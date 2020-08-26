【青鳥居所】爐鍋咖啡盧郭杰和專訪：吵雜世界留有一處寧靜　喝一杯咖啡品味生活

文、圖／余雅琳

「咖啡味道的變化跟迷人的地方是很難逃離的，我都說我的藝術作品在這每一杯咖啡裡面。」

盧郭杰和，臺南出身，自小被臺南的美味養出追求可口、好香氣的天性，十多年前從北藝大美術系畢業，畢業前栽進的創作是咖啡，創作舞臺由自己搭建，名為「爐鍋咖啡」。

高中時期的家教時間，盧郭杰和第一次喝到真正的咖啡，不是三合一即溶咖啡，而是沖煮自賽風壺的濃郁味道。一上大學後，喝咖啡成習慣，習慣便成興趣，玩出興趣後，結果一不小心在畢業前，在關渡租屋的客廳開了一間咖啡店。

位在小藝埕二樓的爐鍋咖啡，是盧郭杰和在關渡開咖啡店七年後的第二間店，選在巷弄內、充滿大稻埕舊時代氛圍的空間，配上復古傢俱營造出靜謐氣息，為到來客人端上一杯好咖啡。

數數時間，爐鍋咖啡@小藝埕已在大稻埕滿九年以上的做咖啡年資，是外國旅客必訪的咖啡店，也是在地居民渡過午後的好所在。爐鍋咖啡是在進駐大稻埕後，才牽起與許多嗜啡者的緣分，陸續開設三號店、四號店等等。

盧郭杰和與爐鍋咖啡 從租屋客廳開始

說起爐鍋咖啡，從2004年談起。當時的盧郭杰和還是國立藝術學院（現為臺北藝術大學）的學生，五年學制加兩年延畢，盧郭杰和給自己時間一邊尋找自我，一邊沉浸在咖啡的世界。

買生豆回家用平底鍋炒，炒得廚房烏煙瘴氣，到後來跟網路上認識的玩家們一起團購烘豆機、各式設備，慢慢累積出玩咖啡的道具，盧郭杰和租屋的客廳也慢慢聚集玩咖啡的朋友。

設備漸齊，咖啡沖煮的技術也漸成熟，有天客廳裡的朋友對盧郭杰和說：「你好像可以開咖啡廳了？」

一句話成為開店的契機鎖鑰，雖然盧郭杰和說是被推坑，還是在客廳全手工打造出自己的小吧檯，六個位子、四張沙發椅，十個位子的小店在4月1日正式開張，懷有期待也抱有不安，沒開成就大家笑一笑。

「那時候沒有那麼清楚知道經營的事情，糊里糊塗開了這間咖啡店。」盧郭杰和說，早期為了支撐這份理想，除了店內生意外，還要外出打工，畫壁畫、做水泥工，後來也接設計的案子，一邊學習一邊做，從錯中學。

對咖啡產生興趣到開店，盧郭杰和一路誤打誤撞，慢慢成長成以咖啡為營生的店鋪。租屋客廳的爐鍋咖啡在兩年後搬到現在的關渡店位置，房租變成三倍、空間變成四五倍，壓力隨之變大，盧郭杰和給自己訂下營運目標，然後繼續推廣咖啡。

關渡店經營有成，久了自然有了一群忠實顧客。盧郭杰和笑說，客人幾乎快要成為家人、朋友，但在「推廣咖啡」這件事還是有限，於是才打算在臺北開店，機會也正巧找上門。

機會找上門 二號店落腳迪化街

空間營造仿佛延續最初的客廳氛圍，舒服與自在的品茗空間是熟客們歸鄉的理由。（圖／青鳥居所 提供）

2010年底，盧郭杰和正考慮在臺北東側開新的店，世代文化創業群負責人周奕成，也是爐鍋咖啡的常客，聽聞盧郭杰和的打算後便提出進駐小藝埕的邀請。

「西邊也有不錯的地方啊！哪裡？大稻埕。」

盧郭杰和跟著周奕成來到小藝埕，看看位在二樓的空間。1920年代所累積而來的時代氣息，橘色地磚，位在巷子內鬧中取靜，正是盧郭杰和喜歡的空間，只是當時的迪化街並不像現在這樣的熱鬧。

盧郭杰和說，決定進駐前有先觀察附近店鋪型態，餐飲的店家幾乎沒有，小藝埕也是藝埕系列的第一棟，鄰居只有樓下的印花樂，當時是鼓起滿大勇氣進駐小藝埕，「除了中藥店、南北貨以外，就是郵局，沒有別得了。」

2011年，爐鍋咖啡@小藝埕同樣在4月1日開幕，那年也是日本311大地震災後的不久，末日感蔓延到臺灣上空，盧郭杰和不做盛大的開幕，而是將當天賣出的咖啡全數捐給日本震災。

想起將近10年前的開幕，盧郭杰和從店內挖出當時的開幕海報，上面寫著：「如果世界還沒毀滅，你需要一杯好咖啡。」

來迪化街後 沖出爐鍋咖啡新章節

世界並未毀滅，迪化街也陸續有越來越多新店家進駐。作為新店家進駐的老大哥，盧郭杰和說，爐鍋咖啡是到迪化街才被認識，世界也變得比較寬廣，每天都能遇上不一樣的客人。

盧郭杰和分享，疫情之前，早上有一半客人是觀光客，特地為了喝臺灣咖啡而來，中午過後是在地人來喝咖啡，很多客人會帶著遠道而來的朋友來這裡坐坐，幾乎成為推廣臺灣咖啡的窗口，也變成大稻埕的客廳，而且來到迪化街後，幾乎是以一年開一間店的速度展店，到不同場域去推廣咖啡。

走進爐鍋咖啡@小藝埕，溫黃色調映入眼簾，寫著店名的黃色大燈籠高掛天花板。門口左側即是座位區，有沙發、有圓桌、有長型討論桌，陳列架上擺滿盧郭杰和的收集小物與藏書，仔細看再看都會有驚奇發現。

爐鍋咖啡店內一角。（圖／青鳥居所 提供）

來到爐鍋咖啡品咖啡，是一壺咖啡、兩個飲杯，附上一個聞香杯，盧郭杰和將品茶文化套用在喝咖啡上，讓客人品味咖啡香氣，這是在關渡就有的做法，沿用到大稻埕正好對上這裡的味。

盧郭杰和說，即使一組客人，一個點單品一個點拿鐵，還是會附上兩個杯子，潛移默化讓客人試看看咖啡的味道，也許會喜歡，也許下次會再來。

為了增加客人喜歡咖啡的可能，盧郭杰和一改在關渡用賽風壺煮咖啡的方式，全部改作手沖咖啡，用溫和的咖啡味道撬開不常喝咖啡的客人興趣。菜單上的風味描述盡可能平舖直述呈現，用生活經驗的分享，在具生活感的空間氛圍把咖啡風味傳遞出來。

盧郭杰和說，現在社會的步調太快，很多事情都會被忽略掉，喝咖啡其實可以帶點意識進去，知道自己在喝什麼，而在店裡也維持安靜、沉穩的感覺，客人可以靜下來，好好品嚐一杯咖啡。

「如果世界還沒毀滅，你需要一杯好咖啡。」2011年開幕寫著也期許的這句話，時隔9年後的2020年恰好遇上疫情所帶給社會的不安，也實際影響店內生意。

面對疫情的影響，盧郭杰和當作是逢九會遇到的坎，相信總會雨過天晴，只要撐過去，明年滿十年就不會有問題，繼續安安穩穩、平平實實在大稻埕做咖啡，也希望在這時刻扮演安定人客心神的角色，一進到店內感到舒服、安心。

櫃台前布置也讓人格外眼睛一亮。（圖／青鳥居所 提供）

⭐爐鍋咖啡＠小藝埕

大稻埕上咖啡香，藝術的風自由吹。超強臺版日式洋風，新中古喫茶館。

⭐小藝埕歷史建築

「小藝埕」位於迪化街入口的百年古蹟洋樓「屈臣氏大藥房」，是世代群在大稻埕設立的第一棟文化創業街屋，百年來大稻埕商業發達已無稻穀可曬，「小藝埕」即為「大稻埕上賣小藝」之意。