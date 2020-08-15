【瓶說書】#3 女力之書！如何擁有《此生聚散，你要敢愛敢當》的灑脫力量

主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯） 播出日期：2020年4月9日 推薦好書：《此生聚散，你要敢愛敢當》 (內含影片及幕後花絮照)

書名：《此生聚散，你要敢愛敢當》作者：李愛玲出版社：寶瓶文化出版時間：2020年5月23日

【本集精彩看點】：

誰不是從天真多夢，顛仆又挺立，捂著滴血傷口一路走來？

正如李愛玲，歷經遠距戀情、產後憂鬱、婚姻谷底，生活及事業一切打掉重練，而有了痛快領悟。

人生不就是三件事嗎？

你要什麼，如何得到，願為此承擔什麼代價。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

李愛玲是中國當當網連三年影響力作家，擁有七十萬死忠微信粉絲，而一篇文章的點擊可以超過1億次。她在書中提到：「二十歲，你的夢想是轟轟烈烈愛一場。三十歲，你明白沒什麼比好好睡一覺更重要。熟女的人生觀，則是再也沒有「誰誰說」，只要由衷熱愛，只要篤定堅信，只要恰好適合又真心喜歡。」

書中除了有女人讀了，氣場全開的痛快金句，更有給讀者的掏心話，當讀者迷惘而揪心，掏心回覆同理又麻辣，直中問題要害，專治矯情扭捏。就是要告訴你，失去了不要緊，愛錯了沒關係，人生是自己的主場，你敢愛，就敢當！

這是一本讓女人活得痛快，氣場全開，智慧通透的無畏之書，犀利真相，字字戳心，酣暢淋漓。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

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