【臺灣服飾誌】清朝的仕人文青穿什麼？

清朝文青你敢嘴？

「仕紳」通常是地方上具有科舉背景，並且商業上也有一定勢力的家族。在日本統治之初，許多管理治安的行為都是由地方仕紳領導，可以說是當時一批菁英階級，既能從商也能文青。

臺灣仕紳的興起，主要因清領後期土地的開墾逐漸穩定，經濟也隨著開港貿易發達。社會的價值觀從過去羅漢腳的尚武奢靡、有錢就好，變得開始重視官職、教育與社會地位等，因此也建立了仕紳在地方的威望。

像是我們這次參考的照片「林維朝」秀才，就是新港的仕紳之一，除此之外他還是林懷民的曾祖父，在日本時代參與過嘉義的政治事務、籌組過詩社，是當時新港的奇男子之一。

仕人鄉紳穿著

（圖／林維朝先生）

一般常說「長袍馬褂」，總覺得長袍應該就是要搭配褂類的衣物。然而，當我們在查閱清末臺灣老照片時，大部分的搭配為「長袍＋馬甲」，反而馬褂的搭配更常出現在日本時代初期，且大多為已經順應現代化潮流，剪短髮的仕紳所穿。

不管是馬甲或馬褂，通常是較為正式的場合穿的，一般忙於勞作的民眾則較少此類衣物，因此也成為了常出入於風雅場所的仕紳或商人的代表服裝。

瓜皮帽＋結子

「瓜皮帽」，原身為明朝的「六合一統帽」，之後在清朝廣泛流行。因為從上往下看為六辦，又貌似瓜皮，因此稱為「瓜皮帽」，也稱為「小帽子」。在清朝時因剃髮留辮，與以往戴冠結髻漢人不同，也造成了清朝漢人男性戴帽子的風氣。

「結子」，就是瓜皮帽頭上的那個小圓球，通常由紅絲絨製成，黑白色則是喪事所戴。

馬甲（又名：坎肩）

「馬甲」，簡而言之是套在長袍之外的背心，通常顏色會比長袍來的更深一些，在原照片中林維朝秀才的馬甲上面還有團型織紋，頗為精緻。

長袍＋腿褲

「袍」，是清代普遍的服飾之一，可以日常穿著，也可以做為禮服。在長袍內，通常又會穿著「褲腿褲」（夾套褲），以防走光。

一般的長袍都會在左右開兩岔，像是圖中端坐的林維朝就是開兩衩的長袍。

烏布鞋

雙層底鞋，以棉布或綢緞製成，上面的祥雲紋可見此鞋除了護腳以外，還有美觀的功能，可以說是經濟有點基礎的人家才能穿著的鞋。

在風花雪月之後

在戰爭還沒來到臺灣之前，大部分的仕紳們只隱隱感受到遙遠的「唐山」正面臨著什麼，吟詩的人仍然在吟詩，賞月的人仍然賞月。

然而時代的劇變總是措不及防，在乙未割台之後，少年的林維朝遠渡原鄉東山縣，只求避開一切紛擾，然而過不了幾年，『唯懷鄉心切』，他仍然是回到臺灣這塊土地。

他前後擔任過街莊長、嘉義廳參事、嘉義銀行的董事長。面臨日本政府的統治，過往的漢文教育逐漸式微，但他仍然不顧官方壓力，堅持在怡園開館，教習漢文，並聯絡新港文人，在1923年組成鷇音吟社，藉詩文之唱酬以延斯文一脈。

經歷過半生動盪，不知道他是否會懷念少年時期，那些懵懂而浪漫的日子？但即便是乍看微弱的文字與藝文，那些努力與堅持，卻也在大時代中綻放出自己的光芒。一如在這個令人不安的現在，也一直有人用自己堅定而溫柔的力量，讓這個世界一天天往好裡走去。

請一定要相信自己的力量，在這個時代更是如此。