給同為社群媒體成癮者的你—盜火劇團《寶貝，射我吧》

文／陳世瑋

盜火劇團的團長兼本戲製作人劉天涯提及：「盜火劇團是以華文劇本製作為初衷創團，所以一直很積極地找尋發表作品的機會，申請金創獎第一點是想要幫作品找到一個發表平台，第二點是想要更加挑戰自己，因為《金創獎》是考驗執行能力和創作概念的比拼，我們知道會有很多優秀的團隊帶著很棒的idea來參加」累積了第一屆申請《金創獎》的經驗，團隊今年以《寶貝，射我吧》得到評審們一致的青睞榮獲銀獎。

當《黑色追緝令》遇上《楚門的世界》

《寶貝，射我吧》講述一對以拍攝日常生活影片走紅的Youtuber情侶，他們造訪一間佈置溫馨的樣品屋拍攝新婚買房的影片，但是當他們走進主臥室時卻被房仲反鎖在房內，一把魯格手槍掛在佈置溫馨的牆上，兩人在真實世界與網路形象間的矛盾在此被揭開，自此演變為一場至死方休的戰鬥。然而他們沒有發現，所有的爭吵都有顆隱藏鏡頭直播著……

劉天涯認為沈琬婷的劇本帶有「光怪陸離」的迷人特性，讀完《寶貝，射我吧》劇本的當下，劉天涯腦海浮現了昆汀·塔倫提諾的電影《黑色追緝令》，劇團的製作經理鄭青青則聯想到《楚門的世界》，劇本的黑色幽默反映出數位時代下人人沈溺社群媒體的現象。劉天涯也大方承認自己是深陷數位洪流中的一員，有自己鍾愛的Youtube頻道，也像一般人空閒時間就滑著Facebook和Instagram，她笑道：「我也算是社群網路的重度使用者，比較常看Instagram或Facebook，蠻喜歡分享和看大家日常或心情，但我的確也比較不會在社群網站分享負面情緒，所以可能某種程度上別人看到的我也是經營出來的，看到了比較積極的一面。」

既然自己都不免在社群媒體上經營形象，她不禁質疑起當紅Youtuber影片敘事的生產模式，螢幕前所見的真實到底還剩多少？「我們對生活中人事物的情感開始慢慢和自媒體結合。在直播中看到的東西是不是真實的？我們是不是可以相信眼睛看到的東西？我們觀看時感受到的情感是不是真實的？這些種種問題，是當下都市人面對的真實情況」，她認為二十一世紀的每一個人都像《楚門的世界》的主角被窺探著，甚至更反過來想要販賣私人世界，人們在螢幕上所呈現的樣貌已真假難辨，大探人性的《寶貝，射我吧》說著當代社會共有的矛盾。劉天涯和其他成員毫不猶豫地認定此戲是申請《金創獎》的選擇。

搬進劇場的直播真人秀

提到Youtuber，劉天涯的口袋名單不乏大眾熟知的理科太太、鍾明軒等人，其中她最喜愛的是一對網路情侶「眾量級」：「這是由一對情侶經營的頻道，分享他們的日常生活和互相惡整，我覺得這和《寶貝，射我吧》的兩個主角非常相似，所以看這劇本時，我第一時間想到現實生活中真的有可以對照的Youtube頻道！」劇團尋找著具備三種條件的演員：在劇場中扮演Youtuber、在Youtuber頻道上是一對情侶、而現實生活中也是真實情侶的演員。劇團期待能打破屏幕裡外的世界，呼應真實生活與社群媒體的模糊界線，並把戲劇從舞台延伸至觀眾的螢幕前。觀眾將網路上看見《寶貝，射我吧》的兩位真實演員如一般網紅有著自己的頻道展示情侶的日常； 同時亦可以進入劇場觀賞兩位Youtuber上演真人秀。然而享受演出的同時，觀眾也可能不小心成為了這場廝殺的共犯。

破殼而出的夢想

盜火劇團整裝待發迎接獲獎後的各種挑戰，除了經營Youtuber網紅頻道外，將首次於演出中大量跨域結合影像和戲劇，劉天涯相信導演何應權的影像創作經驗將為本戲大幅加分，而《金創獎》的試演會正好是一個大膽實驗跨域影像的機會：「《寶貝，射我吧》不太一樣的地方是，我們提出一個劇場直播的可能性，也希望可以用跨域的概念在劇場中結合影像，希望劇團這方面可以更進步，而我們當然也期待可以獲得廣藝基金會的資金支持和行銷宣傳的幫助。」參與過兩屆徵選的盜火劇團不只提出自我期待，也對《金創獎》有所期許：劇團期待獎項能不斷為台灣表演藝術團隊孵夢，提供團隊一個創造和挑戰自己的平台，讓優秀的概念可以持續地繁殖衍生，從劇場跨足至各種領域中。