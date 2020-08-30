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劇場表演x實境遊戲：帶戲外的秘密，找戲內真相──專訪《公寓故事》導演吳璟賢

聯合新聞網 / Qbo藝文頻道
（圖／廣藝基金會　提供）
（圖／廣藝基金會　提供）

文／郝妮爾

僻室（House Peace）以《公寓故事》摘下本年度表演藝術金創獎之銅獎佳績。這是齣懸疑劇，劇情上扣合著人情相處、家人間的有口難言，表演形式則融合ARG（另類實境遊戲，全名：Alternate reality game）元素，欲從多個面向率先刺激閱聽人的思緒，待步入劇場後，觀眾將如發掘彩蛋般撥開一層又一層的驚喜。

「僻室」向來以空間發展為創作核心之一，團隊成員多以劇場設計為主，以豐富的美學畫面見長。本次的《公寓故事》亦予以舞台設計大任──使公寓中的三個獨立空間（家庭）在場上結合，使之看起來親密又疏離、彷彿分開生活又似乎相依相伴。

除了仰賴設計上的巧思之外，透過編劇的處理，不同家庭間的角色如能隔空對話，導演吳璟賢說：「這在劇場其實是很容易做到的事情，讓大家都出現在同一個畫面卻不顯突兀，但影像就不這麼回事了。」他善用劇場的優勢，安排家庭各異的角色在「同一張餐桌上用餐」，使詭譎的畫面自動打開觀眾的想像。

本文為Qbo藝文頻道授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


最親密的人，也許藏有最多的秘密

　　「《公寓故事》的想法，最早是編劇張語歡提出來的。她小的時候住在獨棟的房子裡，很好奇待在公寓裡的樣態、和鄰居一起生活是什麼感覺？」導演吳璟賢說。

對他而言《公寓故事》劇本內容，的確與他自小成長的公寓生活有所謀合。吳璟賢本為澳門人，於台灣求學工作，長年離鄉，偶爾回家中，一住便是數周，與父母起居全在一塊兒，雖是家人，但過於親密的生活狀態，讓他每次回家都要重新適應一次。

「在血緣上我們是最親密的人，但孩子有很多秘密父母不會知道，父母的秘密孩子也未必知曉。最親密的人，往往知道最少的事。」扣著這個核心，《公寓故事》則是藉由一個女孩的失蹤，打開家庭中長期悶著的問題，試圖將生活中藏得很深的情感一步步挖開，「家人之間最困難的就是，秘密被打開後並非就沒事了，家人不會因此轉身離開，而是要思考如何去面對、妥協。」吳璟賢說，有時「隱瞞」是因為太了解對方，反而和陌生人相處能夠道出更多、聊得更暢快。

《公寓故事》講的即是這種看似平和的生活，眾多秘密持續壓抑，一經觸動便會產生裂縫。這不僅是戲劇裡獨有的，恐怕也是你我生活中也無處不在的日常狀態。

或許也正因如此，促使「僻室」本次加入ARG的手法進行表演實驗。故事軸線已然扣合著公寓、生活、家人……種種關鍵字，其實已足夠讓人產生夠多的投射與聯想，團隊則借力使力，讓ARG在背後輕輕一推，使觀眾能更加「入戲」。

這是彩蛋，也是你的羈絆

　　ARG強調現實與虛擬的結合，在虛實之間遊戲、感受。《公寓故事》將ARG作為他們的「前導體驗」：正式演出前，就事先撒出「線索」，在各個平台中，如社群媒體、網站、現實中的某個地點……，透過這些線索，觀眾得以率先知道劇中角色的面貌（或者無意間捕捉角色的秘密）；同時，亦有望能吸引非劇場圈的推理愛好者，進而開拓新的戲劇客群。

「《公寓故事》是虛構的，但我們如何讓觀眾感受到一切不是假的？」吳璟賢說，ARG是他們的答案，透過這麼一個強調虛擬與現實連結的形式，促使觀眾不再僅有對戲劇投射上的感性認知，同時也是理性的認知──在戲劇與「我」、「我」與社會之間牽起一條線，明白此間的羈絆、明白劇場上演的並不全然虛假，混淆真實的界線，思考自身之定位。

雖然說，若在看戲前來不及體驗團隊所安排的ARG，卻也完全不會影響其對戲劇的理解；反是，若在走進劇場以前，就有人照著ARG亦步亦趨蒐集到了某些「真相」，那麼該名觀眾將享受到過去前所未有的劇場體驗。

另一方面，其實也能以更輕鬆的角度思考──ARG前導體驗，其實是為此戲所打造的，獨一無二的彩蛋，不妨盡情享受！

回到謎題的原點：「有個女孩失蹤了，誰牽扯其中？誰有話藏著沒說？」這次觀眾不再被動等待答案，而能身體力行，依循團隊釋放的消息，逐步解密！

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