璃等點綴，也是作為禮服的裝飾。

反袖口袋

　　南部客家藍衫的袖子會做的比手臂更長，在穿著時把它反摺，且用別針固定，就可以形成一個可以放東西的「口袋」。如果家境較好的禮服，別針則會做成金蝴蝶、或是有其他金製裝飾。

闌干

　　藍衫上鑲上水藍色、桃紅色織帶的部分，被稱為「闌干」，分布在領口、袖口等部分。客家闌干不像閩南的緄邊那麼搶眼奪目，通常做為點綴裝飾用。會有一部分鑲在袖口內部，只有當反摺成口袋時才會露出來。若是遇到喪事，則會放下口袋遮住闌干，以示哀悼。

大襠褲

　　客家女性即使是禮服，也大多是搭配褲子，而最常穿的就是寬鬆的大襠褲，有些會遮住腳踝，有些照片則是在腳踝上方，可能會隨著時期與用途會有不同的長度改變。

翹鞋

　　客家婦女是沒有纏足習慣的。一般而言是穿著便於勞作的烏布鞋或草鞋，然而在盛裝時則會換上刺繡精美的翹鞋，作為對主人的敬重。除此之外，客家婦女家中穿的拖鞋也具有精湛繁複的刺繡，可以說是低調的精美。

大菁藍靛台灣藍

　　雖然在提到客家人時，總是不脫「節儉」、「勤勞」等印象，但客家的服裝卻也富含著智慧與巧思，用了最少的資源創造最大的美麗。不管是點綴的「闌干」、裝飾的金蝴蝶或金屬扣頭，還有我們之前介紹過的「纏花」，都是屬於客家文化中，非常具有特色的一部份。

　　隨著藍染多方的應用在現代物品之中，客家的文化也有了不同存在的形式，若有機會去高屏地區，也不妨去了解看看客家文化吧，目前在高雄的美濃地區，有一家傳統藍衫店「錦興行」，大家有興趣可以去看看喔！

參考資料：

◆《藍衫一襲》

◆〈台灣客家服飾民間收藏調查研究 報告書〉

◆《台灣早期服飾圖錄》

◆國立歷史博物館「台灣女人」

委託繪師：

吳乃慧


　

客家文化 臺灣服飾誌 閱讀專題

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