青銅熱水器、去角質小物！考古隊走進商王洗澡間，揭殷墟古文物神秘面紗

殷墟古文物的神秘面紗 「如果你問我，洗澡用冷水還熱水好？不用考慮，當然是熱水澡～」21世紀這段流行歌詞，商王想必也會大力點頭！河南安陽的「殷墟」，在清末出土大量甲骨文，震驚世人，引來大批盜挖。1928 年，中研院歷史語言研究所率先組成考古團隊，進入殷墟。而在這些發掘出土的眾多文物中，就藏著商王盥洗的線索！「研之有物」專訪黃銘崇研究員，帶你一窺上古文物背後的歷史圖像。

採訪編輯｜劉芝吟；美術編輯｜林洵安

中研院，前進殷墟的第一支考古隊

「小時候，我們在阿嬤家的灶台用大鼎煮熱水，上面還有木製的釜蓋。」中研院史語所研究員兼歷史文物陳列館主任黃銘崇，回憶起兒時生活，人們會用附有木蓋的大鼎來煮水。他考察上古文物發現，早在三千多年前，商朝古人很可能已經這麼做！

商人如何煮水？熱水是用來洗澡的嗎？面對「安靜無聲」的古文物，歷史學家是怎麼拼湊推敲出數千年前的圖像？

故事，得從殷墟說起。

殷墟是商朝晚期的王都遺址，也是中國現代考古發掘的搖籃。除了舉世聞名的甲骨文，殷墟還出土眾多銅器、陶器、馬車器、骨器等珍貴文物，件件印證了上古文明的燦爛風華。原本備受質疑的商朝歷史，也由此獲得文物的強力佐證。

1899 年殷墟甲骨文意外被發現，引來濫掘盜賣，上萬片甲骨被四處私賣。中研院歷史語言研究所 1928 年一創設便展開調查，隨即組成考古團隊進行發掘，以便保存珍貴的古文物，這是中國首次獨立進行的考古發掘。直到中日戰爭爆發，情況危急，才不得不撤出。

中研院史語所前後進行了十五次發掘，直到中日戰爭爆發，日軍不斷進逼，不得不撤出。因為戰亂，這些甲骨和珍貴文物隨人員不斷遷徙。目前約有兩萬五千多片甲骨珍藏於史語所，中研院歷史文物陳列館也設置「殷墟文化區」，讓民眾親眼見識出土文物。圖片來源│中研院歷史語言研究所

殷墟分成兩大區塊，洹河以南是宮殿宗廟，北邊則是商王陵寢區。洹河北岸共掘出十一座大墓，1400 號大墓是其中之一，墓坑四周連著亞字型墓道，屬於頂級規格。有學者研究，這座陵墓的主人可能是商王武丁。

生前呼風喚雨的君王，也難以確保身後百年之事。「史語所進入殷墟進行考古發掘時，商王墓已幾乎被洗劫一空。」

由於商王墓的地面上會建蓋祭祀用的「宗」，活脫脫就是「盜墓路標指南」，武王克商後，商王陪葬的家當便成為周王賞賜功臣的現成戰利品。直到民初，都不斷有人潛入盜掘。

所幸盜墓者多半鎖定棺木大坑，考古學者在四周墓道仍發掘出不少文物。其中， 1400 大墓的東墓道就遺留了一組「漏網之魚」：寢小室盂、右勺、龍紋盤、弦紋壺、青銅人面、五件陶磢（音同闖）。

黃銘崇緩緩揭開第一道謎：「這一系列，可能是商王的成套盥洗用具！」

圖片來源│中研院歷史語言研究所

商王的洗澡間：梳洗、刷背、去角質

首先，解謎的關鍵來自寢小室盂的「自我介紹」，器身和蓋都有銘文：寢小室盂。

盂，是商代常見的盛水容器；寢小室意指寢室的洗澡間。這組文物出土自東墓道，而陵墓大多比照王宮來建造，也就是說，當時商王的豪華宮殿中，洗澡間可能位於寢殿東側，這組器物則是澡間裡的盥洗用具。

弦紋壺用來汲水，類似打水的水桶，兩側可掛繩，吊掛入水中壺身會側倒下來進水。右勺和龍紋盤，則如同水瓢和臉盆，是商代貴族的梳洗套裝組。

想像一下，若現在要拍部寫實版《封神榜》，商王的盥洗二三事劇本就能這麼寫：

奴僕們拿著弦紋壺到河邊或井裡取水後，把水倒入寢小室盂備用。下一幕，一臉倦容的商王走進寢小室，奴僕連忙用勺舀水伺候王清洗，再用盤承接汙水。

那麼，掌心大的陶磢又是做什麼用呢？去角質！沒錯，穿越千年，享受不變！只不過現代人得拿著沐浴刷不求人搓背，古代貴族當然是有奴僕悉心效力。

商王洗澡，用不用熱水？

以前有句廣告詞：「夏天洗澡，要洗熱水，不洗熱水，洗不乾淨。」現代人工作勞累，滿身疲乏時洗個熱水、泡個溫泉，暖身愜意再放鬆不過了。這種享受，商王也有！

解謎線索二： 商王大墓周圍的祭祀坑。

商人崇信天命、敬懼鬼神，一旦遭逢天災病痛，便會進行占卜祭祀，埋入人牲、器物等祭品以獻祭給鬼神或祖先。商王墓周圍也有好幾座祭祀坑，在商王入葬後，陸續埋入祭品。其中一處墓坑（M1435），史語所發掘出三個鼎。

鼎，是商、周時代普遍的「鍋具」，通常用來烹煮食物，如同今日基隆名產「鼎邊銼」的鼎，也是來自台語的大灶鍋具。既然商人用鼎不稀罕，這三件鼎有什麼特別之處？

造型、用途皆有玄機。商代鼎多為直身，水桶腰；這三件鼎則是少有的葫蘆狀，受熱面積較大。其中最大件的形式是鼓腹鼎，器身有銘文「溫」，稱為溫鼎。在古代，溫與浴、湯（熱水）密切相關，因此可推測溫鼎是用來燒水；另外兩個單鋬（音同判，把手之意）小鼎則是盛裝、倒取熱水。

這三件鼎是商代非常罕見的「燒熱水用具」。

圖片來源│中研院歷史語言研究所

王與后妃的「熱水器」組

線索三：后妃也有的奢華享受。

商王武丁有三位妻妾，其中一位后母戊葬在武丁附近，她的墓是歷史學家心中至寶，曾經出土全世界最重量級的青銅鼎，重達 830 多公斤！

后母戊鼎重達 830 餘公斤，是世界最大的青銅器。史語所撤出安陽後由當地人掘出，但因日軍逼近，居民又埋入土中。直至戰後，方鼎重新出土被獻給蔣中正作為 60 歲壽禮。國民黨撤台時，方鼎因過重無法上船，目前收藏於中國國家博物館。圖片來源│Mlogic

在后母戊的祭祀坑（M229），中國社科院也發掘出一件與「溫鼎」型式相似的鼓腹鼎、附有木蓋，以及帶鋬小鼎，另外還有一具人骨、舀水的斗、兩件陶瓿（音同剖，瓿是商代的高級器具，盛裝熱水用）。

觀察這座祭祀坑，兩個青銅鼎與斗、瓿並放，可以判斷它們屬於同一組用途 ── 再次印證，這些鼎並不是烹煮食物，而是稀有的「熱水器」！

研究之路有時也會收到「天上掉下來的禮物」，黃銘崇透露，這番推敲還意外跳出另一條線索。

有一回，中國研究單位計畫編輯青銅器全集，希望中研院史語所提供在殷墟發掘的 53 件青銅器資料，黃銘崇比對中方提供的照片，發現與文物館現存資料有些出入。「這是否表示，其實文物館還有另一件館藏？！」

果然，清查後在館內找到另一件單鋬小鼎，原始出土處就在武丁墓另一處祭祀坑（M1380）。這座祭祀坑中還有一件陶瓿、一件斗，以及兩具人骨。

線索一個串一個，就像柯南在連番推理後，突然鏡片反光一閃「原來如此！真相就是……」讓我們把商王、后妃的墓與幾座祭祀坑並列觀察，將以上線索整理一下：

商王不只坐擁奢華的青銅盥洗用具，還能享受高檔熱水澡。大鼓腹鼎、單鋬鼎、勺或斗、瓿，很可能即是王室等級的商代熱水 SPA 組。

比對商王與后母戊的祭祀坑可以推知，大鼓腹鼎、單鋬鼎、陶瓿、斗或勺以及殉葬的奴僕，是王室獨享的熱水澡服務套裝組。圖片來源│中研院歷史語言研究所、黃銘崇圖說設計│林洵安

皇家級熱水澡，怎麼洗？以下有請武丁示範：

用溫鼎燒水，再以單鋬鼎舀水（熱水不夠，小鼎也可直接加熱），倒進瓿保存，或倒入寢小室盂混冷水備用。洗澡時，用斗舀出瓿內的熱水，需要搓背享受記得端出陶磢。王要洗手、洗臉，也可以拿勺取出盂中的冷水盥洗，再用盤接好水不四濺。當然，這一系列舒服的梳洗樂事，都少不了奴僕來服侍（幫陪葬人骨 QQ）

圖說設計│劉芝吟、林洵安

皇家熱水 SPA 有多普遍？一般貴族是不是也能享受？很遺憾，就像日本進口的壓縮機，這些盥洗用具非常稀罕。

目前青銅鼎出土超過三千件，但類似的溫鼎全世界只有三件！溫鼎、后母戊的鼓腹鼎之外，另一個收藏於日本，推測原初都是大鼎、木蓋，和臺灣早期灶台上的鼎有些相似。單鋬鼎也極為罕見，武丁墓的陶磢更是僅此一組，商代別無分號。

不小心穿越商代想洗個熱水澡？請先當上王與后吧。

讀到這裡，除了讚歎王室洗澡講究不輸現代人，你或許也會心生疑惑：熱水澡若是無上特權，珍貴的盥洗器具又為什麼是分散陪葬，分批埋入？黃銘崇打趣地模擬三千多年前的情境：

圖說設計│劉芝吟、林洵安

解開上古之謎，考驗邏輯推理、脈絡連結

「以上這些用途、功能、情境，全部都只是我的推測。」黃銘崇直率地說。

別誤會，這絕對不是一篇「做夢文」！我們無法穿越回千年前印證，但歷史學家的上古研究也並非憑空臆測，所有推論皆立基在各種線索的串連。從器物的材質、形貌、出土脈絡，交叉比對，並透過同時代、跨時代的整體脈絡，找出當中的邏輯。黃銘崇強調：

器物反映的是人的思考模式，我們可以從器物間的相似、延續性，推斷出可能的歷史圖像。

當你手上握著一大團混雜糾纏的毛線球，要理出頭緒，唯有慢慢沿著顏色、線路等痕跡，抓出線頭。考據上古文物，歷史學家同樣必須追溯器物的轉變、系譜，縝密尋找演變邏輯，進而推測用途與脈絡關聯。

例如，周代的盂和鑑很相似，許多鑑被誤稱為盂，顯示兩者的用途、型態有所重疊與延續。而鑑很可能是盥洗器皿，由此又能再度找到線索。

過往的研究，通常把每個墓坑、祭祀坑一個個獨立看待，黃銘崇嘗試將不同墓坑、祭祀坑的文物，放入一個更大的共同脈絡思考，提出突破新觀點。他在「歷史學柑仔店」的科普文一刊出，立刻有中國學者來訊請教。

黃銘崇這麼說道：「幾千年前，這些器物是什麼？有什麼用途？沒有任何人能完全確知。但重要的是，我們如何從歷史、物件之間的脈絡，看出邏輯，並且找出有機的連結。」上古商王如何洗澡？洗不洗熱水？都用些什麼器具？看似冷知識的新奇發現，背後其實藏著歷史學者的知識底蘊、研究心血，以及厚實、漫長而細瑣的推理之路。

「文物不只被收藏，更應該共享、共創。」身兼歷史文物陳列館主任的黃銘崇，將研究成果策畫成線上展覽「商王洗澡，要洗熱水！」，隨時能逛展看國寶。秉持知識開放的精神，史語所的七萬多件珍貴藏品，也在中研院開放博物館上提供自由「開箱」，希望透過數位平台，讓更多人認識重量級文物。圖片來源│開放博物館線上展覽畫面

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「殷墟考古大發現！走進上古商王的洗澡間，青銅熱水器、去角質小道具」，未經同意，請勿轉載。