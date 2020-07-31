【台書在日本】 台日書店大不同，訪誠品生活日本橋──通路篇

文／沈如瑩（書店工作者）

誠品生活日本橋店內的四季迴廊（誠品書店提供）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

建築師姚仁喜以知名繪卷《熙代勝覽》為靈感，於梯廳壁面打造江戶與現代人物古今交錯的趣味景象（誠品書店提供）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

➤閱讀，席地而坐：誠品Style

日本橋店坐落在頗具歷史的街區，為江戶文化的發源地，以經典風格的內裝為主軸。不過誠品慣常以「類別」為櫃位分類，採取大量的主題平台陳列，與日式作風依「文庫」、「新書」等分類，並以書櫃為主要陳列硬體的策略大不相同。雖然近年蔦屋書店也帶入與誠品類似的陳列模式，但對日本讀者而言還是頗為新鮮。

本次受訪的誠品生活Japan株式會社營運部長謝月貴，提到一個反映在店內空間的有趣文化差異：日本人不習慣在書店裡「坐著閱讀」。包括紀伊國屋、淳久堂等各大日本書店，都不太會在店內設置座椅，台灣讀者在書店裡席地而坐的情景，對日本人而言更是不可思議的事情。而日本橋店與台灣的誠品一樣規畫了閱讀區，也援引敦南長廊的意象，安排了可供休憩的階梯。謝月貴笑說：「經過一段時間的適應，現在假日也有不少人會坐在那裡讀書了。」

紀伊國屋台灣區總經理三浦雄也曾說自己剛到台灣時，能在書店裡藉由熟悉的環境略解思鄉之情。或許對居住在東京的台灣人而言，誠品日本橋店也有類似的作用。雖然店內以日文書為主，但也引進台灣每月的誠品選書，反應意外地還不錯。謝月貴特別提到，2019年10月出版的《莫斯科紳士》（漫遊者文化）銷售甚佳，當地的台灣讀者似乎特別青睞長篇小說。

至於造訪誠品的日本讀者，根據謝月貴的觀察，多半是對台灣有些認識的人，其中有上班族，也有長居於此的「老東京」，年齡分布以中年人及長者較多。另外，由於店內設有專櫃和餐飲，女性顧客比例較高。

誠品生活日本橋店內的文學長廊（誠品書店提供）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

誠品生活日本橋店內席地而坐的閱讀風景（誠品書店提供）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

《把台灣的好東西帶回家》（台湾の「いいもの」を持ち帰る）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

➤台日文化的擺渡人

台灣淳久堂接受訪問時，提到幾本頗受日本讀者喜愛的日常文化介紹書刊，其中封面有著大同電鍋的作品，是青木由香的《把台灣的好東西帶回家》（台湾の「いいもの」を持ち帰る）。

大同電鍋近年在日本頗受歡迎，誠品受訪時也提到，以大同電鍋、電鍋料理為主題的食譜，在日本橋店賣得非常好。由於造訪日本橋店的讀者對台灣大多有一定的熟悉和興趣，除了生活類書籍外，與台灣相關的議題書普遍也有不錯的銷售成績。

日本讀者對書店的推廣活動十分買單，因此除了具有國際知名度的幾米在日本長年擁有廣大書迷外，誠品日本橋店在開幕期間規畫的一連串台灣作家訪日分享會中，龍應台、陳耀昌等作家的作品，反應也都很好。

謝月貴特別提到，日本人很喜歡「噢！原來如此！」、在趣味中學習知識的概念，所以像是步步出版的《菜市》、《夜市》系列，這些文字不多，又可以增加對台灣文化認識的繪本，在店內也相當受歡迎。

➤超過50個台灣原生品牌的文創能量

誠品生活日本橋店內匯聚了超過50個台灣原生品牌，透過各種生活好物將台灣文化引介到當地。如百年餅店郭元益首次在日本分享製餅經驗，展現「敲、揉、壓、印」等傳統工法，並邀請讀者現場體驗；以烏龍茶享有盛譽的王德傳茶莊，也帶領日本民眾一同探索台灣烏龍茶的產製奧祕，品味台灣在地文化。

誠品行旅中餐主廚林彥諄曾赴日舉辦Cooking Studio料理實演活動，分享紅燒牛肉麵、紅蟳米糕等經典台菜好滋味。漢方保養品牌Daylily也與旅日美食作家郭梅琳，一同實際演練藥膳茶、養生台菜的製作，分享台灣食文化。

除了台灣品牌，誠品日本橋也邀請日本品牌進駐，舉辦各種吸引讀者的活動。金屬工藝品牌meta mate提供難得一見的「3D全身掃描體驗」，1秒鐘即可掃描完成。個人全身3D資料除了可在手機上自由運用，也可以為自己創造獨一無二的3D角色。

來自山梨縣的手作珠寶品牌L&Co.提供飾品手作課程，而「日本橋玻璃工房」，則提供玻璃吹製教學、大阪注染文化體驗等各種工藝手作活動。誠品也與日本在地著名品牌「銀座木村屋」合作，推出5款獨家限量「誠品麵包」。種種設計，都希望讓日本讀者感受到台灣書店的豐沛能量。

誠品策畫「台湾ロマン！人情味万屋」（万屋，即古早味雜貨店），匯集台灣各式生活好物（誠品書店提供）（圖／Openbook閱讀誌 提供）

➤台書日譯出版品，還缺少「現在」的台灣

對於如何引介更多台灣書籍給日本讀者，謝月貴已有所思考，也提出了一連串的計畫。她認為台灣其實不乏好的作品，文化部推行的「中書外譯」計畫也是重要的一步，不過由於翻譯需要時間，除了部分小說作品，或者中研院「歷史地圖散步」系列這類較輕鬆的知識書目外，目前日本書市上看得到的品項，許多都是偏向學術類的台灣史地作品，似乎很難反映台灣當下真實、多元的面貌。

「除了台灣的過去、歷史之外，希望能讓更多人看到『現在』的台灣。」謝月貴如此強調。

營運近10個月後，日本橋店目前店內規畫有「台灣文化視點」專區，與台灣出版社合作，引薦本土創作，第一檔是與「讀書共和國」合作。同時，也首次設置「駐店作家專區」，首位推薦的台灣作家是張曼娟。謝月貴表示，待疫情趨緩，邊境解封後，會再評估舉辦書籍分享等推廣活動。

誠品日本橋的目標不僅在服務當地的台灣讀者，也提供日本出版人新的刺激，同時希望有機會讓更多優秀的台灣作品，有機會以更豐富、立體的姿態，走入日本讀者的生活。

（誠品書店提供）

（誠品書店提供）

➤書店文化大不同：日本書店vs台灣書店

在採訪三家書店時，除了出版、閱讀的趨勢，最讓人好奇的，也是台、日兩國之間的書店文化到底有哪些差異。

．逛書店的目的：隨遇而安 vs 直接實用

相較於台灣人經常把書店當成「相遇的場所」——例如與朋友相約在書店、等人時可以在店裡遊逛不怕無聊，日本人「使用」書店的方式，目的性相對較高。日本的連鎖書店幾乎都設有查書機，讀者進店後，可能逕赴機器點選查找需要的書目，依照索引結果指示，到櫃位前拿取書籍，然後直接結帳離開。台灣連鎖書店則普遍無此設施。

．活動執行學問大：事先報名 VS 即席入座

台灣的連鎖書店經常推出免費、不需報名的新書推廣活動，日本連鎖書店的文化則有所不同。

日本書店舉辦的活動往往採取收費制，就算是免費活動，一般而言也需要預約。由於日本人十分重視「約定」，預約後無故未出席的狀況很少，不太會出現預期與實際落差過大的問題。另一方面，活動講師或主辦單位通常希望預先知道參與人數，但預約制雖然增加了可控性，同時卻也減少了讓現場有興趣的讀者參與活動的可能。

一般而言，台灣書店的免費活動即使事先採取網路報名，也很少出現預約者全數出席的情況，通常報名者有二分之一出席就是不錯的成果了（活動類型不同情況也不盡相同）。誠品日本橋店依據各方經驗，最終磨合出的方法是採取預先報名，但也保留三至四成的座位開放給現場想參與的讀者。不過即使如此，日本讀者往往很在意，自己是否真的因為臨時起意，就要花上一、兩個小時坐在現場，或者遲疑「這樣突然參加真的可以嗎？」，和習慣自由自在出入活動的台灣讀者形成強烈對比。

（圖／翻攝自twitter帳號 ＠eslite_Japan貼文）

．書迷不分國界，也不分年齡

相較於執行活動的方式因地制宜，活動參與者的特性倒是沒有國界之分。曾有報導指出，台灣參與書店活動的讀者年紀多半較輕，日本的參與者則以中高齡人士居多。

不過，三家接受訪問的書店都表示，或許因為閱讀習慣的變遷，許多知名作家的活動現場確實較多資深讀者（他們曾經也是迷妹迷弟），但若是在年輕族群中受歡迎的創作者，例如插畫家、漫畫家，或文采出眾的搞笑藝人（如曾以《火花》拿下芥川獎的又吉直樹）舉辦活動時，現場便以年輕人為壓倒性多數。簡而言之，還是與活動本身的性質有關。

．日本：活動效益高，台灣：宣傳彈性大

如前所述，或許因為日本人對書店的「目的性」高，樂於接受書展主題和活動的推薦，反應在銷售上的成果相當明顯。台灣書店則經常發生辦了百人活動卻賣不了幾本書的情況，或者用心規畫書展卻銷售平平，讓店員只能無語問蒼天。

另一方面，台灣出版社和作者的配合彈性較大，書店在文宣和陳列上有較多發揮的空間。而日本出版業在行銷上則是出了名的保守，書店能夠運用的元素，通常就只有一張書封圖檔，也難怪日本書店四處可見樸拙的手繪文宣了。

（誠品書店提供）

以往走訪日本書店，都只在賣場上看陳列、選品，這次能與參與日常運作的書店人實際交談，是相當難得的經驗。最有意思的是，採訪結束拍攝照片時，淳久堂的兩位台灣店員，和紀伊國屋的日籍總經理，都非常認真地挑選要拿在手上的書。不管是陳列主題中的精選品項，或是新入貨的推薦書，一定要選自己真心喜歡的，絕對不隨便敷衍，完全展露了書店店員的堅持（笑）。

儘管台灣出版品在日本書市的發展還有很長的一段路要走、許多困難尚待克服，但這些認真守護閱讀的書店工作者卻有相同的堅持，一定會在書籍銷售的旅途上盡心守護。

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「台書在日本12 通路》在日本的台灣書店：訪誠品生活日本橋 ft. 台日書店大不同」，未經同意，請勿轉載。