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【故宮文物月刊】臥遊一夏：「攬勝—近現代實景山水畫」特展

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
民國　張善孖　松樹老人　局部　國立故宮博物院藏
民國　張善孖　松樹老人　局部　國立故宮博物院藏

文︱劉宇珍（原任職於國立故宮博物院書畫處，現為國立政治大學歷史系助理教授）

圖︱國立故宮博物院提供

今年七月國立故宮博物院推出的特展「攬勝—近現代實景山水畫」，精選十四至二十世紀以實際景點為題材的山水畫作，相信在全球禁運的疫情年代，亦可以滿足吾人「臥遊」的想望。

今日多將「山水畫」視為畫家在紙上經營的胸中丘壑，具有某種超越時空的理想性，與所謂描摹視覺經驗的「風景畫」有別。然而，過去山水畫中實不乏以特定景點為題材的作品。這些以實際景點為題材的山水畫，可概稱為實景山水畫。實景山水畫既是「實景」與「山水畫」二者的結合，當實景的特定性、個別性，遇上山水畫的理想性、永恆性時，實景山水畫之製，似亦產生了內在的矛盾。特定的實景如何能成為永恆理想的山水畫？實景山水畫究竟較近於「山水畫」，還是「風景畫」？

本展覽規劃六個單元，探討「實景」與「山水畫」二者的關係，以及實景山水畫於二十世紀後的新發展。「風格與景致」、「廬山真面目」兩單元，刻意採古今並陳的方式，思索風格的寫實性，以及過往實景山水畫不拘於摹寫視覺經驗的表現模式。繼而以「新時代的遊蹤」（圖1）聚焦於二十世紀前期實景山水畫的發展，討論攝影術與寫生概念如何影響實景山水畫之製作，以及新興景點如何因交通建設與旅遊風氣而入畫。「山川在握」單元則透過摺扇形式的實景山水畫，窺探實景題材在民國前期的流行。（圖2）而「時局下的勝景」（圖3、4），則介紹實景山水畫在兩岸三地不同的政經局勢下，有何各別的發展。最後以「實景的啟示」（圖5）回顧實景與山水畫的互動。山水畫原自實景而生，實景則為山水畫的構圖筆法所轉化，相信兩者間的對話，將以各種意想不到的可能，持續發生。

圖1　民國　祁崑　黃山雲海　國立故宮博物院藏
圖1　民國　祁崑　黃山雲海　國立故宮博物院藏

圖2　民國　朱其石　觀雲　局部　國立故宮博物院藏
圖2　民國　朱其石　觀雲　局部　國立故宮博物院藏

圖3　民國　黃君璧　谷關橋影　國立故宮博物院藏
圖3　民國　黃君璧　谷關橋影　國立故宮博物院藏

圖4　民國　林建同　獅子山下　國立故宮博物院藏
圖4　民國　林建同　獅子山下　國立故宮博物院藏

圖5　民國　傅狷夫　海濱一角　國立故宮博物院藏
圖5　民國　傅狷夫　海濱一角　國立故宮博物院藏

山水畫自廿世紀以來，即被批評為缺乏寫實。然而是否真有單一一種寫實的風格，只要運用，便能夠描摹真實？「風格與景致」單元，將元代吳鎮（1280-1354）〈嘉禾八景〉（圖6）與近代畫家關山月（1912-2000）〈貴陽花谿圖〉（圖7）並列比較。關山月以帶有西方透視法意味的手法形塑空間，描繪貴陽市裡的花溪公園。吳鎮則以刻意簡化的物象與大片留白，畫出嘉興附近的八處風景勝地。此畫的藝術特色，都不適合以關山月所採用的風格呈現，更無法表達吳鎮對於這些景點的真實感受。究竟哪種風格傳統，更能適切地描繪實景呢？這些問題就留待觀者評斷了。

〈嘉禾八景〉局部
〈嘉禾八景〉局部

圖6　元　吳鎮　嘉禾八景　局部　國立故宮博物院藏
圖6　元　吳鎮　嘉禾八景　局部　國立故宮博物院藏

〈貴陽花谿圖〉局部
〈貴陽花谿圖〉局部

圖7　民國　關山月　貴陽花谿圖　國立故宮博物院藏
圖7　民國　關山月　貴陽花谿圖　國立故宮博物院藏

「廬山真面目」單元，臚列以「廬山」為題的古今畫作，看看以實景為題材，是否必定要對景寫生。明代沈周（1427-1509）〈畫廬山高〉（圖8），乃為祝賀其師陳寬的七十大壽而作，因陳寬先世為廬山人，故以「廬山高」為題，藉山之高聳，比喻老師德行。前景一人仰望瀑流，不僅召喚李白廬山觀瀑「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」的詩意，亦表達弟子對師長仰之彌高的欽慕之情。他更取法元代王蒙（1308-1385）的風格，以乾筆層疊皴擦，構築如雲湧動的山體。然除了瀑布外，未見其表現廬山實景的地貌特色。

圖8　明　沈周　畫廬山高　國立故宮博物院藏
圖8　明　沈周　畫廬山高　國立故宮博物院藏

而呂壽琨（1919-1975）〈烏來瀑布〉（圖9），更在前景老街與攬勝橋以上的部分，顯露沈周〈畫廬山高〉的結構。不惟將全臺落差最大的烏來瀑布比擬為傳誦千古的廬山瀑布，更顯示古人的筆墨心象，亦能用以架構吾人看見實景的方式。

圖9　民國　呂壽琨　烏來瀑布　國立故宮博物院藏
圖9　民國　呂壽琨　烏來瀑布　國立故宮博物院藏

至於祁崑（1901-1944）〈廬山憶舊〉（圖10），既未繪出廬山的標誌性地景，亦不以瀑布作為主角，大異於習見格套。祁崑自承入畫者只是視像上的驚鴻一瞥，而非理想性的廬山。此等強調「視覺印象」的入畫態度，與過去將實際景點「理想化」的實景山水模式大為不同。由是可知，實際景點的圖像表現，往往來自層層積澱的文化意象，或是象徵的、或是畫史的，不見得與實際地景的可見樣貌有關。而既有的圖像表現模式，更可以作為後世畫家圖繪某地的張本與框架，可以與實景的地貌無涉。至於如祁崑此畫一般記錄視覺印象的實景山水畫作，實到近代才多見。此乃二十世紀以來，受到歐洲寫生概念與攝影術的影響所致。（節錄）

圖10　民國　祁崑　廬山憶舊　國立故宮博物院藏
圖10　民國　祁崑　廬山憶舊　國立故宮博物院藏

本文摘錄自《故宮文物月刊》448期7月號，原文〈攬勝—近現代實景山水畫〉，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

國立故宮博物院官網連結

「攬勝─近現代實景山水畫」展覽資訊連結


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