快訊

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

社會住宅運動十年：重新理解台灣社會住宅的特殊性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【青鳥居所】爐鍋咖啡盧郭杰和專訪：吵雜世界留有一處寧靜　喝一杯咖啡品味生活

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
盧郭杰和看似粗曠，卻與咖啡內斂可口的氣質完美共舞。（圖／青鳥居所　提供）
盧郭杰和看似粗曠，卻與咖啡內斂可口的氣質完美共舞。（圖／青鳥居所　提供）

文、圖／余雅琳

咖啡味道的變化跟迷人的地方是很難逃離的，我都說我的藝術作品在這每一杯咖啡裡面。」

盧郭杰和，臺南出身，自小被臺南的美味養出追求可口、好香氣的天性，十多年前從北藝大美術系畢業，畢業前栽進的創作是咖啡，創作舞臺由自己搭建，名為「爐鍋咖啡」。

高中時期的家教時間，盧郭杰和第一次喝到真正的咖啡，不是三合一即溶咖啡，而是沖煮自賽風壺的濃郁味道。一上大學後，喝咖啡成習慣，習慣便成興趣，玩出興趣後，結果一不小心在畢業前，在關渡租屋的客廳開了一間咖啡店。

位在小藝埕二樓的爐鍋咖啡，是盧郭杰和在關渡開咖啡店七年後的第二間店，選在巷弄內、充滿大稻埕舊時代氛圍的空間，配上復古傢俱營造出靜謐氣息，為到來客人端上一杯好咖啡。

數數時間，爐鍋咖啡@小藝埕已在大稻埕滿九年以上的做咖啡年資，是外國旅客必訪的咖啡店，也是在地居民渡過午後的好所在。爐鍋咖啡是在進駐大稻埕後，才牽起與許多嗜啡者的緣分，陸續開設三號店、四號店等等。

盧郭杰和與爐鍋咖啡 從租屋客廳開始

說起爐鍋咖啡，從2004年談起。當時的盧郭杰和還是國立藝術學院（現為臺北藝術大學）的學生，五年學制加兩年延畢，盧郭杰和給自己時間一邊尋找自我，一邊沉浸在咖啡的世界。

買生豆回家用平底鍋炒，炒得廚房烏煙瘴氣，到後來跟網路上認識的玩家們一起團購烘豆機、各式設備，慢慢累積出玩咖啡的道具，盧郭杰和租屋的客廳也慢慢聚集玩咖啡的朋友。

設備漸齊，咖啡沖煮的技術也漸成熟，有天客廳裡的朋友對盧郭杰和說：「你好像可以開咖啡廳了？」

一句話成為開店的契機鎖鑰，雖然盧郭杰和說是被推坑，還是在客廳全手工打造出自己的小吧檯，六個位子、四張沙發椅，十個位子的小店在4月1日正式開張，懷有期待也抱有不安，沒開成就大家笑一笑。

「那時候沒有那麼清楚知道經營的事情，糊里糊塗開了這間咖啡店。」盧郭杰和說，早期為了支撐這份理想，除了店內生意外，還要外出打工，畫壁畫、做水泥工，後來也接設計的案子，一邊學習一邊做，從錯中學。

對咖啡產生興趣到開店，盧郭杰和一路誤打誤撞，慢慢成長成以咖啡為營生的店鋪。租屋客廳的爐鍋咖啡在兩年後搬到現在的關渡店位置，房租變成三倍、空間變成四五倍，壓力隨之變大，盧郭杰和給自己訂下營運目標，然後繼續推廣咖啡。

關渡店經營有成，久了自然有了一群忠實顧客。盧郭杰和笑說，客人幾乎快要成為家人、朋友，但在「推廣咖啡」這件事還是有限，於是才打算在臺北開店，機會也正巧找上門。

機會找上門 二號店落腳迪化街

空間營造仿佛延續最初的客廳氛圍，舒服與自在的品茗空間是熟客們歸鄉的理由。（圖／青鳥居所　提供）
空間營造仿佛延續最初的客廳氛圍，舒服與自在的品茗空間是熟客們歸鄉的理由。（圖／青鳥居所　提供）

2010年底，盧郭杰和正考慮在臺北東側開新的店，世代文化創業群負責人周奕成，也是爐鍋咖啡的常客，聽聞盧郭杰和的打算後便提出進駐小藝埕的邀請。

「西邊也有不錯的地方啊！哪裡？大稻埕。」

盧郭杰和跟著周奕成來到小藝埕，看看位在二樓的空間。1920年代所累積而來的時代氣息，橘色地磚，位在巷子內鬧中取靜，正是盧郭杰和喜歡的空間，只是當時的迪化街並不像現在這樣的熱鬧。

盧郭杰和說，決定進駐前有先觀察附近店鋪型態，餐飲的店家幾乎沒有，小藝埕也是藝埕系列的第一棟，鄰居只有樓下的印花樂，當時是鼓起滿大勇氣進駐小藝埕，「除了中藥店、南北貨以外，就是郵局，沒有別得了。」

2011年，爐鍋咖啡@小藝埕同樣在4月1日開幕，那年也是日本311大地震災後的不久，末日感蔓延到臺灣上空，盧郭杰和不做盛大的開幕，而是將當天賣出的咖啡全數捐給日本震災。

想起將近10年前的開幕，盧郭杰和從店內挖出當時的開幕海報，上面寫著：「如果世界還沒毀滅，你需要一杯好咖啡。」

來迪化街後 沖出爐鍋咖啡新章節

世界並未毀滅，迪化街也陸續有越來越多新店家進駐。作為新店家進駐的老大哥，盧郭杰和說，爐鍋咖啡是到迪化街才被認識，世界也變得比較寬廣，每天都能遇上不一樣的客人。

盧郭杰和分享，疫情之前，早上有一半客人是觀光客，特地為了喝臺灣咖啡而來，中午過後是在地人來喝咖啡，很多客人會帶著遠道而來的朋友來這裡坐坐，幾乎成為推廣臺灣咖啡的窗口，也變成大稻埕的客廳，而且來到迪化街後，幾乎是以一年開一間店的速度展店，到不同場域去推廣咖啡。

走進爐鍋咖啡@小藝埕，溫黃色調映入眼簾，寫著店名的黃色大燈籠高掛天花板。門口左側即是座位區，有沙發、有圓桌、有長型討論桌，陳列架上擺滿盧郭杰和的收集小物與藏書，仔細看再看都會有驚奇發現。

爐鍋咖啡店內一角。（圖／青鳥居所　提供）
爐鍋咖啡店內一角。（圖／青鳥居所　提供）

來到爐鍋咖啡品咖啡，是一壺咖啡、兩個飲杯，附上一個聞香杯，盧郭杰和將品茶文化套用在喝咖啡上，讓客人品味咖啡香氣，這是在關渡就有的做法，沿用到大稻埕正好對上這裡的味。

盧郭杰和說，即使一組客人，一個點單品一個點拿鐵，還是會附上兩個杯子，潛移默化讓客人試看看咖啡的味道，也許會喜歡，也許下次會再來。

為了增加客人喜歡咖啡的可能，盧郭杰和一改在關渡用賽風壺煮咖啡的方式，全部改作手沖咖啡，用溫和的咖啡味道撬開不常喝咖啡的客人興趣。菜單上的風味描述盡可能平舖直述呈現，用生活經驗的分享，在具生活感的空間氛圍把咖啡風味傳遞出來。

盧郭杰和說，現在社會的步調太快，很多事情都會被忽略掉，喝咖啡其實可以帶點意識進去，知道自己在喝什麼，而在店裡也維持安靜、沉穩的感覺，客人可以靜下來，好好品嚐一杯咖啡。

「如果世界還沒毀滅，你需要一杯好咖啡。」2011年開幕寫著也期許的這句話，時隔9年後的2020年恰好遇上疫情所帶給社會的不安，也實際影響店內生意。

面對疫情的影響，盧郭杰和當作是逢九會遇到的坎，相信總會雨過天晴，只要撐過去，明年滿十年就不會有問題，繼續安安穩穩、平平實實在大稻埕做咖啡，也希望在這時刻扮演安定人客心神的角色，一進到店內感到舒服、安心。

櫃台前布置也讓人格外眼睛一亮。（圖／青鳥居所　提供）
櫃台前布置也讓人格外眼睛一亮。（圖／青鳥居所　提供）


⭐爐鍋咖啡＠小藝埕

大稻埕上咖啡香，藝術的風自由吹。超強臺版日式洋風，新中古喫茶館。

⭐小藝埕歷史建築

「小藝埕」位於迪化街入口的百年古蹟洋樓「屈臣氏大藥房」，是世代群在大稻埕設立的第一棟文化創業街屋，百年來大稻埕商業發達已無稻穀可曬，「小藝埕」即為「大稻埕上賣小藝」之意。


咖啡廳 大稻埕 迪化街 青鳥居所 咖啡 閱讀專題

延伸閱讀

專屬南國的浪漫情懷，2020 南國漫讀節9/4即將啟航

【青鳥居所】只是ZISHI專訪：新舊交織，描繪臺灣日常的特有幽默風尚

【青鳥居所】Outward Bound Taiwan執行長廖晉偉專訪： 不純的戶外體驗，最純正的內省旅程

【青鳥居所】我思文創專訪：卡片的靈魂是文字

相關新聞

【青鳥居所】爐鍋咖啡盧郭杰和專訪：吵雜世界留有一處寧靜　喝一杯咖啡品味生活

盧郭杰和，臺南出身，自小被臺南的美味養出追求可口、好香氣的天性，十多年前從北藝大美術系畢業，畢業前栽進的創作是咖啡，創作舞臺由自己搭建，名為「爐鍋咖啡」。 高中時期的家教時間，盧郭杰和第一次喝到真正的咖啡，不是三合一即溶咖啡，而是沖煮自賽風壺的濃郁味道。一上大學後，喝咖啡成習慣，習慣便成興趣，玩出興趣後，結果一不小心在畢業前，在關渡租屋的客廳開了一間咖啡店。 位在小藝埕二樓的爐鍋咖啡，是盧郭杰和在關渡開咖啡店七年後的第二間店，選在巷弄內、充滿大稻埕舊時代氛圍的空間，配上復古傢俱營造出靜謐氣息，為到來客人端上一杯好咖啡。

疾病是人情溫度計！六朝古人的瘟疫書寫及文學省思

人為何會生病受苦？為何一夜間會有數千人被瘟疫奪去性命？這些疑問，千百年來未曾消失，我們究竟該如何面對生命的災厄呢？「研之有物」專訪中研院中國文哲研究所劉苑如研究員與團隊，透過魏晉南北朝小說的疾病書寫，觀察六朝文人身處動亂與瘟疫的死亡氛圍，如何透過「問疾」互動，超越禁忌污名，或溫厚同理地面對他人苦難，或樂天知命地承受自身的病痛，提供文學向度的人文省思。

【瓶說書】#4 你有微笑憂鬱嗎？如何正確接住自己與他人

主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯） 播出日期：2020年4月19日 推薦好書：《微笑憂鬱》 (內含影片及幕後花絮照) 【本集精彩看點】： 他幽默風趣，是

愛情萬歲——魯凱族媽媽盧春菊的繽紛青春

「以前我們女孩子，不能講出來喜歡誰，你有5個男朋友你不能表現出來你愛誰，因為我們不知道父母親愛哪一個人，全部都是父母做主的啊！」關於愛情的話題，盧春菊是這樣跟我們說起的。即使家管嚴，她還是為了愛情奮不顧身

【青鳥書店】藍祖蔚：《王童七日談》七天七齣戲七個故事 再版分享會

「做一位在台灣長大的孩子，我到底要拍什麼樣的電影？」 2019年獲得金馬獎終生成就獎的王童導演，進入中影後從基層磨練，擔任過李嘉、李行、胡金銓、白景瑞等多位導演的美術設計。1976年首度以「楓葉情」獲得第13屆金馬獎最佳美術設計，1981年轉任導演的處女作「假如我是真的」便獲得第18屆金馬獎最佳影片。

【故宮文物月刊】故宮南院「翰墨空間——故宮書畫賞析」展覽介紹

2020年度起於嘉義南部院區專闢書畫常設展廳，以通史性的方式，輪替展出院藏書畫作品，讓喜愛書畫的中南部民眾，不必舟車勞頓至臺北外雙溪，就能欣賞到歷代傳世名蹟。本次展廳環境，設置多種友善設施，優化民眾觀展的體驗，例如調整手卷、冊頁展示櫃的高度，搭配適合斜度的墩座，讓使用輪椅的觀眾能更貼近的觀賞作品。

【瓶說書】#3 女力之書！如何擁有《此生聚散，你要敢愛敢當》的灑脫力量

誰不是從天真多夢，顛仆又挺立，捂著滴血傷口一路走來？ 正如李愛玲，歷經遠距戀情、產後憂鬱、婚姻谷底，生活及事業一切打掉重練，而有了痛快領悟。

【故宮文物月刊】古代的親情繪本—老畫家吳鎮給兒子的《墨竹譜》

說到故宮國寶中親情流露的作品，除了與兄弟有關的〈唐玄宗鶺鴒頌〉、與叔姪有關的〈顏真卿祭姪文稿〉，還有滿溢父子之情的吳鎮《墨竹譜》。 吳鎮（1280-1354），嘉興人，字仲圭，號梅花道人，又嘗自署梅沙彌。擅長詩文、書法，善畫山水、竹石。與黃公望（1269－1354）、倪瓚（1301-1374）、王蒙（1308-1385）並譽為「元四家」。本院所藏吳鎮名下作品約有四十餘件，已經文化部核定公告為國寶者，計有〈漁父圖〉、〈雙松圖〉與《墨竹譜》。若說前兩件立軸以闊遠與平遠山水著稱，是令人屏息動魄的巨作；那麼共計二十二開的《墨竹譜》，則是使人心頭一暖的小品。

【臺灣服飾誌】清領前期官員上班穿什麼？

「臺灣道」，是清代臺灣未建省之前的最高官職之一。「道」，指的是「省」與「府州」之間的一個類似於行政區的規畫，道員的權力駕於臺灣「府」之上，但仍受福建省管轄。那麼當時的臺灣最高官員穿什麼呢？

專屬南國的浪漫情懷，2020 南國漫讀節9/4即將啟航

The Land is my Book 屏東的土地是一本大書，向土地學習 2020漫讀節第二屆，由青鳥文化制作策劃，以「＃向土地學習」解放你我視野與想像，聚焦「土地」，重新翻閱山海的歷史，展開一場文學盛宴

世界是張充滿連結的網──植物學者談臺灣探查史

臺灣的高山它哪裡的高山都不是，它就只是它自己。在冰河的往復之中，迎接來自他方的旅者，創生自己的後代，在島嶼上留下了獨一無二的歷史。

那些年的節育良友：衛生套

1950年6月，已有八個寶的文人醫師吳新榮和妻子正為如何節育而苦惱，向婦產科醫師友人求助後，友人誠懇地建議：「中絕和結紮可以同時手術」。為一勞永逸，妻子決定動刀。「中絕」是日式漢字，即「妊娠中絕」，意為墮胎。同時接受「腹式喇叭管」手術，即指從陰道進入施以輸卵管結紮手術。吳新榮的妻子接受這項「中絕結紮」手術後，曾一度心臟衰弱，又連續發燒，住院約十天左右後，幸平安出院。（吳新榮著，張良澤總編撰，《吳新榮日記》第9冊（台南：國立台灣文學館，2008），頁134-136。

熱門新聞

文化部「第42次中小學生讀物選介」結果出爐 閱讀一份美好禮物

【大叔的中年小事】程耀毅／五個月身孕中年大叔

袁瓊瓊／普通人結弦的神話（下）

【懷舊點滴】Noliko／榻榻米情

【生活的風景】王新偉／帽子老先生　

【生活進行式】芳翊／電梯裡有鬼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。