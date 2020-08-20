聽新聞
test
0:00 / 0:00

【青鳥書店】藍祖蔚：《王童七日談》七天七齣戲七個故事 再版分享會

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
書名：《王童七日談：導演與影評人的對談手記》 作者：藍祖蔚 出版社：典藏藝術家庭 出版時間：2010年12月10日
書名：《王童七日談：導演與影評人的對談手記》
作者：藍祖蔚
出版社：典藏藝術家庭
出版時間：2010年12月10日

「做一位在台灣長大的孩子，我到底要拍什麼樣的電影？」

2019年獲得金馬獎終生成就獎的王童導演，進入中影後從基層磨練，擔任過李嘉、李行、胡金銓、白景瑞等多位導演的美術設計。1976年首度以「楓葉情」獲得第13屆金馬獎最佳美術設計，1981年轉任導演的處女作「假如我是真的」便獲得第18屆金馬獎最佳影片。

「我六歲時來台灣，二十二歲進了電影圈，卅七歲當了導演，但是我更清楚，我如果想要做藝術家，就得拍台灣的故事，就得拍自己心裡清楚明白的東西。」於是，我們得以觀賞到被稱為「台灣近代三部曲」的《稻草人》、《香蕉天堂》、《無言的山丘》，其中《稻草人》及《無言的山丘》更同時囊括金馬獎最佳影片及導演獎。

《王童七日談》是2010年王童獲國家文藝獎後，由藍祖蔚撰寫之專書。循著王童導演七部電影裡的七個故事，藉由兩位電影界資深前輩的牽引，構築出一個壯闊無盡的視角。十年後藉著書籍再刷的機會，典藏藝術家庭推出一系列講座活動。8月23日(日)19:00-21:00，本書作者藍祖蔚將在華山青鳥進行分享會，免費入場，座位有限，歡迎參加。

活動主題｜《王童七日談》七天七齣戲七個故事 再版分享會

活動講者｜藍祖蔚 (本書作者。影評人，現任國家電影與視聽文化中心董事長)

活動時間｜8/23（日）19:00-21:00

活動地點｜華山文化創意產業園區，青鳥書店 （臺北市中正區八德路一段1號2樓）

參加方式｜免費參加，自由入場。活動當天購書者將贈送一張美式咖啡兌換卷。

延伸視聽｜青鳥直播：藍祖蔚 X VERSE社長張鐵志 X 青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊，聆聽更多

延伸文章｜從美術到導演，王童的電影之路


電影 藝術家 青鳥書店 閱讀專題 張鐵志

延伸閱讀

典藏時代記憶 聽藍祖蔚說影視時光

相關新聞

【青鳥書店】藍祖蔚：《王童七日談》七天七齣戲七個故事 再版分享會

「做一位在台灣長大的孩子，我到底要拍什麼樣的電影？」 2019年獲得金馬獎終生成就獎的王童導演，進入中影後從基層磨練，擔任過李嘉、李行、胡金銓、白景瑞等多位導演的美術設計。1976年首度以「楓葉情」獲得第13屆金馬獎最佳美術設計，1981年轉任導演的處女作「假如我是真的」便獲得第18屆金馬獎最佳影片。

【故宮文物月刊】故宮南院「翰墨空間——故宮書畫賞析」展覽介紹

2020年度起於嘉義南部院區專闢書畫常設展廳，以通史性的方式，輪替展出院藏書畫作品，讓喜愛書畫的中南部民眾，不必舟車勞頓至臺北外雙溪，就能欣賞到歷代傳世名蹟。本次展廳環境，設置多種友善設施，優化民眾觀展的體驗，例如調整手卷、冊頁展示櫃的高度，搭配適合斜度的墩座，讓使用輪椅的觀眾能更貼近的觀賞作品。

【瓶說書】#3 女力之書！如何擁有《此生聚散，你要敢愛敢當》的灑脫力量

誰不是從天真多夢，顛仆又挺立，捂著滴血傷口一路走來？ 正如李愛玲，歷經遠距戀情、產後憂鬱、婚姻谷底，生活及事業一切打掉重練，而有了痛快領悟。

【故宮文物月刊】古代的親情繪本—老畫家吳鎮給兒子的《墨竹譜》

說到故宮國寶中親情流露的作品，除了與兄弟有關的〈唐玄宗鶺鴒頌〉、與叔姪有關的〈顏真卿祭姪文稿〉，還有滿溢父子之情的吳鎮《墨竹譜》。 吳鎮（1280-1354），嘉興人，字仲圭，號梅花道人，又嘗自署梅沙彌。擅長詩文、書法，善畫山水、竹石。與黃公望（1269－1354）、倪瓚（1301-1374）、王蒙（1308-1385）並譽為「元四家」。本院所藏吳鎮名下作品約有四十餘件，已經文化部核定公告為國寶者，計有〈漁父圖〉、〈雙松圖〉與《墨竹譜》。若說前兩件立軸以闊遠與平遠山水著稱，是令人屏息動魄的巨作；那麼共計二十二開的《墨竹譜》，則是使人心頭一暖的小品。

【臺灣服飾誌】清領前期官員上班穿什麼？

「臺灣道」，是清代臺灣未建省之前的最高官職之一。「道」，指的是「省」與「府州」之間的一個類似於行政區的規畫，道員的權力駕於臺灣「府」之上，但仍受福建省管轄。那麼當時的臺灣最高官員穿什麼呢？

專屬南國的浪漫情懷，2020 南國漫讀節9/4即將啟航

The Land is my Book 屏東的土地是一本大書，向土地學習 2020漫讀節第二屆，由青鳥文化制作策劃，以「＃向土地學習」解放你我視野與想像，聚焦「土地」，重新翻閱山海的歷史，展開一場文學盛宴

世界是張充滿連結的網──植物學者談臺灣探查史

臺灣的高山它哪裡的高山都不是，它就只是它自己。在冰河的往復之中，迎接來自他方的旅者，創生自己的後代，在島嶼上留下了獨一無二的歷史。

那些年的節育良友：衛生套

1950年6月，已有八個寶的文人醫師吳新榮和妻子正為如何節育而苦惱，向婦產科醫師友人求助後，友人誠懇地建議：「中絕和結紮可以同時手術」。為一勞永逸，妻子決定動刀。「中絕」是日式漢字，即「妊娠中絕」，意為墮胎。同時接受「腹式喇叭管」手術，即指從陰道進入施以輸卵管結紮手術。吳新榮的妻子接受這項「中絕結紮」手術後，曾一度心臟衰弱，又連續發燒，住院約十天左右後，幸平安出院。（吳新榮著，張良澤總編撰，《吳新榮日記》第9冊（台南：國立台灣文學館，2008），頁134-136。

大正時代文學男團的重磅出擊—《櫟社第一集》

櫟社組織嚴謹，成員互動密切，更有記錄詩社活動的意識，不僅多次在詩會時透過攝影為詩社成員留下紀念，更在成立10、20、30、40週年時，皆舉辦頗具意義的紀念活動。本次介紹的《櫟社第一集》，正是櫟社20週年時集結32位社友的作品集，更錄有創社成員，與歷來重要社員之照片，展現了櫟社活躍期的活動成果，為詩社留下了具里程碑價值的紀錄，也對於我們今日理解日治時期臺灣古典詩社提供了重要資訊。

【台書在日本】 台日書店大不同，訪誠品生活日本橋──通路篇

誠品生活日本橋於2019年9月開幕，應日本三井不動產邀約，與百年書店有隣堂三方攜手設點。這是誠品書店跨出華人社會的第一步，代表了台灣團隊以自身的經驗，在日本開疆拓土。本篇我們聚焦誠品生活日本橋，一探台灣通路接觸日本讀者的第一線。

【臺灣服飾誌】清領中期臺灣閩籍少女穿什麼？

你平常都穿什麼服裝呢？一般而言，臺灣漢人除了平常穿的服裝以外，還有「盛裝」。盛裝通常在節日喜慶時穿著，有著見客、炫耀的性質，也通常會較為精緻華美。然而在清領中期時，臺灣整體風氣崇尚奢靡，盛裝與一般日常服裝的界線模糊，那麼當時的臺灣閩籍少女，平常都穿什麼呢？

【瓶說書】#2 化解人際衝突！從《別人怎麼對你，都是你教的》讀起

關係是互動出來的，有沒有可能是你把對方培養成今天這樣？他人是一面鏡子，透過鏡子，我們看到的其實是真實的自己。你對各種關係的困惑、你對各類困境的提問，及答案，就在這本書裡。

熱門新聞

數位時代出版已死？鄭麗君：出版是數位社會的戰略性產業

【相處之道】洪彩鑾／困擾一輩子的孝子牌

《可不可以，你也剛好喜歡我？》 同名原著看見失戀者最害怕的一件事！

【女性心聲】蝕鶼／當了家庭主婦之後

【住在陰陽海邊】施岑宜／不缺

【推理大解密】既晴／即刻救援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。