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【故宮文物月刊】故宮南院「翰墨空間——故宮書畫賞析」展覽介紹

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
清　丁觀鵬　南呂金行　局部　國立故宮博物院藏
清　丁觀鵬　南呂金行　局部　國立故宮博物院藏

文︱林宛儒、何炎泉撰寫整理（任職於國立故宮博物院書畫處）

圖︱國立故宮博物院提供

國立故宮博物院典藏的豐富歷代書畫，立基於各朝代的皇室收藏，品質與數量聞名於世，因此有得天獨厚的資源，能系統性地將書畫藝術的精彩內容和多元面向介紹給大眾。2020年度起於嘉義南部院區專闢書畫常設展廳，以通史性的方式，輪替展出院藏書畫作品，讓喜愛書畫的中南部民眾，不必舟車勞頓至臺北外雙溪，就能欣賞到歷代傳世名蹟。本次展廳環境，設置多種友善設施，優化民眾觀展的體驗，例如調整手卷、冊頁展示櫃的高度，搭配適合斜度的墩座，讓使用輪椅的觀眾能更貼近的觀賞作品。新製作的立軸櫃，大幅拉近畫作與觀眾之間的距離，方便欣賞者細細品味書畫家的一筆一畫。展場中央的冊頁櫃，則以較高角度的斜墩搭配博物館椅，讓觀者能坐著欣賞作品，以更輕鬆的方式優游於藝術的世界之中。

展覽分為書法、繪畫兩大單元，按照時代順序陳列。由於紙、絹類文物的脆弱特性，本展以三個月為一期，每檔全面更換展件。除滿足通史性介紹的前提下，隨著主題側重的不同，也提供觀眾多樣的觀賞視野。

繪畫

墨竹是最具有文人色彩的畫題，吳鎮（1280-1354）〈篔簹清影〉繪於1350年，並題寫竹詩一首。「篔簹」是竹子的品種，具有節長與高大的特徵。全幅畫晚風吹拂下的竹子，構圖十分簡潔清晰，以濃墨為主調，用筆勁挺有力，墨色飽滿，顯得神采煥發。

元　吳鎮　篔簹清影　國立故宮博物院藏
元　吳鎮　篔簹清影　國立故宮博物院藏

宮廷中的繪畫在宋代帝王倡導下盛況空前，強調觀察自然之作畫理念，在花鳥、走獸題材上最能體現。易元吉（約活動於十一世紀後半葉），以畫猿留名青史，今日存世宋代猿畫，大多歸其名下。〈喬柯猿挂〉畫面左側畫臨水石坡，二樹幹杈伸而出，讓畫面右側留白，長臂猿或攀或掛，或伏於樹幹上，凝視著躲在水濱草叢間的螃蟹，情態生動有趣。猿猴分據三方，佈局穩重又疏朗，景物側重一邊的邊角構圖與筆墨特質不似北宋畫風，應為南宋人所作。

傳宋　易元吉　喬柯猿挂　國立故宮博物院藏
傳宋　易元吉　喬柯猿挂　國立故宮博物院藏

書法

書法是漢文化圈特有的藝術形式，長久以來形成獨特的體系，自然融入日常生活裡。秦漢時代是書法發展的關鍵期，三代以來古文大篆分歧的書寫現象，被統一成標準小篆，萌芽於春秋戰國時代的隸書，也蛻化成熟為漢代通行的書體。〈漢三老諱字忌日刻石墨拓本〉為譚伯羽、譚季甫先生昆仲捐贈，三老碑立於東漢建武年間（25-56），咸豐二年（1852）在浙江餘姚出土，民國初年險些被日本人買去，現藏於西泠印社。碑中記載一位「三老」（名通）祖孫三代的名字和忌日，三老是掌管教化的地方官。全作筆畫細勁古拙，波磔不明顯，書風質樸，反映出隸書發展成熟前的過渡樣貌。

漢　三老諱字忌日刻石墨拓本　國立故宮博物院藏
漢　三老諱字忌日刻石墨拓本　國立故宮博物院藏

褚遂良（596-658）〈書倪寬傳贊〉用筆靈活自然，富有輕重變化，單字優美勻稱，帶著平和閒雅的感覺，歷代論者多認為是褚遂良晚年所作。但也有學者指出，避諱字的使用與唐代習慣不同，加上點畫用筆也與褚書的飄逸感不同，結構上比較接近歐體，故推測可能是宋人所臨寫。

傳唐　褚遂良　書倪寬傳贊　局部　國立故宮博物院藏
傳唐　褚遂良　書倪寬傳贊　局部　國立故宮博物院藏

本文摘錄自《故宮文物月刊》447期6月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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故宮南院「翰墨空間—故宮書畫賞析」常設展連結


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