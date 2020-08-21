愛情萬歲——魯凱族媽媽盧春菊的繽紛青春

文．攝影／萬蓓琪

臺史博臺灣女人口述歷史拍攝計畫 此計畫從2008年開始陸續進行了四期，最初目標為記錄「經歷過戰爭時期的臺南地區年長女性」，後來逐漸擴大關懷，變為記錄「年長常民女性生命史」，聚焦於女性生命中的「變遷與適應」。目前已訪談超過七十位女性，訪談內容跳脫以往「大歷史」的觀點，以日常生活為主。本專欄將持續分享此計畫的成果。

「以前我們女孩子，不能講出來喜歡誰，你有5個男朋友你不能表現出來你愛誰，因為我們不知道父母親愛哪一個人，全部都是父母做主的啊！」關於愛情的話題，盧春菊是這樣跟我們說起的。即使家管嚴，她還是為了愛情奮不顧身。

少女時候的盧春菊，一定是風姿動人；Ina（魯凱語對媽媽的稱呼）說起那時候的故事，總是以「那個誰也在愛我呢」作為開頭。幾乎可以想像少女盧春菊快步走過神山部落、去鄉公所接電話的時候，裙擺搖曳的腳步總是伴隨著隱隱一陣口哨聲。

琉璃珠

Ina一邊豪爽地跟我們說著話，手邊沒有停下來串珠的動作。這間位在進入水門之前、大馬路邊上的工作室，燈光並不明亮，但從進門開始的每個角落，滿滿都是各種魯凱族和排灣族的工藝品。新制的仿山豬牙、仿山羌角鑰匙圈，重要場合佩戴的頭飾花環、月桃葉編織的籃子、串珠組合的手環項鍊等；各種成品半成品之外，更多的是按照顏色圖案一籃籃分類擺了滿架子的琉璃珠。說是「琉璃珠」，其實和古老的那種珠子並不相同，更接近麵包土或陶土，質地也不似玻璃那樣清澈透光，是一種古拙質樸的質感。

在魯凱族和排灣族裡流傳的古老琉璃珠，來源說法不一，族人都說是祖先留下來的。由於在考古與人類學研究中並沒有發現製造琉璃珠的技術或跡象，一般學者認為這些琉璃珠是經由遷徙、交易而來，也有可能在不同的時空有不同的來源：東南亞、南洋、漢人，甚或是曾佔據臺灣的荷蘭人。魯凱族和排灣族都是階級社會，傳統上，珍貴的古珠因而和家族的身份地位息息相關，數量稀少的多彩古珠，也被賦予了各種名稱與意義。

「後來啊，」Ina繼續說她的故事。少女時候的愛情沒有結果，鍾愛的醫生表哥因為家族的安排娶了別家女兒，當時在讀護校的盧春菊，寫信給那個女孩子，「我說啊，你一定要好好照顧這個我愛的男人，不要讓他有一點點受到委屈。我就給那個女孩子這樣寫信，然後我自己神經病一個月，在學校。」Ina說，「我們雙魚座的就是愛情第一嘛，對不對？後來我找回我自己，就開始好好唸書、好好畢業。」

執拗的青春歲月

畢業之後到埔里當護士，認識了後來的外省先生。「因為他（醫生）不要我了嘛，我就再也不要嫁給原住民，我是這樣的恨⋯⋯我要嫁給軍人，後來我就開始應徵，要叫他們交履歷表，要軍官、要文章好、毛筆字要寫得漂亮，這樣我可以知道他的學識跟他的修養，我是這麼想的啦。」去哪裡應徵呢？Ina說，「《皇冠》啊。我在書店看啊，我每一期都有買，後面都有那個應徵的。」於是從《皇冠》雜誌的筆友欄，盧春菊選到了喜歡的人，開始交往。

家人派了哥哥去偷看「妹妹喜歡的男孩子是怎麼樣的？」而且非常反對Ina嫁給漢人。脾氣強硬的盧春菊就對家人說：「你們把我當作是已經死掉的人了吧！我已經蒸發在這個世上了，這個女兒你們沒有辦法再見面了。我的意思就是我要嫁個這個外省人了，以後我再也不回家了！」拗不過女兒，父親終於答應了。

在屏東訂婚的時候，盧春菊看到父親跟未來的老公一直講話，「我看到我老公在流眼淚，我就說，你們在講什麼？他說，聘金要4萬我沒有啊！」當時他的薪水一個月才8百塊，4萬堪比天價，盧春菊當場發飆：「我說你們去買個秤吧，爸爸問為什麼要秤啊？我回答：我不是豬嗎？我是豬所以你們秤我一斤多少啊、賣斷給人家好啊！」大家都嚇壞了，這個孩子這麼脾氣大！

給不出聘金，盧春菊說，「他沒有錢不能去霧臺，我說沒關係啦我一個人去結婚啦！在霧臺，沒有新郎無所謂啦。我就一個人回家辦婚禮，在山上一樣大家跳舞、一樣哭，爸爸一樣還是請客啊，就是少一個新郎而已。」

山上的婚禮結束了以後，要到臺中辦，家人提出要求要男方準備6輛計程車從屏東到台中，盧春菊因為心疼先生又生氣了，就說：「你們都不要來，我一個人在臺中結婚，我已經一個人在霧臺結婚了，臺中有什麼不可以呢？」

「我告訴我醫院的總務主任說，我父母不來參加我結婚，你來當我爸爸，你太太當我媽媽，那個工友當介紹人。那時候我們原住民要嫁給外省人、軍人，要有村長跟父親的同意書，要蓋章，我就自己去刻了我爸爸跟那個村長的印章，讓他報告到司令部，我們就這樣結婚了。」

驚天動地了一番之後，終究要回到柴米油鹽，為了生活，盧春菊開過雜貨日用品店、後來也開始做手工藝品店，很有生意頭腦的她，發現部落的族人其實非常渴望擁有琉璃珠，於是「59年（1970）的時候我就開始做塑膠的。我去工藝品店找了塑膠管，剪成一段一段，用油漆給他畫，就有點像那個珠子了。很像喔！那時候很多人在外面排隊想要買。後來慢慢也有其他人跟著做，漸漸就很多人都在做這個珠子了。」

逐漸地，新製的琉璃珠不再嚴守傳統身份地位的代表意義，在部落和族人之間成為流傳極廣的商品。「我這個人噢，就是非常喜歡琉璃珠，就是從一開始就想辦法要做出那個樣子，後來還想到是不是可以用玻璃呢？新竹有個玻璃的老闆教的，是不是用玻璃會更重、更像那個樣子呢？」

回到最初

雙魚座的愛情總是孤注一擲的，盧春菊把下一段愛情投入了如琉璃珠一般的絢爛裡。當時奮不顧身，如今卻不堪回首，她不願再談起那後來十幾年的點滴。反而對我們指了指這麼長的訪談時間裡一直坐在門口的人。

「我的這個先生是我的初戀情人呢！」「初戀不是醫生嗎？」我們問。「當時我們3個是一起的，他和醫生都很愛我啊。後來我們50歲才真正緣分到了，到老了、已經不是年輕的時候了才結婚。」

「我一直是那個讓男人傷心的離開的人啊，現在我們可以好好的一起生活了，你照顧我、我照顧你不是很好嗎？」Ina一邊手上繼續串著珠子，一面這樣說著話。那些關於少女盧春菊的愛情故事啊，都這樣一點一滴揉進色彩繽紛的琉璃珠裡了吧。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第44期「臺灣史上最大戰爭」。