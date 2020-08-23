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【瓶說書】#4 你有微笑憂鬱嗎？如何正確接住自己與他人

聯合新聞網 / 讀.書.人

主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2020年4月19日

推薦好書：《微笑憂鬱》

(內含影片及幕後花絮照)

【本集精彩看點】：

書名：《微笑憂鬱》作者：洪培芸出版社：寶瓶文化出版時間：2020年4月7日
書名：《微笑憂鬱》
作者：洪培芸
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年4月7日

他幽默風趣，是人見人愛的萬人迷；她經濟獨立，是公認的女強人。他／她家庭美滿，萬事俱足，應該不會有憂鬱的情緒……

你也這樣認為嗎？或者，你也是別人眼裡的開心果，只能獨自把淚吞？

愈是樂觀開朗、正向堅強的人，愈可能是用陽光的一面，覆蓋內心的陰影

卓別林、「豆豆先生」羅溫‧艾金森、羅賓威廉斯、金凱瑞……他們都是喜劇演員，但他們，也是憂鬱症患者。英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊則是在受訪時說：「有時我笑著說『哈哈！對，對！』，心裡卻是一邊想著，『我真想死。』」

這些螢光幕上的喜劇演員、團體裡的幽默大師，都有著不被允許的脆弱及憂鬱。甚至我們的生活周遭，有些人悄悄殞落了，我們卻事後才知道，原來那個看起來很完美的他，那個你以為很了解的他，平時的開朗不是發自內心，而是為了掩蓋憂鬱、佯裝堅強的面具。因為我們常常這麼想：

˙要是突然不笑或表現出心情不好，會嚇到人。而且，我不想麻煩別人……

˙雖然工作穩定、經濟無虞，但我還是不開心。這樣的煩惱讓人知道了，會被討厭吧？

˙身為老闆，我不能有半點軟弱遲疑；遇到壞客戶得忍氣吞聲，員工態度不佳也要容忍，否則會被起底，發文抹黑。

˙身為偶像，他不可能有半點不完美，也不能談戀愛，違背我們的期待和想像。

社群媒體盛行的年代，標榜正向思考、積極生活的文化裡，我們爭相在網路上展現自己最好的一面，彷彿生命裡僅只美好，沒有悲傷與黑暗。這樣的文化，加之人們對他人美好形象的不實際想像，使得愈來愈多人內在的憂鬱問題一再被壓抑，只能笑著流淚，甚至連自己都對自己偽裝，不願接受不完美的自己。

美好笑容的背後，是與內在真實自我的隔離

與一般認知的憂鬱症不同，微笑憂鬱者能維持工作與日常生活的運轉，甚至表現優異；擁有活躍的社交生活，甚至還是別人眼中的人生勝利組。但對自己，卻有著強烈的自我厭惡，內心有苦，卻不能，也不敢說出。

在國外已被大量討論的「微笑憂鬱」，儼然成為當代人最容易纏身，卻也最容易被忽視的問題。洪培芸心理師針對此現象，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討對象涵蓋資優生、明星網紅、老闆、同志、不擅表達情感的男性，乃至長照家庭及上有父母、下有子女的三明治世代，為我們打造一帖鬆綁「高情商」束縛、解放不合理期待的良方。


本集完整版影片：


本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


憂鬱症 寶瓶文化 患者

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