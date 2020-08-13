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【故宮文物月刊】古代的親情繪本—老畫家吳鎮給兒子的《墨竹譜》

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
元　吳鎮　墨竹譜　玄妙觀竹　國立故宮博物院藏
元　吳鎮　墨竹譜　玄妙觀竹　國立故宮博物院藏

文︱吳誦芬（作者任職於國立故宮博物院書畫處）

圖︱國立故宮博物院提供

說到故宮國寶中親情流露的作品，除了與兄弟有關的〈唐玄宗鶺鴒頌〉、與叔姪有關的〈顏真卿祭姪文稿〉，還有滿溢父子之情的吳鎮《墨竹譜》。

吳鎮（1280-1354），嘉興人，字仲圭，號梅花道人，又嘗自署梅沙彌。擅長詩文、書法，善畫山水、竹石。與黃公望（1269－1354）、倪瓚（1301-1374）、王蒙（1308-1385）並譽為「元四家」。本院所藏吳鎮名下作品約有四十餘件，已經文化部核定公告為國寶者，計有〈漁父圖〉、〈雙松圖〉與《墨竹譜》。若說前兩件立軸以闊遠與平遠山水著稱，是令人屏息動魄的巨作；那麼共計二十二開的《墨竹譜》，則是使人心頭一暖的小品。

墨竹是文人畫重要的題材之一，吳鎮一生曾經繪製過多套竹譜，其中大部分是為門人示範，用以供作學習臨摹的畫樣，所以特別強調畫墨竹的構圖、用筆和用墨等法度。由於上面留有大量的題識語句，顯露出個人繪畫思想，乃至一生學養，為研究與欣賞提供了重要資訊。

然而本次所展《墨竹譜》，則是至正十年（1350）吳鎮七十一歲時，為其子佛奴所作。佛奴的學名已不可考，吳鎮所呼｢佛奴｣，推測為乳名小字。《墨竹譜》中，吳鎮至少七次提到佛奴。從題記研判，當時的佛奴，應是個正在學塾中就讀，學《論語》、《孟子》，習王羲之（303-361）書法，初讀詩文，略識雅俗，約莫十來歲或以下的少年。吳鎮記述當時是佛奴拿出紙冊，央求父親來畫竹譜，因而繪製了此冊。時間自五月一日，至六月十五日，費時一個半月完成。共計二十二開，前兩開書蘇軾〈題文同畫竹記〉，後二十幀畫竹，每幅除以草書題寫畫墨竹的要訣、心得、詩句與典故等，所書內容每涉及家常，如同札記，有父親對兒子的期許勸勉，親情濃厚的故事講述，也有對孩子讀書習字的關注，吳鎮並在畫中一再題下｢以識歲月｣之語，希望以此冊為父子相處和孩子的成長過程留下紀念，讀來令人倍感親切。

全冊分別畫竹筍、新篁（第19開─輕蔭護綠苔）、嫩枝、老幹（第12開─戲墨寫竹）、垂葉、雨竹（第14開─一片江南雨）、風竹（第15開─梅花翁寄興）、雪竹（第22開─戲作雪圖）、坡地竹林、崖壁垂竹（第21開─玄妙觀竹），甚至罕見的竹子開花（第16開─簡齋詩意）等竹生百態。或粗竿挺拔，古秀蒼勁，或細枝臨風，搖曳生姿。每幅構圖變化多端，不但具備各種姿態，風韻清雅，並且法度嚴謹，模仿蘇軾（1037-1101）父子、文同（1019-1079）、李衎（1245-1320）等多種畫竹名家畫風。同時吳鎮又運用草書筆法入畫，行筆縱橫生動，與其款識草書跌宕的筆勢互相輝映，二者相得益彰，風神瀟灑，誠為一件書畫合壁的佳作。

以書法飛白筆法寫成粗壯斷折的竹幹元 吳鎮　墨竹譜　戲墨寫竹　第12開　國立故宮博物院藏
以書法飛白筆法寫成粗壯斷折的竹幹
元 吳鎮　墨竹譜　戲墨寫竹　第12開　國立故宮博物院藏

雨中葉子沾水低垂的竹子元　吳鎮　墨竹譜　一片江南雨　第14開　國立故宮博物院藏
雨中葉子沾水低垂的竹子
元　吳鎮　墨竹譜　一片江南雨　第14開　國立故宮博物院藏

風中搖曳的竹子　元　吳鎮　墨竹譜　梅花翁寄興　第15開　國立故宮博物院藏
風中搖曳的竹子
　元　吳鎮　墨竹譜　梅花翁寄興　第15開　國立故宮博物院藏

罕見的竹子開花元　吳鎮　墨竹譜　簡齋詩意　第16開　國立故宮博物院藏
罕見的竹子開花
元　吳鎮　墨竹譜　簡齋詩意　第16開　國立故宮博物院藏

初破土的竹筍、新抽嫩芽和匍匐而生的竹子元　吳鎮　墨竹譜　輕蔭護綠苔　第19開　國立故宮博物院藏
初破土的竹筍、新抽嫩芽和匍匐而生的竹子
元　吳鎮　墨竹譜　輕蔭護綠苔　第19開　國立故宮博物院藏

吳鎮用畫的告訴佛奴，自己所曾見過的奇特竹子元　吳鎮　墨竹譜　玄妙觀竹　第21開　國立故宮博物院藏
吳鎮用畫的告訴佛奴，自己所曾見過的奇特竹子
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積雪覆蓋的雪中竹元　吳鎮　墨竹譜　戲作雪圖　第22開　國立故宮博物院藏
積雪覆蓋的雪中竹
元　吳鎮　墨竹譜　戲作雪圖　第22開　國立故宮博物院藏

本文摘錄自《故宮文物月刊》448期7月號，原文〈元吳鎮墨竹譜—父親給兒子的畫竹繪本〉，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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