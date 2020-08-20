【青鳥書店】藍祖蔚：《王童七日談》七天七齣戲七個故事 再版分享會

2019年獲得金馬獎終生成就獎的王童導演，進入中影後從基層磨練，擔任過李嘉、李行、胡金銓、白景瑞等多位導演的美術設計。1976年首度以「楓葉情」獲得第13屆金馬獎最佳美術設計，1981年轉任導演的處女作「假如我是真的」便獲得第18屆金馬獎最佳影片。

「我六歲時來台灣，二十二歲進了電影圈，卅七歲當了導演，但是我更清楚，我如果想要做藝術家，就得拍台灣的故事，就得拍自己心裡清楚明白的東西。」於是，我們得以觀賞到被稱為「台灣近代三部曲」的《稻草人》、《香蕉天堂》、《無言的山丘》，其中《稻草人》及《無言的山丘》更同時囊括金馬獎最佳影片及導演獎。

《王童七日談》是2010年王童獲國家文藝獎後，由藍祖蔚撰寫之專書。循著王童導演七部電影裡的七個故事，藉由兩位電影界資深前輩的牽引，構築出一個壯闊無盡的視角。十年後藉著書籍再刷的機會，典藏藝術家庭推出一系列講座活動。8月23日(日)19:00-21:00，本書作者藍祖蔚將在華山青鳥進行分享會，免費入場，座位有限，歡迎參加。

⊿ 活動主題｜《王童七日談》七天七齣戲七個故事 再版分享會

⊿ 活動講者｜藍祖蔚 (本書作者。影評人，現任國家電影與視聽文化中心董事長)

⊿ 活動時間｜8/23（日）19:00-21:00

⊿ 活動地點｜華山文化創意產業園區，青鳥書店 （臺北市中正區八德路一段1號2樓）

⊿ 參加方式｜免費參加，自由入場。活動當天購書者將贈送一張美式咖啡兌換卷。

⊿ 延伸視聽｜青鳥直播：藍祖蔚 X VERSE社長張鐵志 X 青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊，聆聽更多

⊿ 延伸文章｜從美術到導演，王童的電影之路